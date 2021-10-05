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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УК РФ
Уголовный кодекс Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 812, упоминаний - 1176
УК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 37
|Медведев Дмитрий 1433 26
|Опанасенко Всеволод 100 16
|Лящ Михаил 32 15
|Врублевский Павел 75 13
|Титов Борис 27 10
|Михайлов Сергей 37 10
|Ананьев Алексей 88 10
|Нечаев Андрей 21 10
|Ананьев Дмитрий 53 10
|Никифоров Николай 1126 10
|Абрамов Алексей 27 8
|Шилов Сергей 61 8
|Сачков Илья 105 8
|Левин Борис 25 8
|Мирошников Борис 29 8
|Бастрыкин Александр 11 8
|Стоянов Руслан 30 7
|Александрова Александра 8 7
|Наумов Виктор 63 7
|Пермяков Максим 22 7
|Левин Леонид 83 7
|Мангутов Владислав 11 6
|Давыдов Александр 36 6
|Греф Герман 205 6
|Копейкин Алексей 14 6
|Нащекин Алексей 111 6
|Васильев Евгений 93 6
|Шадаев Максут 384 6
|Докучаев Дмитрий 14 6
|Александров Александр 18 6
|Иванов Алексей 76 6
|Карчев Олег 13 6
|Лупанин Сергей 8 6
|Симоненко Вячеслав 22 6
|Артимович Игорь 20 6
|Страх Александр 28 6
|Волк Ирина 10 5
|Нечаев Владимир 10 5
|Селютин Александр 57 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756174, в очереди разбора - 659864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756174, в очереди разбора - 659864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru