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Фурсин Алексей


14.10.2021 Столичный «Техноград» запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям 1
14.10.2021 На платформе «Карта инновационных решений» появился раздел с разработками в области строительства 1
13.10.2021 Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч 1
06.10.2021 В Москве впервые пройдет познавательная акция «День без турникетов. Дети» 1
28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 1
13.09.2021 Агентство инноваций Москвы заключило соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Innobiz Республики Кореи 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
27.08.2021 Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» 1
24.08.2021 В Москве определены лучшие стартапы в сфере трубной промышленности 1
23.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
23.08.2021 Посетители столичной библиотеки протестировали сервис для анализа отзывов 1
20.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
18.08.2021 В программе «Московский акселератор» примут участие стартапы в сфере транспорта и мобильности 1
10.08.2021 В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей 1
04.08.2021 В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса 2
30.07.2021 Московские предприниматели более 26 тыс. раз за полгода воспользовались онлайн-продуктами портала МБМ 1
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
21.07.2021 В Москве начали тестировать инновационные разработки для защиты электроподстанций 1
20.07.2021 Московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 1
13.07.2021 Стартовал прием заявок на трек AI Factory программы «Московский акселератор» 1
13.07.2021 В Москве продолжается прием заявок на финансовую поддержку инновационных проектов межотраслевых кластеров 1
08.07.2021 В Москве открыт прием заявок на участие в акселерационной программе Global Partners 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 1
06.07.2021 Tele2 учредила грант для поддержки локальных предпринимателей 1
29.06.2021 Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы» 1
28.06.2021 Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд» 1
24.06.2021 Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 1
21.06.2021 Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» 1
18.06.2021 Москва — вторая в Европе по уровню развития инноваций 1
18.06.2021 Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов 1
15.06.2021 В финал конкурса «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проектов 1
14.06.2021 Определились финалисты конкурса для изобретателей «Новатор Москвы» 1
11.06.2021 На хакатон Moscow City Hack зарегистрировались свыше 1,2 тыс. разработчиков со всей России 1
11.06.2021 В финал конкурса «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проектов 1
10.06.2021 В Москве протестировали отечественное интеллектуальное устройство для слабослышащих 1
08.06.2021 Столичные власти ищут инновационные решения для улучшения жизни москвичей 1
02.06.2021 Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы 1
02.06.2021 Для бизнес-сообщества Москвы создали новую информационную систему 1
27.05.2021 В столице начался прием заявок на программу поддержки технологических стартапов StartHub.Moscow 1
26.05.2021 В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий 1

Публикаций - 100, упоминаний - 106

Фурсин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Нетология - Netology 30 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
SAP SE 3215 2
Сенсарт - SensArt 3 1
Моторика 12 1
СуперОкс 3 1
ADG Group 5 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 1
Arduino Software 27 1
Wargaming 90 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
AWG - АртВеб Групп 5 1
InSales 40 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
Neurobotics - Нейроботикс 4 1
SmartPlayer - Смартплеер 4 1
Технологии Будущего 29 1
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 1
iFarm 3 1
НейроЧат 2 1
Dassault Systemes 146 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 1
IVA Technologies 33 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Facebook 3766 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 3
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 3
Кировский завод 26 2
Интер РАО ПАО 158 2
Водный стадион Технопарк 10 2
Уралсиб Банк 389 2
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Банк Интеза 20 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 9 1
Eurocargo - Эвокарго 3 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 15 1
Tholons 3 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Траектория будущего (АТБ) 5 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Газпром нефть 382 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Северсталь ПАО 204 1
Банк Зенит 131 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1125 1
ESforce 22 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 74
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 30
Правительство Москвы 653 26
МИК - Московский инновационный кластер 51 25
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 1 1
Правительство Москвы - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 5 1
Мэр города Москвы 13 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 11
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 2
Проверка контрагентов 53 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
Website - Вебсайт 117 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Экология 18 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Умные платформы 499 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
МИК - Московский акселератор 28 15
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 9
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 3
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 2
Автоматика Бином-КА 7 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Yoloco 3 1
Сенсарт - Surfancy Compact 4 1
MONQ AIOps-платформа 4 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
ByteDance TikTok 95 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Apple iOS 5742 1
Автоматика Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Национальные Технологии - СХД Купол 31 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
Google Android 10751 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Сергунина Наталья 163 50
Лысенко Эдуард 209 13
Путин Владимир 1826 3
Ефимов Владимир 32 2
Юдчиц Денис 6 1
Гончаров Михаил 9 1
Броницкий Тимур 1 1
Прохоров Фёдор 78 1
Пономаренко Никита 1 1
Секиринский Денис 1 1
Тарасенко Оксана 10 1
Трубников Григорий 2 1
Рогова Вера 3 1
Павленко Анастасия 1 1
Тимощук Наталья 6 1
Гаричев Сергей 1 1
Самойленков Сергей 1 1
Браверман Анатолий 4 1
Войнов Юрий 2 1
Литманович Дмитрий 3 1
Шевченко Евгений 55 1
Трошин Алексей 4 1
Платонов Владимир 1 1
Ондар Адыгжы 1 1
Мухин Андрей 2 1
Борисов Андрей 9 1
Небогатиков Андрей 1 1
Хлопцева Екатерина 1 1
Новиков Семен 1 1
Ермолаева Мария 1 1
Пресняков Денис 1 1
Карфидов Алексей 2 1
Кондаранцев Алексей 1 1
Пырко Алексей 1 1
Ванурин Алексей 1 1
Ушаков Алексей 14 1
Атаманов Александр 3 1
Кисляков Евгений 83 1
Бунина Елена 27 1
Повалко Александр 36 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 80
Россия - Российская федерация - РФ 57420 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Южная Корея - Сеул 129 4
Китай - Пекин 319 4
Казахстан - Республика 2632 3
Россия - Красноярск 848 3
Франция - Париж 371 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Япония - Токио 287 3
США - Сан-Франциско 694 3
США - Нью-Йорк 1093 3
Индия - Республика 2173 3
Россия - Краснодарский край 914 2
Великобритания - Лондон 820 2
Германия - Берлин 357 2
США - Чикаго 127 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Индия - Нью-Дели 33 2
Япония 2788 2
Южная Корея - Республика 1461 2
Израиль 721 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Сингапур - Республика 808 2
Специальный административный район Гонконг 550 2
Украина 3372 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Россия - Воронеж 690 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Узбекистан - Республика 823 1
Испания - Барселона 536 1
Арктика 141 1
Нидерланды 975 1
Россия - Томская область 420 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Бизнес-акселератор 31 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Международная кооперация и экспорт - национальный проект - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
Венчурные инвестиции 9 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Образование в России 337 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 247 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
МИК EdTech Challenge B2B 1 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 5 4
BRICS Solutions Awards 5 4
World Summit Awards 5 3
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Время Инноваций - награда 2 1
Eventiada IPRA Golden World Awards 1 1
Развитие регионов - премия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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