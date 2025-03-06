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Сбер SberStudent
SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству, а затем создают собственные стартапы. Лучшие команды презентуют свои разработки на демо-дне и получают первые инвестиции на развитие проектов. В 2021 году в программе приняло участие 12 тысяч студентов и научных сотрудников из 85 регионов России.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12164 1
|Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
|Ведяхин Александр 131 2
|Греф Герман 424 1
|Хасис Лев 105 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Бернер Михаил 13 1
|Васильев Владимир 38 1
|Фальков Валерий 15 1
|Дашков Сергей 5 1
|Шевченко Инна 2 1
|Черникова Алевтина 41 1
|Древаль Максим 5 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
|Кудж Станислав 22 1
|Хлюпина Юлия 1 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Кучушев Сергей 5 1
|Свистунов Андрей 9 1
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