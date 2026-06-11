Индексная книга (каталог) CNews*
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Ташбаев Ырысбек
СОБЫТИЯ
|11.06.2026
|«Умная Логистика» запускает рабочую группу по аналитике в логистике совместно с СПЦП 1
|16.02.2006
|РБК СОФТ: успех на международном логистическом форуме 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Ташбаев Ырысбек и организации, системы, технологии, персоны:
|ФТС РФ - Авто-Транспорт АС 8 1
|Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1306 1
|Аитов Тимур 197 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47123 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163765 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.