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Сбер SberStudent

SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству, а затем создают собственные стартапы. Лучшие команды презентуют свои разработки на демо-дне и получают первые инвестиции на развитие проектов. В 2021 году в программе приняло участие 12 тысяч студентов и научных сотрудников из 85 регионов России.


06.03.2025 В Сбербанке стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов 1
12.03.2024 «Сколково» упростит порядок получения статуса участника для малых технологических компаний 1
12.02.2024 ИИ-тренер от выпускницы ИТМО даст уроки публичных выступлений сотрудникам Сбербанка 1
21.12.2023 Сбербанк и Сеченовский университет будут вместе разрабатывать цифровые медицинские технологии 1
05.12.2023 Сбербанк и РТУ МИРЭА откроют совместную программу бакалавриата по технологическому предпринимательству 1
21.10.2021 «Сбер» назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами 1
25.01.2021 «Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12164 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 7
Visa International 1952 1
AngelsDeck 13 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 90 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1408 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 535 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 2
Data monetization - Монетизация данных 1654 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12058 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1644 1
Наушники - Headphones 4042 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13340 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 530 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1215 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3113 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4240 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1781 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1495 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8644 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 438 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 56 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 340 1
Smart Board 49 1
Python - высокоуровневый язык программирования 955 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 11 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 991 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 129 1
Ведяхин Александр 131 2
Греф Герман 424 1
Хасис Лев 105 1
Дворкович Аркадий 210 1
Бернер Михаил 13 1
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Фальков Валерий 15 1
Дашков Сергей 5 1
Шевченко Инна 2 1
Черникова Алевтина 41 1
Древаль Максим 5 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5834 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 187 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4865 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8811 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1267 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
Сбер - SberZ 2 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 43 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 377 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 64 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 49 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 169 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
РАН - Российская академия наук 1888 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1070 1
Сбер - Sber500 7 1
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