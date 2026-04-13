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ByteDance TikTok
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.04.2026
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Российское подразделение TikTok понесло почти миллиардный убыток за прошлый год. Это в пять раз больше, чем в позапрошлом
Убыточное подразделение Согласно данным из карточки компании в базе ФНС, убыток российского подразделения TikTok по итогам 2025 г. вырос примерно на 356% и достиг почти 681 млн руб. В 2024 г. этот показатель составлял 149 млн рублей. Первым об этом сообщило агентство ТАСС. По информации издания, вп
|21.01.2026
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«Мамонт» ищет друга: мошенники через TikTok арендуют аккаунты сервисов бесплатных объявлений
Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новый сценарий привлечения школьников и студентов в мошеннические схемы. Злоумышленники через TikTok распространяют короткие видео с обещанием быстрого дохода за аренду аккаунтов сервисов бесплатных объявлений – от 7 тыс. до 18 тыс. руб. за неделю. Используя такой аккаунт, злоумышленник
|29.12.2025
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Сомнительные итоги года: мошенники придумали новые способы угона аккаунтов в Telegram
года отмечает активизацию мошенничества в Telegram с использованием праздничной тематики. Злоумышленники распространяют видео о фиктивной раздаче призов по итогам 2025 г. самым активным пользователям TikTok и Telegram. Под предлогом подсчета статистики, а также получения призов и адвент-календарей от известных маркетплейсов пользователям рекомендуют подписаться на десятки сомнительных Teleg
|03.12.2025
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F6: мошенники похищают финансовые данные через фейковые приложения YouTube и TikTok
берпреступностью, зафиксировала новый сценарий распространения вредоносных мобильных приложений для кражи банковских данных. Android-троян маскируют под расширенные и «18+» версии приложений YouTube, TikTok, а также навигаторы и приложения оплаты штрафов. С начала октября 2025 г. аналитики F6 обнаружили более 30 доменов, которые использовались для распространения вредоносного ПО, все они уж
|12.09.2025
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Франция начинает уголовное преследование TikTok: Он вредит детской психике
Обвинения в адрес TikTok Французский депутат Артур Делапорт (Arthur Delaporte) направил в прокуратуру обращение
|26.06.2025
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Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов
В числе таких компаний Карбовский назвал американские Google, Facebook*, Akamai (CDN-провайдер, работает с Apple, Steam, Microsoft и др), британского провайдера CDN 77 и китайскую ByteDance (владеет TikTok). «Как минимум Google и Akamai обращались к белорусским операторам, чтобы те оказали содействие в подключении российских операторов» через варшавское оборудование, сказал Карбовский. Зач
|18.06.2025
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TikTok нацелился заменить живых блогеров искусственным интеллектом
Человекоподобные роботы Социальная сеть TikTok решила значительно проредить экосистему своих инфлюенсеров - популярных аккаунтов, кот
|01.04.2025
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На новых смартфонах, продающихся в России, нашли предустановленный троян, крадущий аккаунты Telegram и TikTok
Обнаружен вирус с модификацией На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в TikTok и Telegram, об этом сообщило РБК. На новых смартфонах с операционной системой (ОС) And
|27.01.2025
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Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов
кущий момент общая сумма штрафов, которые применили к компаниям, нарушающим законодательство, составила 35 млрд 405 млн руб. При этом почти 100 млн начислено в 2024 г.». Минфин России Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram игнорируют требования Роскомнадзора о начислении штрафов на сумму свыше 35 млрд руб. Эксперты отмечают, что крупные корпорации, такие как Google, в настоящее время
|10.01.2025
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В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят
Заявка на приобретение социальной сети Миллиардер Фрэнк Маккорт (Frank McCourt) уже заручился поддержкой инвесторов на сумму $20 млрд для потенциального приобретения TikTok у китайской компании ByteDance, об этом пишет PR Newswire. Длительная тяжба обязывает головную компанию продать бизнес в США до 19 января 2025 г., чтобы избежать полного запрета социальн
|30.10.2024
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Один из старейших банков в мире требует назад деньги, которые клиенты получили из-за глюка банкоматов. О нем они узнали из TikTok
C. Банк 28 октября этого года подал иски по меньшей мере в три федеральных суда, нацелившись на некоторых лиц, снявших наибольшие суммы в так называемом «баге бесконечных денег», ставшего вирусным на TikTok и других социальных ИТ-платформах в конце августа. По делу в Хьюстоне фигурирует мужчина, который должен JPMorgan $290 тыс. после того, как неизвестный сообщник внес поддельный чек на су
|09.07.2024
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Вышла новая социальная медиаплатформа Telefanz – конкурент TikTok
Новая социальная медиаплатформа Telefanz призвана составить конкуренцию другим социальным медиаплатформам, в частности TikTok, предлагая приложение на 17 языках, включая русский, а также оригинальный контент, создаваемый только проверенными авторами и стримерами, и безопасное сообщество. Об этом CNews сообщили
|06.05.2024
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Tele2: пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса
ыявил изменений в поведении клиентов в социальной сети в ходе исследования активности пользователей TikTok – на нее не влияют ни введение, ни снятие ограничений для клиентов из России. Аналитик
|27.04.2024
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Сразу после TikTok в США под запрет попадет DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА
что DJI предоставляет китайскому правительству информацию о критически важной инфраструктуре в США. Unsplash - Aaron Burden Америка не остановилась на сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok «Дроны DJI не собирают журналы полетов, фотографии или видео - по умолчанию... Частная китайская компания не является военной. Мы остаемся одной из немногих компаний-производителей дроно
|11.01.2024
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Telegram обогнал TikTok среди самых популярных приложений в новогодние праздники
ерживает VK, который демонстрирует потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 г. (+1%). На третью строчку вышел Telegram, прибавив сразу 46%, что позволило ему в этом году обойти TikTok (последний просел на 17%). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Завершает топ-5 приложений «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%. Категория мессенджеров в ц
|15.12.2023
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Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok
ированные ролики длительностью в пределах одной минуты. Это один из новейших сервисов такого рода – он работает с августа 2021 г., и его цель, как и всех остальных подобных проектов – конкурировать с TikTok. Это китайский сервис коротких видеороликов, запущенный в сентябре 2016 г. и являющийся самым известным и популярным в мире. После 24 февраля 2022 г. TikTok запретил своим российс
|23.11.2023
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Дети переключились с TikTok на мессенджеры
соцсети вместе взятые. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. К такому выводу пришли эксперты
|30.05.2023
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TikTok начал тайно тестировать свой аналог ChatGPT, собирая данные ничего не подозревающих пользователей
Источник неизвестен Сервис TikTok активно тестирует собственный чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ). Бот под
|24.05.2023
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RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype
«Недружественные» приложения В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, прекративших деятельность в России. Среди них – TikTok (компания ByteDance), Opera Mini (Opera) и Skype Lite (Microsoft). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработчика RuStore VK. Также в маркетплейсе появился картографический сервис
|31.03.2023
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Likee смог заинтересовать аудиторию Tik Tok
Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео. Об этом CNews с
|15.03.2023
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МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода
Полгода – и в продакшен Оператор связи МТС намерен запустить новый видеосервис для конкуренции с китайским TikTok и американским YouTube, пишет «Коммерсант». В рамка проекта МТС готовится не только привлечь новую аудиторию, которые ранее не пользовались сервисами такого плана, но и переманить как ми
|24.11.2022
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Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom
тки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и другие. Правительственный индустриальный центр компетенций одобрил несколько проектов по импортозамещению TikTok, Instagram* и Zoom В июле 2022 г. Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции. Их оказалось 32 по различным отраслям и сферам. Они должны определять, что необходимо
|17.11.2022
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ИТ-шники спасены. Уволенных сотрудников крупных компаний приютит TikTok
TikTok – спаситель Китайский сервис коротких видеороликов TikTok намерен принять на работу специалистов, уволенных из американских ИТ-компаний, пишет The Information. Многим из них даже не придется менять страну проживания – TikTok намеревается
|10.11.2022
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«Мегафон»: пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok
Пользователи старше 55 лет – единственная аудитория TikTok с растущим трафиком. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав с
|30.09.2022
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Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео
(Tony Blevins). Причиной увольнения стал его крайне неудачный с точки зрения общества «перфоманс» в TikTok, пишет Bloomberg. Карьеру Тони Блевинса в Apple погубила крайне неудачная шутка, сказа
