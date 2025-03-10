Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр

Экспортный акселератор запустят в Москве для компаний из сферы высоких технологий 2

В Москве открыт прием заявок на участие в новом экспортном акселераторе 1

В Москве пройдет акселерационная программа для экспортеров 2

Global Partners Program поддержит выход Linkage Navigator на международный рынок 2

В Москве действует 70 городских мер поддержки малого и среднего бизнеса 1

Московские экспортеры представят свои товары на WeChat 3

Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 2

Московские компании приняли участие в международном кинорынке MIPCOM 2

Московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 1

В Москве открыт прием заявок на участие в акселерационной программе Global Partners 1

Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 2

Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год 1