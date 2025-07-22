Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178951
ИКТ 13907
Организации 10813
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25901
Персоны 76956
География 2896
Статьи 1536
Пресса 1230
ИАА 705
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2669
Мероприятия 861

ТСНК TSNK Laboratory Диагностика-М

ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 1 147 335 443 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 1 147 335 443 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 В МИФИ будут учить специалистов по «электронным глазам» 1
27.11.2024 Досмотровая техника резидента ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает безопасность российских метрополитенов 1
09.10.2024 На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники 1
04.07.2024 От видеорегистраторов до досмотровой техники: как продукция компаний ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает безопасность граждан 1
28.06.2024 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создают технологические кооперации, способствующие импортозамещению 1
26.02.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают серийный выпуск досмотрового оборудования с функцией искусственного интеллекта 1
28.06.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» развивает сотрудничество с Мьянмой 1
23.05.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет поставлять умное досмотровое оборудование 2
13.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» установил на российско-казахстанской границе инновационные досмотровые комплексы 1
24.11.2022 В ОЭЗ «Технолполис Москва» разработали компактный рентгеновский аппарат 1
14.07.2022 Более 700 единиц досмотрового оборудования из ОЭЗ «Технополис “Москва”» установили в столичном метро 1
15.06.2022 Досмотровое оборудование из ОЭЗ «Технополис Москва» будет выявлять опасные предметы из углепластика 3
30.05.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» готов заменить зарубежное досмотровое оборудование в аэропортах России 3
12.04.2022 В ОЭЗ Москвы создадут центр компетенций в сфере импортозамещения 1
10.02.2022 Компании ОЭЗ «Технополис Москва» к 2022 году зарегистрировали более 80 компьютерных программ 1
23.08.2021 В столичном ОЭЗ собран первый крупногабаритный досмотровый комплекс 1
27.04.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запатентовал рентген для крови 1
04.01.2021 Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год 1
10.12.2020 Свыше 60 млн рублей субсидий получат резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
21.10.2020 «Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки 1
17.08.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал систему охраны периметра с применением искусственного интеллекта 2
22.05.2020 Производство досмотрового оборудования будет локализовано в ОЭЗ «Технополис Москва» 2

Публикаций - 22, упоминаний - 29

ТСНК и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1525 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 451 6
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 5
Профотек 17 2
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 8 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 286 1
ХайТэк - Hi-Tech 212 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 1
Приводная техника НТЦ ГК 16 1
Неорос - Neoros 12 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 18 1
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 1
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 32 1
Адвантех 1 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 53 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 349 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 309 1
Микробор Технолоджи 7 1
Макро Групп - Макро ЕМС 3 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 150 8
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 95 4
Chirana+ - Хирана+ 7 2
Лента - Сеть розничной торговли 2184 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 455 1
Фотоэксперт 2 1
Композит 96 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 5 1
Комус 100 1
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 7 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 7 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 215 1
Руслет 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 514 19
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 408 16
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 246 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2625 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 629 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 275 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3049 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 151 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3185 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 6
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 108 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12012 4
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 363 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14070 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14121 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 845 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3531 3
Оцифровка - Digitization 4763 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14172 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24921 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3156 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16461 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12474 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4338 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3523 2
Умные платформы 1790 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7221 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1679 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 231 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9011 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9791 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1636 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9953 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 363 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1509 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 564 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 662 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 991 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3114 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2292 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 531 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13053 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1867 2
Реестр добросовестных экспортеров 207 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 817 1
Дегтев Геннадий 268 17
Овчинский Владислав 229 10
Усачев Владимир 9 9
Прохоров Александр 102 5
Собянин Сергей 427 2
Лебедев Павел 35 2
Гарбузов Анатолий 97 2
Семенов Александр 163 1
Сергунина Наталья 369 1
Федотова Инесса 1 1
Бук Сергей 1 1
Поляков Андрей 13 1
Ефимов Владимир 144 1
Чаплыгина Евгения 2 1
Ликсутов Максим 150 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 19
Россия - РФ - Российская федерация 151133 15
Москва - Печатники 136 5
Земля - планета Солнечной системы 10503 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13441 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1103 2
Египет - Арабская Республика 1027 2
Казахстан - Республика 5694 2
Европа 24452 2
Мьянма - Республика Союз - Бирма 126 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 874 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 2
Италия - Итальянская Республика 4397 1
Чехия - Чешская Республика 1320 1
Саудовская Аравия - Королевство 614 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1384 1
Беларусь - Белоруссия 5902 1
Франция - Французская Республика 7925 1
Южная Корея - Республика 6755 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1637 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 621 1
Турция - Турецкая республика 2440 1
Индия - Bharat 5582 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 461 1
Азия Восточная 177 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 71 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1152 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 646 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 703 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 975 1
Россия - СФО - Новосибирск 4495 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2847 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3254 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4136 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3136 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 972 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 6
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1394 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16897 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8052 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10314 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6211 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1128 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5415 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4567 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1768 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5098 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 585 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1540 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8796 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5144 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9421 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7528 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 633 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11383 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3117 1
Английский язык 6785 1
Аренда 2516 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2600 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6140 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1057 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 634 1
Зоология - наука о животных 2721 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5806 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3570 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6091 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4808 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 532 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 434 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4290 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 263 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 162 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 4 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще