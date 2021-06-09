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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Аитов Тимур


09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 9
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 4
11.06.2019 Новый ИТ-акселератор соберет идеи для транспорта будущего 1
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 1
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 1
28.01.2019 Названы главные ИТ-тренды России на 2019 год 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 2
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 3
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 2
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.07.2018 Экс-зампред ЦБ России: IBM взяла Центробанк «за яблочко» 1
05.07.2018 Экс-зампред Центробанка: Запуск новой платежной системы России на зарубежном решении провалился 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 3
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 2
09.11.2015 Интернет-дискаунтер Costmart начал торговлю на AliExpress 1
21.10.2015 Число россиян, посещающих сайты скидок, увеличилось в 2,5 раза 1
24.09.2015 В 2016 г. россияне купят 9 млн скидочных купонов на 4,5 млрд руб. 1
19.08.2015 Россия: рынок интернет-торговли в 2015 г. «просядет» на 20-30% 1
22.06.2015 Скидочный сервис потребовал заблокировать сайт, призывающий россиян не ездить в Крым 1

Публикаций - 47, упоминаний - 68

Аитов Тимур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Программный продукт ГК 92 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 11
Cinimex - Синимекс 160 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 7
Schneider Electric 409 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
SAP SE 3218 5
IBM 3554 5
Rimini Street 38 4
РТЛабс 145 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
Базальт СПО 206 3
3770 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 2
IBM Европа 7 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
SEC Consult Services 931 2
Smart Way 8 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Безопасный транспорт ИЦ 4 2
Крок 1221 2
ЭОС - Электронные офисные системы 989 2
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 8 1
WorkDay 16 1
Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 12 1
Акцент 12 1
РДТЕХ 159 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
МКБ - Московский кредитный банк 268 15
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 11
Открытие ФК 538 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Мегаполис ТК 90 8
Ингосстрах СПАО 210 8
X5 Group 599 8
Procter&Gamble - P&G 94 6
Черкизово ГК 73 6
Coca-Cola Company 112 6
О’Кей - Сеть магазинов 61 6
UBS AG 119 6
Лента - Сеть розничной торговли 189 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Банк Зенит 131 6
Магнит - Сеть магазинов 269 6
Азия Цемент 10 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 3
Уралсиб Банк 390 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 3
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Альфа-Банк 1127 2
Газпром нефть 382 2
БЕРГ - BERG 5 1
Global CIO 28 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Интерпрогрессбанк 20 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
CF Industries 3 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 5
Федеральное казначейство России 766 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 4
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 4
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 4
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 4
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 4
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство Республики Мордовия - Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Мордовия 1 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Big Data - Большие данные 1136 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Безопасный город 347 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 10 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
in-house разработка в компаниях 18 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 14 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Linux OS 4272 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Atom Security - StaffCop 14 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Google Android 10751 2
IBM z/OS 27 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Apple iOS 5742 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
Apple macOS X 905 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
IBM LinuxONE 9 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Обращения граждан 37 1
Sales Force KPI 1 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Microsoft Teams 214 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
IBM Cloud 84 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Apple Face ID 118 1
Чамара Денис 57 12
Натрусов Артем 121 11
Дворкович Аркадий 169 10
Аксаков Анатолий 98 10
Лагунов Андрей 10 9
Лигачев Глеб 60 9
Сологуб Денис 16 9
Емельченков Сергей 83 9
Бижан Михаил 10 9
Казанцев Сергей 11 9
Марова Юлия 10 9
Фридман Илья 41 8
Клепиков Алексей 77 8
Попов Андрей 72 8
Размахаев Сергей 40 8
Гулянский Игорь 9 8
Шмаков Роман 13 7
Меньшов Кирилл 72 7
Турчак Евгений 23 7
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 7
Четвернин Алексей 651 7
Воронин Петр 35 6
Кучугин Илья 41 6
Кузьмич Всеволод 30 6
Нагаев Олег 30 6
Айвазов Армен 449 6
Хасин Михаил 26 6
Потапкин Михаил 26 6
Сотин Денис 102 6
Ушацкий Андрей 100 6
Бокучава Тариэл 21 6
Плахов Дмитрий 9 6
Ягнятинский Евгений 32 6
Беляев Владислав 65 6
Чаркин Евгений 182 6
Суворов Антон 20 6
Кузьмин Павел 14 5
Мотренко Андрей 10 5
Козырев Алексей 270 5
Слуцкий Александр 7 5
Россия - Российская федерация - РФ 57617 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 8
Восточная Европа 1688 8
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 5
Украина 3389 5
Россия - Тульская область 754 4
Россия - Республика Алтай 687 4
Израиль 724 3
Россия - Республика Крым 626 3
Россия - Белгородская область 370 2
Россия - Кировск - Кировская область 305 2
Россия - Белгород 245 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Европа 3781 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Казахстан - Республика 2646 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Архангельская область 344 1
Россия - Санкт-Петербург Южный - Город-спутник 1 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Челябинская область 660 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Пермь 742 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 9
Доктрина информационной безопасности России 14 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 5
CNews Инновация года - награда 26 9
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 4
CNews Analytics 1991 3
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
B2B International 48 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 22
CNews FORUM Кейсы 44 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
CNews AWARDS 292 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Хрустальный атом 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767569, в очереди разбора - 671254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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