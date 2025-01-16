Транспорт Автомобилестроение VIN Vehicle identification number Идентификационный номер транспортного средства автомобильный идентификатор
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
|Оганесян Ашот 122 3
|Смолин Кирилл 5 3
|Смятских Алексей 48 3
|Гурко Александр 136 3
|Мейлихов Евгений 4 2
|Ионин Андрей 7 2
|Борисенко Николай 2 2
|Иванов Дмитрий 88 1
|Кирейко Андрей 5 1
|Tripp Martin - Трипп Мартин 1 1
|Миронов Алексей 6 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Путин Владимир 3171 1
|Кузнецова Анна 15 1
|Иванов Кирилл 17 1
|Кроливец Игорь 1 1
|Аитов Тимур 197 1
|Коваленко Евгений 1 1
|Кравцов Роман 83 1
|Алексеев Вадим 2 1
|Алексеев Виктор 4 1
|Зайцев Андрей 47 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Кирьянов Виктор 5 1
|Марков Дмитрий 55 1
|Анисимов Данил 12 1
|Васильев Александр 48 1
|Дугина Дарья 2 1
|Минкин Илья 2 1
|Рулев Роман 1 1
|Ташбаев Ырысбек 1 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Митин Сергей 8 1
|Багро Евгений 2 1
|Гараньков Александр 8 1
|Таран Сергей 42 1
|Герасимов Артем 6 1
|Абрамов Роман 6 1
|Парфентьев Алексей 128 1
|Арсентьев Андрей 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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