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УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации

СОБЫТИЯ


22.04.2026 Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

бую тревогу в федеральной службе вызывает массовое вовлечение в дропперские схемы молодежи и детей. Уголовная ответственность для дропперов — это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с

13.04.2026 Россиян начнут наказывать за незаконный оборот криптовалют. Нарушителям грозит до семи лет и миллионные штрафы

омиссия по законопроектной деятельности на заседании в понедельник одобрила инициативу о дополнении Уголовного кодекса России статьей 171.7, устанавливающей ответственность за незаконную органи
05.03.2026 Власти выдали миллионы на робототехнику компании, готовящейся к банкротству. Ее владелец теперь фигурант уголовного дела

ский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении А.В. Быкова и В.В. Котова по ряду статей уголовного кодекса, в том числе о мошенничестве. В деле указаны обвинения по ч. 4 ст. 159 УК

28.01.2026 Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

рованные ИТ-системы управления и другие значимые ИТ-системы, функционирование которых критически важно для жизнедеятельности государства. В частности, первым документом вносятся поправки к статью 274 Уголовного кодекса (УК) России, второй предлагает новую статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Unsplash - Towfiqu barbhuiya Депутаты уточнили ответственность за кибератаки н
13.01.2026 В России ужесточили применение статьи по борьбе с ботами для «пробива»

Расширение применение статьи В России расширили применение статьи Уголовного кодекса (УК), которая направлена на борьбу с ботами для пробива, пишет РБК. Юридич
24.11.2025 В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

инг». Согласно самому свежему постановлению (29 октября 2025 г.), дело возбуждено по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество) по факту похищения неустановленным лицом видеокарт на сумму 21,9 млн ру
03.10.2025 На отбывающего 12-летний срок создателя «Открытого правительства» Михаила Абызова завели новое уголовное дело

собо крупном размере Главное следственное управление Главного управления МВД (ГСУ ГУ МВД) возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК России) в отношении бы
23.07.2025 В России ввели штраф за поиск запрещенной информации: «Простых пользователей это не коснется»

нета. Документы представляют из себя поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК), Первоначально оба документа не имели отношения к сфере технологий. Зак
16.07.2025 Гигантский российский завод по выпуску ТВ задолжал работникам зарплату за полгода на десятки миллионов. Дошло до уголовного дела

ря 2024 г. Этот факт стал причиной возбуждения против предприятия уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или ино
14.07.2025 Названы главные виновники утечек персональных данных в России. Это работники сферы связи

икам» Действия тех, кто сливает персональные данные, могут классифицироваться сразу по двум статьям Уголовного кодекса – по ст. 272 и 183 (незаконное получение и разглашение сведений, составляю
27.06.2025 Власти собираются отбирать лицензии у операторов связи из-за топ-менеджеров или владельцев с судимостями

ю финансовых документов, злоупотребление в сфере банкротства, присвоение и растрата и др. (глава 22 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Преступления в сфере экономической деятельности»).
10.06.2025 Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет

что в 2024 г. было зарегистрировано более 485 тыс. преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК России, в 2023 г. – 470 тыс. При этом сумма ущерба по оконченным и приостановленным уголов
09.06.2025 Как криптовалюта в России стала средством коррупции

то число преступлений с криптовалютой в России растет: она все чаще становится средством совершения преступления, преступным доходом или предметом посягательства. Также со слов Подносовой извес
16.05.2025 Российский город-миллионник остался без кикшеринга. Силовики изъяли более 1500 электросамокатов и возбудили уголовные дела

oosh сбил 64-летнего пенсионера, который попал в больницу. Уголовное дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса 288 часть 2 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни
15.04.2025 В Уголовный кодекс вводят понятие криптовалюты. Ее можно будет конфисковать

ектной деятельности одобрен законопроект, в котором цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса (УК) и Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России, пишет ТАСС. Сейчас в
25.02.2025 Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России

евраля 2025 г. его задержали в Йошкар-Оле по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (УК)), ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, ИТ-предп
28.12.2024 Ведущий программист после увольнения заразил сеть московской компании шифровальщиком и потребовал 27 миллионов

в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 3 ст. 273 УК РФ (создание и
26.12.2024 Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят

вной практикой. По словам заместителя гендиректора ГК «Гарда» Рустэма Хайретдинова, новые положения Уголовного кодекса позволяют наказывать всех, у кого есть доступ к украденным персональным да
04.09.2024 В России ущерб от ИT-преступлений достиг 99 миллиардов за полгода

Ущерб от ИТ-преступлений Ущерб от ИТ-преступлений в России в 2024 г. уже составляет 99 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на

