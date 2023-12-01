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ОНЭКСИМ Ренессанс Капитал Renaissance Capital Renaissance Securities

ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities

ИК «Ренессанс Капитал» – инвестиционная компания, специализирующаяся на пограничных и развивающихся регионах мира и обеспечивающий доступ к 50 рынкам, в том числе в Африке, Центральной и Восточной Европе, Америке и Азии. Основанный в 1995 году, «Ренессанс Капитал» работает с акционерным и долговым капиталом - в том числе с продуктами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами - слияниям и поглощениям, работе с ценными бумагами и производными инструментами, а также аналитическим исследованиям. Компания располагает подразделением по работе с клиентами и торговле акциями компаний региона EEMEA с присутствием в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Йоханнесбурге, Лагосе, Найроби и Каире. Аналитическое управление компании предоставляет спектр исследований региона EEMEA. «Ренессанс Капитал» входит в состав Группы «ОНЭКСИМ».

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01.12.2023 Фокус на защиту данных клиентов: «Инфосистемы джет» подтвердила высокую степень защищенности мобильного приложения «Ренессанс капитал»

Специалисты компании «Инфосистемы джет» провели проверку клиентского мобильного приложения «Ренессанс капитал» на безопасность. Результаты аудита показали высокую степень защищенности приложения, а рекомендации экспертов позволили внедрить дополнительные меры для повышения безопасност
22.06.2015 Navicon автоматизировал учет по МСФО в ИК «Ренессанс Капитал»

интегратор Navicon завершил проект внедрения Microsoft Dynamics AX 2012 в инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Об этом CNews сообщили в компании Navicon. ИК «Ренессанс Капитал»

25.02.2013 CIO БКС перешел в «Ренессанс Капитал»

группы БКС Владимир Гибенко с 1 марта текущего года займет пост ИТ-директора инвестиционного банка «Ренессанс Капитал», передает finparty.ru. По словам Гибенко, в этом году перед ИТ-подразделен
22.02.2013 Банк «Ренессанс Капитал» повышает эффективность обработки больших объемов данных вместе с Tibco Software

Компания Tibco Software завершила первый этап крупного проекта, который поможет инвестиционному банку «Ренессанс Капитал», работающему на развивающихся рынках, раскрыть весь потенциал больших объемов данных. Как ожидается, этот проект, в конечном счете, позволит банку и его клиентам становиться

14.10.2011 «Ренессанс Капитал» и «Qiwi Банк» упростили процедуру платежей через «Qiwi Терминалы»

КБ «Ренессанс Капитал» (товарный знак «Ренессанс Кредит») и «Qiwi Банк» сообщили об упрощении про
26.07.2010 «Ренессанс капитал» наказали за SMS-спам

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве признало банк «Ренессанс капитал» (работает под брендом «Ренессанс кредит») нарушившим Закон «О рекламе». Пр
17.02.2009 «Норбит» развивает систему управления персоналом «Ренессанс Капитала»

Компания «Норбит» (ГК «Ланит») объявила о первых результатах работ в рамках проекта по поддержке и развитию действующей корпоративной системы управления персоналом в Инвестиционной группе «Ренессанс Капитал». Система разработана на основе решения Microsoft Dynamics AX. Автоматизированная система управления персоналом компании «Ренессанс Капитал» разработана на основе специ
11.02.2008 «Ренессанс Капитал» повысил рекомендации по Rambler Media

Инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» объявила о том, что повышает рекомендацию по акциям Rambler Media с «продажи» до уровня «покупка», а теоретическую цену – с $35,3 до $36,2. Это может показаться несколько нео
04.04.2003 C&W связал офисы "Ренессанс Капитал" в Москве и Лондоне

Телекоммуникационная компания Cable & Wireless подписала договор с независимой инвестиционной группой "Ренессанс Капитал" о предоставлении связи по управлению частной линией (MPL) на промежутке между Москвой и Лондоном. Соглашение заключено сроком на три года, его стоимость составляет около $300
23.08.2002 Итоги размещения облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ"

блигаций. Доходность к погашению составила 19,1% годовых. Доходность к первой оферте составила 19,75% годовых (по формуле сложного процента). Организаторами размещения являются инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и "Вэб-инвест Банк". Членами синдиката выступили "МДМ Банк", "Московский международный банк" и "Ингосстрах-Союз". Координатором проекта выступил ОАО "Связьинвест". Весь объем
23.05.2002 ОАО "Уралсвязьинформ" назначило инвестиционную группу "Ренессанс Капитал" и "Вэб-инвест Банк" организаторами подготовки и размещения облигационного займа

Сегодня ОАО "Уралсвязьинформ" официально объявило о назначении инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" и

Публикаций - 195, упоминаний - 236

ОНЭКСИМ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
Ростелеком - Связьинвест 1719 31
Ростелеком 10948 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Microsoft Corporation 25775 22
VK - Mail.ru Group 3602 20
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 17
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 15
МегаФон 10742 14
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 13
Citrix Systems 868 12
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 12
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 11
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 10
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 10
Tonk - Тонк ГК 63 10
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 10
Yandex - Яндекс 9216 9
Oracle Corporation 7074 9
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 9
SAP SE 5601 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Neoflex - Неофлекс 257 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 7
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 6
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 6
HP Inc. 5883 6
Информзащита 941 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Альфа-Банк 1979 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 16
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 14
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 14
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 13
ВТБ - ВТБ24 671 13
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 11
Лента - Утконос 180 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Газпром нефть 725 10
Mary Kay - Мэри Кэй 104 10
OR Group - Обувь России 29 10
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 10
KupiVip - Приват Трэйд 82 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 9
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Федеральное казначейство России 1949 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
4CIO 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 13
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 8
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 5
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 4
Microsoft Windows 16882 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Microsoft Office 4170 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Azure 1526 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Diasoft Flextera 57 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
MasterCard MoneySend 44 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Tibco ActiveMatrix BusinessWorks 4 1
Tibco ActiveSpaces 1 1
Tibco Spotfire 8 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Microsoft Office XP 81 1
BSC GEMINI 13 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
Microsoft 365 Copilot 248 1
ЦБ РФ - ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 8 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 42 1
Такском Файлер 10 1
Navicon ReportDesigner 1 1
Стуров Дмитрий 33 22
Пшыченко Дмитрий 20 15
Устюжанин Дмитрий 50 13
Мацоцкий Сергей 180 12
Хрусталев Александр 33 12
Широких Алексей 72 12
Иншаков Дмитрий 51 11
Меднов Сергей 124 11
Прохоров Фёдор 83 11
Юсупов Ренат 125 11
Быстров Константин 24 10
Коваленко Антон 32 10
Хлуднев Егор 17 10
Севрюков Алексей 19 10
Паринов Олег 11 10
Рейман Леонид 1065 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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