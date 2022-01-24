Услугами и сервисами приложения «Моя Москва» воспользовались более 23 млн раз

Мобильному приложению mos.ru «Моя Москва» исполнилось три года. За это время москвичи воспользовались доступными в нем услугами и сервисами свыше 23 млн раз. За два года востребованность приложения выросла более чем в пять раз, отметила заммэра Наталья Сергунина.

«Многим удобно решать повседневные задачи и получать услуги с помощью именно мобильных устройств. Мы видим, что с каждым годом растет популярность приложения “Моя Москва”. Если в первый год работы его услугами и сервисами воспользовались 2,3 млн раз, то по итогам 2021 г. этот показатель достиг 13,3 млн», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В 2021 г. у пользователей приложения появилась возможность одновременно оплачивать несколько счетов и просматривать историю платежей. Голосовой помощник приложения освоил несколько новых сценариев, а каталог услуг обновился и стал более полезным.

Чаще всего в прошлом году пользователи приложения «Моя Москва» просматривали информацию об успеваемости ребенка и его домашних заданиях, проверяли итоговые оценки и пополняли карту «Москвенок», чтобы ребенок мог купить еду в школьной столовой или буфете. За год этими сервисами воспользовались 8,2 млн раз. Еще почти 1,2 млн раз москвичи записались на прием к врачу и 5,2 тыс. раз записали своих питомцев к ветеринару, отметили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Среди других востребованных функций «Моей Москвы» — передача показаний приборов учета воды (более 2 млн обращений с начала года), оплата счетов за коммунальные услуги (свыше 184,7 тыс. раз) и передача показаний счетчиков электроэнергии (более 512,2 тыся. раз). Почти в шесть раз увеличилось количество счетов, оплаченных через сервис «Мои платежи».

За прошедший год в приложении появилось много новых функций. С марта москвичи могут пополнять баланс домашнего телефона МГТС. Сейчас все услуги ЖКХ, включая единый платежный документ (ЕПД) и счета за электроэнергию, пользователи могут оплатить с помощью смартфона. За 11 месяцев услуги МГТС оплатили свыше 15,1 тыс. раз.

В мае в приложении «Моя Москва» появился раздел «История платежей». Это архив счетов за городские услуги и штрафов, которые оплачивались через приложение. У пользователей появилась возможность находить любой платеж, выполненный с помощью приложения с 1 декабря 2020 г. За девять месяцев этой опцией воспользовались 141,8 тыс. раз.

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В июне в приложение интегрировали городской благотворительный сервис. Пользователи могут сделать адресное пожертвование на социально ориентированные программы 60 некоммерческих организаций, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

В ноябре пользователи приложения получили возможность оплачивать все счета одновременно. Если раньше оплачивать счета нужно было по отдельности, переходя из одной категории в другую или поэтапно выбирая платежи, то теперь пользователям достаточно перейти в раздел «Мои платежи» и выбрать один или все счета, найденные на основании данных в профиле.

В декабре в приложении «Моя Москва» модернизировали раздел «Услуги». Теперь на его странице отображаются все услуги и сервисы, а не тематические блоки услуг, как это было раньше. Таким образом удалось повысить удобство использования приложения и, как следствие, его эффективность.

Кроме того, команда разработчиков приложения продолжает развивать голосового помощника. В частности, улучшилось качество распознавания речи пользователей. Сейчас голосовой ассистент приложения работает в тестовом режиме.