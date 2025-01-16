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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт Автомобилестроение VIN Vehicle identification number Идентификационный номер транспортного средства автомобильный идентификатор



16.01.2025 Цифровая платформа для автопрома 1
12.12.2024 Ребрендинг «Отчетов Авто.ру» и новая функциональность: улучшенная структура и возможность поделиться отчетом 1
25.10.2024 Эксперт АО «ГЛОНАСС» назвал число выявленных автомобильных киберугроз с начала 2024 года 1
02.08.2024 «Авито Авто» открывает «Гараж» 1
17.07.2024 «Авто.ру» создал новый сценарий продажи автомобиля 2
15.05.2024 Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис 1
22.03.2024 Суверенный электромобиль «Атом» получил госномера и вышел на дороги. Идут масштабные испытания 1
24.01.2024 Voyah запустил сервис проверки действия официальной гарантии по VIN 1
27.10.2023 «Авто.ру» запустил эксперимент по онлайн-продаже автомобилей с пробегом 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
15.09.2023 Российские автомобилисты смогут узнать стоимость своей машины «Вконтакте» 1
28.06.2023 Отчеты «Авто.ру» стали показывать ссылки на фотографии из картинок «Яндекса» и находить неточности в пробеге с помощью машинного обучения 1
16.05.2023 Fit Service запустила приложение для водителей 1
21.04.2023 В приложении «Авто.ру» появился быстрый доступ к электронным правам и СТС 1
11.11.2022 CarPrice запустила сервис CarTeka для проверки технического состояния подержанных авто 1
26.10.2022 В Сбербанке автоматизирован процесс подготовки залогового заключения по простым активам 1
30.05.2022 Wildberries запустил новый сервис поиска автозапчастей 1
21.12.2021 Названы главные виновники утечек в российских госорганах 1
16.12.2021 Заменит ли цифровая копия оригинал водительского удостоверения? 1
22.10.2021 Данные водителей столицы и Подмосковья выставлены на продажу в даркнете 1
03.08.2020 Хакеры продают данные 1 млн московских автомобилистов 1
03.08.2020 7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM 1
15.05.2020 Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов 1
16.03.2020 «Тинькофф» запустил платформу для ТО и ремонта автомобилей с кешбэком 1
03.03.2020 Skolkovo Ventures инвестирует 200 млн рублей в платформу CM.Expert 1
29.07.2019 Илья Аксельрод -

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» — уникальный симбиоз телекома, ИТ, навигационных технологий и технологий защиты информации

 2
04.07.2019 ДИТ Москвы рассказал об электронных услугах для автомобилистов 1
27.06.2019 За российскими водителями устроят тотальную слежку, чтобы изменить цены на ОСАГО 1
21.12.2018 «Тинькофф Банк» в партнерстве с Auto.ru запускает кредитование автомобилей с пробегом 1
17.09.2018 Дайджест утечек InfoWatch: как утекают данные автопроизводителей 1
24.04.2018 Онлайн-сервис «Автокод» начал проверять автомобили на ремонтные работы 1
12.03.2018 Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств 1
15.11.2017 ЦОВ-112 обработал около 0,5 млн экстренных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
18.04.2017 Интернет-сервис «Автокод» запустил собственные приложения для Android и iOS 1
23.09.2016 Toshiba представила компактные матрицы высоковольтных управляющих транзисторов 1
15.08.2016 «Онланта» и «Медиа Форензика» предлагают облачный сервис по определению подделок фотографий 1
11.08.2016 Устройство ЭРА-ГЛОНАСС от «СпейсТим» сертифицировано для установки на школьные автобусы 1
11.07.2016 Телематический терминал «Гранит-навигатор-6.18 ЭРА» сертифицирован на соответствие требованиям Таможенного союза 1
15.06.2016 For Auto для iOS проверит историю штрафов и расскажет о местонахождении эвакуированного авто 2
25.05.2016 ТД «Моторс» контролирует сделки с клиентами с помощью разработки «1С-Раруса» 1

Публикаций - 76, упоминаний - 83

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

8213 8
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 8
1С-Рарус 887 7
Yandex - Яндекс 7339 6
SpaceTeam - СпейсТим 30 4
Ростелеком 9700 3
МегаФон 8804 3
ГЛОНАСС АО 187 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Apple Inc 12100 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Oracle Corporation 6687 2
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 7 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 56 2
Level One Robotics 2 1
Syntellect - Синтеллект 79 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Vocord - Вокорд 183 1
Google LLC 11775 1
Microsoft Corporation 24624 1
Naumen - Наумен 625 1
Toshiba Corporation 2927 1
Автодория 44 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
TI - National Semiconductor 122 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
CM.Expert - АвтоЭксперт 7 1
Омега 82 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Analog Devices - Maxim Integrated Products - Dallas Semiconductor - Maxim-Dallas 9 1
SIGNificant Signature Solutions GmbH 8 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 2
Honda Motor Company 234 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 2
Tata Motors - Jaguar Cars 123 2
Hyndai 16 2
Связной ГК 1369 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
Renault Groupe 158 2
Гранит 53 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 2
Tesla Motors 396 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Tata Motors 6 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
Транснефть 299 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Ferrari NV 157 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Ford 411 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
Hyundai Motor Company 383 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Транснефть СК - страховая компания 5 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
Iveco 12 1
Changan Automobile Group 21 1
Yamaha - Ямаха 107 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
SEBI - The Securities and Exchange Board of India - Индийский Совет по ценным бумагам и биржам 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 38 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Администрация Норильска - Норильский горсовет 7 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 4
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 3
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 3
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 14
1С-Рарус Альфа-Авто 60 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 6
Apple iOS 7809 5
Google Android 13994 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 4
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 4
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 9 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Яндекс.Авто 40 2
1С:ВДГБ Ломбард 10 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 29 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
WhatsApp Messenger 1081 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
Tesla Model 3 44 1
Тинькофф ремонт 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
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Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Syntellect Tessa 42 1
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Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 1
Оганесян Ашот 122 3
Смолин Кирилл 5 3
Смятских Алексей 48 3
Гурко Александр 136 3
Мейлихов Евгений 4 2
Ионин Андрей 7 2
Борисенко Николай 2 2
Иванов Дмитрий 88 1
Кирейко Андрей 5 1
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Марков Дмитрий 55 1
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Минкин Илья 2 1
Рулев Роман 1 1
Ташбаев Ырысбек 1 1
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Митин Сергей 8 1
Багро Евгений 2 1
Гараньков Александр 8 1
Таран Сергей 42 1
Герасимов Артем 6 1
Абрамов Роман 6 1
Парфентьев Алексей 128 1
Арсентьев Андрей 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 42
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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