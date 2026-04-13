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ByteDance TikTok

ByteDance - TikTok

СОБЫТИЯ

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13.04.2026 Российское подразделение TikTok понесло почти миллиардный убыток за прошлый год. Это в пять раз больше, чем в позапрошлом

Убыточное подразделение Согласно данным из карточки компании в базе ФНС, убыток российского подразделения TikTok по итогам 2025 г. вырос примерно на 356% и достиг почти 681 млн руб. В 2024 г. этот показатель составлял 149 млн рублей. Первым об этом сообщило агентство ТАСС. По информации издания, вп
21.01.2026 «Мамонт» ищет друга: мошенники через TikTok арендуют аккаунты сервисов бесплатных объявлений

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новый сценарий привлечения школьников и студентов в мошеннические схемы. Злоумышленники через TikTok распространяют короткие видео с обещанием быстрого дохода за аренду аккаунтов сервисов бесплатных объявлений – от 7 тыс. до 18 тыс. руб. за неделю. Используя такой аккаунт, злоумышленник
29.12.2025 Сомнительные итоги года: мошенники придумали новые способы угона аккаунтов в Telegram

года отмечает активизацию мошенничества в Telegram с использованием праздничной тематики. Злоумышленники распространяют видео о фиктивной раздаче призов по итогам 2025 г. самым активным пользователям TikTok и Telegram. Под предлогом подсчета статистики, а также получения призов и адвент-календарей от известных маркетплейсов пользователям рекомендуют подписаться на десятки сомнительных Teleg
03.12.2025 F6: мошенники похищают финансовые данные через фейковые приложения YouTube и TikTok

берпреступностью, зафиксировала новый сценарий распространения вредоносных мобильных приложений для кражи банковских данных. Android-троян маскируют под расширенные и «18+» версии приложений YouTube, TikTok, а также навигаторы и приложения оплаты штрафов. С начала октября 2025 г. аналитики F6 обнаружили более 30 доменов, которые использовались для распространения вредоносного ПО, все они уж
12.09.2025 Франция начинает уголовное преследование TikTok: Он вредит детской психике

Обвинения в адрес TikTok Французский депутат Артур Делапорт (Arthur Delaporte) направил в прокуратуру обращение
26.06.2025 Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов

В числе таких компаний Карбовский назвал американские Google, Facebook*, Akamai (CDN-провайдер, работает с Apple, Steam, Microsoft и др), британского провайдера CDN 77 и китайскую ByteDance (владеет TikTok). «Как минимум Google и Akamai обращались к белорусским операторам, чтобы те оказали содействие в подключении российских операторов» через варшавское оборудование, сказал Карбовский. Зач
18.06.2025 TikTok нацелился заменить живых блогеров искусственным интеллектом

Человекоподобные роботы Социальная сеть TikTok решила значительно проредить экосистему своих инфлюенсеров - популярных аккаунтов, кот
01.04.2025 На новых смартфонах, продающихся в России, нашли предустановленный троян, крадущий аккаунты Telegram и TikTok

Обнаружен вирус с модификацией На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в TikTok и Telegram, об этом сообщило РБК. На новых смартфонах с операционной системой (ОС) And
27.01.2025 Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов

кущий момент общая сумма штрафов, которые применили к компаниям, нарушающим законодательство, составила 35 млрд 405 млн руб. При этом почти 100 млн начислено в 2024 г.». Минфин России Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram игнорируют требования Роскомнадзора о начислении штрафов на сумму свыше 35 млрд руб. Эксперты отмечают, что крупные корпорации, такие как Google, в настоящее время

10.01.2025 В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят

Заявка на приобретение социальной сети Миллиардер Фрэнк Маккорт (Frank McCourt) уже заручился поддержкой инвесторов на сумму $20 млрд для потенциального приобретения TikTok у китайской компании ByteDance, об этом пишет PR Newswire. Длительная тяжба обязывает головную компанию продать бизнес в США до 19 января 2025 г., чтобы избежать полного запрета социальн
30.10.2024 Один из старейших банков в мире требует назад деньги, которые клиенты получили из-за глюка банкоматов. О нем они узнали из TikTok

C. Банк 28 октября этого года подал иски по меньшей мере в три федеральных суда, нацелившись на некоторых лиц, снявших наибольшие суммы в так называемом «баге бесконечных денег», ставшего вирусным на TikTok и других социальных ИТ-платформах в конце августа. По делу в Хьюстоне фигурирует мужчина, который должен JPMorgan $290 тыс. после того, как неизвестный сообщник внес поддельный чек на су
09.07.2024 Вышла новая социальная медиаплатформа Telefanz – конкурент TikTok

