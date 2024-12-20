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Navio подтверждает готовность технологии к старту проездов в автономном режиме на трассах М-12, М-4 и ЦКАД

Компания Navio объявляет о готовности своей технологии к старту проездов автономных грузовиков на трех дополнительных магистралях — М-12 «Восток», М-4 «Дон» и А-113 ЦКАД. Об этом CNews сообщили представители Navio.

Технологическая готовность трассы означает проведение статистически значимых испытаний — наката километража по высокоточной карте (HD map), созданной компанией Navio. Цифровая карта — важный компонент технологии, обеспечивающий точность навигации и соблюдение правил дорожного движения автономным транспортным средством, даже в случае неблагоприятных погодных условий или отсутствия разметки. Одним из этапов испытаний технологии на трассе М-12 стала доставка тестового груза в автономном режиме по маршруту МоскваКазань — Москва.

С июня 2023 г. компания Navio осуществляет перевозку грузов автономным транспортом на трассе М-11 «Нева». На декабрь 2024 г. в рамках Федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры» (БЛК) к эксплуатации на М-11 допущено 35 автономных грузовых автомобилей Navio. Общий пробег грузовиков компании составляет более 1,8 млн километров, доставлено более 40 тыс. тонн грузов.

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