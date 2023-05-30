ByteDance - TikTok

TikTok начал тайно тестировать свой аналог ChatGPT, собирая данные ничего не подозревающих пользователей Источник неизвестен Сервис TikTok активно тестирует собственный чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ). Бот под

RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype «Недружественные» приложения В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, прекративших деятельность в России. Среди них – TikTok (компания ByteDance), Opera Mini (Opera) и Skype Lite (Microsoft). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработчика RuStore VK. Также в маркетплейсе появился картографический сервис

Likee смог заинтересовать аудиторию Tik Tok Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео. Об этом CNews с

МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода Полгода – и в продакшен Оператор связи МТС намерен запустить новый видеосервис для конкуренции с китайским TikTok и американским YouTube, пишет «Коммерсант». В рамка проекта МТС готовится не только привлечь новую аудиторию, которые ранее не пользовались сервисами такого плана, но и переманить как ми

Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom тки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и другие. Правительственный индустриальный центр компетенций одобрил несколько проектов по импортозамещению TikTok, Instagram* и Zoom В июле 2022 г. Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции. Их оказалось 32 по различным отраслям и сферам. Они должны определять, что необходимо

ИТ-шники спасены. Уволенных сотрудников крупных компаний приютит TikTok TikTok – спаситель Китайский сервис коротких видеороликов TikTok намерен принять на работу специалистов, уволенных из американских ИТ-компаний, пишет The Information. Многим из них даже не придется менять страну проживания – TikTok намеревается

«Мегафон»: пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok Пользователи старше 55 лет – единственная аудитория TikTok с растущим трафиком. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав с

Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео (Tony Blevins). Причиной увольнения стал его крайне неудачный с точки зрения общества «перфоманс» в TikTok, пишет Bloomberg. Карьеру Тони Блевинса в Apple погубила крайне неудачная шутка, сказа

Клиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке» Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил клиентам обменять неизрасходованные минуты на безлимитный трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке». При этом количество минут для обмена приравнивается ко времени нахождения на ресурсе. Tele2 продолжает развивать сервисы управления минутами. Клиенты оператора св

В России бум клонов TikTok. Сбербанк готовит сразу два сервиса с вертикальными видео Два импортонезависимых TikTok Сбербанк работает над двумя новыми проектами на замену китайской соцсети TikTok

Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp исы прочувствуют «закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне

Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки м GaryeonHan. В поиске всех приложений, на смартфонах Samsung работающих медленнее положенного, ему помогали другие пользователи из Южной Кореи. В список «проблемных» утилит вошли Instagram, Netflix, TikTok, а также Microsoft Office и Google Keep. Galaxy S22 Ultra - суперсовременный смартфон 2022 года. Но и он тоже «тормозит» в обычных приложениях GaryeonHan смог выяснить, что смартфоны нач

TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android Опасное сверхпопулярное приложение Приложение TikTok может оказаться очень опасным для всех, кто его установил, пишет портал TheWrap. Согласно исследованиям, проведенным неназванными «белыми хакерами», мобильная утилита соцсети может обход

Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка ли пройти еще одно испытание и попросила Alexa найти ей подходящее. Amazon запустила Alexa в ноябре 2014 г. За семь лет помощник так и не освоил русский язык, в отличие от Google Assistant. Все из-за TikTok Испытание с розеткой и монеткой Alexa придумала не сама, она попросту нашла его в интернете. Источником столь опасного челленджа стал видеосервис TikTok, по своей популярности к к

Исследование «Мегафона»: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России тях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют «Вконтакте» и TikTok, занимающие 28% и 24% соответственно. Самый высокий показатель прироста продемонстриро

Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором YouTube заставят платить Иностранные видеосервисы, в том числе YouTube и TikTok, могут обязать платить российским операторам связи за трафик. Как пишет «Коммерсант», эта мера входит в финальную версию пакета инициатив властей по поддержке отечественной телеком-отрас

«Яндекс» создал «убийцу» TikTok логеров в России станет больше Таким образом, «Дзен» постепенно превращается в отечественный аналог TikTok – китайской социальной сети целиком и полностью состоящей из коротких видеороликов. Дл

В России создан суверенный TikTok тал собственную платформу коротких видеороликов Yappy. Это своего рода конкурент китайского сервиса TikTok, пользующегося популярностью во всем мире, включая Россию. На запрос CNews о целевой а

Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok uTube — в нем сидят 72% детей. Топ-5 самых популярных соцсетей у несовершеннолетних детей: YouTube, TikTok, «ВКонтакте», Instagram, LIKE. Долгое времяпрепровождение в TikTok вызывает бес

TikTok запустил формат нативной рекламы Spark Ads для брендов TikTok запускает новый рекламный формат - Spark Ads, c помощью которого бренды смогут продвигать ролики из своих аккаунтов TikTok в ленте рекомендаций пользователей, а также продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании бренда. Spark Ads обеспечивает более высокие результаты от проведения рекл

TikTok запускает в России Центр безопасности призванный ознакомить аудиторию с политиками, инструментами и настройками, которые помогают делать TikTok дружелюбным местом. Сообщество TikTok - это миллионы авторов, которые ежедневно

Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM о возрасту для разных категорий пользователей. Рассмотрим, что предлагают самые популярные площадки.TikTok В TikTok в разделе «Настройки и конфиденциальность» есть пункт «Семейные настро

TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента в России Платформа для создания коротких видеороликов TikTok запускает Фонд вдохновляющих креаторов, впервые предоставляя им возможность монетизиро

Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok первых их покупателей окажутся американская корпорация Microsoft и китайский техногигант Tencent. Со слов Джеймс, в список клиентов также вошла китайская компания ByteDance, разработчик видеосервиса TikTok. Названия других компаний, интересующихся ее процессорами, Джеймс не раскрывает, утверждая, что в списке есть много крупных корпораций. Главным отличием новых процессоров Ampere станут и

Facebok, Instagram, TikTok и Twitter совместно разгромили сеть продажи краденных аккаунтов Операция «Погром» Facebok, Instagram, TikTok и Twitter провели скоординированную операцию против перекупщиков краденых аккаунтов. Их собственные учетные записи массово удалялись, вдобавок соцсети перехватили контроль над аккантами,

Check Point: Новая уязвимость TikTok позволяет собирать личные данные пользователей ователи компании Check Point Software Technologies Ltd. обнаружили брешь в функции «Найти друзей» в TikTok. Если ее не устранить, данная уязвимость позволит злоумышленникам получать доступ к ли

«Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой диа» собирается запустить в России новый сервис, позволяющий пользователям загружать вертикальные видео различной направленности. Другими словами, холдинг создает отечественного конкурента китайского TikTok – самого популярного сервиса вертикальных видео в мире. Для создания своего сервиса «Газпром-медиа» приобрел у компании ООО «Ямолодец» российское приложение «Я молодец», пишет «Коммерсан

Два «детских» бага в TikTok позволяли красть аккаунты в один клик XSS плюс CSRF В TikTok обезврежена опасная уязвимость, допускавшая захват чужого аккаунта «в один клик», сооб

Tele2 запускает «Безлимит на TikTok» Tele2 обнуляет трафик в TikTok. Теперь абоненты пакетных тарифных планов смогут пользоваться социальной сетью, не рас

Популярные каналы в TikTok рекламируют приложения, выманивающие деньги Хочешь жить, умей рекламироваться Сразу несколько профилей в TikTok и Instagram с аудиторией от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч подписчиков про

В США вводится запрет на WeChat и TikTok с 20 сентября 2020 г. на территории США вводится тотальный запрет на поддержку приложений WeChat и TikTok. Для пользователей во всем мире за пределами Китая это означает полную блокировку дост

Microsoft осталась без TikTok. Китайцы ей отказали в пользу неожиданного конкурента Microsoft получила отказ Компания ByteDance, владелец популярного видеосервиса TikTok, поставила точку в переговорах о продаже его корпорации Microsoft. Она ответила отказо

«Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов «Тинькофф Мобайл» добавил популярную платформу для создания и просмотра видео TikTok в пакет безлимитных видеосервисов. Теперь для абонентов оператора, подключивших пакет «Видео», трафик TikTok будет бесплатным, при этом его стоимость не изменится. Пакетное предло

На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель Новый потенциальный владелец TikTok Американский ритейлер Walmart заявил о своей заинтересованности в приобретении бизнеса

Instagram Reels — неудачный клон TikTok? Instagram официально запускает свой ответ на популярное приложение TikTok — Instagram Reels. Новая функция позволяет пользователям записывать и редактировать 15-секундные видео со звуком а-ля Vine и TikTok. Делиться роликами с подписчиками можно в специ

У Microsoft есть только 45 дней, чтобы купить Tiktok Ценная покупка После горячего обсуждения дальнейшей судьбы Tiktok Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил Microsoft провести переговоры о покупке скандально известного приложения с его создателем компанией Bytedance. Об этом компания написа

Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc 2020 г. Оно может получить название ByteDance Office Tools. Распространение нового проекта она намерена начать с Китая, о своих планах по выходу на мировую арену компания пока не сообщает. Владельцы TikTok откроют для себя новую сферу деятельности Сама ByteDance основана в 2012 г. и в настоящее время, по данным Bloomberg, считается наиболее ценным стартапом в мире. Именно эта компания разв

TikTok при поддержке РОЦИТ займется повышением знаний о безопасности в интернете рмы, так и более широкую аудиторию, и тем самым способствовать ее цифровому благополучию. 8 февраля TikTok и РОЦИТ запустили специальный аккаунт «Безопасный TikTok» @rusafety, цель котор

Чужой аккаунт TikTok можно легко захватить с помощью официального приложения Достаточно знать номер Эксперты компании CheckPoint обнаружили в официальном мобильном приложении китайской социальной сети TikTok ряд уязвимостей, которые позволяют перехватывать контроль над аккаунтом. Для этого злоумышленнику требуется лишь знать номер мобильного телефона потенциальной жертвы. TikTok - кит