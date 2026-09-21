Индексная книга (каталог) CNews*
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Фурсин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 159, упоминаний - 159
Фурсин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 375 101
|Лысенко Эдуард 318 16
|Ефимов Владимир 145 5
|Дроздов Игорь 45 4
|Пуртов Кирилл 71 3
|Путин Владимир 3466 3
|Чернов Игорь 6 2
|Анайко Елена 2 2
|Пышминцев Игорь 3 2
|Теплов Олег 31 2
|Цыбульников Вячеслав 78 2
|Куценко Евгений 2 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Борис Альберт 24 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Кандинский Василий 10 1
|Секиринский Денис 1 1
|Пономаренко Никита 1 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Броницкий Тимур 2 1
|Юдчиц Денис 7 1
|Трошин Алексей 16 1
|Платонов Владимир 1 1
|Ондар Адыгжы 1 1
|Мухин Андрей 2 1
|Борисов Андрей 12 1
|Небогатиков Андрей 1 1
|Хлопцева Екатерина 1 1
|Максимов Юрий 37 1
|Новиков Семен 1 1
|Ермолаева Мария 1 1
|Пресняков Денис 1 1
|Карфидов Алексей 7 1
|Кондаранцев Алексей 2 1
|Пырко Алексей 1 1
|Ванурин Алексей 1 1
|Ушаков Алексей 20 1
|Атаманов Александр 5 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Мелешенко Павел 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.