ByteDance TikTok
|30.05.2023
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TikTok начал тайно тестировать свой аналог ChatGPT, собирая данные ничего не подозревающих пользователей
Источник неизвестен Сервис TikTok активно тестирует собственный чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ). Бот под
|24.05.2023
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RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype
«Недружественные» приложения В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, прекративших деятельность в России. Среди них – TikTok (компания ByteDance), Opera Mini (Opera) и Skype Lite (Microsoft). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработчика RuStore VK. Также в маркетплейсе появился картографический сервис
|31.03.2023
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Likee смог заинтересовать аудиторию Tik Tok
Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео. Об этом CNews с
|15.03.2023
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МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода
Полгода – и в продакшен Оператор связи МТС намерен запустить новый видеосервис для конкуренции с китайским TikTok и американским YouTube, пишет «Коммерсант». В рамка проекта МТС готовится не только привлечь новую аудиторию, которые ранее не пользовались сервисами такого плана, но и переманить как ми
|24.11.2022
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Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom
тки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и другие. Правительственный индустриальный центр компетенций одобрил несколько проектов по импортозамещению TikTok, Instagram* и Zoom В июле 2022 г. Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции. Их оказалось 32 по различным отраслям и сферам. Они должны определять, что необходимо
|17.11.2022
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ИТ-шники спасены. Уволенных сотрудников крупных компаний приютит TikTok
TikTok – спаситель Китайский сервис коротких видеороликов TikTok намерен принять на работу специалистов, уволенных из американских ИТ-компаний, пишет The Information. Многим из них даже не придется менять страну проживания – TikTok намеревается
|10.11.2022
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«Мегафон»: пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok
Пользователи старше 55 лет – единственная аудитория TikTok с растущим трафиком. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав с
|30.09.2022
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Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео
(Tony Blevins). Причиной увольнения стал его крайне неудачный с точки зрения общества «перфоманс» в TikTok, пишет Bloomberg. Карьеру Тони Блевинса в Apple погубила крайне неудачная шутка, сказа
|16.08.2022
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Клиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке»
Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил клиентам обменять неизрасходованные минуты на безлимитный трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке». При этом количество минут для обмена приравнивается ко времени нахождения на ресурсе. Tele2 продолжает развивать сервисы управления минутами. Клиенты оператора св
|18.07.2022
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В России бум клонов TikTok. Сбербанк готовит сразу два сервиса с вертикальными видео
Два импортонезависимых TikTok Сбербанк работает над двумя новыми проектами на замену китайской соцсети TikTok
|14.07.2022
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Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp
исы прочувствуют «закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне
|03.03.2022
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Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки
м GaryeonHan. В поиске всех приложений, на смартфонах Samsung работающих медленнее положенного, ему помогали другие пользователи из Южной Кореи. В список «проблемных» утилит вошли Instagram, Netflix, TikTok, а также Microsoft Office и Google Keep. Galaxy S22 Ultra - суперсовременный смартфон 2022 года. Но и он тоже «тормозит» в обычных приложениях GaryeonHan смог выяснить, что смартфоны нач
|15.02.2022
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TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android
Опасное сверхпопулярное приложение Приложение TikTok может оказаться очень опасным для всех, кто его установил, пишет портал TheWrap. Согласно исследованиям, проведенным неназванными «белыми хакерами», мобильная утилита соцсети может обход
|29.12.2021
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Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка
ли пройти еще одно испытание и попросила Alexa найти ей подходящее. Amazon запустила Alexa в ноябре 2014 г. За семь лет помощник так и не освоил русский язык, в отличие от Google Assistant. Все из-за TikTok Испытание с розеткой и монеткой Alexa придумала не сама, она попросту нашла его в интернете. Источником столь опасного челленджа стал видеосервис TikTok, по своей популярности к к
|08.12.2021
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Исследование «Мегафона»: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России
тях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют «Вконтакте» и TikTok, занимающие 28% и 24% соответственно. Самый высокий показатель прироста продемонстриро
|24.11.2021
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Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором
YouTube заставят платить Иностранные видеосервисы, в том числе YouTube и TikTok, могут обязать платить российским операторам связи за трафик. Как пишет «Коммерсант», эта мера входит в финальную версию пакета инициатив властей по поддержке отечественной телеком-отрас
|30.09.2021
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«Яндекс» создал «убийцу» TikTok
