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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аитов Тимур

СОБЫТИЯ


28.10.2026 Банки восстали против антифрода. Новые меры борьбы с мошенниками оставят их без персональных данных россиян 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 2
11.06.2019 Новый ИТ-акселератор соберет идеи для транспорта будущего 1
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 1
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 1
28.01.2019 Названы главные ИТ-тренды России на 2019 год 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 2
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.07.2018 Экс-зампред ЦБ России: IBM взяла Центробанк «за яблочко» 1
05.07.2018 Экс-зампред Центробанка: Запуск новой платежной системы России на зарубежном решении провалился 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 2

Публикаций - 198, упоминаний - 204

Аитов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 136
Программный Продукт ГК 112 35
Microsoft Corporation 25910 23
Rimini Street 77 23
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 21
Diasoft - Диасофт 1187 21
IBM - International Business Machines Corp 9722 18
SAP SE 5635 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 17
Крок - Croc 1972 13
Ростелеком 11091 12
Oracle Corporation 7124 12
Luxms 125 10
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 439 10
Inline Group - Инлайн Груп 106 8
Schneider Electric 615 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 235 8
HP - Hewlett-Packard 3671 8
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 8
Dell EMC 5212 7
Cisco Systems 5387 7
Intel Corporation 12897 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 861 6
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 6
9771 6
HP EDS - Electronic Data Systems 239 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1019 6
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 523 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 230 5
Google LLC 12843 5
SpyLOG 83 5
Oracle Siebel Systems 520 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
Yandex - Яндекс 9446 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 5
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 5
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 268 5
Yahoo! 3730 5
AOL Inc - America Online 1883 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 570 30
МКБ - Московский кредитный банк 660 27
НСПК - Национальная система платежных карт 965 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 23
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 23
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 22
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 22
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 141 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 21
X5 Group - Перекрёсток 646 20
РЖД - Российские железные дороги 2113 19
Почта России ПАО 2405 19
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 634 19
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 371 19
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 18
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 16
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 11
Zenden Group - Дом одежды 66 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 10
Комус 110 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 10
МОСГАЗ 45 10
36,6 - аптечная сеть 97 10
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 249 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 10
Фаберлик - Faberlic 117 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 370 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 449 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 301 9
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 22
Федеральное казначейство России 1965 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 786 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 285 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 300 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1013 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 100 4
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 4
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 4
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 320 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Судебная власть - Judicial power 2536 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 55 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Ассоциация-800 20 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 75
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 41
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4963 34
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 29
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2863 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 26
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3612 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 22
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 809 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7909 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 21
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1087 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5771 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8828 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 15
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4549 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1579 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8565 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1401 11
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 785 10
Microsoft Windows 2000 8675 13
Luxms BI 124 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 516 10
Московская Биржа - Финуслуги 65 10
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 5
Microsoft Windows 17075 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 564 4
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 4
Linux OS 11724 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 444 4
Microsoft Office 4253 4
Oracle PeopleSoft 427 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 366 3
Армада - РБК Лизинг 16 3
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 311 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 2
Avaya IP Office Cloud Platform 84 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 2
SAP NetWeaver 160 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 121 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 254 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 15 2
ЕС ОГ - Единая сеть приёма обращений граждан - ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 30 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 136 2
S8 Capital - Price.ru 60 2
JVC Kenwood VHS - JVC Kenwood Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 2
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