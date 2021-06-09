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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аитов Тимур
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 68
Аитов Тимур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чамара Денис 57 12
|Натрусов Артем 121 11
|Дворкович Аркадий 169 10
|Аксаков Анатолий 98 10
|Лагунов Андрей 10 9
|Лигачев Глеб 60 9
|Сологуб Денис 16 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Бижан Михаил 10 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Марова Юлия 10 9
|Фридман Илья 41 8
|Клепиков Алексей 77 8
|Попов Андрей 72 8
|Размахаев Сергей 40 8
|Гулянский Игорь 9 8
|Шмаков Роман 13 7
|Меньшов Кирилл 72 7
|Турчак Евгений 23 7
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 7
|Четвернин Алексей 651 7
|Воронин Петр 35 6
|Кучугин Илья 41 6
|Кузьмич Всеволод 30 6
|Нагаев Олег 30 6
|Айвазов Армен 449 6
|Хасин Михаил 26 6
|Потапкин Михаил 26 6
|Сотин Денис 102 6
|Ушацкий Андрей 100 6
|Бокучава Тариэл 21 6
|Плахов Дмитрий 9 6
|Ягнятинский Евгений 32 6
|Беляев Владислав 65 6
|Чаркин Евгений 182 6
|Суворов Антон 20 6
|Кузьмин Павел 14 5
|Мотренко Андрей 10 5
|Козырев Алексей 270 5
|Слуцкий Александр 7 5
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767569, в очереди разбора - 671254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767569, в очереди разбора - 671254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru