Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии

Navio (Автотех) — разработчик универсальной технологии автономного вождения и продуктов с применением искусственного интеллекта. Navio занимается разработкой технологии с 2020 года. Ключевое направление работы Автотех — создание полного технологического стека беспилотных транспортных средств, включающего транспортные средства, платформу управления беспилотным флотом и внутренние сервисы по работе с данными.