|16.08.2022
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Клиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке»
Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил клиентам обменять неизрасходованные минуты на безлимитный трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке». При этом количество минут для обмена приравнивается ко времени нахождения на ресурсе. Tele2 продолжает развивать сервисы управления минутами. Клиенты оператора св
|18.07.2022
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В России бум клонов TikTok. Сбербанк готовит сразу два сервиса с вертикальными видео
Два импортонезависимых TikTok Сбербанк работает над двумя новыми проектами на замену китайской соцсети TikTok
|14.07.2022
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Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp
исы прочувствуют «закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне
|03.03.2022
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Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки
м GaryeonHan. В поиске всех приложений, на смартфонах Samsung работающих медленнее положенного, ему помогали другие пользователи из Южной Кореи. В список «проблемных» утилит вошли Instagram, Netflix, TikTok, а также Microsoft Office и Google Keep. Galaxy S22 Ultra - суперсовременный смартфон 2022 года. Но и он тоже «тормозит» в обычных приложениях GaryeonHan смог выяснить, что смартфоны нач
|15.02.2022
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TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android
Опасное сверхпопулярное приложение Приложение TikTok может оказаться очень опасным для всех, кто его установил, пишет портал TheWrap. Согласно исследованиям, проведенным неназванными «белыми хакерами», мобильная утилита соцсети может обход
|29.12.2021
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Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка
ли пройти еще одно испытание и попросила Alexa найти ей подходящее. Amazon запустила Alexa в ноябре 2014 г. За семь лет помощник так и не освоил русский язык, в отличие от Google Assistant. Все из-за TikTok Испытание с розеткой и монеткой Alexa придумала не сама, она попросту нашла его в интернете. Источником столь опасного челленджа стал видеосервис TikTok, по своей популярности к к
|08.12.2021
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Исследование «Мегафона»: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России
тях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют «Вконтакте» и TikTok, занимающие 28% и 24% соответственно. Самый высокий показатель прироста продемонстриро
|24.11.2021
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Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором
YouTube заставят платить Иностранные видеосервисы, в том числе YouTube и TikTok, могут обязать платить российским операторам связи за трафик. Как пишет «Коммерсант», эта мера входит в финальную версию пакета инициатив властей по поддержке отечественной телеком-отрас
|30.09.2021
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«Яндекс» создал «убийцу» TikTok
логеров в России станет больше Таким образом, «Дзен» постепенно превращается в отечественный аналог TikTok – китайской социальной сети целиком и полностью состоящей из коротких видеороликов. Дл
|27.09.2021
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В России создан суверенный TikTok
тал собственную платформу коротких видеороликов Yappy. Это своего рода конкурент китайского сервиса TikTok, пользующегося популярностью во всем мире, включая Россию. На запрос CNews о целевой а
|22.07.2021
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Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok
uTube — в нем сидят 72% детей. Топ-5 самых популярных соцсетей у несовершеннолетних детей: YouTube, TikTok, «ВКонтакте», Instagram, LIKE. Долгое времяпрепровождение в TikTok вызывает бес
|21.07.2021
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TikTok запустил формат нативной рекламы Spark Ads для брендов
TikTok запускает новый рекламный формат - Spark Ads, c помощью которого бренды смогут продвигать ролики из своих аккаунтов TikTok в ленте рекомендаций пользователей, а также продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании бренда. Spark Ads обеспечивает более высокие результаты от проведения рекл
|13.07.2021
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TikTok запускает в России Центр безопасности
призванный ознакомить аудиторию с политиками, инструментами и настройками, которые помогают делать TikTok дружелюбным местом. Сообщество TikTok - это миллионы авторов, которые ежедневно
|30.05.2021
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Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM
о возрасту для разных категорий пользователей. Рассмотрим, что предлагают самые популярные площадки.TikTok В TikTok в разделе «Настройки и конфиденциальность» есть пункт «Семейные настро
|27.05.2021
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TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента в России
Платформа для создания коротких видеороликов TikTok запускает Фонд вдохновляющих креаторов, впервые предоставляя им возможность монетизиро
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