логеров в России станет больше Таким образом, «Дзен» постепенно превращается в отечественный аналог TikTok – китайской социальной сети целиком и полностью состоящей из коротких видеороликов. Дл
|27.09.2021
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В России создан суверенный TikTok
тал собственную платформу коротких видеороликов Yappy. Это своего рода конкурент китайского сервиса TikTok, пользующегося популярностью во всем мире, включая Россию. На запрос CNews о целевой а
|22.07.2021
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Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok
uTube — в нем сидят 72% детей. Топ-5 самых популярных соцсетей у несовершеннолетних детей: YouTube, TikTok, «ВКонтакте», Instagram, LIKE. Долгое времяпрепровождение в TikTok вызывает бес
|21.07.2021
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TikTok запустил формат нативной рекламы Spark Ads для брендов
TikTok запускает новый рекламный формат - Spark Ads, c помощью которого бренды смогут продвигать ролики из своих аккаунтов TikTok в ленте рекомендаций пользователей, а также продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании бренда. Spark Ads обеспечивает более высокие результаты от проведения рекл
|13.07.2021
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TikTok запускает в России Центр безопасности
призванный ознакомить аудиторию с политиками, инструментами и настройками, которые помогают делать TikTok дружелюбным местом. Сообщество TikTok - это миллионы авторов, которые ежедневно
|30.05.2021
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Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM
о возрасту для разных категорий пользователей. Рассмотрим, что предлагают самые популярные площадки.TikTok В TikTok в разделе «Настройки и конфиденциальность» есть пункт «Семейные настро
|27.05.2021
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TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента в России
Платформа для создания коротких видеороликов TikTok запускает Фонд вдохновляющих креаторов, впервые предоставляя им возможность монетизиро
|21.05.2021
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Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok
первых их покупателей окажутся американская корпорация Microsoft и китайский техногигант Tencent. Со слов Джеймс, в список клиентов также вошла китайская компания ByteDance, разработчик видеосервиса TikTok. Названия других компаний, интересующихся ее процессорами, Джеймс не раскрывает, утверждая, что в списке есть много крупных корпораций. Главным отличием новых процессоров Ampere станут и
|08.02.2021
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Facebok, Instagram, TikTok и Twitter совместно разгромили сеть продажи краденных аккаунтов
Операция «Погром» Facebok, Instagram, TikTok и Twitter провели скоординированную операцию против перекупщиков краденых аккаунтов. Их собственные учетные записи массово удалялись, вдобавок соцсети перехватили контроль над аккантами,
|26.01.2021
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Check Point: Новая уязвимость TikTok позволяет собирать личные данные пользователей
ователи компании Check Point Software Technologies Ltd. обнаружили брешь в функции «Найти друзей» в TikTok. Если ее не устранить, данная уязвимость позволит злоумышленникам получать доступ к ли
|23.12.2020
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«Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой
диа» собирается запустить в России новый сервис, позволяющий пользователям загружать вертикальные видео различной направленности. Другими словами, холдинг создает отечественного конкурента китайского TikTok – самого популярного сервиса вертикальных видео в мире. Для создания своего сервиса «Газпром-медиа» приобрел у компании ООО «Ямолодец» российское приложение «Я молодец», пишет «Коммерсан
|25.11.2020
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Два «детских» бага в TikTok позволяли красть аккаунты в один клик
XSS плюс CSRF В TikTok обезврежена опасная уязвимость, допускавшая захват чужого аккаунта «в один клик», сооб
|19.11.2020
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Tele2 запускает «Безлимит на TikTok»
Tele2 обнуляет трафик в TikTok. Теперь абоненты пакетных тарифных планов смогут пользоваться социальной сетью, не рас
|24.09.2020
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Популярные каналы в TikTok рекламируют приложения, выманивающие деньги
Хочешь жить, умей рекламироваться Сразу несколько профилей в TikTok и Instagram с аудиторией от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч подписчиков про
|18.09.2020
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok
с 20 сентября 2020 г. на территории США вводится тотальный запрет на поддержку приложений WeChat и TikTok. Для пользователей во всем мире за пределами Китая это означает полную блокировку дост
|14.09.2020
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Microsoft осталась без TikTok. Китайцы ей отказали в пользу неожиданного конкурента
Microsoft получила отказ Компания ByteDance, владелец популярного видеосервиса TikTok, поставила точку в переговорах о продаже его корпорации Microsoft. Она ответила отказо
|01.09.2020
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«Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов
«Тинькофф Мобайл» добавил популярную платформу для создания и просмотра видео TikTok в пакет безлимитных видеосервисов. Теперь для абонентов оператора, подключивших пакет «Видео», трафик TikTok будет бесплатным, при этом его стоимость не изменится. Пакетное предло
|28.08.2020
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На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель
Новый потенциальный владелец TikTok Американский ритейлер Walmart заявил о своей заинтересованности в приобретении бизнеса
|18.08.2020
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Instagram Reels — неудачный клон TikTok?
