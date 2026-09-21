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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фурсин Алексей

СОБЫТИЯ


21.09.2026 А.А. Фурсин: «Москва — один из лидеров мирового геймдева» 1
24.09.2025 Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации смогут получить налоговые льготы «Сколково» 1
16.05.2024 Участники акции «Ночь в музее» в Москве увидят живописные полотна, воссозданные нейросетью Сбербанка Kandinsky 1
20.09.2023 Брендированная витрина «Сделано в Москве» откроется на «Яндекс маркете» 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
05.05.2023 Шеринг-сервис YouTool привлек 20 млн руб. инвестиций 1
06.03.2023 Участниками московских программ наставничества за год стали почти 5000 предпринимателей 1
06.03.2023 Москва обучит предпринимателей бизнес-навыкам управления интеллектуальной собственностью 1
08.02.2023 Участники московской программы тестирования инноваций заключили контракты более чем на 500 млн рублей 1
23.01.2023 «Яндекс маркет» присоединился к проекту «Московский постамат» 1
16.12.2022 Новые резиденты московского 5G-демоцентра представили свои решения отраслевым компаниям 1
07.11.2022 В Москве начался новый набор участников программы «Академия инноваторов» 1
01.11.2022 По инициативе бизнес-сообщества в Москве утвердили новые меры поддержки экспортеров 1
22.09.2022 Московским предпринимателям помогут освоить онлайн-ретейл 1
14.09.2022 В Москве начался прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
08.09.2022 В Москве начался набор участников молодежной программы «Технолидеры будущего» 1
16.08.2022 В Москве для предпринимателей разработали новые онлайн-сервисы 1
15.08.2022 Москва проведет акселерационную программу для перспективных стартапов со всей страны 1
20.07.2022 Москва и «Сколково» создали центр управления городской аэромобильностью 1
18.07.2022 Спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» запустили на портале мэра Москвы 1
01.07.2022 Московскому технопарку «Строгино» исполнилось 15 лет 1
22.06.2022 Для тех, кто создает: на платформе i.moscow заработал сервис для защиты прав российских изобретателей 1
07.06.2022 Портал детских технопарков Москвы станет навигатором по программам дополнительного образования 1
06.06.2022 В Москве пройдет бизнес-программа Tech Export to India 1
26.05.2022 Беспилотники «последней мили», город будущего уже сегодня и поиск инвестора за пять минут: юбилейная конференции Startup Village 2022 1
25.05.2022 Открыт прием заявок для участия в тестировании беспилотников в «Сколково» 1
19.05.2022 Определены первые получатели грантов на тестирование инноваций 1
06.05.2022 Москва приглашает разработчиков со всей России на хакатон 1
22.04.2022 В Москве составили подборку онлайн-курсов по востребованным профессиям 1
19.04.2022 Москва и «Росатом» объявили конкурс для технологических стартапов 1
12.04.2022 Участники столичной программы развития стартапов привлекли более 1 млрд рублей инвестиций 1
12.04.2022 Предприниматели могут подать заявку на гранты для проведения пилотного тестирования инноваций 1
21.03.2022 Для юных москвичей проведут тренинги по креативному и технологическому предпринимательству 1
04.03.2022 Более 30 команд представят Московский регион на чемпионате по робототехнике First Robotics Championship 1
03.03.2022 Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов с погружением в перспективные профессии 1
17.02.2022 Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 1
09.02.2022 В Москве за 2021 год зарегистрировано более 142 тысяч новых ИП и компаний 1
04.02.2022 Почти 100 команд примет участие в чемпионате по робототехнике на ВДНХ 1
31.01.2022 Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам 1
28.01.2022 Около 30 млн руб. инвестиций привлекли выпускники акселератора московского проекта «Бизнес-уик-энд» 1

