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Hyundai Solaris субкомпактный автомобиль
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 24
Hyundai Solaris и организации, системы, технологии, персоны:
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 3
|Тумкин Андрей 9 2
|Грошов Станислав 5 2
|Градов Алексей 2 2
|Шестаков Василий 1 1
|Абрамов Роман 6 1
|Князев Олег 5 1
|Арустамян Вадим 2 1
|Renzi Matteo - Рензи Маттео 3 1
|Демиденко Матвей 1 1
|Светозаров Станислав 1 1
|Вахрин Вячеслав 3 1
|Малахов Виталий 1 1
|Бочкарев Виктор 1 1
|Маков Юрий 2 1
|Докучаева Анастасия 4 1
|Ажгиревич Артем 6 1
|Крупнов Андрей 8 1
|Куташи Оксана 1 1
|Фрейдин Игорь 4 1
|Черхигов Рамзан 6 1
|Иванов Вадим 7 1
|Ключенко Андрей 3 1
|Губанов Роман 121 1
|Белозерцев Андрей 1 1
|Рязанов Антон 12 1
|Собянин Сергей 539 1
|Дмитриев Кирилл 120 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Василевский Андрей 20 1
|Аленьков Вячеслав 14 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Куроптев Александр 4 1
|Ликсутов Максим 245 1
|Краснов Дмитрий 6 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Гордеев Сергей 11 1
|Сергеев Артем 16 1
|Говоров Сергей 3 1
|Ледовская Татьяна 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
|Frost & Sullivan 207 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.