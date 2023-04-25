FinTech Банковская карта виртуальная цифровая банковская карта
|25.04.2023
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«Единый ЦУПИС»: Цифровая карта в мобильном приложении «Кошелек ЦУПИС»
атах, а также получать кешбэк, в том числе повышенный (5%) в категории спортивных товаров, услуг и спортивного отдыха. Карта выпускается и обслуживается бесплатно на протяжении всего срока действия. «Цифровая карта – новый этап в развитии нашего платежного сервиса, который выводит «Кошелек ЦУПИС» из узкопрофильного сегмента использования в полнофункциональный платежный инструмент. Теперь не
|20.10.2022
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Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»
Зачем нужна виртуальная карта У пользователей mos.ru появилась возможность оформить виртуальную дебетовую
|11.01.2013
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Абоненты МТС смогут оформить виртуальную карту MasterCard
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске сервиса «Виртуальная карта МТС Деньги», который позволяет абонентам компании оформлять виртуальную кар
|20.04.2009
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МТТ снижает тарифы по услуге «Виртуальная карта связи»
Компания МТТ, российский оператор междугородной и международной связи, сообщила о снижении тарифов на услуги междугородной и международной телефонной связи для населения по услуге «Виртуальная карта связи» с 15 апреля 2009 г. Размер снижения тарифов достигает 15%. При этом новый единый тариф на минуту разговора абонента мобильной сети с абонентами фиксированных сетей любо
|13.09.2005
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Появилась подробная цифровая карта планеты Плутон
арон аппарат достигнет лишь к 2015 году, после чего проведет исследования объектов в таинственном поясе Койпера. Однако еще десятилетие астрономам придется полагаться исключительно на свои телескопы. Цифровая карта Плутона построена по изображениям, полученным телескопом «Хаббла» в период с июля 2002 по июнь 2003 года. Съемка велась на 12 орбитах и с использованием двух фильтров. Для постро
|13.09.2005
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Появилась подробная цифровая карта планеты Плутон
арон аппарат достигнет лишь к 2015 году, после чего проведет исследования объектов в таинственном поясе Койпера. Однако еще десятилетие астрономам придется полагаться исключительно на свои телескопы. Цифровая карта Плутона построена по изображениям, полученным телескопом «Хаббла» в период с июля 2002 по июнь 2003 года. Съемка велась на 12 орбитах и с использованием двух фильтров. Для постро
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Сычев Артем 73 3
|Кирсанова Светлана 69 2
|Чугунов Никита 81 2
|Шитиков Евгений 10 2
|Паршин Максим 316 2
|Попов Михаил 54 2
|Яловенко Илларион 15 2
|Новиков Владимир 34 2
|Sicardy Bruno - Сикарди Бруно 2 2
|Алексеева Ирина 9 1
|King Brett - Кинг Бретт 1 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Цыбульников Вячеслав 74 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Белоусов Максим 108 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Хомков Игорь 46 1
|Макин Алексей 10 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Никитин Сергей 72 1
|Шпак Василий 223 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Козак Николай 161 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Соловьев Сергей 70 1
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|Триппель Наталья 3 1
|Щиров Илья 45 1
|Ковалев Игорь 31 1
|Казарин Станислав 175 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Носенко Артем 30 1
|Достов Виктор 25 1
|Урусов Виктор 127 1
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