Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фурсин Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 106
Фурсин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
|Сергунина Наталья 163 50
|Лысенко Эдуард 209 13
|Путин Владимир 1826 3
|Ефимов Владимир 32 2
|Юдчиц Денис 6 1
|Гончаров Михаил 9 1
|Броницкий Тимур 1 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Пономаренко Никита 1 1
|Секиринский Денис 1 1
|Тарасенко Оксана 10 1
|Трубников Григорий 2 1
|Рогова Вера 3 1
|Павленко Анастасия 1 1
|Тимощук Наталья 6 1
|Гаричев Сергей 1 1
|Самойленков Сергей 1 1
|Браверман Анатолий 4 1
|Войнов Юрий 2 1
|Литманович Дмитрий 3 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Трошин Алексей 4 1
|Платонов Владимир 1 1
|Ондар Адыгжы 1 1
|Мухин Андрей 2 1
|Борисов Андрей 9 1
|Небогатиков Андрей 1 1
|Хлопцева Екатерина 1 1
|Новиков Семен 1 1
|Ермолаева Мария 1 1
|Пресняков Денис 1 1
|Карфидов Алексей 2 1
|Кондаранцев Алексей 1 1
|Пырко Алексей 1 1
|Ванурин Алексей 1 1
|Ушаков Алексей 14 1
|Атаманов Александр 3 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Бунина Елена 27 1
|Повалко Александр 36 1
|ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
|TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru