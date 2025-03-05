Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187502
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1495
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26522
Персоны 81031
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Мальдивы Мальдивская Республика

Мальдивы - Мальдивская Республика

СОБЫТИЯ


05.03.2025 «МегаФон»: Ливан, Судан и Мальдивы: бизнесмены Новосибирска расширяют деловые контакты

ства деловой интерес также увеличился к Индии, Турции, Ирану, Киргизии, Мьянме, Иордании. В общей сложности бизнесмены из Новосибирской области позвонили в 102 страны. В числе новых контактов: Ливан, Мальдивы, Сирия, Судан, Южная Корея, Камбоджа. «Для того, чтобы предприниматели успешно справлялись с задачами, оператор проводит работу по всем направлениям своей деятельности. Мы строим базов
28.02.2025 «МегаФон»: Ливан, Мьянма и Мальдивы – бизнесмены Республики Алтай расширяют деловые контакты

величился к Индии, Пакистану, Кипру, Ирану, Абхазии. В общей сложности бизнесмены из Республики Алтай позвонили в 40 стран, что на 14% больше, чем годом ранее. В числе новых контактов: Ливан, Мьянма, Мальдивы, Латвия, Иордания, Сирия, Эстония, Ирак. «Активность корпоративных клиентов «МегаФона» подтверждают статистические данные – мобильный трафик вырос на 44%, количество абонентов, соверша
09.12.2021 Новый год на Мальдивах с доступной связью от «билайна»

С конца ноября клиенты «билайна», которые отправились на отдых на Мальдивы, могут воспользоваться доступом в интернет по технологии LTE по новым, куда более низким ценам, чем раньше. По умолчанию им стал доступен один гигабайт Интернета за 350 руб. в день (по
15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа,
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза

07.06.2016 Navitel выпустил обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2016. Карты нового релиза содержат 2 081 836 км дорожного графа,
22.12.2015 Мальдивы вступают в эру цифровых технологий связи благодаря проекту Ooredoo и Huawei Marine

стр внутренних дел Мальдивской Республики Умар Насир отметил: «Правительство поставило цель сделать Мальдивы страной с одним из самых высоких уровней проникновения цифровых услуг в регионе. Про
08.10.2015 Mandhu College организовал дистанционное обучение на Мальдивских островах через видеосвязь от TrueConf

Компания Male’ High Private Limited, официальный партнёр TrueConf на Мальдивах, внедрила сервер видеосвязи TrueConf в Mandhu College. Внедрение TrueConf Server по
09.07.2015 Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны обновленные карты Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2015. Карты нового релиза содержат 1 892 294 км дорожного графа,
22.08.2014 Navitel выпустил обновления карт Бразилии, Мексики и Мальдив

Navitel выпустил обновления карт Бразилии, Мексики и Мальдив релиза Q2 2014. Карты нового релиза содержат 1 823 426 км дорожного графа, 2 356 897

01.10.2007 ЕТК открыл GSM-роуминг на Мальдивских островах

Для абонентов ЕТК открыт GSM-роуминг на Мальдивских островах. Мальдивы являются новым направлением международного GSM-роуминга для ЕТК. Доступ к роумингу д
08.09.2006 "Мегафон Северо-Запад" открыл роуминг на Мальдивах

сентября «Мегафон-Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL (Customized Application for Mobile Enhanced Logic) для абонентов в сети Dhivehi Raajjeyge Gulhun Private Limited (Мальдивы).
08.12.2000 Компания "Мобильные ТелеСистемы" открыла роуминг с оператором из США и оператором на Мальдивских островах

о). Таким образом, компания МТС имеет уже 5 роуминговых партнеров на территории США. Кроме того, с 7 декабря открыт роуминг с оператором GSM-900 "Dhivehi Raajjeyge Gulhun Private Limited" (Dhiraagu), Мальдивы.

