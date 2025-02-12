Разделы

ЕПД Единый платежный документ Квитанция ЖКХ Квитанция за жилищно-коммунальные услуги


СОБЫТИЯ


12.02.2025 Стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

одоснабжение и так далее. Сейчас, как правило, во всех регионах приходит единый платежный документ (ЕПД), в который включены все ЖКУ. Квитанция приходит раз в месяц до 15 числа каждого месяца в
11.02.2025 Дмитрий Григоренко: в России стартует пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

на бумаге платежных документов за коммунальные услуги. Получать цифровые платежные документы они будут через личный кабинет на региональном портале госуслуг. «Пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ вместо бумажных стартовал в Московской области. Планируется масштабировать его на всю страну. Задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги боле
14.01.2025 На mos.ru появилась возможность отказаться от бумажных ЕПД и получать квитанции только в электронном виде

На портале mos.ru появилась возможность отказаться от бумажных единых платежных документов (ЕПД) и получать квитанции только в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий Москвы. Воспользоваться сервисом можно по желанию. Все, кто захо
30.09.2024 «Авито Работа»: ЖКХ и коммунальные платежи оказались самой нелюбимой статьей расходов россиян

е 7000 работающих россиян, чтобы выяснить, какие расходы у россиян оказались самыми нелюбимыми и большими. Согласно результатам опроса, в топ-3 самых неприятных статей расхода для россиян вошли ЖКХ и коммунальные платежи (42%), ипотека и кредит (29%), медицинские услуги и лекарства (18%). Наименее неприятной статьей расходов россияне посчитали покупку товаров для дома (3%), бытовой химии (3
29.08.2016 Москвичи обратились за электронным ЕПД более 7,5 млн раз за полгода

ись сервисом 2,6 млн раз. В среднем в месяц пользователи теперь обращаются на портал за электронным ЕПД примерно 1,25 млн раз. Получить и оплатить Единый платежный документ в электронном виде з
22.07.2015 PayQR поможет оплачивать квитанции ЖКХ и ГИБДД с помощью телефона без комиссий

В июле 2015 г. более 10 млн россиян получили платежные квитанции ЖКХ и ГИБДД нового формата. Главная особенность новых квитанций в том, что на них напечатан QR-код, сообщили CNews в фонде «Сколково». Такой код помогает избежать любых ошибок при вве
07.04.2015 На московском портале городских услуг появилась новая форма оплаты услуг ЖКХ

С введением новой формы единого платежного документа (ЕПД) оплатить коммунальные услуги на PGU.MOS.ru стало существенно проще. Для формирования

21.10.2014 Республика Марий Эл переходит к оплате услуг ЖКХ с помощью единого платежного документа

Республика Марий Эл будет поэтапно переходить на оплату услуг ЖКХ с использованием единого платежного документа (ЕПД). Соответствующие договоренности достигнуты в ходе встречи президент ФУО «Универсальная электронная карта» Алексея Попова с главой Республики Марий Эл Леонидом Маркеловым по вопросу развити
15.10.2014 Жители Москвы смогут получать Единый платежный документ по SMS

Детализацию начислений за жилищно-коммунальные услуги теперь можно заказать по SMS. Новый сервис Правительства Москвы позволяет подписаться на получение Единого платежного документа (ЕПД) в электронном виде. Упростился и заказ ЕПД через московский портал госуслуг. Расширить способы получения электронного ЕПД решено по итогам референдума в системе «Активный гра
09.10.2014 Жители Тулы будут получать единый платежный документ для оплаты ЖКХ

Во второй половине октября жители Тулы впервые получат квитанцию за жилищно-коммунальные услуги в виде единого платежного документа (ЕПД). Квитанцию нового образца внедряет Областной единый информационно-расчетный центр (совместное предприятие «УЭК» и администрации области), который осуществляет в регионе начисления за ЖКУ и
11.02.2011 Суд отменил решение ФАС о картельном сговоре с участием «Акадо»

о-Столица» был признан нарушителем из-за включения платы за его услуги в единый платежный документ (ЕПД) на оплату коммунальных услуг, передает Российское агентство правовой и судебной информац
12.11.2002 Завершилось внутрифирменное тестирование подсистемы "Коммунальные платежи"

Подсистема разработана компанией "Инверсия" в сотрудничестве с региональными дилерами СКБ "Граф" (г. Новочеркасск) в рамках проекта "Банк XXI Век". Подсистема "Коммунальные платежи" предназначена для автоматизированного формирования и обработки коммунальных платежей в банке, а именно, формирования приходных кассовых ордеров, платежных поручений и мемо
16.01.2002 Жители Зеленограда смогут осуществлять коммунальные платежи через интернет

й мировым стандартам. При этом не нарушается привычный порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг по единой квитанции-извещению, формируемой ГЦЖС. Чтобы воспользоваться новым сервисом, зеленогра

Публикаций - 230, упоминаний - 260

