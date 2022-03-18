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Дворкович Аркадий

СОБЫТИЯ


18.03.2022 Дворкович покидает место председателя «Сколково»

Дворкович покинул пост Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович решил покинуть свой пост. Об этом Фонд сообщил в своем заявлении 18 марта 2
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов

нием о переизбрании Медведева на заседании попечительского совета в среду, 3 июня 2020 г., выступил Аркадий Дворкович. После согласия всех его участников с кандидатурой Медведева он поручил заф
17.06.2019 А. Дворкович на CNews FORUM: Госкорпорации внедрят отечественные ИТ только сами, а не волей государства

в первую очередь зависит от сознания и культуры непосредственных руководителей госкомпаний, считает Аркадий Дворкович. «В конечном счете, решения все равно принимают люди, — говорит он. — На на
21.09.2018 Аркадий Дворкович назначен Председателем Фонда «Сколково»

Сопредседатель Совета Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович назначен Председателем Фонда «Сколково» сроком на 5 лет. Такое решение прин
04.06.2018 Экс-куратор российских ИТ после ухода из Правительства нашел пристанище в «Сколково»

олково» был экс-президент Intel Крейг Барретт (Craig Barrett), однако затем он решил покинуть фонд. Аркадий Дворкович назначен председателем «Сколково» После своего избрания сопредседателем Дво
03.04.2015 Программу Минкомсвязи по импортозамещению будет контролировать Аркадий Дворкович

озможное использование ресурсов фонда «Росинфокоминвест». Про них же сегодня вспоминал вице-премьер Аркадий Дворкович, когда говорил о существующих у Правительства инструментах для реализации о
22.12.2014 Дворкович срывает покровы: Инновационное развитие России пробуксовывает

ития России в новых экономических и геополитических условиях страны выступающими затронуты не было. Аркадий Дворкович, секретарь Cомиссии по модернизации, расценил итоги инновационного развития
03.09.2014 Родственники Дворковича начинают тестирование собственной технологии цифрового телерадиовещания

ч признает, что его высокопоставленный родственник в курсе развития данной технологии. В частности, Аркадий Дворкович познакомил руководство «Сад-Ком» с «Ростелекомом». В результате между сторо
29.07.2014 Утечка: Как Дворкович лоббирует разработанную его дядей технологию мобильного ТВ

5 млн, и, как сказано в письме, «этого должно хватить на ближайшие несколько месяцев». Вице-премьер Аркадий Дворкович В то же время Устинов приводит слова президента «Ростелекома» Сергея Калуги
03.10.2013 Дворкович поручил Минкомсвязи отчитываться об «Информационном обществе» раз в 2 недели

мотрения хода реализации программы «Информационное общество» заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович поручил Минкомсвязи представлять доклады о ходе ее реализации каждые две не
24.09.2013 У Минкомсвязи могут забрать электронное правительство

беседники. Ранее в Минкомсвязи планировали представить концепцию на общественное обсуждение в июле. Аркадий Дворкович, по информации источников, поддержал претензии Минэкономразвития и заявил,

11.06.2013 Медведев утвердил состав правкомиссии по связи. Главный Дворкович

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении вице-премьера Аркадия Дворковича председателем правительственной комиссии по связи. Распоряжение об этом оп
06.03.2013 Правительство России решило внедрять биочипы

ию инновационной медицинской техники на основе биосенсоров и биочипов. Ее концепцию вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил разработать Минздраву к 1 мая 2013 г., о чем сообщил сайт правитель
29.10.2012 Услуга сохранения номера при смене оператора будет платной

анения номера при смене сотового оператора (Mobile Number Portability, MNP), рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович. Первая версия законопроекта была представлена в июне, окончательную редакц
06.10.2011 Медведев, Чубайс, Дворкович, Обама, Шварценеггер и другие - о Стиве Джобсе

ой мечтой каждый день своей жизни и он изменил мир и вдохновил каждого из нас». «Аплодисменты Стиву Джобсу за то, что он успел сделать за не очень длинную жизнь», - написал помощник президента России Аркадий Дворкович в своем Twitter’е. «О Джобсе: На Востоке говорят: достигший вершины теряет смысл. Но кто больше изменяет мир: великие политики или великие предприниматели?», - прокомментирова
03.06.2011 Дворкович: для защиты систем персданных осталось меньше месяца

Помощник президента России Аркадий Дворкович в своем Twitter заявил, что дальнейшего переноса сроков приведения информац
03.02.2011 Дворкович: IBS методично уничтожает региональный ИТ-бизнес

ль совета директоров коммуникационной группы «Прессхолл» и младший брат помощника президента России Аркадия Дворковича, призывает Прокуратуру и Счетную палату проверить деятельность компании IB
16.11.2010 Дворкович обвиняет Ru-Center в киберсквотинге

е и нарушении антимонопольного законодательства. Обвинителем выступил Михаил Дворкович, родной брат Аркадия Дворковича, помощника президента России Дмитрия Медведева, и бывший советник по связя
25.06.2010 Брат Дворковича предлагает создать виртуальный город для ИТ-компаний

Руководитель коммуникационной группы «Пресс холл», брат помощника президента РФ Михаил Дворкович рассказал CNews о своем предложении создать на базе технопарка в Татарстане «виртуальный город». Сам Дворкович называет его «экстерриториальным виртуальным муниципальным образо
15.06.2010 На реализацию проекта Сколково выделят 15 млрд. руб. из бюджета в 2011 году

может быть выделено 15 млрд. руб. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве помощник президента Аркадий Дворкович, пишет РБК. "В следующем году мы рассчитываем, что будет выделено в общей с
28.09.2005 А. Дворкович: Указ по "Связьинвесту" будет подписан до конца года

Указ по «Связьинвесту» будет подписан до конца 2005 г., сообщил журналистам начальник экспертного управления президента РФ Аркадий Дворкович. Проект указа об исключении «Связьинвеста» из списка стратегических предприятий внесен в администрацию президента. По его словам, в пакете документов, направленных в администр

Публикаций - 216, упоминаний - 279

Дворкович Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 20
Diasoft - Диасофт 1144 20
Rimini Street 77 20
Программный Продукт ГК 104 20
X Corp - Twitter 2938 17
Yandex - Яндекс 9216 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Luxms 120 10
Cisco Systems 5372 10
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 10
МегаФон 10742 9
Apple Inc 13156 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
SAP SE 5601 8
Microsoft Corporation 25775 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Google LLC 12690 6
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 4
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 4
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Veeam Software 345 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Telegram Group 2940 4
AT&T Inc 1726 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 4
АйТи 1519 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 3
Dynatrace 59 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
Почта России ПАО 2370 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 21
НСПК - Национальная система платежных карт 948 20
МКБ - Московский кредитный банк 657 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 20
X5 Group - Перекрёсток 640 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 20
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 20
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 20
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 19
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 17
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
РВК - Российская венчурная компания 571 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Zenden Group - Дом одежды 66 10
Комус 110 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 10
МОСГАЗ 45 10
36,6 - аптечная сеть 96 10
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 10
Фаберлик - Faberlic 115 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 87
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 86
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 58
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 55
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 34
Федеральное казначейство России 1949 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
СибАкадемИнновация 1 1
Компас-центр - Ассоциация детских компьютерных центров 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 23
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 22
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 11
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 11
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
Luxms BI 119 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 10
Московская Биржа - Финуслуги 64 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
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КГУ им. К. Э. Циолковского ФГБОУ ВО - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 22
CNews FORUM Кейсы 313 22
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Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 4
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
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ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
CeBIT 614 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Час кода - международное движение 11 1
Форум по цифровой трансформации 3 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 7 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
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День молодёжи - 27 июня 1087 1
Slush 4 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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