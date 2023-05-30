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ByteDance TikTok

ByteDance - TikTok


30.05.2023 TikTok начал тайно тестировать свой аналог ChatGPT, собирая данные ничего не подозревающих пользователей

Источник неизвестен Сервис TikTok активно тестирует собственный чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ). Бот под

24.05.2023 RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype

«Недружественные» приложения В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, прекративших деятельность в России. Среди них – TikTok (компания ByteDance), Opera Mini (Opera) и Skype Lite (Microsoft). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработчика RuStore VK. Также в маркетплейсе появился картографический сервис
31.03.2023 Likee смог заинтересовать аудиторию Tik Tok

Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео. Об этом CNews с
15.03.2023 МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода

Полгода – и в продакшен Оператор связи МТС намерен запустить новый видеосервис для конкуренции с китайским TikTok и американским YouTube, пишет «Коммерсант». В рамка проекта МТС готовится не только привлечь новую аудиторию, которые ранее не пользовались сервисами такого плана, но и переманить как ми
24.11.2022 Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom

тки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и другие. Правительственный индустриальный центр компетенций одобрил несколько проектов по импортозамещению TikTok, Instagram* и Zoom В июле 2022 г. Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции. Их оказалось 32 по различным отраслям и сферам. Они должны определять, что необходимо
17.11.2022 ИТ-шники спасены. Уволенных сотрудников крупных компаний приютит TikTok

TikTok – спаситель Китайский сервис коротких видеороликов TikTok намерен принять на работу специалистов, уволенных из американских ИТ-компаний, пишет The Information. Многим из них даже не придется менять страну проживания – TikTok намеревается
10.11.2022 «Мегафон»: пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok

Пользователи старше 55 лет – единственная аудитория TikTok с растущим трафиком. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав с

30.09.2022 Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео

(Tony Blevins). Причиной увольнения стал его крайне неудачный с точки зрения общества «перфоманс» в TikTok, пишет Bloomberg. Карьеру Тони Блевинса в Apple погубила крайне неудачная шутка, сказа
16.08.2022 Клиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке»

Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил клиентам обменять неизрасходованные минуты на безлимитный трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке». При этом количество минут для обмена приравнивается ко времени нахождения на ресурсе. Tele2 продолжает развивать сервисы управления минутами. Клиенты оператора св
18.07.2022 В России бум клонов TikTok. Сбербанк готовит сразу два сервиса с вертикальными видео

Два импортонезависимых TikTok Сбербанк работает над двумя новыми проектами на замену китайской соцсети TikTok
14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp

исы прочувствуют «закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне
03.03.2022 Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки

м GaryeonHan. В поиске всех приложений, на смартфонах Samsung работающих медленнее положенного, ему помогали другие пользователи из Южной Кореи. В список «проблемных» утилит вошли Instagram, Netflix, TikTok, а также Microsoft Office и Google Keep. Galaxy S22 Ultra - суперсовременный смартфон 2022 года. Но и он тоже «тормозит» в обычных приложениях GaryeonHan смог выяснить, что смартфоны нач
15.02.2022 TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android

Опасное сверхпопулярное приложение Приложение TikTok может оказаться очень опасным для всех, кто его установил, пишет портал TheWrap. Согласно исследованиям, проведенным неназванными «белыми хакерами», мобильная утилита соцсети может обход
29.12.2021 Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка

ли пройти еще одно испытание и попросила Alexa найти ей подходящее. Amazon запустила Alexa в ноябре 2014 г. За семь лет помощник так и не освоил русский язык, в отличие от Google Assistant. Все из-за TikTok Испытание с розеткой и монеткой Alexa придумала не сама, она попросту нашла его в интернете. Источником столь опасного челленджа стал видеосервис TikTok, по своей популярности к к
08.12.2021 Исследование «Мегафона»: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России

тях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют «Вконтакте» и TikTok, занимающие 28% и 24% соответственно. Самый высокий показатель прироста продемонстриро
24.11.2021 Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором

YouTube заставят платить Иностранные видеосервисы, в том числе YouTube и TikTok, могут обязать платить российским операторам связи за трафик. Как пишет «Коммерсант», эта мера входит в финальную версию пакета инициатив властей по поддержке отечественной телеком-отрас
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok

логеров в России станет больше Таким образом, «Дзен» постепенно превращается в отечественный аналог TikTok – китайской социальной сети целиком и полностью состоящей из коротких видеороликов. Дл
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok

тал собственную платформу коротких видеороликов Yappy. Это своего рода конкурент китайского сервиса TikTok, пользующегося популярностью во всем мире, включая Россию. На запрос CNews о целевой а
22.07.2021 Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok

uTube — в нем сидят 72% детей. Топ-5 самых популярных соцсетей у несовершеннолетних детей: YouTube, TikTok, «ВКонтакте», Instagram, LIKE. Долгое времяпрепровождение в TikTok вызывает бес
21.07.2021 TikTok запустил формат нативной рекламы Spark Ads для брендов

TikTok запускает новый рекламный формат - Spark Ads, c помощью которого бренды смогут продвигать ролики из своих аккаунтов TikTok в ленте рекомендаций пользователей, а также продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании бренда. Spark Ads обеспечивает более высокие результаты от проведения рекл
13.07.2021 TikTok запускает в России Центр безопасности

призванный ознакомить аудиторию с политиками, инструментами и настройками, которые помогают делать TikTok дружелюбным местом. Сообщество TikTok - это миллионы авторов, которые ежедневно
30.05.2021 Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM

о возрасту для разных категорий пользователей. Рассмотрим, что предлагают самые популярные площадки.TikTok В TikTok в разделе «Настройки и конфиденциальность» есть пункт «Семейные настро
27.05.2021 TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента в России

Платформа для создания коротких видеороликов TikTok запускает Фонд вдохновляющих креаторов, впервые предоставляя им возможность монетизиро
21.05.2021 Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok

первых их покупателей окажутся американская корпорация Microsoft и китайский техногигант Tencent. Со слов Джеймс, в список клиентов также вошла китайская компания ByteDance, разработчик видеосервиса TikTok. Названия других компаний, интересующихся ее процессорами, Джеймс не раскрывает, утверждая, что в списке есть много крупных корпораций. Главным отличием новых процессоров Ampere станут и
08.02.2021 Facebok, Instagram, TikTok и Twitter совместно разгромили сеть продажи краденных аккаунтов

Операция «Погром» Facebok, Instagram, TikTok и Twitter провели скоординированную операцию против перекупщиков краденых аккаунтов. Их собственные учетные записи массово удалялись, вдобавок соцсети перехватили контроль над аккантами,
26.01.2021 Check Point: Новая уязвимость TikTok позволяет собирать личные данные пользователей

ователи компании Check Point Software Technologies Ltd. обнаружили брешь в функции «Найти друзей» в TikTok. Если ее не устранить, данная уязвимость позволит злоумышленникам получать доступ к ли
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой

диа» собирается запустить в России новый сервис, позволяющий пользователям загружать вертикальные видео различной направленности. Другими словами, холдинг создает отечественного конкурента китайского TikTok – самого популярного сервиса вертикальных видео в мире. Для создания своего сервиса «Газпром-медиа» приобрел у компании ООО «Ямолодец» российское приложение «Я молодец», пишет «Коммерсан
25.11.2020 Два «детских» бага в TikTok позволяли красть аккаунты в один клик

XSS плюс CSRF В TikTok обезврежена опасная уязвимость, допускавшая захват чужого аккаунта «в один клик», сооб
19.11.2020 Tele2 запускает «Безлимит на TikTok»

Tele2 обнуляет трафик в TikTok. Теперь абоненты пакетных тарифных планов смогут пользоваться социальной сетью, не рас
24.09.2020 Популярные каналы в TikTok рекламируют приложения, выманивающие деньги

Хочешь жить, умей рекламироваться Сразу несколько профилей в TikTok и Instagram с аудиторией от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч подписчиков про
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok

с 20 сентября 2020 г. на территории США вводится тотальный запрет на поддержку приложений WeChat и TikTok. Для пользователей во всем мире за пределами Китая это означает полную блокировку дост
14.09.2020 Microsoft осталась без TikTok. Китайцы ей отказали в пользу неожиданного конкурента

Microsoft получила отказ Компания ByteDance, владелец популярного видеосервиса TikTok, поставила точку в переговорах о продаже его корпорации Microsoft. Она ответила отказо
01.09.2020 «Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов

«Тинькофф Мобайл» добавил популярную платформу для создания и просмотра видео TikTok в пакет безлимитных видеосервисов. Теперь для абонентов оператора, подключивших пакет «Видео», трафик TikTok будет бесплатным, при этом его стоимость не изменится. Пакетное предло
28.08.2020 На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель

Новый потенциальный владелец TikTok Американский ритейлер Walmart заявил о своей заинтересованности в приобретении бизнеса
18.08.2020 Instagram Reels — неудачный клон TikTok?