Новая социальная медиаплатформа Telefanz призвана составить конкуренцию другим социальным медиаплатформам, в частности TikTok, предлагая приложение на 17 языках, включая русский, а также оригинальный контент, создаваемый только проверенными авторами и стримерами, и безопасное сообщество. Об этом CNews сообщили

06.05.2024 Tele2: пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса

ыявил изменений в поведении клиентов в социальной сети в ходе исследования активности пользователей TikTok – на нее не влияют ни введение, ни снятие ограничений для клиентов из России. Аналитик
27.04.2024 Сразу после TikTok в США под запрет попадет DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА

что DJI предоставляет китайскому правительству информацию о критически важной инфраструктуре в США. Unsplash - Aaron Burden Америка не остановилась на сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok «Дроны DJI не собирают журналы полетов, фотографии или видео - по умолчанию... Частная китайская компания не является военной. Мы остаемся одной из немногих компаний-производителей дроно
11.01.2024 Telegram обогнал TikTok среди самых популярных приложений в новогодние праздники

ерживает VK, который демонстрирует потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 г. (+1%). На третью строчку вышел Telegram, прибавив сразу 46%, что позволило ему в этом году обойти TikTok (последний просел на 17%). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Завершает топ-5 приложений «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%. Категория мессенджеров в ц
15.12.2023 Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok

ированные ролики длительностью в пределах одной минуты. Это один из новейших сервисов такого рода – он работает с августа 2021 г., и его цель, как и всех остальных подобных проектов – конкурировать с TikTok. Это китайский сервис коротких видеороликов, запущенный в сентябре 2016 г. и являющийся самым известным и популярным в мире. После 24 февраля 2022 г. TikTok запретил своим российс
23.11.2023 Дети переключились с TikTok на мессенджеры

соцсети вместе взятые. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. К такому выводу пришли эксперты

30.05.2023 TikTok начал тайно тестировать свой аналог ChatGPT, собирая данные ничего не подозревающих пользователей

Источник неизвестен Сервис TikTok активно тестирует собственный чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ). Бот под

24.05.2023 RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype

«Недружественные» приложения В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, прекративших деятельность в России. Среди них – TikTok (компания ByteDance), Opera Mini (Opera) и Skype Lite (Microsoft). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработчика RuStore VK. Также в маркетплейсе появился картографический сервис
31.03.2023 Likee смог заинтересовать аудиторию Tik Tok

Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео. Об этом CNews с
15.03.2023 МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода

Полгода – и в продакшен Оператор связи МТС намерен запустить новый видеосервис для конкуренции с китайским TikTok и американским YouTube, пишет «Коммерсант». В рамка проекта МТС готовится не только привлечь новую аудиторию, которые ранее не пользовались сервисами такого плана, но и переманить как ми
24.11.2022 Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom

тки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и другие. Правительственный индустриальный центр компетенций одобрил несколько проектов по импортозамещению TikTok, Instagram* и Zoom В июле 2022 г. Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции. Их оказалось 32 по различным отраслям и сферам. Они должны определять, что необходимо
17.11.2022 ИТ-шники спасены. Уволенных сотрудников крупных компаний приютит TikTok

TikTok – спаситель Китайский сервис коротких видеороликов TikTok намерен принять на работу специалистов, уволенных из американских ИТ-компаний, пишет The Information. Многим из них даже не придется менять страну проживания – TikTok намеревается
10.11.2022 «Мегафон»: пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok

Пользователи старше 55 лет – единственная аудитория TikTok с растущим трафиком. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав с

30.09.2022 Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео

(Tony Blevins). Причиной увольнения стал его крайне неудачный с точки зрения общества «перфоманс» в TikTok, пишет Bloomberg. Карьеру Тони Блевинса в Apple погубила крайне неудачная шутка, сказа
16.08.2022 Клиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке»

Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил клиентам обменять неизрасходованные минуты на безлимитный трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке». При этом количество минут для обмена приравнивается ко времени нахождения на ресурсе. Tele2 продолжает развивать сервисы управления минутами. Клиенты оператора св
18.07.2022 В России бум клонов TikTok. Сбербанк готовит сразу два сервиса с вертикальными видео

Два импортонезависимых TikTok Сбербанк работает над двумя новыми проектами на замену китайской соцсети TikTok
14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp

исы прочувствуют «закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне
03.03.2022 Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки

м GaryeonHan. В поиске всех приложений, на смартфонах Samsung работающих медленнее положенного, ему помогали другие пользователи из Южной Кореи. В список «проблемных» утилит вошли Instagram, Netflix, TikTok, а также Microsoft Office и Google Keep. Galaxy S22 Ultra - суперсовременный смартфон 2022 года. Но и он тоже «тормозит» в обычных приложениях GaryeonHan смог выяснить, что смартфоны нач
15.02.2022 TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android

