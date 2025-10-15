Разделы

Интерра


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Умные решения для города и дома: в октябре в Москве пройдет Interlight | Smart City & Home 1
20.03.2023 Первые автобусы Зеленогорска появились на «Яндекс картах» благодаря терминалам Galileosky 1
17.02.2022 На базе терминалов Galileosky разработали продукт по контролю полива сельхозкультур 1
20.01.2022 На базе терминалов Galileosky создали решение для повышения урожайности 1
15.05.2020 Приборы Galileosky осуществляют учет причин простоя сельскохозяйственной техники 1
18.03.2011 Продажи бортовых блоков системы «АвтоТрекер» в Ростовской области в 2010 г. выросли на 41,4% 1
16.11.2009 «Дочка» «Роснефти» управляет транспортным хозяйством с помощью ГЛОНАСС 1
09.06.2007 Monitor CRM Pilot внедряют на Кировском маргариновом заводе 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Интерра и организации, системы, технологии, персоны:

Galileosky - ГалилеоСкай 20 4
АвтоТрекер 99 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 2
Google LLC 12153 1
Yandex - Яндекс 8227 1
Интерра ГК 3 3
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Роснефть - РН-Туапсинский НПЗ - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - Туапсенефтепродукт 3 1
РостовАвтоДорСтрой - Дорспецстрой 1 1
Кировский маргариновый завод 2 1
ДонАвтоДорСтрой 1 1
Тихорецкий Мясокомбинат 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1984 1
Мясокомбинат Каневской 1 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6406 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2335 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25346 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1913 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2929 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 176 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7437 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12834 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 796 1
Оцифровка - Digitization 4856 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12192 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1198 1
Аналоговые технологии 2824 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5880 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2778 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 556 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
CAN bus - Controller Area Network - сеть контроллеров - стандарт промышленной сети 30 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1321 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16874 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12859 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 130 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 675 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4510 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 329 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5096 2
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 21 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 167 1
Google Android 14550 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 685 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 307 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 902 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 584 1
Бизнес Навигатор - Monitor CRM 25 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2848 1
Кравчик Юрий 2 2
Ревякин Максим 5 1
Нечаев Иван 60 1
Войтенко Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1647 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3584 1
Америка Латинская 1867 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1133 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 639 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1512 1
Европа 24560 1
Испания - Королевство 3754 1
Россия - ПФО - Кировская область 77 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1391 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20029 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11341 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2701 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2237 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 203 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2489 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2826 1
Энергетика - Energy - Energetically 5441 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7938 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5966 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4872 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2346 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2116 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1541 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392999, в очереди разбора - 732837.
Создано именных указателей - 184456.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

