Galileosky ГалилеоСкай

Galileosky - ГалилеоСкай

Galileosky — российский вендор, один из  разработчиков оборудования для цифровизации транспорта и производственных процессов. Компания работает с 2008 года и поставляет продукцию в 60 стран мира. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.02.2026 Навигационное оборудование российского производителя Galileosky вошло в реестр промышленной продукции 1
07.10.2024 Телематическое оборудование автоматизирует подсчет леса 1
27.09.2023 Терминалы Galileosky подсказывают добывающей компании, где искать золото на Дальнем Востоке 1
23.08.2023 GPS-терминалы Galileosky помогают бороться с борщевиком в полях Пермского края 1
29.05.2023 Асфальтобетонный завод из Вологды сократил на 15% расходы на топливо с помощью терминалов спутникового мониторинга 1
06.04.2023 Дорожно-строительная компания из Тюмени исключила хищения топлива с помощью терминалов Galileosky 2
20.03.2023 Первые автобусы Зеленогорска появились на «Яндекс картах» благодаря терминалам Galileosky 3
31.01.2023 Разработчик оборудования для цифровизации транспорта Galileosky включен в реестр российской радиоэлектронной промышленности 1
09.01.2023 Лесозаготовительная компания сократила расходы на топливо с помощью оборудования пермского разработчика Galileosky 6
17.02.2022 На базе терминалов Galileosky разработали продукт по контролю полива сельхозкультур 3
20.01.2022 На базе терминалов Galileosky создали решение для повышения урожайности 2
13.01.2022 Терминалы Galileosky начали поддерживать стандарт связи 4G в России 2
23.12.2021 Терминалы Galileosky помогли нефтесервисной компании удаленно оценивать работу водителей 2
27.09.2021 Компания Galileosky учредила новую премию в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга 3
29.06.2021 Терминалы Galileosky контролирует работу техники в угольном карьере в Киргизии 2
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 3
15.05.2020 Приборы Galileosky осуществляют учет причин простоя сельскохозяйственной техники 1
27.01.2020 Приборы Galileosky использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири» 1
27.08.2019 Российское навигационное оборудование обеспечивает безопасность водителей в Бразилии 1
12.01.2018 ДИТ не захотел сэкономить полмиллиарда на телеметрии. В выигрыше «Ростелеком» 2
02.03.2017 «Ногинский» контролирует производство молока с помощью системы Wialon 1

Публикаций - 21, упоминаний - 40

Galileosky и организации, системы, технологии, персоны:

Интерра 8 4
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 14 2
ГЛОНАСС 35 2 2
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 68 1
Эскорт ГК 4 1
Exzotron - Экзотрон Технолоджи 1 1
Ростелеком 10396 1
Yandex - Яндекс 8565 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Ростелеком - Глобус-телеком 232 1
Интерра ГК 3 3
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 2
РЖД - Российские железные дороги 2017 2
Газпром ПАО 1424 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 2
Альфа-Банк 1886 2
McDonald’s - Макдоналдс 216 2
Роснефть НК - нефтяная компания 531 2
Татнефть 239 2
Royal Dutch Shell - Шелл 224 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 49 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 1
АМКОДОР 8 1
Агрокомплекс Ногинский - Агропромышленное предприятие Ногинский 1 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 139 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 143 1
Русагро Группа Компаний 341 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
МТЗ Трансмаш 23 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13044 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
CAN bus - Controller Area Network - сеть контроллеров - стандарт промышленной сети - DeviceNet - протокол для промышленной сети 40 3
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 670 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 588 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 177 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 569 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 454 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2825 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Аналоговые технологии 2836 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 621 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3320 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 1
Accelerometer - Акселерометр 385 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10141 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2634 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9432 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 1
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 22 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 435 2
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 9 1
KIA Rio Hatchback 22 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 1
Skoda Rapid 6 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
СКАУТ Контроль спецтехники 12 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
Galileosky Base Block Iridium 1 1
Google Android 14802 1
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 1
Renault Kaptur 11 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 1
NVision Барьер 734 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 319 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 953 1
Ревякин Максим 5 5
Кравчик Юрий 2 2
Клюев Александр 2 2
Лебедев Сергей 57 1
Маныкин Дмитрий 1 1
Шмаков Михаил 2 1
Демиденко Матвей 1 1
Тюрин Александр 3 1
Барабашкин Алексей 1 1
Войтенко Александр 1 1
Рокка Юлия 1 1
Гуреев Дмитрий 2 1
Иванов Александр 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1669 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 2
Земля - планета Солнечной системы 10690 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 756 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1609 2
Америка Латинская 1890 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 1
Казахстан - Республика 5836 1
Европа 24674 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1098 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1161 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1328 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1363 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 959 1
Украина 7811 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 1
Испания - Королевство 3770 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1562 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 344 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1003 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3243 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 338 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Аренда 2581 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 443 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Ботаника - Растения - Борщевик 10 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 313 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 1
Ведомости 1285 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