26.07.2024 Трансляция преступления в интернете станет отягчающим обстоятельством

ения будет считаться отягчающим обстоятельством, пишет ТАСС. Изменения предлагается внести в ст. 63 Уголовного кодекса (обстоятельства, отягчающие наказание), которая дополняется пунктом о сове
24.07.2024 Экс-полковнику ФСБ грозит 15 лет тюрьмы за вымогательство 40 миллионов у «Ланита»

томов. Троим обвиняемым инкриминировали вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). За это им грозит от 7 до 15 лет заключения. Фигурантами дела являются экс-полковник Ф
23.07.2024 Два года тюрьмы получил бывший замминистра связи России, стоявший у истоков Рунета

б этом РБК сообщила его адвокат Екатерина Чупарнова. Подсудимый был признан виновным по ч.1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребления полномочиями). Суд также приговорил партнера Солдатова Ев
13.06.2024 В России резко смягчили наказание за пиратство. Путин подписал изменения в УК РФ

димиром Путиным документ не подразумевает корректировку наказаний за нарушение перечисленных статей Уголовного кодекса. Это означает, что признанному виновным по ст. 146 УК РФ с припиской «в кр
06.06.2024 Россияне бывают жертвами ИТ-преступлений вдвое чаще американцев, зато у американцев киберпреступники каждый раз отбирают в шесть раз больше денег

CNews Analytics Однако в нее также входят: незаконные организация и проведение азартных игр (171.2 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (205.2 УК РФ),
27.05.2024 Против экс-главы информации и связи Управделами Президента завели уголовное дело за махинации при закупках ПО

драги, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при закупках ПО (ч. 1 ст. 285 УК РФ), поступили судье Тверского суда Алексею Криворучко, выяснил «Коммерсант». В сентябре 2
15.05.2024 Российского производителя электромобилей Zetta поймали на мошенничестве с бюджетными деньгами на сотни миллионов

тельства» в работе компании ООО «Зетта» (юрлицо Zetta) она возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, возможное наказание до 10 лет лишения свободы).
02.05.2024 Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России

щения в суд следствие также заочно предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Racool_studio / Фотобанк Freepik Два человека арестованы по делу двухлетней давности

09.04.2024 Россиянам выдали фиктивные документы об ИТ-образовании по госпрограмме. Возбуждено уголовное дело

Мошенничество с ИТ-образованием Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту нарушений, выявленных в ходе проверки целевого расходования бюджетных средств при реализации программы дополнительной профессиональной подготовки граждан
08.04.2024 Двум топ-менеджерам разработчика российской системы бронирования Leonardo грозят сроки от 5 до 10 лет. Возбуждено уголовное дело

андра Кальчука по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 274.1 российского Уголовного Кодекса — нарушение правил эксплуатации, хранения, обработки и передачи охраняемой
18.03.2024 Таинственно исчезло «железо» для добычи криптовалюты, изъятое полицейскими у российских майнеров

я Наро-Фоминского отдела ГСУ СКР по Московской области было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Наказание за ее нарушение – штраф до 120 тыс. руб. или в размере заработн
12.03.2024 Мошенники попытались запугать CNews, притворившись сотрудниками ФСБ с фальшивыми документами

ньюс» якобы ведется «закрытое расследование» - они будут привлечены к ответственности по статье 275 Уголовного кодекса («Государственная измена»), а также в соответствие с законами №63 («Об эле
07.03.2024 Использование ИТ станет в Уголовном кодексе отягчающим обстоятельством

аются. Разработчики вовсю работают над способами облегчения этой задачи с помощью ИИ. Количество ИТ-преступлений в России В 2023 г. зарегистрированы рекордные 677 тыс. ИT-преступлений, говоритс
14.11.2023 Все учредители ИТ-компании подали заявления о своем банкротстве после невыплат зарплат и уголовного дела против гендиректора

отив главы «Ансистемс» было заведено в августе 2023 г. Бизнесмена подозревают в нарушении ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Нарушение ч. 1

05.10.2023 Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России

авили поправки к изменениям, принятым летом 2023 г. в закон «О некоммерческих организациях», КоАП и УК РФ. Предложения комиссии направлены на минимизации правовых рисков, возникающих в связи с

31.08.2023 Силовики завели дело против главы ИТ-компании после публикации CNews: Не заплатил миллионы рублей зарплаты

го дела против Чернавина обратили внимание «Ведомости». Бизнесмена подозревают в нарушении ст 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Нарушение ч. 1

16.08.2023 Полиция и ФСБ требуют доступ к данным и переписке россиян в обход суда и Уголовного кодекса. Экстренно готовятся новые законы

