Суверенный электромобиль «Атом» получил госномера и вышел на дороги. Идут масштабные испытания

В России начались испытания отечественных электромобилей «Атом». Они проходят в реальных условиях с целью настройки и адаптации всех основных компонентов – тормозов, рулевого управления, подвески и пр. До схода первого серийного «Атома» с конвейера остаются считанные месяцы.

Функциональные испытания

Проект по созданию отечественного электромобиля «Атом» дорос до этапа испытаний в реальных условиях. Разработчики собрали несколько так называемых «функциональных мулов» – полноразмерных и функциональных прототипов, которые обкатывают с целью настройки основных компонентов, без которых не обходится любой современный автомобиль на электротяге.

Электромобиль «Атом» создается специалистами АО «Кама».

В рамках серии испытаний инженеры протестируют и отладят подвеску, шасси и рулевое управление автомобиля. Также будет произведены тесты и настройка тормозной системы, электропривода и системы термостатирования. Наряду с этим пройдет и проверка ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) – интеллектуальной системы помощи водителю. Под этой аббревиатурой, как правило, подразумевается комплекс электронных ассистентов, включая контроль слепых зон, помощь при парковке, контроль за движением в полосе и пр.

Фото: АО «Кама» Функциональный прототип на испытаниях в Набережных Челнах

Было принято решение о проведении испытаний «мулов» в двух разных локациях, между которыми несколько сотен километров. Первая – это Набережные Челны (Татарстан), вторая – расположенные в Московской области полигоны Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

Также, как сообщил CNews руководитель группы тестирования и валидации «Атома» Филипп Дьяков, часть тестов проводятся за пределами испытательных полигонов – некоторые из них в лабораторных условиях, другие – непосредственно на дорогах общего пользования. Цель – убедиться, что разработанная конструкция выдерживает российские условия эксплуатации, тем самым удовлетворяя потребностям покупателя и его ожиданиям от электромобиля», – сказал Филипп Дьяков.

Эксплуатация «мулов» на дорогах общего пользования возможна: как сообщили CNews представители разработчиков, тестовые прототипы «Атома» «встали на учет в ГИБДД, получили государственные номера и обезличенные СТС — в них нет VIN-кода». Такие СТС присваиваются на этапе тестирования функциональных прототипов.

Фото: АО «Кама» Нижняя часть платформы электромобиля без защитных элементов и аэродинамических щитков. На фотографии видны прототип тяговой батареи, элементы шасси (рычаги подвески), электродвигатель , элементы модуля высоковольтной системы

«Постановка на учет означает, что теперь наши мулы могут выезжать на дороги общего пользования, и платформа «Атома» пройдет полноценные испытания в реальных дорожных и городских условиях», – добавили разработчики.

И «железо», и софт

Чтобы ускорить процесс создания автомобиля, разработчики, собрав «мулов» для тестирования, продолжили работать над другими его компонентами. В частности, ведется разработка кузовных элементов, и параллельно подготавливается операционная система – прошивка, которая свяжет все компоненты в единую систему.

Такой принцип разработки позволил приблизить появление первых опытных образцов кузова. По плану разработчиков, они будут готовы ближе к концу 2024 г.

Платформа электромобиля

Дату окончания работ по программной части авторы проекта не афишируют, но зато называют приблизительные сроки начала сборки первых серийных экземпляров «Атома». Конвейер должен заработать в середине 2025 г. В августе 2023 г. ZOOM.CNews писал, что стоимость автомобиля должна составить в диапазоне 2,5-3 млн руб.

В целом, разработка «Атома», по словам авторов проекта, идет очень быстро. По их подсчетам, платформа электромобиля, то есть его основа, в которую входят высоковольтная система и вся электрика наряду с подключенной к ней электроникой, была создана с нуля всего за год.

Над этой платформой трудились 200 специалистов. Как итог – к моменту начала испытаний у разработчиков есть 13 тестовых автомобилей. Своего кузова у «Атома» пока нет – он в процессе создания, поэтому «мулы» получили экстерьер одного из серийно выпускаемых автомобилей, схожих с «Атомом» по своим габаритам.

Потенциальные возможности автомобиля

Как сообщал портал ZOOM.CNews, «Атом» получит 77-киловаттную батарею. АКБ поддерживает быструю зарядку (80% за 15 минут и 100% за 30 минут), тогда как при обычной зарядке аккумулятор зарядится до 100% за 8 часов. Клиренс (расстояние от асфальта до самой нижней точки автомобиля, дорожный просвет) – 170 мм.

Порты зарядки

В конце 2023 г. профильный авторитетный журнал «За рулем» опубликовал дополнительные спецификации «Атома». По этим данным, батарея в автомобиле обеспечит 500 километров пути на одном заряде и будет подавать электричество на 150-киловаттный (204-сильный) электромотор, который раскручивает задние колеса и разгоняет «Атом» до 100 км/ч за 8 секунд.

Большим российский электромобиль назвать нельзя – его размеры, пишет «За рулем», составят 3995 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1615 мм в высоту, а это уровень компактного хэтчбека, например, Renault Sandero второго поколения, габариты которого – около 4090х1760х1630 мм. Но все перечисленное – неофициальная информация, которая не имеет подтверждения АО «Кама». Впрочем, с опровержением к моменту выхода материала в компании тоже не выступали.

Российский или нет

Производство российского электромобиля, судя по всему, не обойдется без помощи иностранных государств. По информации портала «Авто.ру», в марте 2024 г. АО «Кама» заключила соглашение с транспортной группой Fesco, согласно которому последняя будет поставлять запчасти и комплектующие для производства «Атома» из целого списка стран.

В список вошли Индия, Китай и Турция, а также ряд государств Юго-Восточной Азии, пишет «Авто.ру».

Поставку планируется осуществлять в первую очередь по морю с отгрузкой в портах Владивостока, Санкт-Петербурга и Новороссийска. Наземные логистические цепочки тоже будут задействованы – в основном, железнодорожные.

Fesco не называет сроки действия подписанного договора, но уточняет, что пунктом назначения в нем указан некий завод в Москве. Эксперты «Авто.ру» полагают, что речь о заводе «Москвич», который еще недавно собирал автомобили Renault, а теперь выпускает китайские кроссоверы и седаны JAC с шильдиком «Москвич».

«Авто.ру» пишет, что разработчики «Атома» надеются достичь 60-процентного уровня локализации (соотношение российских комплектующих к иностранным) уже к началу производства. Например, электромотор и аккумулятор они намерены собирать в Калининграде при участии компании «Рэнера».