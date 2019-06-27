Разделы

Транспорт Бортовой компьютер бортовая ЭВМ Бортовые и встраиваемые системы Бортовые вычислительные блоки Board Computer


СОБЫТИЯ

27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер


27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер

ейсом и голосовым управлением — «Навигатор», голосовой помощник «Алиса», «Яндекс.музыка» и приложения для прослушивания музыки, радио и просмотра ТВ и кино МТС. В комплект «МТС | Яндекс авто» входят: бортовой компьютер с сенсорным дисплеем; сертификат на бесплатную установку в специализированном сервисном центре; 4G-модем, SIM-карта с тарифом «Для Авто» и 10 ГБ мобильного интернета ежемесяч
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге

в продажу в Москве и Санкт-Петербурге. Одновременно с запуском продаж в этих городах открылись сертифицированные сервисные центры, где можно установить устройство и получить гарантийное обслуживание. Бортовой компьютер «Яндекса» устанавливается вместо штатной мультимедийной системы автомобиля. Сейчас он совместим с шестнадцатью моделями Renault, Lada, Volkswagen, Toyota, Kia, Škoda, Mitsubi
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена

Универсальная бортовая система Российский интернет-гигант «Яндекс» официально анонсировал собственный автомобильный бортовой компьютер «Яндекс.Авто», предлагаемый к установке вместо штатных мультимедийных систем автомобилей. Стоит новинка ровно 30 тыс. руб., но приобрести и установить ее в свой автомобиль мо
23.01.2019 «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей. Устройство можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя. Установка занимает около часа, после этого бортовой комп
14.05.2012 Велосипед Audi со смартфоном в качестве борткомпьютера

километрами в час. Ещё два режима - Power Wheelie и Balanced Wheelie – предназначены для экстремальной езды с выполнением трюков. Всеми режимами можно управлять с помощью смартфона, используя его как бортовой компьютер. Также с помощью смартфона можно управлять светодиодами велосипеда, регулировать высоту и угол седла и так далее…

