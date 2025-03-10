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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ДПиИР Москва МЭЦ Московский экспортный центр

Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр

10.03.2025 Прибыль российских ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 триллионов 1
22.10.2024 Резидент «Сколково» Velter выходит на рынки Ближнего Востока 1
25.06.2024 Экспортный акселератор запустят в Москве для компаний из сферы высоких технологий 2
21.06.2024 Медицинский мультицелевой ИИ-помощник резидента «Сколково» зарегистрирован Росздравнадзором 1
09.01.2024 Число получивших поддержку Москвы экспортеров за год выросло почти на 40% 2
29.12.2023 Компания «Эмбер» налаживает экспорт российского ПО в Египет 1
22.12.2023 Наталья Сергунина: Столичные экспортеры при поддержке Москвы запустили продажи на 30 международных маркетплейсах 1
19.12.2023 Столичные EdTech-компании могут получить поддержку по выходу на экспорт и расширению географии продаж своей продукции 3
04.12.2023 В Москве открыт прием заявок на участие в новом экспортном акселераторе 1
05.07.2023 В Москве пройдет акселерационная программа для экспортеров 2
15.06.2023 Продажи брендов — участников программы «Сделано в Москве» выросли на четверть 1
29.05.2023 В университете «МИЭТ» открылся центр оценки подготовки специалистов электронной промышленности 1
17.02.2023 Московские экспортеры заключили контракты на 1,1 млрд руб. благодаря участию в акселераторах 1
30.12.2022 Евгений Непейвода, Novo BI: В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний 1
01.11.2022 По инициативе бизнес-сообщества в Москве утвердили новые меры поддержки экспортеров 3
17.10.2022 Компания-резидент «Мосмедпарка» разработала перспективную VR-платформу для обучения медиков 1
16.08.2022 Global Partners Program поддержит выход Linkage Navigator на международный рынок 2
07.07.2022 Для московских предпринимателей организуют бизнес-миссии в дружественных странах 3
06.06.2022 В Москве пройдет бизнес-программа Tech Export to India 2
26.05.2022 В Москве действует 70 городских мер поддержки малого и среднего бизнеса 1
11.04.2022 Московские экспортеры представят свои товары на WeChat 3
17.02.2022 Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 2
08.11.2021 Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы вырос почти на 15% 2
26.10.2021 Московские компании приняли участие в международном кинорынке MIPCOM 2
20.07.2021 Московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 1
08.07.2021 В Москве открыт прием заявок на участие в акселерационной программе Global Partners 1
14.05.2021 Заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки для предпринимателей 1
30.04.2021 Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на $500 тысяч 3
23.04.2021 Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отчиталась по итогам 2020 года 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 2
04.01.2021 Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год 1
07.12.2020 Московские экспортеры заключили контракты на полмиллиарда рублей 2
17.06.2020 20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» 2
30.12.2019 «Микрон» развивает экспортное направление 1
21.06.2019 «Мобилитилаб» вступила в АРПП «Отечественный софт» 1
17.10.2018 Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке 1

Публикаций - 36, упоминаний - 57

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1476 2
InfoWatch - Инфовотч 1026 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4934 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 453 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 87 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
AWG - АртВеб Групп 19 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
Al Around Group 1 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Код Безопасности 627 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
Umnico - Юмнико 1 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 66 1
Omnic 4 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 27 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 40 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 1
Адвантех 1 1
Вестлинк - Westlink 21 1
SAP SE 5293 1
8295 1
TrueConf - ТруКонф 401 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Flipkart Group 17 1
Novo BI - Ново Биай 14 1
IRA Labs - АЙРА Лабс 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 2
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 48 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
Текстильлегпром 1 1
Alibaba Group - Lazada Group 7 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк 5 1
AquaArt Group - Акваарт 2 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 13
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 8
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 371 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 2
ФРИИ Акселератор 50 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11782 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 316 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 11 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 475 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2909 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51279 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13905 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67078 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2972 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4533 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7140 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5124 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20805 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7671 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1453 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2311 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10613 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12066 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3950 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13355 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3205 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1784 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28002 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12661 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11713 2
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 13 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 1
ISO 14001 - стандарт систем экологического управления - environmental management system 29 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4075 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3117 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2201 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4788 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2975 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7946 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1099 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4050 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 536 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13985 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4791 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 12
ФРИИ Акселератор GoGlobal 5 4
Tencent WeChat - мессенджер 144 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр - Moscow Fast Track 2 2
MONQ AIOps-платформа 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 772 1
AWG - SkillStaff 29 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 1
Microsoft Office 3764 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк - Мосмедлаб 2 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк - Мосмедлаб - VR Medica 1 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МосМедИИ 5 1
Сергунина Наталья 369 23
Фурсин Алексей 157 9
Прохоров Александр 102 2
Ефимов Владимир 144 2
Орлик Сергей 83 1
Танцюра Кристина 9 1
Короваев Марат 2 1
Шипигузов Артур 2 1
Семенов Александр 149 1
Поляков Андрей 12 1
Калаев Дмитрий 22 1
Федотова Инесса 1 1
Бук Сергей 1 1
Козерог Константин 10 1
Шуда Андрей 1 1
Дегтев Геннадий 262 1
Овчинский Владислав 228 1
Бобриков Дмитрий 1 1
Стречень Ирина 1 1
Далакян Юлия 4 1
Касперская Наталья 294 1
Лысенко Эдуард 308 1
Лашин Ренат 71 1
Миклушевский Владимир 17 1
Малявина Татьяна 4 1
Зарубина Камила 9 1
Бондарева Инна 1 1
Непейвода Евгений 8 1
Гомболевский Виктор 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 32
Россия - РФ - Российская федерация 145935 19
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1049 8
Казахстан - Республика 5580 8
Беларусь - Белоруссия 5737 7
Азия - Азиатский регион 5567 7
Ближний Восток 2957 6
Индия - Bharat 5484 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17187 5
Америка Латинская 1820 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 4
Франция - Французская Республика 7868 4
Саудовская Аравия - Королевство 592 4
Египет - Арабская Республика 1008 4
Таиланд - Королевство 827 4
Узбекистан - Республика 1752 3
Сербия - Республика 340 3
Турция - Турецкая республика 2383 3
Аргентина - Аргентинская Республика 588 3
Бразилия - Федеративная Республика 2376 3
Европа 21827 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52292 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 2
Италия - Итальянская Республика 4364 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 2
Африка - Африканский регион 3495 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1001 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 2
Индонезия - Республика 963 2
Малайзия 869 2
Перу - Республика 279 2
Япония 13316 1
Европа Западная 1482 1
Нидерланды 3535 1
Швеция - Королевство 3627 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1282 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2494 1
Бельгия - Королевство 1153 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3451 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29436 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51581 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 7
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48447 6
Аренда 2444 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7071 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9939 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6200 4
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1013 4
Энергетика - Energy - Energetically 5145 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 917 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13721 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5133 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6014 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5452 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10025 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 410 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4870 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5839 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2969 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8822 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2923 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 611 1
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 41 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3057 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3564 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Мобильные системы 116 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 253 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 1
GITEX Technology - международная выставка 38 4
MEDICA 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Geek Picnic 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
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