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Navio Автотех SberAutoTech Sber Automotive Technologies SberDigitalAuto СберАвтоТех Сбер Автомотив Технологии
Navio (Автотех) — разработчик универсальной технологии автономного вождения и продуктов с применением искусственного интеллекта. Navio занимается разработкой технологии с 2020 года. Ключевое направление работы Автотех — создание полного технологического стека беспилотных транспортных средств, включающего транспортные средства, платформу управления беспилотным флотом и внутренние сервисы по работе с данными.
Navio и организации, системы, технологии, персоны:
|Василевский Андрей 20 3
|Рафаловский Давид 32 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 355 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Чернов Максим 31 1
|Прохоров Михаил 37 1
|Жириновский Владимир 27 1
|Ильинов Илья 1 1
|Ви Тимофей 1 1
|Сергушев Сергей 10 1
|Толкачёва Елена 5 1
|Белевцев Андрей 66 1
|Казаринов Дмитрий 12 1
|Дмитриев Илья 2 1
|Карловский Александр 1 1
|Копыток Ольга 1 1
|Павловский Фёдор 7 1
|Путин Владимир 3223 1
|Радько Сергей 2 1
|Давыдова Полина 13 1
|Ендачев Денис 1 1
|Шапошников Алексей 4 1
|Крайнов Александр 16 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Жмурко Александр 3 1
|Уфимцев Евгений 3 1
|Мишустин Михаил 689 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Савельев Виталий 52 1
|Баканов Дмитрий 32 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 2
|Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 1
|Московский Политех - Московский политехнический университет 73 1
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