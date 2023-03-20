Первые автобусы Зеленогорска появились на «Яндекс картах» благодаря терминалам Galileosky

«Краевой центр коммуникаций» с помощью терминалов Galileosky 7х создал для перевозчика в Зеленогорске качественную систему мониторинга автобусов, повысив общий уровень оборудования общественного транспорта в городе. Об этом CNews сообщили представители Galileosky.

В городе Зеленогорске Красноярского края работают два пассажирских перевозчика. В «Краевой центр коммуникаций» обратился индивидуальный предприниматель – ИП Булучевский О.А. с автопарком из 20 автобусов. Ранее он пользовался другими терминалами для мониторинга, но получал только треки поездок без дополнительной информации. При этом часто возникали проблемы с пропаданием связи и некорректными маршрутами. Поэтому перевозчик искал решение для повышения качества системы. Главные задачи – обеспечить качественный мониторинг транспорта, диспетчеризацию, соблюдение безопасности дорожного движения и реализацию федеральной программы «Доступная среда».

Для решения задач специалисты «Краевого центра коммуникаций» переоборудовали все автобусы перевозчика терминалами Galileosky 7x, а на крыше автобусов разместили GPS-антенны для максимального обзора небосклона и снижения помех от высотных зданий.

Благодаря подключению терминалов к CAN-шине автобусов заказчик теперь получает данные о пробеге, температуре охлаждающей жидкости, расходе топлива и прочих параметрах. Появилась система мониторинга с максимально точными треками, расширенным контролем состояния автобусов, онлайн-оповещением о критических параметрах, нарушениях безопасности и скоростного режима в системе и Telegram-канале.

Дополнительно к терминалам подключили все необходимое оборудование – датчики открытия пассажирских дверей, датчики температуры внутри и снаружи салона, цветные светодиодные табло ITLINE, кнопку переключения маршрутов.

На табло в салонах пассажиры теперь видят маршруты с отображением текущей и следующей остановки, дату, точное время и другие полезные сообщения. После обкатки и настройки маршрутов специалисты впервые в городе Зеленогорске запустили ретрансляцию маршрутов в сервис «Яндекс карты» с помощью компании «Интерра».

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Специалист отдела разработки и тестирования ООО «Краевой центр коммуникаций» Александр Войтенко подчеркнул, что в итоге заказчик стал получать реальную картину рабочих процессов и экономию, так как смог контролировать, как водители обращаются с автобусами, и продлить срок службы транспорта: «Появилась возможность поминутного контроля соблюдения графика движения и прибытия на остановки, а также повысился уровень безопасности пассажиров. Как результат, перевозчик выиграл конкурсы на два маршрута, которые будет обслуживать в течение пяти лет. Более того, по итогам реализации проекта, начата модернизация муниципального автотранспортного предприятия. Так, с февраля 2023 года все маршруты отображаются в «Яндекс картах», и горожане могут уточнить информацию о местонахождении автобусов в любой момент со своего смартфона или другого устройства».

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Galileosky – разработчиков оборудования для цифровизации транспорта в России. У компании более 500 партнеров (системных интеграторов) Более 1 млн терминалов Galileosky работает в 70 странах мира.