Публикаций - 73, упоминаний - 99

Мальдивы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 9
МегаФон 9929 8
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 7
Apple Inc 12642 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 4
Webmoney - Вебмани.Ру 545 4
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 4
Dropbox 512 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4538 3
Telegram Group 2580 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5282 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 3
Google LLC 12271 2
Huawei 4225 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 290 2
Yahoo! 3707 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 805 2
Yandex - Яндекс 8457 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 2
Новые облачные технологии (НОТ) 467 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Nikon 635 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 131 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Spamhaus 39 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 29 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 1
Новые башни ГК 16 1
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 1
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 1
Meta Platforms 140 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 62 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 7 1
Юна Инжиниринг 1 1
LayeredTech 2 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 4
Assist - Ассист 215 4
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 3
МТС Трэвел - MTS Travel 288 3
Трансаэро - авиакомпания 59 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 105 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 23 1
Геометрия НПО 151 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 14 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 9 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
Московский академический театр имени Вл. Маяковского 1 1
Суточно АО - Суточно.ру 16 1
Лента - Монетка - торговая сеть 59 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 30 1
Слетать.ру - ОЦБ - Объединенный центр бронирования 3 1
Phoenix Zoo 3 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8194 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1655 1
eBay Inc 1631 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Альфа-Банк 1871 1
Связной ГК 1384 1
Visa International 1974 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1311 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Naspers 83 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 3
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 433 1
Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области - органы государственной власти 6 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 21 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4797 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12870 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5245 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 278 1
ЛДПР 110 5
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 4 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8763 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31810 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 5
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8918 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17131 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 4
Бронирование - Booking 815 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4273 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3518 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1705 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4833 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7375 5
Apple iPhone 6 4862 4
Rx-Promotion 12 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 85 3
Crutop 11 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Новые облачные технологии - МойОфис 896 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 489 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 361 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 230 3
Microsoft Windows 16343 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 3
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 102 2
ВымпелКом - Билайн Аналитика 46 2
SpamDot 11 2
Apple macOS 2253 2
Google YouTube - Видеохостинг 2892 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1906 2
Apple 3D Touch 60 2
Rakuten Viber 650 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
Microsoft Access 60 1
Apache Camel 73 1
Adobe Lightroom 104 1
Craiglist - Крейгслист - Сайт объявлений 37 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 1
Apple iSight 70 1
Spamit 14 1
Fujifilm X-Trans CMOS 26 1
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 1
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 1
VK RuStore - Рустор 512 1
Mac Defender 6 1
Xiaomi GetApps 46 1
FreePik 1448 1
AT&T South - BellSouth Mobility DCS 3 1
SpamPromo 2 1
Селезнев Валерий 11 6
Селезнев Роман 9 6
Артимович Игорь 30 4
Пермяков Максим 30 4
Артимовичи (братья) 23 4
Врублевский Павел 103 4
Артимович Дмитрий 42 4
Щеглов Петр 75 3
Гусев Игорь 19 3
Яковлев Антон 33 3
Дадинский Сергей 11 3
Докучаев Дмитрий 20 2
Стоянов Руслан 37 2
Фомченков Григорий 3 2
Кабаенков Юрий 5 2
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 2
Путин Владимир 3354 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 2
Михайлов Сергей 57 2
Лукашенко Александр 102 1
Жиленков Михаил 3 1
Ступин Дмитрий 5 1
Котов Сергей 17 1
Зайцев Игорь 4 1
Окулева Мария 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 1
Yang Jerry - Янг Джерри 96 1
Мальцев Станислав 6 1
Ельцин Борис. 94 1
Морозов Евгений 17 1
Машин Дмитрий 21 1
Андреев Максим 40 1
Поляков Вадим 3 1
Белан Алексей 3 1
Трещев Александр 3 1
Перекопский Илья 29 1
Крылов Валерий 15 1
Юсипова Наталья 6 1
Ширвиндт Александр 2 1
Psaki Jennifer - Псаки Дженнифер 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 25
Беларусь - Белоруссия 6037 24
Турция - Турецкая республика 2493 24
Казахстан - Республика 5801 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 22
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 21
Египет - Арабская Республика 1047 20
Таиланд - Королевство 868 17
Испания - Королевство 3761 16
Италия - Итальянская Республика 4430 16
Франция - Французская Республика 7979 15
Европа 24646 14
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 14
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 13
Грузия 1285 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18613 13
Украина 7796 12
Филиппины - Республика 581 11
Узбекистан - Республика 1873 11
Бразилия - Федеративная Республика 2452 10
Азия - Азиатский регион 5752 10
Дания - Королевство 1318 10
Индия - Bharat 5704 10
Эстония - Эстонская Республика 758 10
Латвия - Латвийская Республика 825 10
Греция - Греческая Республика 995 10
Мальдивы - Мале 10 9
Колумбия - Республика 538 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 9
Португалия - Португальская Республика 938 9
Армения - Республика 2372 9
Германия - Федеративная Республика 12943 9
Румыния 741 9
Кипр - Республика 579 9
Литва - Литовская Республика 665 9
Саудовская Аравия - Королевство 632 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 8
Куба - Республика 395 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5409 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 10
POI - points of interest 171 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 4
Английский язык 6878 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 684 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 3
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
Spacemart 20 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
The Economist 48 1
NYT - The New York Times 1087 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
РИА Новости 985 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Net Applications 127 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 29 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
Scripps Institution of Oceanography - Институт океанографии имени Скриппса - Скриппсовский институт океанографии 14 2
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще