ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities

ИК «Ренессанс Капитал» – инвестиционная компания, специализирующаяся на пограничных и развивающихся регионах мира и обеспечивающий доступ к 50 рынкам, в том числе в Африке, Центральной и Восточной Европе, Америке и Азии. Основанный в 1995 году, «Ренессанс Капитал» работает с акционерным и долговым капиталом - в том числе с продуктами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами - слияниям и поглощениям, работе с ценными бумагами и производными инструментами, а также аналитическим исследованиям. Компания располагает подразделением по работе с клиентами и торговле акциями компаний региона EEMEA с присутствием в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Йоханнесбурге, Лагосе, Найроби и Каире. Аналитическое управление компании предоставляет спектр исследований региона EEMEA. «Ренессанс Капитал» входит в состав Группы «ОНЭКСИМ».