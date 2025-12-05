Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития

Компания «Иннопрактика» – негосударственный институт развития, миссией которого является содействие росту национального человеческого капитала России путем формирования благоприятных условий для создания новых технологий и продуктов. Компания выступает медиатором между представителями науки, бизнеса и власти: выстраивая коммуникации, мы выявляем и анализируем потребности бизнеса в инновациях и предлагаем эффективные решения.