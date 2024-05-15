Российского производителя электромобилей Zetta поймали на мошенничестве с бюджетными деньгами на сотни миллионов

Российский стартап Zetta, который собирался продавать ультрадешевые по нынешним меркам электромобили, подозревается в мошенничестве. Компания получала госсубсидии, но в итоге так и выпустила ни одного серийного автомобиля.

Zetta – мошенники?

Отечественная компания Zetta, обещавшая россиянам дешевые электромобили по 450 тыс. руб., подозревается в мошенничестве, пишет профильный портал Autonews. Ее деятельностью заинтересовалась прокуратура Центрального района Тольятти (Самарская область) – после проверки «исполнения требований бюджетного законодательства» в работе компании ООО «Зетта» (юрлицо Zetta) она возбудила против нее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Zetta подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По информации прокуратуры, компания получила от государства свыше 280 млн субсидий, которые должны были упростить процесс разработки электромобилей. Однако за годы своего существования (компания основана в Тольятти в 2016 г.) Zetta так и не запустила производство – ни массовое, ни мелкосерийное.

У государства появились вопросы

Как пишет Autonews, размер предоставленных Zetta субсидий составил более 284 млн руб., а источником этих денег стал федеральный бюджет. Компания получила их на свой расчетный счет в период с декабря 2017 г. по декабрь 2019 г.

Zetta Такие автомобили Zetta хотела продавать россиянам

Субсидии предназначались для покрытия части расходов «Зетта» на НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы «по приоритетным направлениям гражданской промышленности», сообщает издание.

На тот период об электромобилях Zetta информации в открытом доступе не было. Первые упоминания о них датированы 2020 г., а в последний раз об автомобилях этой компании в прессе говорили в 2022 г.

В модельном ряду Zetta все эти годы присутствовал лишь один электромобиль – ультракомпактный City Modul 1. Компания завершила разработку его внешнего вида и показала широкой публике финальный дизайн. Но до конвейера автомобиль в итоге не добрался – было собрано лишь несколько предсерийных экземпляров.

Тайное стало явным

Autonews пишет, что прокуратура провела проверку, в ходе которой обнаружила, что Zetta не исполнила подписанные с государством в лице Минпромторга России соглашения в отведенный ей срок. Итоговый объем исполнения варьируется от 21 до 47%.

На фоне этого прокуратура Центрального района Тольятти инициировала против отечественного стартапа уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Компания под подозрением в хищении бюджетных средств на сумму свыше 1 млн руб., а нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ни денег, ни автомобилей

Ранее стартап Zetta уже попадал в фокус внимания прокуратуры Центрального района Тольятти. В 2022 г. ей пришлось вмешаться в ситуацию вокруг 59 работников Zetta, которым компания задолжала 4 млн руб.

Zetta в итоге выплатила все долги, но лишь после того, как дело взяла на контроль прокуратура.

У компании в целом все не очень хорошо с финансами. Например, в 2023 г. ее выручка упала на 82% год к году и составила лишь 917 тыс. руб. (данные «Контур.Фокуса»). Чистую прибыль компания не получила – вместо нее образовался чистый убыток в размере 260 тыс. руб.

Уставный капитал компании – почти 69 млн руб. В числе ее совладельцев - Денис Щуровский (75%) и Вальдемар Вагнер (25%). Пост гендиректора с 8 апреля 2024 г. занимает Август Ли.

На февраль 2024 г. у Zetta был долг по налогам в размере около 700 тыс. руб. Тогда же она стала фигурантом иска о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита с начальной суммой требований около 37 млн руб. Иск подала Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Также против компании за всю ее историю было возбуждено девять исполнительных производств на общую сумму более 15,8 млн руб., из которых 15 млн – имущественное взыскание, а 862 тыс. руб. – налоги и сборы.

Прощай, имущество

В начале апреля 2024 г. CNews со ссылкой на портал «Автоброкер клуб» писал, что Zetta разорилась и начала распродавать свое имущество, в том числе остатки оборудования и здание, в котором находилось ее производство. Спустя две недели после выхода этого материала в редакцию поступило письмо, подписанное гендиректором «Зетты» Августом Ли , в котором утверждалось, что проект Zetta по-прежнему существует, хотя в нем в настоящее время происходит «идет реорганизация производства, идет реконструкция модели, замена компонентной базы (электроники), исключающее санкционное воздействие».

Автор письма также сообщил, что здание, вмещавшее производство, «никогда не принадлежало ООО «Зетта» на праве собственности, а находилось в аренде. Следовательно, ООО «Зетта» никогда не продавало здание». Отдельно он подчеркнул, что информация о продаже остатков оборудования не соответствует действительности.