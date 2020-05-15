Приборы Galileosky осуществляют учет причин простоя сельскохозяйственной техники

Galileosky объявила о том, что ее приборы помогают решить проблему простоя сельскохозяйственной техники. Особенно актуальным этот вопрос становится в периоды посевной и уборки урожая. Даже лишние 20 минут могут обернуться существенными издержками, которые сложно прогнозировать.

Проект реализовала компания «Интерра», официальный партнер Galileosky. Эксперты «Интерры» создали специальную систему учета. Она может регистрировать простои как электронный дневник. Также система способна интегрироваться в технику для автоматической фиксации фактов простоя и его причин. Структура причин простоев оговаривается с заказчиком и может содержать подробную 2-3-уровневую детализацию.

Бортовая часть системы была построена на базе терминала Galileosky с технологией Easy Logic и панели оператора Owen. На панели оператора выводятся команды от водителя. Управление бортовой системой осуществляется специальным скриптом, написанным на базе Easy Logic. Информация о причине простоя регистрируется и отправляется в SaaS платформу.

Вся полученная таким образом информация фиксируется в памяти терминала и отправляется в систему мониторинга Wialon по каналу GSM или Wi-Fi от терминала Galileosky. В системе Wialon данные становятся доступны для всестороннего анализа.

Юрий Кравчик, генеральный директор «Интерра», отметил: «Терминалы Galileosky оснащены технологией Easy Logic, которая позволяет быстро интегрировать их с устройствами других производителей. Она ускоряет установку системы на технику и, как следствие, снижает затраты для заказчика».

Разработанная система позволяет избежать издержек из-за простоя техники и подходит не только для сельскохозяйственной техники, это может быть строительная техника, производственное оборудование, транспорт, производственная линия.