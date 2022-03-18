Дворкович Аркадий

Дворкович покидает место председателя «Сколково» Дворкович покинул пост Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович решил покинуть свой пост. Об этом Фонд сообщил в своем заявлении 18 марта 2

Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов нием о переизбрании Медведева на заседании попечительского совета в среду, 3 июня 2020 г., выступил Аркадий Дворкович. После согласия всех его участников с кандидатурой Медведева он поручил заф

А. Дворкович на CNews FORUM: Госкорпорации внедрят отечественные ИТ только сами, а не волей государства в первую очередь зависит от сознания и культуры непосредственных руководителей госкомпаний, считает Аркадий Дворкович. «В конечном счете, решения все равно принимают люди, — говорит он. — На на

Аркадий Дворкович назначен Председателем Фонда «Сколково» Сопредседатель Совета Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович назначен Председателем Фонда «Сколково» сроком на 5 лет. Такое решение прин

Экс-куратор российских ИТ после ухода из Правительства нашел пристанище в «Сколково» олково» был экс-президент Intel Крейг Барретт (Craig Barrett), однако затем он решил покинуть фонд. Аркадий Дворкович назначен председателем «Сколково» После своего избрания сопредседателем Дво

Программу Минкомсвязи по импортозамещению будет контролировать Аркадий Дворкович озможное использование ресурсов фонда «Росинфокоминвест». Про них же сегодня вспоминал вице-премьер Аркадий Дворкович, когда говорил о существующих у Правительства инструментах для реализации о

Дворкович срывает покровы: Инновационное развитие России пробуксовывает ития России в новых экономических и геополитических условиях страны выступающими затронуты не было. Аркадий Дворкович, секретарь Cомиссии по модернизации, расценил итоги инновационного развития

Родственники Дворковича начинают тестирование собственной технологии цифрового телерадиовещания ч признает, что его высокопоставленный родственник в курсе развития данной технологии. В частности, Аркадий Дворкович познакомил руководство «Сад-Ком» с «Ростелекомом». В результате между сторо

Утечка: Как Дворкович лоббирует разработанную его дядей технологию мобильного ТВ 5 млн, и, как сказано в письме, «этого должно хватить на ближайшие несколько месяцев». Вице-премьер Аркадий Дворкович В то же время Устинов приводит слова президента «Ростелекома» Сергея Калуги

Дворкович поручил Минкомсвязи отчитываться об «Информационном обществе» раз в 2 недели мотрения хода реализации программы «Информационное общество» заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович поручил Минкомсвязи представлять доклады о ходе ее реализации каждые две не

У Минкомсвязи могут забрать электронное правительство беседники. Ранее в Минкомсвязи планировали представить концепцию на общественное обсуждение в июле. Аркадий Дворкович, по информации источников, поддержал претензии Минэкономразвития и заявил,

Медведев утвердил состав правкомиссии по связи. Главный Дворкович Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении вице-премьера Аркадия Дворковича председателем правительственной комиссии по связи. Распоряжение об этом оп

Правительство России решило внедрять биочипы ию инновационной медицинской техники на основе биосенсоров и биочипов. Ее концепцию вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил разработать Минздраву к 1 мая 2013 г., о чем сообщил сайт правитель

Услуга сохранения номера при смене оператора будет платной анения номера при смене сотового оператора (Mobile Number Portability, MNP), рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович. Первая версия законопроекта была представлена в июне, окончательную редакц

Медведев, Чубайс, Дворкович, Обама, Шварценеггер и другие - о Стиве Джобсе ой мечтой каждый день своей жизни и он изменил мир и вдохновил каждого из нас». «Аплодисменты Стиву Джобсу за то, что он успел сделать за не очень длинную жизнь», - написал помощник президента России Аркадий Дворкович в своем Twitter’е. «О Джобсе: На Востоке говорят: достигший вершины теряет смысл. Но кто больше изменяет мир: великие политики или великие предприниматели?», - прокомментирова

Дворкович: для защиты систем персданных осталось меньше месяца Помощник президента России Аркадий Дворкович в своем Twitter заявил, что дальнейшего переноса сроков приведения информац

Дворкович: IBS методично уничтожает региональный ИТ-бизнес ль совета директоров коммуникационной группы «Прессхолл» и младший брат помощника президента России Аркадия Дворковича, призывает Прокуратуру и Счетную палату проверить деятельность компании IB

Дворкович обвиняет Ru-Center в киберсквотинге е и нарушении антимонопольного законодательства. Обвинителем выступил Михаил Дворкович, родной брат Аркадия Дворковича, помощника президента России Дмитрия Медведева, и бывший советник по связя

Брат Дворковича предлагает создать виртуальный город для ИТ-компаний Руководитель коммуникационной группы «Пресс холл», брат помощника президента РФ Михаил Дворкович рассказал CNews о своем предложении создать на базе технопарка в Татарстане «виртуальный город». Сам Дворкович называет его «экстерриториальным виртуальным муниципальным образо

На реализацию проекта Сколково выделят 15 млрд. руб. из бюджета в 2011 году может быть выделено 15 млрд. руб. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве помощник президента Аркадий Дворкович, пишет РБК. "В следующем году мы рассчитываем, что будет выделено в общей с