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Суверенный электромобиль «Атом» получил госномера и вышел на дороги. Идут масштабные испытания

В России начались испытания отечественных электромобилей «Атом». Они проходят в реальных условиях с целью настройки и адаптации всех основных компонентов – тормозов, рулевого управления, подвески и пр. До схода первого серийного «Атома» с конвейера остаются считанные месяцы.

Функциональные испытания

Проект по созданию отечественного электромобиля «Атом» дорос до этапа испытаний в реальных условиях. Разработчики собрали несколько так называемых «функциональных мулов» – полноразмерных и функциональных прототипов, которые обкатывают с целью настройки основных компонентов, без которых не обходится любой современный автомобиль на электротяге.

Электромобиль «Атом» создается специалистами АО «Кама».

В рамках серии испытаний инженеры протестируют и отладят подвеску, шасси и рулевое управление автомобиля. Также будет произведены тесты и настройка тормозной системы, электропривода и системы термостатирования. Наряду с этим пройдет и проверка ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) – интеллектуальной системы помощи водителю. Под этой аббревиатурой, как правило, подразумевается комплекс электронных ассистентов, включая контроль слепых зон, помощь при парковке, контроль за движением в полосе и пр.

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Фото: АО «Кама»
Функциональный прототип на испытаниях в Набережных Челнах

Было принято решение о проведении испытаний «мулов» в двух разных локациях, между которыми несколько сотен километров. Первая – это Набережные Челны (Татарстан), вторая – расположенные в Московской области полигоны Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

Также, как сообщил CNews руководитель группы тестирования и валидации «Атома» Филипп Дьяков, часть тестов проводятся за пределами испытательных полигонов – некоторые из них в лабораторных условиях, другие – непосредственно на дорогах общего пользования. Цель – убедиться, что разработанная конструкция выдерживает российские условия эксплуатации, тем самым удовлетворяя потребностям покупателя и его ожиданиям от электромобиля», – сказал Филипп Дьяков.

Эксплуатация «мулов» на дорогах общего пользования возможна: как сообщили CNews представители разработчиков, тестовые прототипы «Атома» «встали на учет в ГИБДД, получили государственные номера и обезличенные СТС — в них нет VIN-кода». Такие СТС присваиваются на этапе тестирования функциональных прототипов.

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Фото: АО «Кама»
Нижняя часть платформы электромобиля без защитных элементов и аэродинамических щитков. На фотографии видны прототип тяговой батареи, элементы шасси (рычаги подвески), электродвигатель, элементы модуля высоковольтной системы

«Постановка на учет означает, что теперь наши мулы могут выезжать на дороги общего пользования, и платформа «Атома» пройдет полноценные испытания в реальных дорожных и городских условиях», – добавили разработчики.

И «железо», и софт

Чтобы ускорить процесс создания автомобиля, разработчики, собрав «мулов» для тестирования, продолжили работать над другими его компонентами. В частности, ведется разработка кузовных элементов, и параллельно подготавливается операционная системапрошивка, которая свяжет все компоненты в единую систему.

Такой принцип разработки позволил приблизить появление первых опытных образцов кузова. По плану разработчиков, они будут готовы ближе к концу 2024 г.

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Платформа электромобиля

Дату окончания работ по программной части авторы проекта не афишируют, но зато называют приблизительные сроки начала сборки первых серийных экземпляров «Атома». Конвейер должен заработать в середине 2025 г. В августе 2023 г. ZOOM.CNews писал, что стоимость автомобиля должна составить в диапазоне 2,5-3 млн руб.

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Бизнес

В целом, разработка «Атома», по словам авторов проекта, идет очень быстро. По их подсчетам, платформа электромобиля, то есть его основа, в которую входят высоковольтная система и вся электрика наряду с подключенной к ней электроникой, была создана с нуля всего за год.

Над этой платформой трудились 200 специалистов. Как итог – к моменту начала испытаний у разработчиков есть 13 тестовых автомобилей. Своего кузова у «Атома» пока нет – он в процессе создания, поэтому «мулы» получили экстерьер одного из серийно выпускаемых автомобилей, схожих с «Атомом» по своим габаритам.

Потенциальные возможности автомобиля

Как сообщал портал ZOOM.CNews, «Атом» получит 77-киловаттную батарею. АКБ поддерживает быструю зарядку (80% за 15 минут и 100% за 30 минут), тогда как при обычной зарядке аккумулятор зарядится до 100% за 8 часов. Клиренс (расстояние от асфальта до самой нижней точки автомобиля, дорожный просвет) – 170 мм.

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Порты зарядки

В конце 2023 г. профильный авторитетный журнал «За рулем» опубликовал дополнительные спецификации «Атома». По этим данным, батарея в автомобиле обеспечит 500 километров пути на одном заряде и будет подавать электричество на 150-киловаттный (204-сильный) электромотор, который раскручивает задние колеса и разгоняет «Атом» до 100 км/ч за 8 секунд.

Большим российский электромобиль назвать нельзя – его размеры, пишет «За рулем», составят 3995 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1615 мм в высоту, а это уровень компактного хэтчбека, например, Renault Sandero второго поколения, габариты которого – около 4090х1760х1630 мм. Но все перечисленное – неофициальная информация, которая не имеет подтверждения АО «Кама». Впрочем, с опровержением к моменту выхода материала в компании тоже не выступали.

Российский или нет

Производство российского электромобиля, судя по всему, не обойдется без помощи иностранных государств. По информации портала «Авто.ру», в марте 2024 г. АО «Кама» заключила соглашение с транспортной группой Fesco, согласно которому последняя будет поставлять запчасти и комплектующие для производства «Атома» из целого списка стран.

В список вошли Индия, Китай и Турция, а также ряд государств Юго-Восточной Азии, пишет «Авто.ру».

Поставку планируется осуществлять в первую очередь по морю с отгрузкой в портах Владивостока, Санкт-Петербурга и Новороссийска. Наземные логистические цепочки тоже будут задействованы – в основном, железнодорожные.

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Цифровизация

Fesco не называет сроки действия подписанного договора, но уточняет, что пунктом назначения в нем указан некий завод в Москве. Эксперты «Авто.ру» полагают, что речь о заводе «Москвич», который еще недавно собирал автомобили Renault, а теперь выпускает китайские кроссоверы и седаны JAC с шильдиком «Москвич».

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Фото: АО «Кама»
Погодные условия на испытаниях - реальные, российские

«Авто.ру» пишет, что разработчики «Атома» надеются достичь 60-процентного уровня локализации (соотношение российских комплектующих к иностранным) уже к началу производства. Например, электромотор и аккумулятор они намерены собирать в Калининграде при участии компании «Рэнера».

Геннадий Ефремов

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