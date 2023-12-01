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ОНЭКСИМ Ренессанс Капитал Renaissance Capital Renaissance Securities
ИК «Ренессанс Капитал» – инвестиционная компания, специализирующаяся на пограничных и развивающихся регионах мира и обеспечивающий доступ к 50 рынкам, в том числе в Африке, Центральной и Восточной Европе, Америке и Азии. Основанный в 1995 году, «Ренессанс Капитал» работает с акционерным и долговым капиталом - в том числе с продуктами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами - слияниям и поглощениям, работе с ценными бумагами и производными инструментами, а также аналитическим исследованиям. Компания располагает подразделением по работе с клиентами и торговле акциями компаний региона EEMEA с присутствием в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Йоханнесбурге, Лагосе, Найроби и Каире. Аналитическое управление компании предоставляет спектр исследований региона EEMEA. «Ренессанс Капитал» входит в состав Группы «ОНЭКСИМ».
СОБЫТИЯ
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|01.12.2023
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Фокус на защиту данных клиентов: «Инфосистемы джет» подтвердила высокую степень защищенности мобильного приложения «Ренессанс капитал»
Специалисты компании «Инфосистемы джет» провели проверку клиентского мобильного приложения «Ренессанс капитал» на безопасность. Результаты аудита показали высокую степень защищенности приложения, а рекомендации экспертов позволили внедрить дополнительные меры для повышения безопасност
|22.06.2015
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Navicon автоматизировал учет по МСФО в ИК «Ренессанс Капитал»
интегратор Navicon завершил проект внедрения Microsoft Dynamics AX 2012 в инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Об этом CNews сообщили в компании Navicon. ИК «Ренессанс Капитал»
|25.02.2013
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CIO БКС перешел в «Ренессанс Капитал»
группы БКС Владимир Гибенко с 1 марта текущего года займет пост ИТ-директора инвестиционного банка «Ренессанс Капитал», передает finparty.ru. По словам Гибенко, в этом году перед ИТ-подразделен
|22.02.2013
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Банк «Ренессанс Капитал» повышает эффективность обработки больших объемов данных вместе с Tibco Software
Компания Tibco Software завершила первый этап крупного проекта, который поможет инвестиционному банку «Ренессанс Капитал», работающему на развивающихся рынках, раскрыть весь потенциал больших объемов данных. Как ожидается, этот проект, в конечном счете, позволит банку и его клиентам становиться
|14.10.2011
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«Ренессанс Капитал» и «Qiwi Банк» упростили процедуру платежей через «Qiwi Терминалы»
КБ «Ренессанс Капитал» (товарный знак «Ренессанс Кредит») и «Qiwi Банк» сообщили об упрощении про
|26.07.2010
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«Ренессанс капитал» наказали за SMS-спам
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве признало банк «Ренессанс капитал» (работает под брендом «Ренессанс кредит») нарушившим Закон «О рекламе». Пр
|17.02.2009
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«Норбит» развивает систему управления персоналом «Ренессанс Капитала»
Компания «Норбит» (ГК «Ланит») объявила о первых результатах работ в рамках проекта по поддержке и развитию действующей корпоративной системы управления персоналом в Инвестиционной группе «Ренессанс Капитал». Система разработана на основе решения Microsoft Dynamics AX. Автоматизированная система управления персоналом компании «Ренессанс Капитал» разработана на основе специ
|11.02.2008
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«Ренессанс Капитал» повысил рекомендации по Rambler Media
Инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» объявила о том, что повышает рекомендацию по акциям Rambler Media с «продажи» до уровня «покупка», а теоретическую цену – с $35,3 до $36,2. Это может показаться несколько нео
|04.04.2003
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C&W связал офисы "Ренессанс Капитал" в Москве и Лондоне
Телекоммуникационная компания Cable & Wireless подписала договор с независимой инвестиционной группой "Ренессанс Капитал" о предоставлении связи по управлению частной линией (MPL) на промежутке между Москвой и Лондоном. Соглашение заключено сроком на три года, его стоимость составляет около $300
|23.08.2002
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Итоги размещения облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ"
блигаций. Доходность к погашению составила 19,1% годовых. Доходность к первой оферте составила 19,75% годовых (по формуле сложного процента). Организаторами размещения являются инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и "Вэб-инвест Банк". Членами синдиката выступили "МДМ Банк", "Московский международный банк" и "Ингосстрах-Союз". Координатором проекта выступил ОАО "Связьинвест". Весь объем
|23.05.2002
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ОАО "Уралсвязьинформ" назначило инвестиционную группу "Ренессанс Капитал" и "Вэб-инвест Банк" организаторами подготовки и размещения облигационного займа
Сегодня ОАО "Уралсвязьинформ" официально объявило о назначении инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" и
ОНЭКСИМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Стуров Дмитрий 33 22
|Пшыченко Дмитрий 20 15
|Устюжанин Дмитрий 50 13
|Мацоцкий Сергей 180 12
|Хрусталев Александр 33 12
|Широких Алексей 72 12
|Иншаков Дмитрий 51 11
|Меднов Сергей 124 11
|Прохоров Фёдор 83 11
|Юсупов Ренат 125 11
|Быстров Константин 24 10
|Коваленко Антон 32 10
|Хлуднев Егор 17 10
|Севрюков Алексей 19 10
|Паринов Олег 11 10
|Рейман Леонид 1065 10
|Шадаев Максут 1210 10
|Богданов Кирилл 112 10
|Садовенко Илья 65 10
|Халяпин Сергей 96 10
|Шевченко Владимир 153 10
|Ушаков Михаил 36 10
|Козлов Михаил 182 10
|Карпенко Дмитрий 31 10
|Еремеев Сергей 25 10
|Леушев Андрей 75 10
|Гуральников Сергей 164 10
|Громов Иван 102 10
|Курило Андрей 39 10
|Брагин Павел 25 10
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
|Пирогов Алексей 29 10
|Александрин Андрей 15 10
|Строкович Антон 53 10
|Наймарк Владимир 14 9
|Козырев Алексей 328 9
|Ермолаев Артем 379 9
|Кравченко Константин 101 9
|Коротнев Константин 35 9
|Авданина Надежда 12 8
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