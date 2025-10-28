Разделы

Артимович Игорь


СОБЫТИЯ


28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет 1
24.04.2023 Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес 1
24.10.2022 Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 3
14.03.2022 Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца 1
11.03.2022 Задержан знаменитый хакер, 12 лет назад атаковавший «Аэрофлот». Изъяты техника и деньги 1
10.03.2022 Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 2
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 2
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 2
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay 1
25.08.2014 Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики 2
04.07.2014 Расследование: Кто стоял за крупнейшим анонимным банком Рунета 1
30.04.2014 Основатель Chronopay выходит на свободу 1
13.11.2013 Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова 1
31.07.2013 Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот" 1
12.07.2013 Владельцу Chronopay грозит три года тюрьмы 2
11.07.2013 ФСБ раскрыла тайны следствия по Ddos-атаке «Аэрофлота» 2
05.07.2013 Атака на «Аэрофлот»: Как в «Касперском» изучали содержимое ноутбука хакеров 1
02.07.2013 Расследование: кто выиграл от Ddos-атаки на «Аэрофлот» 1
25.06.2013 Хакеры, обвиняемые в атаке на «Аэрофлот», отказались от признаний 1
24.06.2013 Вирус, атаковавший «Аэрофлот», пришел из будущего 2
19.06.2013 Суд разрешил ФСБ читать личную переписку в Facebook 1
18.06.2013 Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот» 2
15.01.2013 Расследование: как владелец Chronopay пытался противостоять ФСБ 2
14.01.2013 Расследование: как ФСБ ловит хакеров 1
20.01.2012 Владелец Chronopay потерял в тюрьме дорогостоящий домен 1
23.12.2011 Основатель Chronopay вышел на свободу 1
27.06.2011 Глава ChronoPay арестован за атаку на онлайн-платежи "Аэрофлота" 1

Публикаций - 30, упоминаний - 41

Артимович Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 180 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5221 11
Webmoney - Вебмани.Ру 545 10
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 10
Spamhaus 39 2
LayeredTech 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13968 2
VK - Mail.ru Group 3516 2
Meta Platforms - Facebook 4516 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Lenovo Group 2349 2
Google LLC 12171 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 286 2
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 130 1
Softkey - Софткей 212 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
BakaSoftware - Baka Software 1 1
CryptoCloud 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3088 1
Microsoft Corporation 25179 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9144 1
Ростелеком 10244 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 955 1
МегаФон 9758 1
Yandex - Яндекс 8286 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4446 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 196 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1531 1
Yahoo! 3707 1
AOL Inc - America Online 1873 1
Verisign 358 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 853 29
Assist - Ассист 214 29
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2971 5
ВТБ - ВТБ24 668 4
Альфа-Банк 1850 3
Parex Banka - Parexbank 6 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 2
Visa International 1967 2
Трансаэро - авиакомпания 59 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 943 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 52 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 959 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
ПСБ - Промсвязьбанк 896 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 463 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Связной ГК 1382 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 30
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 823 19
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 80 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3435 10
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 724 7
Судебная власть - Judicial power 2395 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3095 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5734 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 197 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1065 3
ФСБ РФ СУ - Следственное управление 3 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4751 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1169 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1610 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5173 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5178 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2803 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1347 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 302 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1038 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3444 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31116 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13503 16
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1327 14
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4244 13
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2354 12
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5307 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16619 10
Электронный билет - e-ticket 173 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31661 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4318 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7699 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13260 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12123 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1205 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25423 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14922 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4425 4
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1925 3
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 142 3
Rootkit - Руткит - набор программных средств 387 3
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 546 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2557 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5299 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12235 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26943 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7490 3
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1438 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5787 2
Кибербезопасность - DoS UDP flood - UDP-флуд - сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP 50 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1080 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16938 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9909 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3083 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3250 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2805 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28809 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4468 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1406 2
Crutop 11 9
Rx-Promotion 12 8
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 6
SpamDot 11 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 883 5
Microsoft Windows 2000 8662 3
Spamit 14 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 453 3
Microsoft Windows 16227 3
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 2
Mac Defender 6 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1194 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
Google Gmail 975 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 618 2
Microsoft Access 60 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 416 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 14 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 3 1
Rx-Partners Affilate Programm 4 1
Mailien Pharmacy Affilate Programm 2 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
SpamPromo 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2864 1
Apple macOS 2213 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 41 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 908 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 262 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 315 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 264 1
C/C++ - Язык программирования 832 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1306 1
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 1
Врублевский Павел 102 29
Пермяков Максим 30 23
Артимовичи (братья) 23 19
Артимович Дмитрий 42 18
Михайлов Сергей 55 11
Гусев Игорь 19 11
Дадинский Сергей 11 9
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 7
Мальцев Станислав 6 6
Лунина Наталья 8 6
Докучаев Дмитрий 19 5
Кабаенков Юрий 5 4
Стоянов Руслан 36 4
Зайцев Павел 46 4
Котов Сергей 17 4
Ельцин Борис. 94 3
Морозов Евгений 17 3
Андреев Максим 40 3
Фомченков Григорий 3 3
Куваев Леонид 7 3
Заколупина Марина 6 3
Иванов Сергей 396 3
Жиленков Михаил 3 3
Ступин Дмитрий 5 3
Окулева Мария 2 2
Айвар Людмила 4 2
Курочкина Анастасия 4 2
Ануфриев Григорий 2 2
Berkis-Bergs Martins - Беркис-Бергс Мартинш 5 2
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 2
Рокитская Юлия 2 2
Сачков Илья 125 2
Зайцев Игорь 4 1
Вишневский Игорь 3 1
Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 591 1
Левашов Петр 3 1
Ковыршин Алексей 11 1
Пономарев Илья 72 1
Бородин Павел 14 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45365 22
Россия - РФ - Российская федерация 155073 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53263 15
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 143 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18412 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2616 5
Азия - Азиатский регион 5719 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 679 4
Мальдивы - Мальдивская Республика 72 4
Таиланд - Королевство 854 3
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18017 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13534 2
Индия - Bharat 5647 2
Украина 7765 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 593 2
Беларусь - Белоруссия 5999 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1288 2
Нидерланды 3615 2
Абхазия - Республика 180 2
Латвия - Латвийская Республика 822 2
Маврикий - Республика 49 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 174 1
Москва - СЗАО - Тушино 37 1
Канада 4974 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1773 1
Испания - Королевство 3755 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8013 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1684 1
Эстония - Эстонская Республика 756 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1066 1
Украина - Киев 1139 1
Германия - Федеративная Республика 12907 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 856 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3227 1
США - Калифорния 4767 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1052 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2997 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7435 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8281 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3670 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 7
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 817 7
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 789 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6607 6
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 228 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3631 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5242 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8470 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1279 4
Webmaster - Вебмастер 132 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14893 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3650 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6298 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 546 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2625 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1798 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1007 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 827 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 972 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1245 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11355 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 661 2
Английский язык 6849 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7218 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 330 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17232 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7974 2
Паспорт - Паспортные данные 2703 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 180 2
Спорт - Баскетбол 93 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 375 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5279 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4711 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5842 2
Лаборатория Артимовича 9 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2118 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1062 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 192 1
FT - Financial Times 1250 1
РИА Новости 972 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1109 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11386 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2583 1