Instagram официально запускает свой ответ на популярное приложение TikTok — Instagram Reels. Новая функция позволяет пользователям записывать и редактировать 15-секундные видео со звуком а-ля Vine и TikTok. Делиться роликами с подписчиками можно в специ
03.08.2020 У Microsoft есть только 45 дней, чтобы купить Tiktok

Ценная покупка После горячего обсуждения дальнейшей судьбы Tiktok Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил Microsoft провести переговоры о покупке скандально известного приложения с его создателем компанией Bytedance. Об этом компания написа
10.03.2020 Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc

2020 г. Оно может получить название ByteDance Office Tools. Распространение нового проекта она намерена начать с Китая, о своих планах по выходу на мировую арену компания пока не сообщает. Владельцы TikTok откроют для себя новую сферу деятельности Сама ByteDance основана в 2012 г. и в настоящее время, по данным Bloomberg, считается наиболее ценным стартапом в мире. Именно эта компания разв
11.02.2020 TikTok при поддержке РОЦИТ займется повышением знаний о безопасности в интернете

рмы, так и более широкую аудиторию, и тем самым способствовать ее цифровому благополучию. 8 февраля TikTok и РОЦИТ запустили специальный аккаунт «Безопасный TikTok» @rusafety, цель котор
10.01.2020 Чужой аккаунт TikTok можно легко захватить с помощью официального приложения

Достаточно знать номер Эксперты компании CheckPoint обнаружили в официальном мобильном приложении китайской социальной сети TikTok ряд уязвимостей, которые позволяют перехватывать контроль над аккаунтом. Для этого злоумышленнику требуется лишь знать номер мобильного телефона потенциальной жертвы. TikTok - кит
09.04.2019 Bringly договорились о сотрудничестве с TikTok

Платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию. Сотрудничество предполагает взаимное привлечение пользователей на платформы, совместные маркетинговые акции с привл

Публикаций - 195, упоминаний - 257

ByteDance замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Google LLC 11284 63
Meta Platforms - Facebook 4362 58
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3120 57
Telegram Group 1346 47
X Corp - Twitter 2778 47
Apple Inc 11528 36
Microsoft Corporation 23922 26
Zoom Int - Zoom Video Communications 1370 22
Amazon Inc - Amazon.com 2864 18
Yandex - Яндекс 6264 18
ByteDance 23 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7524 14
Huawei 3643 14
VK - Mail.ru Group 3267 13
Samsung Electronics 9895 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2645 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1093 11
data.ai - App Annie 83 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4426 11
Snapchat 119 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10541 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8315 9
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 185 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1207 8
Oracle Corporation 6447 7
Intel Corporation 11817 7
4A Games 789 6
Alibaba Group 400 6
Alphabet 101 5
Nvidia Corp 3277 5
Cloudflare 85 5
5nine Software 1913 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10338 5
Tencent 146 5
Xiaomi 1451 5
Roblox Corporation 23 5
GitHub 646 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6542 4
GoDaddy - Регистратор доменных имен 45 4
AMD - Advanced Micro Devices 3963 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 231 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 414 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 460 11
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 201 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6313 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4650 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 7
Лента - Сеть розничной торговли 1846 7
LinkedIn 606 6
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 177 5
IKEA - ИКЕА 150 5
iHerb - маркетплейс 16 4
Почта России ПАО 1972 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1048 4
Газпром ПАО 1203 4
Walmart - Wal-Mart Stores 371 4
SoftBank Group 250 4
Vimeo - Видеохостинг 67 4
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 32 3
Tesla Motors 362 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 445 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 382 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 186 3
Россети Ленэнерго 1852 3
Lockheed Martin 751 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 370 2
eBay Inc 1604 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 715 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 242 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 91 2
Открытие ФК - Банк Открытие 522 2
BMW Group 423 2
Альфа-Банк 1647 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1087 2
Газпром нефть 537 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 449 2
Ford 398 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 971 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2508 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3088 16
Президент Российской Федерации 3947 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10067 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4048 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1100 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 234 7
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5391 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 722 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 234 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4619 3
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2648 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4975 3
Правительство Москвы 2125 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 112 2
Россия-страна возможностей АНО 15 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 294 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2602 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 223 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 313 2
Фонд президентских грантов 13 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 260 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 19 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 459 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 260 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 220 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 198 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 416 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2086 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 917 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1710 1
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4CIO 756 6
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Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12048 14
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