Опасное сверхпопулярное приложение Приложение TikTok может оказаться очень опасным для всех, кто его установил, пишет портал TheWrap. Согласно исследованиям, проведенным неназванными «белыми хакерами», мобильная утилита соцсети может обход
29.12.2021 Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка

ли пройти еще одно испытание и попросила Alexa найти ей подходящее. Amazon запустила Alexa в ноябре 2014 г. За семь лет помощник так и не освоил русский язык, в отличие от Google Assistant. Все из-за TikTok Испытание с розеткой и монеткой Alexa придумала не сама, она попросту нашла его в интернете. Источником столь опасного челленджа стал видеосервис TikTok, по своей популярности к к
08.12.2021 Исследование «Мегафона»: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России

тях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют «Вконтакте» и TikTok, занимающие 28% и 24% соответственно. Самый высокий показатель прироста продемонстриро
24.11.2021 Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором

YouTube заставят платить Иностранные видеосервисы, в том числе YouTube и TikTok, могут обязать платить российским операторам связи за трафик. Как пишет «Коммерсант», эта мера входит в финальную версию пакета инициатив властей по поддержке отечественной телеком-отрас
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok

логеров в России станет больше Таким образом, «Дзен» постепенно превращается в отечественный аналог TikTok – китайской социальной сети целиком и полностью состоящей из коротких видеороликов. Дл
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok

тал собственную платформу коротких видеороликов Yappy. Это своего рода конкурент китайского сервиса TikTok, пользующегося популярностью во всем мире, включая Россию. На запрос CNews о целевой а
22.07.2021 Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok

uTube — в нем сидят 72% детей. Топ-5 самых популярных соцсетей у несовершеннолетних детей: YouTube, TikTok, «ВКонтакте», Instagram, LIKE. Долгое времяпрепровождение в TikTok вызывает бес
21.07.2021 TikTok запустил формат нативной рекламы Spark Ads для брендов

TikTok запускает новый рекламный формат - Spark Ads, c помощью которого бренды смогут продвигать ролики из своих аккаунтов TikTok в ленте рекомендаций пользователей, а также продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании бренда. Spark Ads обеспечивает более высокие результаты от проведения рекл
13.07.2021 TikTok запускает в России Центр безопасности

призванный ознакомить аудиторию с политиками, инструментами и настройками, которые помогают делать TikTok дружелюбным местом. Сообщество TikTok - это миллионы авторов, которые ежедневно
30.05.2021 Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM

о возрасту для разных категорий пользователей. Рассмотрим, что предлагают самые популярные площадки.TikTok В TikTok в разделе «Настройки и конфиденциальность» есть пункт «Семейные настро
27.05.2021 TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента в России

Платформа для создания коротких видеороликов TikTok запускает Фонд вдохновляющих креаторов, впервые предоставляя им возможность монетизиро

Публикаций - 355, упоминаний - 432

ByteDance и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2940 123
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 97
Google LLC 12688 96
Meta Platforms - Facebook 4621 81
X Corp - Twitter 2938 58
Apple Inc 13154 55
Microsoft Corporation 25775 41
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 31
ByteDance 56 31
Amazon Inc - Amazon.com 3277 30
МегаФон 10742 28
Yandex - Яндекс 9216 24
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 22
Huawei 4676 21
Snapchat 151 21
Meta Platforms 180 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 18
VK - Mail.ru Group 3602 17
Samsung Electronics 11064 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
Roblox Corporation 96 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 12
data.ai - App Annie 85 11
Ростелеком 10948 11
Alphabet 177 10
Intel Corporation 12811 9
Nvidia Corp 4002 9
Alibaba Group 473 8
Tencent 190 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Oracle Corporation 7074 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Qualcomm Technologies 1974 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 6
OpenAI 541 6
Snap Inc 110 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 22
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 16
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 16
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Microsoft - LinkedIn 699 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 8
Газпром ПАО 1493 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Почта России ПАО 2370 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Альфа-Банк 1979 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 5
IKEA - ИКЕА 171 5
Vimeo - Видеохостинг 71 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
Tesla Motors 461 4
SoftBank Group 284 4
iHerb - маркетплейс 17 4
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
eBay Inc 1640 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
BMW Group 482 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Boeing 1031 2
Газпром нефть 725 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Ford 434 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 43
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
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Судебная власть - Judicial power 2500 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 2
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 164
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 105
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 83
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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