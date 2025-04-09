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Navio Автотех SberAutoTech Sber Automotive Technologies SberDigitalAuto СберАвтоТех Сбер Автомотив Технологии

Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии

Navio (Автотех) — разработчик универсальной технологии автономного вождения и продуктов с применением искусственного интеллекта. Navio занимается разработкой технологии с 2020 года.  Ключевое направление работы Автотех — создание полного технологического стека беспилотных транспортных средств, включающего транспортные средства, платформу управления беспилотным флотом и внутренние сервисы по работе с данными.

Судебные дела (6) на сумму 543 558 801 ₽
в качестве истца (5) на сумму 543 554 801 ₽
в качестве ответчика (1) на сумму 4 000 ₽


09.04.2025 Автономные грузовики подключили к «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
20.12.2024 Navio подтверждает готовность технологии к старту проездов в автономном режиме на трассах М-12, М-4 и ЦКАД 1
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург 1
14.06.2024 «Яндекс» регистрирует специальный бренд для беспилотных автомобилей 2
06.06.2024 Альянс в сфере ИИ поможет внедрить технологии искусственного интеллекта в транспорте 1
05.02.2024 Власти России определились, кто будет виноват в авариях беспилотных автомобилей 1
14.08.2023 «Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер 1
27.06.2023 «Сберавтотех» и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева» 3
14.06.2022 «Сберавтотех» проведёт открытое тестирование беспилотников в Санкт-Петербурге 2
15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео 3
27.05.2021 ФЛИП: полностью автономный транспорт от SberAutoTech 1
16.02.2021 Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль» 3
22.12.2020 Первая серия беспилотников Sber выехала на улицы Москвы для испытаний 2
16.12.2020 «2ГИС» запустила бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России 1
07.09.2020 Сбербанк сообщил о создании дочерней компании Sber Automotive Technologies 4

Публикаций - 17, упоминаний - 29

Navio и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7562 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 304 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Цифровые активы 129 2
Сбер - Кейджи Импэкс 3 2
Ё-инжиниринг 4 2
СтарЛайн НПО - StarLine 23 2
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8825 1
Samsung Electronics 10336 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
Диалог АНО 13 1
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7474 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 431 5
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 214 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 879 2
Tesla Motors 401 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Почта России ПАО 2139 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Volvo Cars 253 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Деловые Линии ГК 70 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Монополия ГК 10 1
ЯРОВИТ Моторс 2 1
ВТБ Инфраструктурный Холдинг 2 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 807 1
РЖД - Российские железные дороги 1930 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 28 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 145 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Евросиб 16 1
Сбер - СберАвто 31 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6028 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 454 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 41 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 13 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1397 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 471 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
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Ви Тимофей 1 1
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