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Hyundai Solaris субкомпактный автомобиль

СОБЫТИЯ

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10.08.2026 Зарплаты автослесарей взлетели на 78%, а спрос на мастеров вырос вдвое — исследование «Авито Работы» и «Авито Авто» 1
09.09.2025 «Авито Авто»: машины с пробегом за год подешевели на 5,9% 1
05.05.2025 «Авито Авто»: пользователи стали на 61% чаще интересоваться автокредитами 1
25.03.2025 «Автотека»: россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами 1
22.01.2025 «Автотека»: доля автомобилей, использовавшихся в каршеринге, за год увеличилась на 10% 1
26.12.2024 «Делимобиль» запустил новый тариф с возможностью выкупа автомобиля 1
11.11.2024 На «Авито Авто» теперь можно арендовать автомобиль без залога 1
01.11.2024 «Авито» подскажет реальную цену ТО перед поездкой в сервис 1
15.07.2024 «Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть 1
24.01.2024 «Делимобиль» выходит на биржу в ожидании больших перспектив каршеринга 1
26.12.2023 Итоги второго полугодия на рынке запчастей: на «Авито» в десятки раз выросли продажи запчастей для китайских авто 1
04.04.2023 «Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи» 1
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
03.10.2022 Спрос на автозапчасти вырос в 23 раза в онлайн-сегменте 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
19.04.2017 На «Яндекс.Маркете» начались продажи новых автомобилей 1
01.11.2016 Дозвониться в контакт-центры страховщиков можно за 20 секунд 1
23.09.2015 «Яндекс» перезапускает «Авто.ру» 1
10.09.2015 Жители столицы смогут арендовать автомобиль через мобильное приложение 1
10.09.2015 Сеть МТС стала технологической платформой для развития каршеринга в Москве 1
29.06.2011 Россияне встроили GPS в Hyundai 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Hyundai Solaris и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9223 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 3
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Samsung Electronics 11068 1
Apple Inc 13157 1
AMD - Advanced Micro Devices 4644 1
Naumen - Наумен 753 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4965 1
Galileosky - ГалилеоСкай 22 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1667 9
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 7
Hyundai Motor Company 437 7
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 5
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 5
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 4
BMW Group 482 4
Volkswagen Group - VW 308 4
Renault Groupe 166 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 2
Delimobil - SMM - Smart Mobility Management - СММ - Смарт Мобилити Менеджмент 4 2
Exeed 24 2
Li Auto - LiXiang 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Anytime - Оператор каршеринга 16 2
Toyota - Lexus 83 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1758 1
Пари СК - страховая компания 3 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
SsangYong Motor Company 11 1
Chery Group - Omoda 30 1
Carsharing Club 1 1
JAC Group - Anhui Jianghuai Automobile Group - JAC Motors - Джак Автомобиль 2 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Antares Capital Hungary 4 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 12 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2857 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 738 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 32 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12948 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2221 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2051 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 2
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Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 702 2
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9501 2
USB modem - USB модем 312 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5283 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5212 1
DDR - Double data rate 3085 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4876 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10597 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6267 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2882 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9297 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22579 1
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Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 2
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 764 2
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Toyota Land Cruiser 28 1
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АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 620 1
Porsche Panamera 9 1
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Hyundai Equus 3 1
Hyundai Getz 1 1
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Apple iPad 4012 1
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Яндекс.Маркет - Yandex Market 1291 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 954 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 1
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Маков Юрий 2 1
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Ажгиревич Артем 6 1
Крупнов Андрей 8 1
Куташи Оксана 1 1
Фрейдин Игорь 4 1
Черхигов Рамзан 6 1
Иванов Вадим 7 1
Ключенко Андрей 3 1
Губанов Роман 121 1
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Собянин Сергей 539 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3584 4
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Европа 24964 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6290 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8577 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4877 2
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2059 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1195 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21651 10
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 10
Аренда 2688 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6529 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 3
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1196 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 245 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7041 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 2
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7524 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6172 1
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Паспорт - Паспортные данные 2850 1
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1928 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2013 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 97 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Льготы - Льготный тариф 36 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 869 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 179 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
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