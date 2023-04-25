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Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир» Зачем нужна виртуальная карта У пользователей mos.ru появилась возможность оформить виртуальную дебетовую

Абоненты МТС смогут оформить виртуальную карту MasterCard Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске сервиса «Виртуальная карта МТС Деньги», который позволяет абонентам компании оформлять виртуальную кар

МТТ снижает тарифы по услуге «Виртуальная карта связи» Компания МТТ, российский оператор междугородной и международной связи, сообщила о снижении тарифов на услуги междугородной и международной телефонной связи для населения по услуге «Виртуальная карта связи» с 15 апреля 2009 г. Размер снижения тарифов достигает 15%. При этом новый единый тариф на минуту разговора абонента мобильной сети с абонентами фиксированных сетей любо

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