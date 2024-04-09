Погиб российский стартап Zetta. Ультракомпактных отечественных электромобилей не будет

Российский автомобильный стартап Zetta разорился и распродает имущество. Его основатели хотели выпустить компактный отечественный электромобиль, но в итоге эти планы так и не были реализованы. Машина готовилась к производству, и даже был показан ее финальный вариант исполнения.

Zetta больше нет

Отечественный стартап Zetta, занимавшийся разработкой электромобилей, разорился и начал распродавать свое имущество, пишет профильный портал «Автоброкер клуб». План Zetta заключался в выпуске компактного российского автомобиля на электротяге – он должен был выйти на дороги общего пользования еще до пандемии коронавируса, но в итоге так и остался несбывшейся мечтой совладельцев компании Дениса Щуровского и Вальдемара Вагнера.

По информации портала, к моменту выпуска материала стартап уже успел продать здание, в котором располагался, и избавлялся от остатков оборудования. Новые владельцы помещений займутся выпуском совсем другой продукции, не имеющей никакого отношения к электромобилям. Часть здания отошла производителям мебели, часть – сборщикам спецтехники, включая квадроциклы. Никто из них делать электромобили пока не планирует.

Заинтересовать и исчезнуть

О проекте Zetta впервые стало известно во второй половине августа 2020 г., хотя компания ООО «Зетта» (юрлицо стартапа) была основана намного раньше – в 2016 г. в Тольятти. Первым и в итоге единственным творением компании стал ультракомпактный трехдверный хэтчбэк City Modul 1 размерами всего-навсего 3030 мм в длину, 1760 мм в ширину и 1600 мм в высоту. Снаряженная масса – от 486 до 798 кг в зависимости от выбранной комплектации.

Zetta Финальный вариант дизайна автомобиля

По задумке авторов, автомобиль должен был получить композитные панели кузова, закрепленные на металлическом каркас, китайские мотор-колеса и батарею на 180 километров пути. Планировалось, что 99% компонентов автомобиля будут выпускаться в России (кроме мотор-колес – они из Китая), и что стоить он будет в районе 500 тыс. руб.

Автомобиль позиционировался как решение для города, что отражено в его названии.

Как сообщал CNews, в начале осени 2020 г. разработчики определились с окончательным внешним видом своего электромобиля. Производство должно было начаться в 2021 г., но до конвейера City Modul 1 в итоге так и не добрался. Последние упоминания о стартапе датированы августом 2022 г. на тот момент профильный Telegram-канал «Русский автомобиль» писал о существовании всего лишь пяти собранных образцов Zetta, после схода которых с конвейера проект был заморожен.

Рекламный ролик Zetta с официального портала стартапа

На это сообщение тут же отреагировал Минпромторг, заявив, что о полном закрытии речи нет, и что стартап нуждается в финансовых вложениях. «В Минпромторге России отсутствует информация о прекращении проекта. Как и любой другой частный проект, его реализация сопряжена с необходимостью привлечения инвестиций. Их поиском как раз и занято предприятие», – заявили представители Минпромторга 23 августа 2022 г. (цитата по ТАСС).

Иски на десятки миллионов

С финансовой точки зрения у ООО «Зетта» все откровенно плохо, по итогам 2023 г. ее выручка рухнула на 82% до 917 тыс. руб. (данные «Контур.Фокуса»), а вместо чистой прибыли образовался чистый убыток в размере 260 тыс. руб. При этом уставный капитал компании – почти 69 млн руб.

75% стартапа на момент выхода материала находились в руках Дениса Щуровского, остальные 25% принадлежали Вальдемару Вагнеру. Пост гендиректора 8 апреля 2024 г. занял Август Ли.

На начало февраля 2024 г. компания накопила почти 696 тыс. долгов по налогам. В том же месяце против нее был подан иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита. Начальная сумма требований – почти 37 млн руб., а истцом выступает Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

В апреле 2021 г. «Зетта» стала ответчиком по иску компании ООО «Авто-Зэт» на 7,8 млн руб. Это дело «Зетта» после двух апелляций проиграла в августе 2022 г.

Также против компании за всю ее историю было возбуждено девять исполнительных производств на общую сумму более 15,8 млн руб., из которых 15 млн – имущественное взыскание, а 862 тыс. руб. – налоги и сборы.

Редакции CNews к моменту выхода материала не удалось связаться с представителями Zetta. Официальный сайт компании функционирует, но контактной информации на нем нет – оставлена лишь форма обратной связи, при попытке воспользоваться которой через самые последние версии браузеров Chrome, Opera, Edge и Vivaldi появляется сообщение об устаревшей версии PHP.

Потенциальная замена

Zetta – далеко не единственный проект по созданию российского электромобиля. За последние годы CNews писал, например, о люксовом электрокаре «Монарх», который пока не добрался до конвейера, а также об автомобиль под названием «Кама-1», по размерам и пропорциям подозрительно напоминавшим «Оку». Он был готов к производству еще в ноябре 2020 г. и должен был поступить в продажу в 2021 г. Однако в январе 2022 г. его выпуск был перенесен на 2024-2025 гг.

Связаться с компанией не представляется возможным

В декабре 2021 г. о планах по выпуску электрического полноразмерного 4,5-метрового кроссовера заявил концерн «Алмаз-Антей», специализирующийся на выпуске военной техники. За последние три года новой информации об этом автомобиле не появлялось.

Ворваться на рынок отечественных электромобилей в ноябре 2021 г. хотел и концерн «Калашников», производитель оружия. К тому моменту у него уже был опыт в разработке машин на электротяге, но комфортными и вместительными его творения назвать никак нельзя. Существовала даже идея элитного электромотоцикла Aurus для силовиков.

Дальше всех в вопросе создания российских электромобилей зашли авторы модели «Атом». В марте 2024 г. CNews писал, что он уже на финальной стадии разработки – его прототипы тестируются на дорогах общего пользования.