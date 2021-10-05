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УК РФ
Уголовный кодекс Российской Федерации


05.10.2021 Российскому полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 1
30.09.2021 В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет 2
24.09.2021 Юный хакер из России отсудил у государства деньги и заставил извиниться прокурора 1
23.09.2021 «Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 3
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
15.09.2021 Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте» 3
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 1
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 6
23.08.2021 ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома» 3
18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 1
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 2
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
27.07.2021 Group-IB назвала самые популярные схемы онлайн-мошенничества во время пандемии 1
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
26.07.2021 Амурский министр цифрового развития умер после драки на турбазе 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 4
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 2
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов 1
24.06.2021 Банда из Москвы получила крупные сроки за похищение криптовалютного магната 2
21.06.2021 Эксперты «Информзащиты» рассказали как бороться с кражей аккаунта 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 2
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы 2
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 7
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания 5
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
16.04.2021 Электронная подпись стала оружием против россиян. По стране прошла серия обысков 1

Публикаций - 812, упоминаний - 1176

УК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 36
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 33
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 31
Adobe Systems 805 25
Facebook 3765 20
3727 20
Yandex - Яндекс 4099 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 18
Компьюлинк ГК - Compulink 209 16
Ростех - Ростехнологии 2230 16
Т-Платформы 272 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 15
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 14
Google LLC 7128 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 14
VK - Mail.ru Group 2482 14
Apple Inc - Эппл Рус 7680 14
Twitter 2204 12
Webmoney 329 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
Крок 1219 11
Telegram Group 702 11
АФК Система ПАО 991 10
BSA - Business Software Alliance 105 9
RedSys - РедСис 67 9
Intel Corporation 4152 9
Ланит ГК 1155 8
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 8
ESET 989 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 8
InfoWatch - Инфовотч 603 7
IBM 3527 7
Воентелеком 134 7
Merlion - Мерлион 273 7
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 7
Samsung Electronics 5633 7
SEC Consult Services 929 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 49
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 17
Почта России ПАО 1570 13
ПСБ - Промсвязьбанк 613 13
Аэрофлот 492 12
Assist - Ассист 123 12
Евросеть 883 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Альфа-Банк 1123 11
Уралсиб Банк 389 8
AliExpress 275 8
ПромСвязьКапитал 61 7
Почта Банк 289 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
CyberPlat - КиберПлат 201 5
Национальный банк Траст 96 5
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 5
РКС - Российские космические системы 100 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 5
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 5
Avito - Авито 171 5
Норникель - Норильский никель 177 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 5
Интер РАО ПАО 158 4
Promsvyaz Capital B.V. 10 4
Возрождение - Коммерческий банк 98 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 4
Вода Крыма ГУП РК 4 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Wildberries 128 4
Серверы и компоненты 6 4
LinkedIn 520 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Роснефть НК 367 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
ВТБ24 583 3
Газпром ПАО 518 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 150
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 141
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 105
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 52
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 46
Президент Российской Федерации 1439 43
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 40
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 39
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 28
Правительство РФ 2200 28
Басманный районный суд города Москвы 47 26
Арбитражный суд города Москвы 339 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 20
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 17
Верховный суд Российской Федерации 174 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 16
МВД РФ Управление К 38 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 15
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 15
Тверской районный суд города Москвы 15 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 13
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 13
Счётная палата РФ 460 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 9
МВД РФ УБЭП - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 24 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 8
Единая Россия - Политическая партия 171 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
Руссофт - Russoft 250 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
ЛДПР 68 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Демократическая политическая партия США 36 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
IFF - Internet Freedom Foundation 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 83
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 41
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 32
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 29
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 117 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 25
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 17
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 13
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 8
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 6
Website - Вебсайт 115 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 5
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 5
Фишинг - Phishing 96 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
ИТ-аутсорсинг 670 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 3
DDR - Double data rate 1066 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 17
Google Android 10750 15
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 13
Linux OS 4243 12
Microsoft Windows 10 6612 10
Microsoft Office 1921 9
Google YouTube - Видеохостинг 1706 9
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 8
ФНС РФ ЦОД 22 8
VK - Mail.ru Одноклассники 853 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
СПАРК-Интерфакс 104 6
Microsoft Windows 850 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 6
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 6
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Facebook Instagram - Инстаграм 569 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Модернизация ИБД 6 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 5
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 5
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 5
Pokémon Go 45 5
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 5
Adobe Photoshop 275 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 4
Симбиотел - EZTalk 10 4
Apple iOS 5741 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 352 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2121 4
Apple iPad 3263 4
ICQ 493 4
Apple - App Store 2198 4
Microsoft Skype 1462 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 4
JavaScript - Язык программирования 626 4
Путин Владимир 1820 37
Медведев Дмитрий 1433 26
Опанасенко Всеволод 100 16
Лящ Михаил 32 15
Врублевский Павел 75 13
Титов Борис 27 10
Михайлов Сергей 37 10
Ананьев Алексей 88 10
Нечаев Андрей 21 10
Ананьев Дмитрий 53 10
Никифоров Николай 1126 10
Абрамов Алексей 27 8
Шилов Сергей 61 8
Сачков Илья 105 8
Левин Борис 25 8
Мирошников Борис 29 8
Бастрыкин Александр 11 8
Стоянов Руслан 30 7
Александрова Александра 8 7
Наумов Виктор 63 7
Пермяков Максим 22 7
Левин Леонид 83 7
Мангутов Владислав 11 6
Давыдов Александр 36 6
Греф Герман 205 6
Копейкин Алексей 14 6
Нащекин Алексей 111 6
Васильев Евгений 93 6
Шадаев Максут 384 6
Докучаев Дмитрий 14 6
Александров Александр 18 6
Иванов Алексей 76 6
Карчев Олег 13 6
Лупанин Сергей 8 6
Симоненко Вячеслав 22 6
Артимович Игорь 20 6
Страх Александр 28 6
Волк Ирина 10 5
Нечаев Владимир 10 5
Селютин Александр 57 5
Россия - Российская федерация - РФ 57180 410
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 193
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 59
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 44
Украина 3347 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 26
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 24
Россия - Ростовская область 860 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 18
Россия - Свердловская область 805 18
Россия - Нижегородская область 737 18
Германия - Федеративная Республика 3614 17
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 17
Россия - Челябинская область 658 17
Европа 3730 15
Россия - Пермь 737 14
Россия - Челябинск 768 14
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 14
Россия - Самарская область 558 13
Россия - Ивановская область 262 13
Россия - ПФО - Казань 1510 13
Россия - Ярославская область 330 13
Россия - Красноярск 843 12
Восточная Европа 1669 12
Россия - Саратовская область 340 11
Россия - Республика Марий Эл 203 11
Россия - Севастополь 420 11
Россия - Омская область 382 11
Россия - Курганская область 261 11
Беларусь - Белоруссия 2081 11
Россия - Республика Коми 407 11
Россия - Тверская область 246 10
Нидерланды 970 10
Россия - Республика Крым 625 10
Канада 1294 10
Индия - Республика 2161 9
Азия - Азиатский регион 1512 9
Пиратство - Авторское право 203 42
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 35
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 28
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 22
Мошенничество 53 20
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 16
СИЗО - Следственный изолятор 65 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 15
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 6
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 6
Федеральное законодательство 254 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 5
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