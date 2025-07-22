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ТСНК TSNK Laboratory Диагностика-М
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 1 147 335 443 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ТСНК и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 268 17
|Овчинский Владислав 229 10
|Усачев Владимир 9 9
|Прохоров Александр 102 5
|Собянин Сергей 427 2
|Лебедев Павел 35 2
|Гарбузов Анатолий 97 2
|Семенов Александр 163 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Федотова Инесса 1 1
|Бук Сергей 1 1
|Поляков Андрей 13 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Чаплыгина Евгения 2 1
|Ликсутов Максим 150 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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