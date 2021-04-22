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ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

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В июне 2021 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

Крупнейшее мероприятие лета 2021 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 10 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

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CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

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Андрей Залманов, вице-президент, директор направления ИТ-архитектуры, банк «Открытие»

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

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Андрей Лагунов, управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка

Программа CNews FORUM Кейсы включает тематические секции: «Цифровая трансформация», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в ТЭК», «Микросервисы», «ИТ в торговле», «Облачные технологии».

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Виталий Копысов, директор по инновациям СКБ-банка

В секции «ИТ в финсекторе» выступят признанные эксперты в этой сфере: директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов; управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Андрей Лагунов; директор по информационным технологиям, член правления Национального расчетного депозитария Павел Андрианов; директор по разработке ИТ-решений, «ОТП Банк» Михаил Бижан; директор по инновациям, банк «Уралсиб» Дмитрий Гришин; вице-президент, директор направления ИТ-архитектуры банка «Открытие» Андрей Залманов; представитель компании Dynatrace; представитель компании EPAM.

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Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, член правления Национального расчетного депозитария

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили также директор УИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране, Coca-Cola HBC Россия Стоян Валчев; заместитель генерального директора, РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ, банк «Хоум Кредит» Александр Калиновский; управляющий директор по информационным технологиям «Московской биржи» Андрей Бурилов; ИТ-директор Московского кредитного банка Алексей Карпунин; директор по инновациям банка «Уралсиб» Дмитрий Гришин; директор по цифровой трансформации концерна «Тракторные заводы», Денис Сологуб; директор по цифровой трансформации НЛМК Сергей Казанцев; вице-президент, директор направления ИТ-архитектуры, банка «Открытие» Андрей Залманов; начальник управления развития ДИТ, ВДНХ, Дмитрий Бухвалов; директор по информационным технологиям, член правления «Национального расчетного депозитария», Павел Андрианов; директор по разработке ИТ-решений «ОТП банка» Михаил Бижан; управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Андрей Лагунов; руководитель Центра цифровых технологий «Росэнергоатома» Константин Кудашев; ИТ-директор «ВсеИнструменты.ру» Вадим Кузин; заместитель директора ИТ, Faberlic Юлия Марова.

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Михаил Бижан, директор по разработке ИТ-решений, «ОТП Банк»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

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Дмитрий Гришин, директор по инновациям банка «Уралсиб»

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

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