Минэкономразвития РФ Реестр малых технологических компаний
Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 566 3
|Путин Владимир 3187 2
|Дроздов Игорь 45 2
|Колесников Максим 24 2
|Власов Алексей 16 1
|Южаков Алексей 27 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Иванов Сергей 388 1
|Фролов Павел 84 1
|Ефименко Евгений 10 1
|Волотовская Елена 36 1
|Каем Кирилл 34 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Чех Илья 8 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Кулешов Денис 14 1
|Максимов Юрий 27 1
|Спиридонов Максим 11 1
|Кржановский Сергей 2 1
|Васильев Артем 19 1
|Гайзатуллина Дина 2 1
|Рахмаков Даниил 1 1
|Зарубина Камила 9 1
|Шеварнадзе Софико 1 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Кучушев Сергей 5 1
|Дегтев Геннадий 257 1
|Глухов Юрий 1 1
|Кондратьев Никита 1 1
|Калугина Анна 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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