да, то есть, фактически, без такового. Это касается, в том числе и личной переписки граждан, хотя она, как известно, защищена так называемой «тайной личной переписки», нарушение которой – это ст. 138 УК РФ. Министерство внутренних дел России (МВД) оперативно готовит поправки к действующему законодательству, чтобы не менее оперативно читать переписку до судебного предписания, пишет «Коммерса
23.06.2023 В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела

то, что проект был оплачен из казны, а система по факту создана не была, подпадает либо под статью Уголовного кодекса (УК) № 293 «Халатность» (максимальное наказание — исправительные работы на
08.06.2023 В Уголовный кодекс России вносят норму о конфискации имущества у хакеров

В Уголовный кодекс добавили конфискацию имущества за киберпреступления Совет Федерации одобрил

14.04.2023 Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма

я запись о том, что еще 16 августа 2022 г. в Хорошевском районном суде Москвы было зарегистрировано уголовное дело по статье 146 УК России: «нарушение авторских и смежных прав». Обвиняемыми в к
15.02.2023 Основателям Mail.ru грозят уголовные дела из-за видеоигр

с» Павел Кирсанов – в беседе с «Коммерсантом» он отметил, что может быть возбуждено дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Партнер ProLegals Марина Морозова уверена, что действия р

Публикаций - 3152, упоминаний - 5115

УК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 214
Ростелеком 10948 133
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 127
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 123
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 114
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 97
МегаФон 10742 92
Yandex - Яндекс 9216 92
Telegram Group 2940 86
9594 81
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 81
Google LLC 12688 78
Adobe Systems 1597 71
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 66
Meta Platforms - Facebook 4621 59
Apple Inc 13154 58
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 53
VK - Mail.ru Group 3602 47
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 46
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 44
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 43
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 42
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 40
Крок - Croc 1964 39
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 37
X Corp - Twitter 2938 36
Autodesk 639 35
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 35
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 35
Т-Платформы - T-Platforms 412 33
Питерская группа связистов 441 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 32
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 31
Webmoney - Вебмани.Ру 547 31
Cisco Systems 5372 30
Компьюлинк ГК - Compulink 456 30
Lenovo Motorola 3566 29
Intel Corporation 12811 29
InfoWatch - Инфовотч 1185 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 146
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 60
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 57
Евросеть 1421 56
Почта России ПАО 2370 54
Assist - Ассист 218 44
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 39
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 32
Альфа-Банк 1979 31
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 31
РЖД - Российские железные дороги 2096 31
Альфа-Групп 745 29
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 29
Резонанс НПП 407 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 27
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 27
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 24
Связной ГК 1401 21
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 21
ПСБ - Промсвязьбанк 963 21
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 19
Россети Ленэнерго 1699 17
ВТБ - ВТБ24 671 16
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 16
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 15
Цифроград 171 15
Dixis - Диксис - Dиксис 371 15
Газпром ПАО 1493 14
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 13
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 13
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
ВТБ - Почта Банк 514 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 894
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 778
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 493
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 416
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 360
Судебная власть - Judicial power 2500 304
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 261
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 248
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 196
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 158
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 153
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 144
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 134
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 127
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 121
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 115
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 112
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 106
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 104
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 98
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 87
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 86
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 83
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 81
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 79
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 72
Районные суды РФ 196 71
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 71
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 68
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 65
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 60
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 59
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 58
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 55
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 52
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 48
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 48
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 46
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 45
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 45
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 40
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 33
Единая Россия - Политическая партия 321 28
Русский Щит - ассоциация 39 23
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 21
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 13
ЛДПР 116 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
Демократическая политическая партия США 122 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 6
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 6
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 5
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
АЮР - Ассоциация юристов России 51 4
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 4
ГосИнформСистемы 160 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 929
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 607
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 431
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 333
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 327
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 322
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 312
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 270
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 232
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 220
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 217
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 180
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 171
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 171
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 162
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 162
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 160
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 157
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 142
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 140
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 134
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 131
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 128
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 123
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 121
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 119
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 116
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 114
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 111
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 95
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 95
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 94
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 92
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 90
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 113
FreePik 1841 95
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 77
Microsoft Windows 16882 75
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 75
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 71
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 57
Google Android 15243 54
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 54
Microsoft Windows 2000 8678 50
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 49
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 46
Linux OS 11533 43
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 35
Google YouTube - Видеохостинг 3002 33
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 30
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 30
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Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 27
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Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 21
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Apple iOS 8583 21
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ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 17
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
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МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 3
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МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
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