Instagram официально запускает свой ответ на популярное приложение TikTok — Instagram Reels. Новая функция позволяет пользователям записывать и редактировать 15-секундные видео со звуком а-ля Vine и TikTok. Делиться роликами с подписчиками можно в специ
|03.08.2020
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У Microsoft есть только 45 дней, чтобы купить Tiktok
Ценная покупка После горячего обсуждения дальнейшей судьбы Tiktok Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил Microsoft провести переговоры о покупке скандально известного приложения с его создателем компанией Bytedance. Об этом компания написа
|10.03.2020
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Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc
2020 г. Оно может получить название ByteDance Office Tools. Распространение нового проекта она намерена начать с Китая, о своих планах по выходу на мировую арену компания пока не сообщает. Владельцы TikTok откроют для себя новую сферу деятельности Сама ByteDance основана в 2012 г. и в настоящее время, по данным Bloomberg, считается наиболее ценным стартапом в мире. Именно эта компания разв
|11.02.2020
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TikTok при поддержке РОЦИТ займется повышением знаний о безопасности в интернете
рмы, так и более широкую аудиторию, и тем самым способствовать ее цифровому благополучию. 8 февраля TikTok и РОЦИТ запустили специальный аккаунт «Безопасный TikTok» @rusafety, цель котор
|10.01.2020
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Чужой аккаунт TikTok можно легко захватить с помощью официального приложения
Достаточно знать номер Эксперты компании CheckPoint обнаружили в официальном мобильном приложении китайской социальной сети TikTok ряд уязвимостей, которые позволяют перехватывать контроль над аккаунтом. Для этого злоумышленнику требуется лишь знать номер мобильного телефона потенциальной жертвы. TikTok - кит
|09.04.2019
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Bringly договорились о сотрудничестве с TikTok
Платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию. Сотрудничество предполагает взаимное привлечение пользователей на платформы, совместные маркетинговые акции с привл
ByteDance замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2881 15
|Хинштейн Александр 98 12
|Мишустин Михаил 562 9
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 279 9
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 377 8
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 7
|Горелкин Антон 72 6
|Боярский Сергей 24 6
|Жаров Александр 174 5
|Пюскюлян Ирина 19 5
|Гребенников Сергей 31 5
|Кудрявцев Максим 41 4
|Haugen Frances - Хоген Фрэнсис 8 4
|Боярский Михаил 8 4
|Пушков Алексей 10 4
|Ганеева Эльза 10 4
|Вайно Антон 24 4
|Дуров Павел 264 4
|Мельникова Анастасия 286 4
|Водясов Алексей 204 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 3
|Решетин Олег 42 3
|Blevins Tony - Блевинс Тони 3 3
|Satya Nadella - Сатья Наделла 193 3
|Ларкина Анна 12 3
|Чернышенко Дмитрий 517 2
|Мизулина Екатерина 12 2
|Козак Алексей 3 2
|Тихонова Катерина 3 2
|Михайлов Артем 8 2
|Славинский Михаил 13 2
|Чебатков Евгений 2 2
|Williams Jeff - Уильямс Джефф 15 2
|Hankey Evans - Хэнки Эванс 4 2
|Мизулина Елена 22 2
|Михеева Алла 3 2
|Казарян Карен 70 2
|Комиссаров Алексей 20 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 2
|Батюшков Константин 1 1
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