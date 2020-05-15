Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Приборы Galileosky осуществляют учет причин простоя сельскохозяйственной техники

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Galileosky объявила о том, что ее приборы помогают решить проблему простоя сельскохозяйственной техники. Особенно актуальным этот вопрос становится в периоды посевной и уборки урожая. Даже лишние 20 минут могут обернуться существенными издержками, которые сложно прогнозировать.

Проект реализовала компания «Интерра», официальный партнер Galileosky. Эксперты «Интерры» создали специальную систему учета. Она может регистрировать простои как электронный дневник. Также система способна интегрироваться в технику для автоматической фиксации фактов простоя и его причин. Структура причин простоев оговаривается с заказчиком и может содержать подробную 2-3-уровневую детализацию.

Бортовая часть системы была построена на базе терминала Galileosky с технологией Easy Logic и панели оператора Owen. На панели оператора выводятся команды от водителя. Управление бортовой системой осуществляется специальным скриптом, написанным на базе Easy Logic. Информация о причине простоя регистрируется и отправляется в SaaS платформу.

Вся полученная таким образом информация фиксируется в памяти терминала и отправляется в систему мониторинга Wialon по каналу GSM или Wi-Fi от терминала Galileosky. В системе Wialon данные становятся доступны для всестороннего анализа.

Юрий Кравчик, генеральный директор «Интерра», отметил: «Терминалы Galileosky оснащены технологией Easy Logic, которая позволяет быстро интегрировать их с устройствами других производителей. Она ускоряет установку системы на технику и, как следствие, снижает затраты для заказчика».

Разработанная система позволяет избежать издержек из-за простоя техники и подходит не только для сельскохозяйственной техники, это может быть строительная техника, производственное оборудование, транспорт, производственная линия.



Другие материалы рубрики

В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов

«Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании

МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах

МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании

ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов