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Дворкович Аркадий


27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
17.05.2021 Разработчик нейроинтерфейсов Neiry привлек 541 млн рублей инвестиций 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
24.03.2021 Лаборатория «Сенсор-тех» создала бесплатный сервис для помощи людям с аутизмом и нарушениями речи 1
24.02.2021 Технология Group-IB для защиты от ботов названа одним из главных российских изобретений 2020 года 1
27.01.2021 Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН 1
25.01.2021 Visionlabs и Examus представили систему для удаленной сдачи экзаменов 1
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
10.11.2020 «Сколково» и «Сервье» поддержат российских разработчиков в области онкологии и аутоиммунных заболеваний 2
21.10.2020 Фонд «Сколково» и Schneider Group будут совместно развивать цифровую экономику 1
20.10.2020 В «Сколково» запущена пилотная зона 5G для тестирования перспективных разработок в сфере ИКТ 1
15.10.2020 Visionlabs научила систему компьютерного зрения распознавать цвет, марку и модель автомобиля 1
31.08.2020 В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания 1
25.08.2020 СП Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологические решения в области продаж и ритейла 1
03.07.2020 Совет директоров Фонда «Сколково» обсудил поддержку инновационных проектов для промышленного масштабирования 1
02.07.2020 Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково» 1
02.07.2020 Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета 2
17.06.2020 Фонд «Сколково» и «Магнит» запускают программу поиска и внедрения новых технологий 1
17.06.2020 Фонд «Сколково», «Корпорация МСП» и «МСП Банк» совместно поддержат инновационные предприятия 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 3
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
13.02.2020 «Магнит» откроет цифровой офис в «Сколково» 1
21.01.2020 Новым ответственным за ИТ в России стал давний коллега нового премьера 1
26.12.2019 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews FORUM Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
02.12.2019 Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 1
13.08.2019 Путин отменил территориальные ограничения «Сколково» 2
25.07.2019 В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 2
17.06.2019 А. Дворкович на CNews FORUM: Госкорпорации внедрят отечественные ИТ только сами, а не волей государства 11
07.06.2019 Резидент «Сколково» и Россельхозбанк займутся совместными финтех-решениями 2
16.04.2019 Сбербанк представил свои разработки в сфере робототехники и искусственного интеллекта 1

Публикаций - 169, упоминаний - 262

Дворкович Аркадий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 14
Twitter 2204 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 10
Diasoft - Диасофт 354 10
VK - Mail.ru Group 2483 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
Yandex - Яндекс 4101 9
Apple Inc - Эппл Рус 7692 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 7
SAP SE 3211 7
Cisco Systems 2038 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Google LLC 7144 6
Программный продукт ГК 92 5
Microsoft Corporation 11060 5
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 5
AT&T Inc 555 4
Telegram Group 702 4
Ростелеком Связьинвест 695 4
Veeam Software 250 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Dynatrace 46 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 3
НКС - Национальные кабельные сети 76 3
InfoWatch - Инфовотч 607 3
Intel Corporation 4169 3
IBM 3537 3
VisionLabs - ВижнЛабс 101 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 3
Facebook 3765 3
Скай Линк - Skylink 500 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Почта России ПАО 1572 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 18
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
Уралсиб Банк 389 11
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 10
Тракторные заводы Концерн 24 9
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 9
Открытие ФК 538 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 9
Фаберлик - Faberlic 63 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 9
РВК - Российская венчурная компания 476 8
УЭК - Универсальная электронная карта 512 8
СКБ-банк 86 7
Магнит - Сеть магазинов 269 7
РАВИС 9 6
AliExpress 275 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 6
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 5
Утконос 99 5
Азия Цемент 10 4
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 4
Альфа-Групп 319 3
Ренессанс кредит Банк 143 3
Россети ПАО 168 3
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 3
DST - Digital Sky Technologies 75 3
Boeing 98 2
Северсталь ПАО 204 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Аэрофлот 493 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 66
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 50
Правительство РФ 2201 38
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 29
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 22
Президент Российской Федерации 1439 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 13
Роснано 456 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 10
Счётная палата РФ 460 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 8
Федеральное казначейство России 766 8
Администрация Президента РФ 267 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
Росинфокоминвест 39 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 10
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 10
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
3G - Стандарт мобильной связи 3723 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 5
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 131 5
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 477 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 1
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
TeleMD Botkin.AI 10 3
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 3
Apple iPhone 4 700 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Google Gmail 603 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 367 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
Apple iPad 3263 2
LiveInternet - блог-платформа 121 2
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
Google Android 10750 2
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Microsoft Xbox Live 174 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Hulu - Онлайн-кинотеатр 84 1
SafeData ЦОД 1 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
1С:Управление Холдингом 15 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
Group-IB Preventive Proxy 4 1
Datadvance pSeven 9 1
OpenDNS 8 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 1
LG Stylus - смартфон 5 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Медведев Дмитрий 1433 65
Никифоров Николай 1126 44
Путин Владимир 1824 23
Щеголев Игорь 676 18
Сурков Владислав 59 16
Вексельберг Виктор 97 15
Трояновский Владимир 40 10
Чубайс Анатолий 106 10
Собянин Сергей 211 10
Аитов Тимур 47 10
Глазков Александр 57 10
Дьяченко Валерий 66 10
Белоусов Максим 59 10
Hope Paul - Хоуп Пол 13 10
Натрусов Артем 121 10
Гришин Дмитрий 148 10
Путятинский Сергей 53 10
Марковский Роман 16 10
Харитонов Денис 12 10
Рейман Леонид 411 10
Ступин Евгений 18 10
Кудашев Константин 11 9
Казанцев Сергей 11 9
Марова Юлия 10 9
Карпунин Алексей 16 9
Андрианов Павел 31 9
Сологуб Денис 16 9
Емельченков Сергей 83 9
Кузин Вадим 34 9
Лагунов Андрей 10 9
Валчев Стоян 44 9
Калиновский Александр 14 9
Бижан Михаил 10 9
Бурилов Андрей 25 9
Залманов Андрей 29 9
Чаркин Евгений 182 9
Калугин Сергей 162 9
Греф Герман 205 8
Фомичев Олег 107 8
Акимов Максим 167 8
Россия - Российская федерация - РФ 57309 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 9
Украина 3361 9
США - Кремниевая долина 399 8
Россия - ПФО - Казань 1513 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 7
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 7
Европа 3745 6
Сингапур - Республика 808 6
Япония 2778 5
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Грузия 691 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Казахстан - Республика 2627 4
США - Калифорния 972 4
Россия - Республика Крым 626 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Южная Корея - Республика 1456 4
Франция - Французская Республика 2120 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Монголия 172 4
Восточная Европа 1676 3
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 148 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Иннополис 292 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 11
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ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 3
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Резерв универсального обслуживания 37 3
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Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 2
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
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