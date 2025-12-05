Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития

Разделы

Компания «Иннопрактика» – негосударственный институт развития, миссией которого является содействие росту национального человеческого капитала России путем формирования благоприятных условий для создания новых технологий и продуктов. Компания выступает медиатором между представителями науки, бизнеса и власти: выстраивая коммуникации, мы выявляем и анализируем потребности бизнеса в инновациях и предлагаем эффективные решения.

05.12.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards 1
25.09.2025 Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
19.06.2025 «Ростелеком» и «Свои решения» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования и цифровых технологий 2
05.06.2025 «Аквариус» заявил о готовности продолжать инвестировать в сложные технологические стартапы в области вычислительной техники 1
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
21.04.2025 Россия откроет ИТ-хаб в Индии 2
14.04.2025 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 17 апреля 1
07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
17.01.2025 НИУ ВШЭ, Университет Дели и «Геоскан» запускают проект по космическим исследованиям 2
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
07.06.2024 «Иннопрактика» и корпорация «ХайТэк» вместе поддержат «Национальных чемпионов» 1
07.05.2024 Государство и бизнес делят ИИ на зоны ответственности 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 2
17.04.2024 В трансграничных расчетах России с другими странами обсуждается использование цифрового рубля 1
17.04.2024 Дмитрий Чернышенко: Россия становится регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
06.03.2024 ГК Softline добавила платформу для создания виртуальных миров VOLTEP в продуктовый портфель 1
16.11.2023 Резидент «Сколково» и «Цифромед» создали совместное предприятие для обучения врачей 1
13.11.2023 На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС 1
19.01.2023 Шоу «Вызов» откроет тематическую зону на СтудФесте в Санкт-Петербурге 2
14.11.2022 Не только ИТ. Власти определили, какие компании считать «технологическими», а значит достойными поддержки 1
16.09.2022 Всемирный день русского единения пройдет в Парке Горького 5
20.10.2021 В России запустили первый акселератор для биохакеров 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
29.04.2021 Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 1
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой 1
21.07.2020 Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента 1
08.12.2016 «Код безопасности» получит поддержку государства для расширения экспортного потенциала 1

Ростелеком 10306 12
Yandex - Яндекс 8434 5
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 4
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 4
МегаФон 9892 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Google LLC 12255 3
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 49 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
InfoWatch - Инфовотч 1088 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 313 2
ХайТэк - Hi-Tech 225 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 348 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
VOLTEP - ВОЛТЕП 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 188 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 1
АЛГОМ 1 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Apple Inc 12628 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
Naumen - Наумен 684 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Код Безопасности 702 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 241 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 64 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 51 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Beorg - Биорг 124 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 268 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 4
Газпром ПАО 1416 3
Газпром нефть 670 3
Альфа-Банк 1868 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
РВК - Российская венчурная компания 556 2
ГПБ - Газпромбанк 1174 2
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Рапид Био 102 1
Севкабель Порт 14 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
ВЭЛТ 2 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Транснефть 322 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 69 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 19 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 183 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
МИК - Московский инновационный кластер 166 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 13
Data Fusion - Слияние данных 81 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 9
Data monetization - Монетизация данных 1835 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 8
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 5
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 504 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2430 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 753 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 714 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 85 5
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 41 4
Google YouTube - Видеохостинг 2885 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 3
ByteDance - TikTok 317 2
Apple iOS 8242 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
Apple - App Store 3008 2
Газпром ГПМХ - Я Молодец 10 2
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
VOLTEP.online 2 1
Геомир - АссистАгро 16 1
Дом.РФ - DOM.IDP - сервис автоматизации работы с документами 6 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 1
Google Android 14679 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 1
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 20 1
Google YouTube Shorts 21 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 365 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 1
Stafory - робот Вера 354 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 38 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 107 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 91 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Попова Наталья 14 9
Райгородский Андрей 44 8
Кулик Вадим 191 8
Павленко Анастасия 11 8
Мишустин Михаил 734 7
Кирьянова Александра 155 7
Фетисов Алексей 63 7
Оселедец Иван 40 7
Саркисов Тигран 38 6
Зеленков Юрий 40 6
Чернышенко Дмитрий 575 5
Путин Владимир 3349 4
Тихонова Катерина 6 4
Скоробогатова Ольга 57 4
Лысенко Эдуард 312 4
Серебряникова Анна 77 4
Рыбинцев Андрей 34 4
Бурнаев Евгений 24 4
Безбогов Сергей 60 4
Голицын Сергей 43 4
Шпак Василий 263 4
Халитов Дарий 35 4
Конушин Антон 10 3
Жаров Александр 178 3
Костин Андрей 64 3
Солнцева Екатерина 59 3
Меньшов Кирилл 129 3
Наквасин Сергей 20 3
Крайнов Александр 19 3
Борисенко Григорий 15 3
Потапова Светлана 17 3
Коновалихин Максим 19 3
Воронцов Константин 18 3
Ватолин Дмитрий 9 3
Касперская Наталья 303 2
Шадаев Максут 1146 2
Титов Борис 60 2
Макаров Валентин 241 2
Суржко Денис 8 2
Плуготаренко Сергей 88 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Африка - Африканский регион 3570 4
Индия - Bharat 5697 4
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Америка Латинская 1880 3
Азия - Азиатский регион 5748 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 2
Великобритания - Лондон 2407 2
США - Нью-Йорк 3151 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Америка Центральная 79 2
Ближний Восток 3030 2
Ирландия - Республика 1025 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Сингапур - Республика 1906 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Казахстан - Республика 5792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Армения - Республика 2368 1
Саудовская Аравия - Королевство 631 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Нидерланды 3631 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Индонезия - Республика 1007 1
Иран - Исламская Республика Иран 1115 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Египет - Арабская Республика 1045 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 8
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 4
Физика - Physics - область естествознания 2835 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 4
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 3
Омбудсмен 17 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 214 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 2
Образование в России 2559 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 288 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Экономический эффект 1219 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Ведомости 1233 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
Bloomberg 1417 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 2
N+1 - Издание 181 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 10 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 9
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 8
РАН - Российская академия наук 2014 5
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 4
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 3
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 10 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
Data Fusion Contest 10 2
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
