Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр

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Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 2
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|Сергунина Наталья 369 23
|Фурсин Алексей 157 9
|Прохоров Александр 102 2
|Ефимов Владимир 144 2
|Орлик Сергей 83 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Короваев Марат 2 1
|Шипигузов Артур 2 1
|Семенов Александр 149 1
|Поляков Андрей 12 1
|Калаев Дмитрий 22 1
|Федотова Инесса 1 1
|Бук Сергей 1 1
|Козерог Константин 10 1
|Шуда Андрей 1 1
|Дегтев Геннадий 262 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Бобриков Дмитрий 1 1
|Стречень Ирина 1 1
|Далакян Юлия 4 1
|Касперская Наталья 294 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Лашин Ренат 71 1
|Миклушевский Владимир 17 1
|Малявина Татьяна 4 1
|Зарубина Камила 9 1
|Бондарева Инна 1 1
|Непейвода Евгений 8 1
|Гомболевский Виктор 1 1
|Мобильные системы 116 1
|ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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