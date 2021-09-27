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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дворкович Аркадий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 169, упоминаний - 262
Дворкович Аркадий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 65
|Никифоров Николай 1126 44
|Путин Владимир 1824 23
|Щеголев Игорь 676 18
|Сурков Владислав 59 16
|Вексельберг Виктор 97 15
|Трояновский Владимир 40 10
|Чубайс Анатолий 106 10
|Собянин Сергей 211 10
|Аитов Тимур 47 10
|Глазков Александр 57 10
|Дьяченко Валерий 66 10
|Белоусов Максим 59 10
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 10
|Натрусов Артем 121 10
|Гришин Дмитрий 148 10
|Путятинский Сергей 53 10
|Марковский Роман 16 10
|Харитонов Денис 12 10
|Рейман Леонид 411 10
|Ступин Евгений 18 10
|Кудашев Константин 11 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Марова Юлия 10 9
|Карпунин Алексей 16 9
|Андрианов Павел 31 9
|Сологуб Денис 16 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Кузин Вадим 34 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Валчев Стоян 44 9
|Калиновский Александр 14 9
|Бижан Михаил 10 9
|Бурилов Андрей 25 9
|Залманов Андрей 29 9
|Чаркин Евгений 182 9
|Калугин Сергей 162 9
|Греф Герман 205 8
|Фомичев Олег 107 8
|Акимов Максим 167 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru