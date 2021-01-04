Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год

Финансовая поддержка экспортеров со стороны Правительства Москвы в прошлом году увеличилась в семь раз. Если в 2019 году она составила 70 миллионов рублей, то в 2020 компаниям одобрили выплаты примерно на 500 миллионов рублей.

«Сумма одобренных за прошлый год субсидий и грантов достигла почти полумиллиарда рублей. Это в семь раз больше, чем в 2019 году. А число компаний, которые получат поддержку, выросло в пять раз. Эффект таких стимулирующих мер не абстрактный, а вполне конкретный. Они помогают развиваться бизнесу, укрепляют экономику и увеличивают поступления в бюджет. Каждый вложенный городом рубль прибавляет около 200 рублей к общему объему экспорта и приносит 23 рубля налогов», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Впервые специальная субсидия для экспортно ориентированного бизнеса была введена в 2019 году. Она компенсирует предпринимателям часть расходов для вывода продукта или услуги на зарубежные рынки. В 2020 году поддержку экспортеров расширили. Теперь компенсируются затраты не только на перевозку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт: на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, на адаптацию проекта к выходу на международный рынок, к примеру, на перевод рекламы при запуске продаж.

Еще одной мерой поддержки стал «кешбэк на экспорт». Принцип его действия шире, чем у субсидии. При исполнении любого экспортного контракта компания получает грант в размере 10% от выручки по нему, но не более 10 миллионов рублей.

Всего в 2020 году прошло три этапа приема заявок, одобрено 276 из них. Больше всего предпринимателей интересовал «экспортный кешбэк» — его одобрили 154 предприятиям.

«В прошлом году отправили партию дистрибьютору во Францию. За эту поставку нам и одобрили грант. В ближайшее время планируем расширяться — переехать в другое здание и закупить дополнительное оборудование. На эти нужды и потратим полученные деньги. С Правительством Москвы взаимодействовали впервые. Никаких сложностей со сбором документов не возникло», — сказал генеральный директор компании-производителя электроники «Адвантех» Андрей Поляков.

Выделяемые гранты предприниматели могут потратить на различные цели — юридических ограничений нет. Большинство направляют средства на закупку нового оборудования, логистику, зарплату сотрудников и аренду новых площадей для производства.

«Мы производим продукты питания и экспортируем в страны Таможенного союза. Осенью нам одобрили экспортный грант за поставку в Белоруссию. Полученные деньги потратим на покупку оборудования», — сказала представитель предприятия пищевой промышленности «Новопродукт АГ» Инесса Федотова.

Экспортные субсидии предоставляются по другому принципу: сумма компенсации зависит от вида затрат. Всего предприниматели могут возместить до 50% расходов на реализацию продукции за рубежом, но не более 500 тысяч рублей. Подобные выплаты в 2020 году одобрены 47 компаниям.

Некоторые предприятия подавали заявки на несколько разных выплат. Например, компания по производству приборов для определения подлинности алмазов и других драгоценных камней «Алмазный ТНЦ» получила в 2020 году три субсидии.

«Мы уже получали две экспортные субсидии — возмещение затрат на транспортировку и сертификацию. В третью волну нам одобрили возмещение затрат на адаптацию. В заявке мы указывали монтаж видеоролика, разработку и продвижение сайта на английском языке. В ближайшее время мы планируем представить новый экспортный продукт. На его развитие и пойдут полученные деньги», — сказал директор по продажам и маркетингу Сергей Бук.

Кроме того, поддержку для экспортеров можно было получить наряду с другими субсидиями от городских властей.

«Мы еще в прошлом году открыли для себя возможность финансовой помощи от Правительства Москвы, возместив часть затрат на транспортировку и участие в выставке. В этом году подавали заявки повторно и нам их вновь одобрили. Кроме того, мы выпустили новый сканер для проверки тележек с бортпитанием и сертифицировали его для выхода на европейский рынок. Как итог, нам удалось получить субсидию и на сертификацию», — отметила менеджер по развитию приборостроительной компании «Диагностика-М» Александра Семенова.

Субсидия на транспортировку товаров за рубеж дает возможность компенсировать до 20% стоимости партии. Максимальный размер выплаты — три миллиона рублей. Такую поддержку одобрили 75 компаниям.

По опыту компаний, которые уже получили субсидии и гранты, на подготовку пакета документов уходит не более трех недель. Самое длительное в этом процессе — получение банковских выписок, что занимает до 10 рабочих дней.

Заявки на предоставление финансовой поддержки экспортно ориентированным организациям принимает Московский экспортный центр, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Подробная информация размещена на сайте центра, там же опубликованы памятки по получению субсидий или грантов.