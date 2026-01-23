Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189490
ИКТ 14634
Организации 11346
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3545
Системы 26547
Персоны 82187
География 3016
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Правительство Москвы ДОНМ Москва МЭШ Москвёнок Электронная карта в образовании

Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


23.01.2026 Москвичи скачали приложение «Моя Москва» более 1,5 млн раз в 2025 году 1
29.08.2025 Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они на несколько дней парализовали «Московскую электронную школу» 1
30.06.2025 С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений 1
30.06.2025 Более 11 млн раз жители столицы скачали городское мобильное приложение «Госуслуги Москвы» 1
22.05.2025 Онлайн-справки в «МЭШ» сэкономили московским семьям более 400 тысяч часов 1
25.02.2025 ДИТ: Операционная система «ОС МЭШ» будет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 году 1
23.10.2024 ДИТ Москвы: участники городских электронных проектов могут оплачивать счета в сервисе «Мои платежи» на mos.ru со скидкой 1
16.10.2024 ДИТ Москвы предлагает протестировать обновленную версию приложения «Моя Москва» 1
16.10.2024 ДИТ Москвы: более 100 млн счетов оплатили жители столицы в сервисе «Мои платежи» на mos.ru и городских мобильных приложениях 1
17.04.2024 Микросхемы и «умные» метки: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил производство почти 60 новых изделий в 2023 году 1
01.04.2024 Ничего лишнего: пакеты ЭЦП «под ключ» от Esmart® 1
27.03.2024 Москвичи стали в восемь раз чаще оплачивать счета с помощью услуги автоплатеж в сервисе «Мои платежи» на mos.ru 1
26.03.2024 Объем производства высокотехнологичной продукции в Москве вырос почти в четыре раза 1
22.02.2024 Горожане стали в два раза чаще оплачивать одновременно несколько счетов на mos.ru 1
19.02.2024 Token 192K Nano: специально для МФЦ 1
26.01.2024 Продление КЭП удаленно c ESMART® 1
26.12.2023 Оценки в школе, запись к врачу и показания счетчиков: приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет 1
10.10.2023 Почти 2 млн пользователей и более 78 млн счетов: шесть лет сервису «Мои платежи» 1
26.09.2023 Москвичи стали чаще пользоваться функцией единовременной оплаты счетов в сервисе «Мои платежи» 1
25.07.2023 Москвичи стали чаще пользоваться сервисом «Мои платежи» для оплаты услуг 1
09.06.2023 Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере» 1
17.03.2023 Виджеты, шаблоны, автоплатежи: все об инструментах для удобной оплаты городских услуг 1
16.01.2023 Держатели карт «Мир» более 4,3 млн раз оплатили городские услуги без комиссии в 2022 году 1
09.12.2022 Владимир Новиков, ДИТ Москвы: Нам удалось максимально упростить поиск и оплату счетов 1
20.10.2022 Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир» 1
20.10.2022 Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир» 1
02.09.2022 Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе 1
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 1
24.01.2022 Услугами и сервисами приложения «Моя Москва» воспользовались более 23 млн раз 1
26.07.2021 У приложения «Моя Москва» появилось почти полмиллиона новых пользователей 1
23.12.2020 В городском приложении «Моя Москва» началось тестирование голосового помощника 1
01.08.2018 Клик на старт: как устроены современные школы 1
23.08.2016 «Анкомп» установил ИБП Powercom ONL-M мощностью 80 кВА в «ТемоЦентре» Департамента образования города Москвы 1
16.08.2016 Модульный трехфазный ИБП Powercom ONL-M обеспечил непрерывность работы «ТемоЦентра» 1
02.09.2015 ДИТ Москвы открыл API общегородского электронного дневника и электронной карты в образовании для сторонних разработчиков 1
18.05.2015 На московском портале госуслуг появилась возможность оплаты домашнего телефона 1
05.11.2014 С помощью QIWI теперь можно пополнять лицевые счета для оплаты питания столичных школьников 2
02.10.2014 «Московский Кредитный Банк» стал партнером городского проекта «Электронная карта в образовании» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1595 3
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз 63 3
Анкомп - Ancomp 4 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 2
Powercom - Пауэрком 76 2
VK - Цифриум - Цифровое Образование - ВК Образовательные технологии 8 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 63 1
Motorola Indala 3 1
ISBC Group - ISBC Telecom - Лоджик Телеком 4 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 467 1
Dell EMC 5101 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2551 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
HID Global - HID Corporation 121 1
Сател 166 1
KODE - КОДЭ 15 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 51 1
Quest Software 42 1
KrIT - КРИТ 32 1
Открытые технологии 716 1
АТ бюро 7 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 10 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 408 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 34 4
НСПК - Национальная система платежных карт 903 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 549 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 3
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 102 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1056 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Visa International 1976 1
Лента - Сеть розничной торговли 2280 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
Capital Group 77 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 107 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 65 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 157 1
Главстрой 18 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2743 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4995 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12969 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3137 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 440 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3398 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3489 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 559 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 259 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 13
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 373 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 6
Оповещение и уведомление - Notification 5384 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4794 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8963 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1158 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8777 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1017 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Мобильная связь - Короткий номер 396 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 798 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5888 14
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 85 12
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 69 6
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 304 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 5
Apple iOS 8298 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 4
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 4
Google Android 14766 3
Powercom ONL ИБП 5 2
Linux OS 10981 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1536 2
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 81 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 211 1
Правительство Москвы - Мос.Облако ERP-платформа 5 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Google YouTube - Видеохостинг 2907 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
Apple - App Store 3016 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1347 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 958 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 1
Huawei AppGallery 325 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 1
КриптоПро CSP СКЗИ 248 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 566 1
TrustZone VPN 12 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 103 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 20 1
C/C++ - Язык программирования 849 1
Барс.Образование-Электронная школа 28 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 77 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Новиков Владимир 36 8
Овчинский Владислав 230 2
Сергунина Наталья 372 2
Якичев Александр 4 1
Симановский Евгений 5 1
Купряков Борис 1 1
Мицкевич Юлия 2 1
Попандопуло Константин 1 1
Путин Владимир 3376 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Лысенко Эдуард 313 1
Дегтев Геннадий 270 1
Иванов Дмитрий 101 1
Панов Сергей 20 1
Чистов Евгений 8 1
Комаренко Евгений 4 1
Акопян Рубен 26 1
Стоклицкая Анна 24 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 32
Россия - РФ - Российская федерация 157877 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 911 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 772 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 1000 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1405 2
Москва - Печатники 143 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 753 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 1
Польша - Республика 2003 1
Африка - Африканский регион 3575 1
Россия - СФО - Новосибирск 4685 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1217 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 808 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 408 1
Россия - ЦФО - Курская область 701 1
Россия - ПФО - Самарская область 1471 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2133 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1663 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 649 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1030 1
Россия - УФО - Тюменская область 1277 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 982 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 595 1
Россия - УФО - Челябинская область 1408 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1029 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 606 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1326 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 865 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 733 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 964 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 671 1
Россия - УФО - Курганская область 586 1
Россия - ДФО - Амурская область 859 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 669 1
Россия - СЗФО - Псковская область 673 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 737 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 525 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3789 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 8
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 230 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 5
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 4
Транспорт - СТС - Свидетельство о регистрации ТС - Свидетельство о регистрации транспортного средства 18 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 443 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 3
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Аренда 2582 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Зоология - наука о животных 2792 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10390 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3191 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2298 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 562 2
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 31 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1153 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2188 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1065 1
TAP Advisors 1 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 2
Школа новых технологий 19 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
MIPS Securika 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414405, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 189490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще