«Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой

«Газпром-медиа» планирует запустить российский сервис вертикальных видеороликов по аналоги с китайским TikTok. Он будет построен на приложении «Я молодец», запущенным летом 2019 г. для этих же целей компанией «Ямолодец». «Газпром-медиа» купил права на него, и свой сервис холдинг запустит в течение ближайших двух лет.

TikTok по-русски

Холдинг «Газпром-медиа» собирается запустить в России новый сервис, позволяющий пользователям загружать вертикальные видео различной направленности. Другими словами, холдинг создает отечественного конкурента китайского TikTok – самого популярного сервиса вертикальных видео в мире.

Для создания своего сервиса «Газпром-медиа» приобрел у компании ООО «Ямолодец» российское приложение «Я молодец», пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора холдинга Александра Жарова. «Газпром-медиа» получил исключительные права на само приложение и неисключительные – на программное обеспечение с возможностью внесения в него модификаций. Жаров уточнил изданию, что сделка «позволит холдингу использовать ПО проекта для ускорения создания нового видеосервиса, ориентированного на российских блогеров». Он добавил также, что новый сервис будет запущен в течение двух лет, но точные сроки не назвал.

«Я Молодец» представляет собой мобильное приложение для загрузки вертикальных видео, нацеленный на молодую аудиторию. Оно создавалось при поддержке института развития «Иннопрактика», возглавляемого Катериной Тихоновой, которую российские издания «Ведомости» и «Коммерсант» а также Reuters и Bloomberg называли дочерью Президента России Владимира Путина.

Александр Жаров, глава «Газпром-медиа»

«Коммерсант» пишет, что «Иннопрактика» не инвестировала в этот сервис, но при этом оказала компании «Ямолодец» «организационное и экспертное содействие», поскольку «считает важным развитие перспективных отечественных технологий, в том числе коммуникационных платформ для молодежи».

Разработчики «Я Молодец» видят свое детище как соцсеть для вертикальных роликов с челленджами – «вызовами», которые пользователи могут бросать себе или другим участникам. На YouTube пик популярности челленджей пришелся на середину прошлого десятилетия. Что именно будут загружать пользователи грядущего сервиса «Газпром-медиа», пока неизвестно.

Многочисленные челленджи - основной контент в «Я молодец»

Александр Жаров – экс-глава Роскомнадзора, который управлял данным ведомством почти восемь лет с 3 мая 2012 г. 23 марта 2020 г. Как сообщал CNews, он был освобожден от должности по решению премьер-министра России Михаила Мишустина, а 24 марта 2020 г. Жаров встал во главе «Газпром-медиа». Контракт с ним подписан на три года.

Бывший владелец «Я молодец»

«Газпром-медиа» купил «Я молодец» у компании ООО «Ямолодец». По данным ЕГРЮЛ, она была зарегистрирована 3 июня 2019 г. в Дубне (Московская область).

Главная страница веб-сайта «Я молодец»

Уставной капитал ООО «Ямолодец» – 150 тыс. руб., ее генеральный директор – Андрей Серов, которому принадлежит 23-процентная доля в ней. У компании много учредителей: это ООО «Вижн Медиа центр» (размер доли – 57%), а также Александр Зеленщиков, Илья Карпинский, Эдуард Гуринович и Кристина Пасечник, получившие по 5-процентной доле каждый.

Непопулярный аналог TikTok

Приложение «Я молодец» на момент публикации материала было доступно на платформах Google Android и Apple iOS, но популярностью среди пользователей пока не пользовалось. Для примера, в магазин Google Play оно было выгружено 18 июня 2019 г., и за полтора года его скачали около 5000 раз. Последнее на данный момент обновление приложения вышло 5 марта 2020 г, его общий рейтинг – 3,6 балла из 5 на основе отзывов 28 пользователей.

Приложению «Я молодец» требуется доступ почти ко всем компонентам смартфона, даже к записной книжке

Версия приложения под iOS появилась 19 июня 2019 г, в последний раз оно обновлялось 1 апреля 2020 г. Рейтинг утилиты – 4,7 балла из 5 на основе 27 оценок. В качестве разработчика «Я молодец» для iOS указана компания ООО ExtremeSoft, в Google Play название разработчика указано как iMolodec.

Для сравнения, TikTok появился в Google Play в сентябре 2015 г., и за это время был скачан свыше 1 млрд раз. Рейтинг приложения – 4,5 на основе более 29 млн оценок. Рейтинг в App Store – 4,7 балла (почти 706 тыс. оценок).

Александр Зеленщиков, один из учредителей ООО «Я молодец» сообщил «Коммерсанту», что компания намеренно не масштабировала свой проект, поскольку нуждалась в стратегическом инвесторе. Таким инвестором и стал «Газпром-медиа»