SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству, а затем создают собственные стартапы. Лучшие команды презентуют свои разработки на демо-дне и получают первые инвестиции на развитие проектов. В 2021 году в программе приняло участие 12 тысяч студентов и научных сотрудников из 85 регионов России.