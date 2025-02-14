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Минэкономразвития РФ Реестр малых технологических компаний



14.02.2025 Поддержка ИТ-отрасли: изменения в правила аккредитации компаний 1
19.12.2024 В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний 1
02.09.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2024 года 1
03.06.2024 «Смарт Горизонт» получила статус аккредитованной ИТ-компании от Минцифры 1
05.04.2024 Владимир Ефимов: в ОЭЗ «Технополис Москва» появился завод по производству российских глюкометров 1
12.03.2024 «Сколково» упростит порядок получения статуса участника для малых технологических компаний 1
11.08.2023 В Татарстане запустился реестр стартапов 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
29.12.2022 Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий 1
14.11.2022 Не только ИТ. Власти определили, какие компании считать «технологическими», а значит достойными поддержки 1
26.10.2022 Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать 1
26.08.2009 26 августа откроется Московский международный салон инноваций и инвестиций 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Ростелеком 9738 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 1
Softline - Софтлайн 2840 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Promobot - Промобот 139 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 23 1
ИИ-Технологии 110 1
Т1 Иннотех 178 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 1
СТГ - СмартТехГрупп - Смарт Горизонт - Smart Horizon 3 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 2
Национальные приоритеты АНО 18 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Альфа-Банк 1775 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
ЭФКО ГК 22 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11711 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2516 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1397 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 64 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 66 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 462 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 208 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 293 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4188 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8600 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2947 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4029 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13231 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11661 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 626 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1059 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2194 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1076 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12573 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1761 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2501 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27675 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3047 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1867 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3027 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5055 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1443 1
6G - Шестое поколение мобильной связи 91 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1038 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 28 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 596 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1084 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3343 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15993 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20720 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 3
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 10 1
Apple iOS 7835 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 50 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3237 1
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 6 1
Чернышенко Дмитрий 566 3
Путин Владимир 3187 2
Дроздов Игорь 45 2
Колесников Максим 24 2
Власов Алексей 16 1
Южаков Алексей 27 1
Белоусов Андрей 140 1
Иванов Сергей 388 1
Фролов Павел 84 1
Ефименко Евгений 10 1
Волотовская Елена 36 1
Каем Кирилл 34 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Чех Илья 8 1
Фурсин Алексей 157 1
Лебедев Артемий 99 1
Кулешов Денис 14 1
Максимов Юрий 27 1
Спиридонов Максим 11 1
Кржановский Сергей 2 1
Васильев Артем 19 1
Гайзатуллина Дина 2 1
Рахмаков Даниил 1 1
Зарубина Камила 9 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Ведяхин Александр 131 1
Овчинский Владислав 228 1
Кучушев Сергей 5 1
Дегтев Геннадий 257 1
Глухов Юрий 1 1
Кондратьев Никита 1 1
Калугина Анна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 5
Беларусь - Белоруссия 5690 2
Иран - Исламская Республика Иран 1087 2
Бразилия - Федеративная Республика 2370 2
Казахстан - Республика 5550 2
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Южная Корея - Республика 6659 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2920 1
Франция - Французская Республика 7859 1
Украина 7622 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 91 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Армения - Республика 2290 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 1
Канада 4891 1
Узбекистан - Республика 1736 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1274 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1032 1
Польша - Республика 1964 1
Индия - Bharat 5463 1
Европа Восточная 3080 1
Бельгия - Королевство 1149 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Саудовская Аравия - Королевство 587 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 750 1
Эстония - Эстонская Республика 750 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1367 1
Румыния 729 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Таджикистан - Республика 862 1
Таиланд - Королевство 822 1
Филиппины - Республика 565 1
Бахрейн - Королевство 122 1
Нигерия - Федеративная Республика 317 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 267 1
Перу - Республика 276 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29235 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5098 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7636 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6723 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 895 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4671 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 905 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1961 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 224 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2133 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 403 2
Льготы - Льготные кредиты 141 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1325 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3179 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4841 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5795 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1082 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3171 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2131 1
Физика - Physics - область естествознания 2650 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 636 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13605 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
РАН - Российская академия наук 1882 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 249 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 51 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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