Публикаций - 159, упоминаний - 159

Фурсин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 123 6
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 4
Yandex - Яндекс 9332 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 666 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5034 4
Ростелеком 11025 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1275 3
РГУ имени А.Н. Косыгина - Косыгин парк - Детский технопарк 5 2
SAP SE 5626 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 2
VK - Mail.ru Group 3612 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9547 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 235 2
НейроЧат - NeuroChat 10 2
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 15 1
Arduino Software 82 1
CraftTalk - Крафт-Толк 82 1
Сенсарт - SensArt 4 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
Ubirator - Убиратор 10 1
AWG - АртВеб Групп 34 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 77 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Cybertonica - Кибертоника 5 1
Открытые технологии 731 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
Neurobotics - Нейроботикс 8 1
SmartPlayer - Смартплеер 10 1
Технологии Будущего 170 1
Т2 - Umnico - Юмнико 4 1
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Tubot 3 1
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 1
Skipp 3 1
RuMarket 14 1
Фибрасофт - Fibrasoft 1 1
1С - Project Point - Проджект Поинт 3 1
StormCorp - Штормкорп 2 1
Omnic 4 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 9 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 116 3
Наукоград - технопарк 158 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 3
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 28 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 59 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 2
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк 8 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 2
Альфа-Банк 1988 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 2
Совкомбанк ПАО 319 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Кировский завод 37 2
LEGO 260 2
Водный стадион Технопарк 15 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Evocargo - Эвокарго 46 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 205 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Tholons 3 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Красный октябрь 33 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Траектория будущего (АТБ) 8 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 145
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2893 87
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 759 60
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 56
МИК - Московский инновационный кластер 191 46
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 14
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 9
Кванториум АНО - Детский технопарк 91 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1193 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 467 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 482 4
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 126 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5741 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1609 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 273 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 43 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3596 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 413 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 7 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 5 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 239 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 21 1
TIA - Telecommunications Industry Association 91 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 81 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 12 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 45
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8742 17
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3219 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7566 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 13
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2315 13
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1536 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13758 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11908 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16582 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5338 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5068 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6515 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2616 9
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 740 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5418 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12981 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18471 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7323 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3342 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4683 7
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2849 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18292 7
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2750 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1858 7
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 764 6
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 658 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26503 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7939 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6671 6
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1602 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9536 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13093 6
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 370 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 811 38
МИК - Московский акселератор 36 24
Реестр добросовестных экспортеров 215 7
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ Онлайн-акселератор - Онлайн-академия МБМ - Стартап-школа МБМ 9 4
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 3
Google Android 15330 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 3
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 2
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 8 2
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 100 2
АСИ - Смартека 6 2
Apple iOS 8632 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 219 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 179 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 1
MONQ AIOps-платформа 28 1
Сенсарт - Surfancy Compact 4 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Правительство Москвы - Наш город 111 1
Yoloco 4 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 106 1
Bpium Конструктор корпоративных систем 7 1
Altcraft Platform - Altcraft Marketing - омниканальная платформа автоматизации digital-маркетинга и коммуникаций 4 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения АПК - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России - ЦИАС СГИО СХ - Центральная информационно-аналитическая система 11 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Фотон-А ДТС - доверенная телекоммуникационная система 3 1
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 1
Проектные технологии - AURORAi 2 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 1
iPavlov IVA Platform - iPavlov Intelligent Virtual Assistants - Цифровой Ассистент 3 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 13 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк - Мосмедлаб 2 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 234 1
AWG - SkillStaff - Скиллстафф 52 1
Нобилис ТачМед - Nobilis TouchMed - система проведения медицинских исследований 1 1
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 32 1
Сергунина Наталья 375 101
Лысенко Эдуард 318 16
Ефимов Владимир 145 5
Дроздов Игорь 45 4
Пуртов Кирилл 71 3
Путин Владимир 3466 3
Чернов Игорь 6 2
Анайко Елена 2 2
Пышминцев Игорь 3 2
Теплов Олег 31 2
Цыбульников Вячеслав 78 2
Куценко Евгений 2 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Борис Альберт 24 1
Лебедев Артемий 110 1
Кандинский Василий 10 1
Секиринский Денис 1 1
Пономаренко Никита 1 1
Прохоров Фёдор 83 1
Броницкий Тимур 2 1
Юдчиц Денис 7 1
Трошин Алексей 16 1
Платонов Владимир 1 1
Ондар Адыгжы 1 1
Мухин Андрей 2 1
Борисов Андрей 12 1
Небогатиков Андрей 1 1
Хлопцева Екатерина 1 1
Максимов Юрий 37 1
Новиков Семен 1 1
Ермолаева Мария 1 1
Пресняков Денис 1 1
Карфидов Алексей 7 1
Кондаранцев Алексей 2 1
Пырко Алексей 1 1
Ванурин Алексей 1 1
Ушаков Алексей 20 1
Атаманов Александр 5 1
Шевченко Евгений 60 1
Мелешенко Павел 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 156
Россия - РФ - Российская федерация 167805 90
Казахстан - Республика 6092 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19314 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8654 7
Индия - Bharat 5901 6
Южная Корея - Сеул 376 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 6
Москва - СЗАО - Строгино 53 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 465 5
Великобритания - Лондон 2434 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 988 4
Южная Корея - Республика 7092 4
Япония 13845 4
Израиль 2870 4
США - Нью-Йорк 3189 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1942 4
Франция - Французская Республика 8195 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 4
Япония - Токио 1022 4
Китай - Пекин - Beijing 1107 4
Европа 25017 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1273 3
Беларусь - Белоруссия 6336 3
Сингапур - Республика 1961 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4526 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1830 3
Бразилия - Федеративная Республика 2530 3
Узбекистан - Республика 2031 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 3
Саудовская Аравия - Эр-Рияд 33 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3495 2
Земля - планета Солнечной системы 10897 2
Армения - Республика 2464 2
Россия - УФО - Свердловская область 1990 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 74
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5834 66
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58253 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53920 35
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 32
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 23
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1235 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11447 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10493 18
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4602 15
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4028 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5033 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6789 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9162 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6611 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 12
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2316 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16272 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 10
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 767 9
Здравоохранение - Реабилитация 457 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6849 9
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 710 8
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3175 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10958 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8945 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5676 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2942 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 8
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1138 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7658 7
Энергетика - Energy - Energetically 5937 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2359 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2204 6
Аренда 2717 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 25
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1288 1
FT - Financial Times 1302 1
StartupBlink 5 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 2
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
QS World University Rankings 4 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1520 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 327 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 106 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 754 4
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 25 3
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 20 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 65 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 159 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 85 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 297 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 316 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 123 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 47 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 183 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
МИК EdTech Challenge B2B 1 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development - Меню Корейский институт развития стартапов и предпринимательств 1 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1255 1
VK - Skillbox - Скилбокс 149 1
РАН - Российская академия наук 2138 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 469 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 150 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 339 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 403 10
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 6
Старт Хаб 21 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Moscow City Hack 9 5
BRICS Solutions Awards 5 4
Startup Village - международная стартап-конференция 62 4
World Summit Awards 6 3
FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 3 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 2
First Lego League 4 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1292 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
Ночь в музее 5 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Время Инноваций - награда 2 1
Eventiada IPRA Golden World Awards 1 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Развитие регионов - премия 1 1
MEDICA 10 1
День молодёжи - 27 июня 1107 1
День без турникетов 8 1
Российская креативная неделя 6 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
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