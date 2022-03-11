Задержан знаменитый хакер, 12 лет назад атаковавший «Аэрофлот». Изъяты техника и деньги

Как стало известно CNews, МВД допросило и провело обыск в квартире известного специалиста по информационной безопасности Дмитрия Артимовича. Он проходит свидетелем по некому уголовному делу. Одновременно был задержан его бывший начальник, основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский, с которыми они вместе отбывали срок за проведение DDoS-атаки против «Аэрофлота».

В Москве обыскали и допросили Дмитрия Артимовича

Известный специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович был допрошен по уголовному делу в качестве свидетеля. Об этом сам Артимович рассказал CNews. По его словам, к нему домой в Москве рано утром пришли сотрудники МВД и провели обыск, изъяв компьютеры и денежные средства.

Артимович считает данные действия незаконными, так как он является всего лишь свидетелем. С чем связано уголовное дело, Артимович не рассказывает, поскольку дал подписку о неразглашении. Известно, что в тот же день в Москве был задержан бывший начальник Артимовича, основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский. Его обвиняют в мошенничестве, подробности обвинения не известны.

Чем знамениты братья Артимовичи

Дмитрий Артимович вместе с братом Игорем летом 2010 г. по заказу Павла Врублевского устроили DDoS-атаку против конкурента Chronopay – платежной системы «Ассист». В результате этого в течение недели не работала оплата на сайте ее основного клиента - «Аэрофлота». В 2011 г. ФСБ раскрыла данное дело и арестовала всех его фигурантов, включая сотрудника службы безопасности Chronopay Максима Пермякова, выступавшего посредником между Врбулевским и братьями Артимовичами.

МВД допросило Дмитрия Артимовича и обыскало его квартиру

Все фигуранты сначала дали признательные показания, однако с началом судебных слушаний Врублевский и братья Артимовичи отказались от признаний. В 2013 г. Тушинский районный суд Москвы признал всех фигурантов виновными и приговорил их к двум с половиной годам колонии общего режима (Пермяков не отказывался от признаний и получил условный срок).

Подав апелляцию в Мосгорсуд, Врубелвский и братья Артимовичи вновь признали себя виновными. Апелляционная инстанция заменили обвиняемым срок в колонии общего режима на колонию-поселение. Братьев Артимовичей также отпустили из заключения с обязательством самостоятельного этапирования в колонию. В 2020 г. Дмитрий Артимович подробно рассказал, как происходила и для чего была нужна DDoS-атака против «Аэрофлота».

Как работали и разругались Дмитрий Артимович и Павел Врублевский

Игорь Артимович не поехал в колонию и был объявлен в розыск. Павел Врублевский и Дмитрий Артимович отбыли половину срока в колонии-поселении под Рязанью и были освобождены в рамках механизма условно-досрочного освобождения. Затем Артимович стал партнером Врублевского: он был гендиректором двух юридических лиц Chronopay – ЗАО «Хронопэй» и «Хронопэй-Сервисез», а также миноритарным совладельцем еще одной структуры – «Хронопэй-Восток».

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В 2017 г. Артимович ушел из Chronopay и впоследствии отсудил у компании 2 млн руб. В последнее время Артимович выступает в качестве эксперта в СМИ по вопросам информационной безопасности и введет свой Telegram-канал «Лаборатория Артимовича». Также он написал книгу «Электронные платежи в интернете».

Как Артимович «страдает» из-за своей работы в Chronopay

Несмотря на то, что Дмитрий Артимович давно ушел из Chronopay, он периодически сталкивается с проблемами, вызванными банкротством «Хронопэй Сервисез». Это связано с тем, что, по утверждению Артимовича, Врублевский не стал назначать нового гендиректора «Хронопэй Сервисез» и какое-то время Артимович продолжал числиться в ЕГРЮЛ гендиректором компании.

Так, осенью 2021 г. арбитражный управляющий данной компании Марина Заколупина подала иск о привлечении Врублевского, Артимовича и бывших топ-менеджеров «Хронопэй-Сервисез» к субсидиарной ответственности на общую сумму 67 млн руб. Кроме того, арбитражная управляющая через суд затребовала у Артимовича предоставить документы компании, и в связи с неисполнением этого требования он оказался безвыездным. Сам Артимович утверждает, что узнал об этом требовании, только когда попытался выехать с семьей на отдых в Абхазию.