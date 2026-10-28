Индексная книга (каталог) CNews*
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Аитов Тимур
СОБЫТИЯ
Публикаций - 198, упоминаний - 204
Аитов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 323 30
|Марковский Роман 27 22
|Трояновский Владимир 63 22
|Дьяченко Валерий 96 22
|Белоусов Максим 109 22
|Путятинский Сергей 120 21
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
|Глазков Александр 152 21
|Дворкович Аркадий 216 20
|Харитонов Денис 22 20
|Андрианов Павел 86 19
|Трапезин Владимир 30 19
|Емельченков Сергей 141 19
|Лагунов Андрей 43 19
|Бурилов Андрей 118 18
|Сологуб Денис 75 18
|Копысов Виталий 64 17
|Чаркин Евгений 318 15
|Чамара Денис 59 12
|Сирота Юрий 67 10
|Албычев Александр 168 10
|Фокин Валерий 49 10
|Меденцев Константин 106 10
|Козак Николай 216 10
|Дорофеев Дмитрий 34 10
|Воронин Павел 205 10
|Тараторин Александр 58 10
|Ульихин Павел 36 10
|Сафрыгин Егор 38 10
|Пчелин Юрий 41 10
|Руднева Валентина 26 10
|Шанина Ирина 28 10
|Дмитриев Андрей 50 10
|Алешкин Сергей 65 10
|Сыцко Дмитрий 32 10
|Мартынов Павел 29 10
|Новоселов Иван 36 10
|Ефёров Алексей 45 10
|Полянская Нина 24 10
|Тютюнник Александр 45 10
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.