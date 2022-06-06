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В Москве пройдет бизнес-программа Tech Export to India

В столице начинается второй поток акселератора Tech Export to India, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Это программа для предпринимателей, которые хотят вывести технологичные продукты на индийский рынок. Им помогут определить востребованность их решений и адаптировать бизнес для работы за рубежом. Московский экспортный центр (МЭЦ) софинансирует 90% стоимости участия в проекте. Подать заявку можно на сайте.

«К программе могут присоединиться компании из сфер ИТ, ретейла, энергетики, транспорта. Предприниматели изучат культурные особенности выстраивания деловых отношений и ведения бизнеса в Индии. Участники встретятся с потенциальными инвесторами и получат индивидуальные консультации экспертов. Еще их ждут занятия по проведению презентаций для зарубежных партнеров и нетворкинг-сессии», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин уточнил, что экспортный акселератор рассчитан на 15 недель. Основные требования к кандидатам — команда должна иметь юридическое лицо в Москве, зарегистрированное не менее полугода назад, демонстрировать устойчивые продажи на российском рынке или иметь минимально жизнеспособный продукт (MVP) на международном.

В прошлом году программу прошли 30 компаний. Для участников организовали 600 консультаций с менторами, более 100 встреч с потенциальными партнерами, а также 13 практических мастер-классов и вебинаров.

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В 2021 г. Москва стала лидером по несырьевому неэнергетическому экспорту в Индию среди российских регионов. Финансовые показатели увеличились на 45% и превысили $950 млн.

Московский экспортный центр создан для оказания предпринимателям города финансовых и нефинансовых мер поддержки в продвижении их продукции и услуг на зарубежные рынки. Одни из ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.

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