Не только ИТ. Власти определили, какие компании считать «технологическими», а значит достойными поддержки

Минэкономразвития разработало проект федерального закона, в котором определилось, какие компании считать технологическими. Появление нового термина в российском законодательстве в перспективе поможет расширить список получателей мер господдержки, так как среди них окажутся не только профильные ИТ-компании.



Маленькие и технологичные

Как стало известно CNews, Минэкономразвития определилось с понятием «технологическая компания». Это должно облегчить отбор получателей господдержки среди организаций, занимающихся высокими технологиями. Министерство подготовило поправки в закон «О науке и государственной научно-технической политике», уточнив термин «малая технологическая компания» и критерии определения таких организаций.

В дальнейшем при формировании мер господдержки в сфере технологического развития власти будут ориентироваться на компании, которые удовлетворяют всем критериям. Заместитель министра экономического развития Максим Колесников уточняет, что главными условиями для присвоения такого статуса станут объем выручки и вид экономической деятельности.

Технологичные компании разделят на три категории по объему выручки

«Уверены, что необходимо акцентировать внимание на небольших компаниях, разрабатывающих технологии или высокотехнологичную продукцию для конкурентного рынка», – отметил Колесников.

Перечень критериев

В тексте законопроекта приводится новое определение: «малая технологическая компания – коммерческая организация, осуществляющая создание и (или) применение при разработке и (или) производстве продукции результатов интеллектуальной деятельности».

Этот статус организации будут получать после того, как сведения о них окажутся в информационной системе «Реестр малых технологических компаний». Так, в реестре будут указаны идентификационный номер налогоплательщика, вид продукции и основание включения малой технологической компании в этот список.

Для того, чтобы включить ту или иную организацию в реестр, эксперты будут анализировать объем выручки организации, вид ее экономической деятельности. Третье условие – научно-технический уровень и условия реализации научно-технической деятельности и (или) производственно-коммерческой деятельности. Эти параметры будут уточнять во время экспертизы компаний.

Оценкой научно-технического уровня и условий для разработки и продвижения инновационных продуктов займутся центры экспертизы, определенные Правительством России. Среди них могут оказаться инновационные институты развития (например РФРИТ) и центры компетенции Национальной технологической инициативы.



Позже Правительство собирается установить требования к результатам экспертизы малой технологической компании, методические рекомендации по ее проведению и категории малых технологических компаний. Предварительно известно, что в зависимости от объема выручки малых технологических компаний выделят три группы: с выручкой от до 300 млн руб., от 300 млн руб. до 2 млрд руб., от 2 млрд руб. до 4 млрд руб..

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По мере роста выручки предполагается ужесточение требований к условиям реализации научно-технической или производственно-коммерческой деятельности.

Реакция инноваторов

В Фонде содействия инновациям отмечают, что введение статуса «технологических компаний» позволит государству внедрять секторальные инструменты для развития инновационного бизнеса.

Представители рынка инициативу поддерживают. Так, основатель EdTech-компании «Роббо» Павел Фролов отмечает, что российские инноваторы давно ждали реестра технологических компаний. Дело в том, что многие из них не проходят в реестр ИТ-компаний из-за того, что львиная доля их доходов – от исследований, разработок, производства оборудования и оказания образовательных услуг. Из-за этого, например, проекты в HiTech и EdTech, лишаются ряда льгот.

Генеральный директор компании «Сенсор-тех» Денис Кулешов соглашается с тем, что высокие технологии сегодня развиваются на стыке самых разных областей промышленности, не только ИТ. По его словам, единый реестр технологических компаний может «сделать развитие всего инновационного сектора более равновесным». Директор ВЭЛТ Даниил Рахмаков добавил, что статус технологической компании может дать компаниям дополнительный стимул, вне зависимости от отрасли в которой работает компания.

История законопроекта

В сентябре 2022 г. ввести в российское законодательство понятие «технологическая компания» в законодательство поручил Президент России Владимир Путин на встрече Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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После этого над законопроектом совместную работу начали Минэкономразвития, Минфин, Минпромторг, Минцифры, Минобрнауки, АНО «Платформа НТИ», Высшая школа экономики, фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных образовательных программ, Фонд содействия инновациям и фонд «Иннопрактика».