Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182949
ИКТ 14218
Организации 11053
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3505
Системы 26210
Персоны 78633
География 2945
Статьи 1553
Пресса 1254
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2716
Мероприятия 871

JAC Group Anhui Jianghuai Automobile Group JAC Motors Джак Автомобиль

JAC Group - Anhui Jianghuai Automobile Group - JAC Motors - Джак Автомобиль

УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 «Джак Автомобиль» внедрил систему TopLog WMS для оптимизации складской логистики 1
04.04.2023 «Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

JAC Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8106 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 25 1
BMW Group 461 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7896 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 62 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 90 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 102 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 217 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1304 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 442 1
Renault Groupe 163 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 645 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2655 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 582 1
Renault Kaptur 11 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 16 1
KIA Rio Hatchback 21 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 662 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
Собянин Сергей 441 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7932 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3013 1
Франция - Французская Республика 7943 1
Украина 7734 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 340 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5488 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 750 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 984 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4231 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2033 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще