Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166242
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70413
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

FinTech Банковская карта виртуальная цифровая банковская карта



25.04.2023 «Единый ЦУПИС»: Цифровая карта в мобильном приложении «Кошелек ЦУПИС»

атах, а также получать кешбэк, в том числе повышенный (5%) в категории спортивных товаров, услуг и спортивного отдыха. Карта выпускается и обслуживается бесплатно на протяжении всего срока действия. «Цифровая карта – новый этап в развитии нашего платежного сервиса, который выводит «Кошелек ЦУПИС» из узкопрофильного сегмента использования в полнофункциональный платежный инструмент. Теперь не
20.10.2022 Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»

Зачем нужна виртуальная карта У пользователей mos.ru появилась возможность оформить виртуальную дебетовую
11.01.2013 Абоненты МТС смогут оформить виртуальную карту MasterCard

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске сервиса «Виртуальная карта МТС Деньги», который позволяет абонентам компании оформлять виртуальную кар
20.04.2009 МТТ снижает тарифы по услуге «Виртуальная карта связи»

Компания МТТ, российский оператор междугородной и международной связи, сообщила о снижении тарифов на услуги междугородной и международной телефонной связи для населения по услуге «Виртуальная карта связи» с 15 апреля 2009 г. Размер снижения тарифов достигает 15%. При этом новый единый тариф на минуту разговора абонента мобильной сети с абонентами фиксированных сетей любо
13.09.2005 Появилась подробная цифровая карта планеты Плутон

арон аппарат достигнет лишь к 2015 году, после чего проведет исследования объектов в таинственном поясе Койпера. Однако еще десятилетие астрономам придется полагаться исключительно на свои телескопы. Цифровая карта Плутона построена по изображениям, полученным телескопом «Хаббла» в период с июля 2002 по июнь 2003 года. Съемка велась на 12 орбитах и с использованием двух фильтров. Для постро
13.09.2005 Появилась подробная цифровая карта планеты Плутон

арон аппарат достигнет лишь к 2015 году, после чего проведет исследования объектов в таинственном поясе Койпера. Однако еще десятилетие астрономам придется полагаться исключительно на свои телескопы. Цифровая карта Плутона построена по изображениям, полученным телескопом «Хаббла» в период с июля 2002 по июнь 2003 года. Съемка велась на 12 орбитах и с использованием двух фильтров. Для постро

Публикаций - 108, упоминаний - 116

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 9
Yandex - Яндекс 7343 8
МегаФон 8807 7
Samsung Electronics 10256 5
Apple Inc 12103 5
Google LLC 11775 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 4
Код Безопасности 616 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
8213 3
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 3
PayPal 654 3
Webmoney 542 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Telegram Group 1984 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 2
Siemens AG - Siemens Group 2590 2
Сонет 169 2
Data East - Дата Ист 25 2
Alibaba Group 422 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
NetApp - Network Appliance 636 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
UIPath 101 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Dynatrace 56 1
Газинформсервис - ГИС 273 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Nvidia Corp 3488 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 23
Visa International 1949 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 5
РЖД - Российские железные дороги 1904 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Связной ГК 1369 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
TalkBank - ТолкФинанс 17 3
ВТБ - Почта Банк 466 3
Альфа-Банк 1770 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 2
Евросеть 1404 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 2
Почта России ПАО 2112 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Платежный Центр РНКО 53 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 2
РФИ Банк 9 2
NanduQ - Qiwi 996 2
eBay Inc 1619 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Русский стандарт Банк 441 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 14 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 52
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 31
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 22
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 22
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 21
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5034 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 14
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 10
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 8
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 256 8
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 140 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2234 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 6
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 594 6
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 138 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 5
Google Android 13994 16
Apple Pay 489 15
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 15
Samsung Pay 291 13
Apple iOS 7809 10
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 8
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 663 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
Apple - App Store 2890 5
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 4
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 88 4
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 4
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 3
Visa Virtual 9 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Яндекс.Плюс 191 2
Garmin Pay 22 2
Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 3 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 2
МТС Cashback - MTS Cashback 32 2
WhatsApp Messenger 1082 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 2
i-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
Apple iPad 3860 2
Linux OS 9940 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 2
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 32 2
Microsoft Windows 15659 2
Сычев Артем 73 3
Кирсанова Светлана 69 2
Чугунов Никита 81 2
Шитиков Евгений 10 2
Паршин Максим 316 2
Попов Михаил 54 2
Яловенко Илларион 15 2
Новиков Владимир 34 2
Sicardy Bruno - Сикарди Бруно 2 2
Алексеева Ирина 9 1
King Brett - Кинг Бретт 1 1
Дмитриев Кирилл 108 1
Цыбульников Вячеслав 74 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1009 1
Чаркин Евгений 296 1
Белоусов Максим 108 1
Бадалов Андрей 65 1
Лукашкин Сергей 26 1
Хомков Игорь 46 1
Макин Алексей 10 1
Ушаков Анатолий 41 1
Никитин Сергей 72 1
Шпак Василий 223 1
Агапкин Алексей 39 1
Евдокимов Максим 27 1
Козак Николай 161 1
Швецов Дмитрий 6 1
Мацыгин Юрий 42 1
Соловьев Сергей 70 1
Костин Сергей 36 1
Барсуков Сергей 31 1
Триппель Наталья 3 1
Щиров Илья 45 1
Ковалев Игорь 31 1
Казарин Станислав 175 1
Смирнова Татьяна 33 1
Носенко Артем 30 1
Достов Виктор 25 1
Урусов Виктор 127 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 8
Россия - СФО - Новосибирск 4292 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2722 4
Беларусь - Белоруссия 5665 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 3
Казахстан - Республика 5527 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Европа 21770 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2415 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 751 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 877 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Израиль 2730 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Нидерланды 3519 2
Украина 7609 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 2
Солнечная система - Solar system 2522 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Испания - Королевство 3706 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 63
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 32
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 17
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4991 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6154 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5096 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 4
НКО - Некоммерческая организация 500 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 4
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 4
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 3
Ergonomics - Эргономика 1597 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
РИА Новости 917 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
Наш Красноярский край 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
ResearchMe 14 1
Gartner - Гартнер 3556 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Forrester Wave 45 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 2
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
РЭШ - Российская электронная школа 24 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
День молодёжи - 27 июня 896 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
CNews AWARDS - награда 519 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще