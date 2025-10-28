Получите все материалы CNews по ключевому слову
Артимович Игорь
СОБЫТИЯ
Артимович Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Врублевский Павел 102 29
|Пермяков Максим 30 23
|Артимовичи (братья) 23 19
|Артимович Дмитрий 42 18
|Михайлов Сергей 55 11
|Гусев Игорь 19 11
|Дадинский Сергей 11 9
|Krebs Brian - Кребс Брайан 58 7
|Мальцев Станислав 6 6
|Лунина Наталья 8 6
|Докучаев Дмитрий 19 5
|Кабаенков Юрий 5 4
|Стоянов Руслан 36 4
|Зайцев Павел 46 4
|Котов Сергей 17 4
|Ельцин Борис. 94 3
|Морозов Евгений 17 3
|Андреев Максим 40 3
|Фомченков Григорий 3 3
|Куваев Леонид 7 3
|Заколупина Марина 6 3
|Иванов Сергей 396 3
|Жиленков Михаил 3 3
|Ступин Дмитрий 5 3
|Окулева Мария 2 2
|Айвар Людмила 4 2
|Курочкина Анастасия 4 2
|Ануфриев Григорий 2 2
|Berkis-Bergs Martins - Беркис-Бергс Мартинш 5 2
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 2
|Рокитская Юлия 2 2
|Сачков Илья 125 2
|Зайцев Игорь 4 1
|Вишневский Игорь 3 1
|Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 591 1
|Левашов Петр 3 1
|Ковыршин Алексей 11 1
|Пономарев Илья 72 1
|Бородин Павел 14 1
|CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396078, в очереди разбора - 732240.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.