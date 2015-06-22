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ОНЭКСИМ Ренессанс Капитал Renaissance Capital Renaissance Securities

ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities

ИК «Ренессанс Капитал» – инвестиционная компания, специализирующаяся на пограничных и развивающихся регионах мира и обеспечивающий доступ к 50 рынкам, в том числе в Африке, Центральной и Восточной Европе, Америке и Азии. Основанный в 1995 году, «Ренессанс Капитал» работает с акционерным и долговым капиталом - в том числе с продуктами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами - слияниям и поглощениям, работе с ценными бумагами и производными инструментами, а также аналитическим исследованиям. Компания располагает подразделением по работе с клиентами и торговле акциями компаний региона EEMEA с присутствием в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Йоханнесбурге, Лагосе, Найроби и Каире. Аналитическое управление компании предоставляет спектр исследований региона EEMEA. «Ренессанс Капитал» входит в состав Группы «ОНЭКСИМ».


22.06.2015 Navicon автоматизировал учет по МСФО в ИК «Ренессанс Капитал»

Системный интегратор Navicon завершил проект внедрения Microsoft Dynamics AX 2012 в инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Об этом CNews сообщили в компании Navicon. ИК «Ренессанс Капитал» — независимая инвестиционно-банковская компания, специализирующаяся на развивающихся и пограничных р
25.02.2013 CIO БКС перешел в «Ренессанс Капитал»

группы БКС Владимир Гибенко с 1 марта текущего года займет пост ИТ-директора инвестиционного банка «Ренессанс Капитал», передает finparty.ru. По словам Гибенко, в этом году перед ИТ-подразделен
22.02.2013 Банк «Ренессанс Капитал» повышает эффективность обработки больших объемов данных вместе с Tibco Software

Компания Tibco Software завершила первый этап крупного проекта, который поможет инвестиционному банку «Ренессанс Капитал», работающему на развивающихся рынках, раскрыть весь потенциал больших объемов данных. Как ожидается, этот проект, в конечном счете, позволит банку и его клиентам становиться

14.10.2011 «Ренессанс Капитал» и «Qiwi Банк» упростили процедуру платежей через «Qiwi Терминалы»

КБ «Ренессанс Капитал» (товарный знак «Ренессанс Кредит») и «Qiwi Банк» сообщили об упрощении про
26.07.2010 «Ренессанс капитал» наказали за SMS-спам

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве признало банк «Ренессанс капитал» (работает под брендом «Ренессанс кредит») нарушившим Закон «О рекламе». Пр
17.02.2009 «Норбит» развивает систему управления персоналом «Ренессанс Капитала»

Компания «Норбит» (ГК «Ланит») объявила о первых результатах работ в рамках проекта по поддержке и развитию действующей корпоративной системы управления персоналом в Инвестиционной группе «Ренессанс Капитал». Система разработана на основе решения Microsoft Dynamics AX. Автоматизированная система управления персоналом компании «Ренессанс Капитал» разработана на основе специ
11.02.2008 «Ренессанс Капитал» повысил рекомендации по Rambler Media

Инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» объявила о том, что повышает рекомендацию по акциям Rambler Media с «продажи» до уровня «покупка», а теоретическую цену – с $35,3 до $36,2. Это может показаться несколько нео
04.04.2003 C&W связал офисы "Ренессанс Капитал" в Москве и Лондоне

Телекоммуникационная компания Cable & Wireless подписала договор с независимой инвестиционной группой "Ренессанс Капитал" о предоставлении связи по управлению частной линией (MPL) на промежутке между Москвой и Лондоном. Соглашение заключено сроком на три года, его стоимость составляет около $300
23.08.2002 Итоги размещения облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ"

блигаций. Доходность к погашению составила 19,1% годовых. Доходность к первой оферте составила 19,75% годовых (по формуле сложного процента). Организаторами размещения являются инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и "Вэб-инвест Банк". Членами синдиката выступили "МДМ Банк", "Московский международный банк" и "Ингосстрах-Союз". Координатором проекта выступил ОАО "Связьинвест". Весь объем
23.05.2002 ОАО "Уралсвязьинформ" назначило инвестиционную группу "Ренессанс Капитал" и "Вэб-инвест Банк" организаторами подготовки и размещения облигационного займа

Сегодня ОАО "Уралсвязьинформ" официально объявило о назначении инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" и

Публикаций - 183, упоминаний - 216

ОНЭКСИМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8197 41
Ростелеком - Связьинвест 1704 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10344 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9950 21
Microsoft Corporation 23798 20
VK - Mail.ru Group 3244 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1550 15
PwC - PricewaterhouseCoopers 619 14
АФК Система ПАО 1750 12
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 560 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7270 11
Citrix Systems 792 11
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 10
Tonk - Тонк ГК 47 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 312 10
Роснефть - РН-информ 50 10
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 400 9
Oracle Corporation 6405 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 8
Rambler Group - Рамблер ГК 859 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1903 8
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 8
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 806 7
Neoflex - Неофлекс 188 7
IBM - International Business Machines Corp 9271 7
Ситроникс - Sitronics 1129 7
Ланит - CleverDATA - КлеверДата 59 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 185 7
SAP SE 4994 7
Yandex - Яндекс 6019 6
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 6
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 344 6
Инверсия 142 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4329 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2952 6
Киевстар - Kyivstar 511 5
Информзащита 687 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 429 25
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 23
Альфа-Банк 1628 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6139 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1282 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2507 18
Citi - Citibank - Ситибанк 305 17
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 14
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1915 14
ПСБ - Промсвязьбанк 751 13
X5 Group 865 13
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 351 13
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 405 13
Лента - Утконос 164 11
Роснефть НК - нефтяная компания 489 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 11
Mary Kay - Мэри Кэй 101 10
KupiVip - Приват Трэйд 82 10
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 10
Газпром нефть 525 10
OR Group - Обувь России 29 10
ГПБ - Газпромбанк 969 10
ВТБ - ВТБ24 661 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 10
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 691 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 8
Credit Suisse - Кредит Свисс 167 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 7
Русский стандарт Банк 391 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 7
Альфа-Групп 670 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 66 7
Возрождение - Коммерческий банк 332 6
РОСНО СК - Страховая компания 197 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18536 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9669 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3913 17
Федеральное казначейство России 1610 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5382 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1564 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 11
Правительство Москвы 2100 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1077 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2564 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 707 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 7
World Bank Group - Всемирный банк 300 6
Президент Российской Федерации 3849 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 961 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2439 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3088 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2478 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 76 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2541 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 110 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 278 3
Правительство Ульяновской области 37 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 85 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 87 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 317 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 569 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 548 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1620 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 714 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1357 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 2
MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency - МАГИ - Многостороннее агентство по инвестиционным гарантия 1 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 1
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 28 1
Кабинет министров Украины 96 1
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2613 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1815 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 221 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
4CIO 741 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55700 60
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18427 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21124 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18140 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26936 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26637 19
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11870 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13429 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25915 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22773 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9817 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3609 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13792 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11295 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13748 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3786 12
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1747 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5742 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8339 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41217 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5405 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3816 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3038 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8386 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7642 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3504 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4393 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3905 7
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 560 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8735 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9526 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1657 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8834 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5069 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10400 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2596 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6099 6
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1004 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9264 6
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2554 6
Microsoft Windows 2000 12858 10
Apple iPhone 6 6300 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 6
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 5
Kaspersky DDoS Prevention 27 5
Age of Kings 3460 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3556 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1520 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 3
Microsoft Dynamics 1177 3
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 237 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 346 2
IBM Power Systems - серия серверов 224 2
Diasoft Flextera 57 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 204 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4315 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 2
Microsoft Windows 14728 2
Microsoft Office 3520 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 2
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Такском Файлер 9 1
ЦБ РФ - ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 5 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
BSC GEMINI 13 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 13 1
Microsoft Office XP 76 1
Tibco Spotfire 6 1
Tibco ActiveSpaces 1 1
EPAM Project Management Center 2 1
Microsoft SharePoint 2010 122 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 370 1
Microsoft Edge - браузер 1953 1
NVision Барьер 561 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Oracle Financial Services Software - FlexCube (FCUBS) 24 1
Microsoft Azure 1338 1
Microsoft Skype 1998 1
Теамо - Teamo 9 1
Стуров Дмитрий 33 21
Пшыченко Дмитрий 20 15
Устюжанин Дмитрий 50 13
Хрусталев Александр 32 12
Широких Алексей 71 12
Мацоцкий Сергей 179 11
Прохоров Фёдор 82 11
Меднов Сергей 124 11
Юсупов Ренат 114 10
Ушаков Михаил 32 10
Курило Андрей 38 10
Гуральников Сергей 164 10
Шевченко Владимир 143 10
Пирогов Алексей 29 10
Халяпин Сергей 82 10
Соколов Михаил 27 10
Громов Иван 102 10
Еремеев Сергей 23 10
Строкович Антон 51 10
Быстров Константин 24 10
Карпенко Дмитрий 31 10
Богданов Кирилл 112 10
Александрин Андрей 15 10
Иншаков Дмитрий 41 10
Козлов Михаил 168 10
Брагин Павел 23 10
Шадаев Максут 721 10
Коваленко Антон 26 10
Садовенко Илья 65 10
Леушев Андрей 69 10
Хлуднев Егор 17 10
Севрюков Алексей 16 10
Паринов Олег 11 10
Козырев Алексей 290 9
Коротнев Константин 32 9
Кравченко Константин 78 9
Ермолаев Артем 363 9
Наймарк Владимир 14 9
Рейман Леонид 1033 9
Фомичев Олег 125 8
Россия - РФ - Российская федерация 127227 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40359 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50758 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13433 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15661 26
Европа Восточная 3016 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6567 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13099 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13849 13
Украина 7394 11
Европа 21539 10
Великобритания - Лондон 2384 9
Казахстан - Республика 5097 7
Германия - Федеративная Республика 12208 7
Беларусь - Белоруссия 4591 7
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 438 7
США - Нью-Йорк 3105 6
Норвегия - Королевство 1776 6
Швеция - Королевство 3549 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2906 5
Узбекистан - Республика 1499 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2681 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 781 5
Япония 13041 5
Азия - Азиатский регион 5180 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15512 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2406 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 553 4
Россия - ЦФО - Калужская область 864 4
Африка - Африканский регион 3324 4
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4814 28
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4104 17
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5803 4
Forbes - Форбс 660 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 710 2
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 581 2
Российская газета 248 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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