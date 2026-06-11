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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ташбаев Ырысбек

СОБЫТИЯ


11.06.2026 «Умная Логистика» запускает рабочую группу по аналитике в логистике совместно с СПЦП 1
16.02.2006 РБК СОФТ: успех на международном логистическом форуме 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ташбаев Ырысбек и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
Oracle Corporation 7038 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1524 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1792 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35502 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12846 1
ФТС РФ - Авто-Транспорт АС 8 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1306 1
Аитов Тимур 197 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47123 1
Россия - РФ - Российская федерация 163765 1
Металлы - Платина - Platinum 497 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5946 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56830 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 92 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21267 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6622 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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