ByteDance - TikTok

Российское подразделение TikTok понесло почти миллиардный убыток за прошлый год. Это в пять раз больше, чем в позапрошлом Убыточное подразделение Согласно данным из карточки компании в базе ФНС, убыток российского подразделения TikTok по итогам 2025 г. вырос примерно на 356% и достиг почти 681 млн руб. В 2024 г. этот показатель составлял 149 млн рублей. Первым об этом сообщило агентство ТАСС. По информации издания, вп

«Мамонт» ищет друга: мошенники через TikTok арендуют аккаунты сервисов бесплатных объявлений Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новый сценарий привлечения школьников и студентов в мошеннические схемы. Злоумышленники через TikTok распространяют короткие видео с обещанием быстрого дохода за аренду аккаунтов сервисов бесплатных объявлений – от 7 тыс. до 18 тыс. руб. за неделю. Используя такой аккаунт, злоумышленник

Сомнительные итоги года: мошенники придумали новые способы угона аккаунтов в Telegram года отмечает активизацию мошенничества в Telegram с использованием праздничной тематики. Злоумышленники распространяют видео о фиктивной раздаче призов по итогам 2025 г. самым активным пользователям TikTok и Telegram. Под предлогом подсчета статистики, а также получения призов и адвент-календарей от известных маркетплейсов пользователям рекомендуют подписаться на десятки сомнительных Teleg

F6: мошенники похищают финансовые данные через фейковые приложения YouTube и TikTok берпреступностью, зафиксировала новый сценарий распространения вредоносных мобильных приложений для кражи банковских данных. Android-троян маскируют под расширенные и «18+» версии приложений YouTube, TikTok, а также навигаторы и приложения оплаты штрафов. С начала октября 2025 г. аналитики F6 обнаружили более 30 доменов, которые использовались для распространения вредоносного ПО, все они уж

Франция начинает уголовное преследование TikTok: Он вредит детской психике Обвинения в адрес TikTok Французский депутат Артур Делапорт (Arthur Delaporte) направил в прокуратуру обращение

Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов В числе таких компаний Карбовский назвал американские Google, Facebook*, Akamai (CDN-провайдер, работает с Apple, Steam, Microsoft и др), британского провайдера CDN 77 и китайскую ByteDance (владеет TikTok). «Как минимум Google и Akamai обращались к белорусским операторам, чтобы те оказали содействие в подключении российских операторов» через варшавское оборудование, сказал Карбовский. Зач

TikTok нацелился заменить живых блогеров искусственным интеллектом Человекоподобные роботы Социальная сеть TikTok решила значительно проредить экосистему своих инфлюенсеров - популярных аккаунтов, кот

На новых смартфонах, продающихся в России, нашли предустановленный троян, крадущий аккаунты Telegram и TikTok Обнаружен вирус с модификацией На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в TikTok и Telegram, об этом сообщило РБК. На новых смартфонах с операционной системой (ОС) And

Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов кущий момент общая сумма штрафов, которые применили к компаниям, нарушающим законодательство, составила 35 млрд 405 млн руб. При этом почти 100 млн начислено в 2024 г.». Минфин России Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram игнорируют требования Роскомнадзора о начислении штрафов на сумму свыше 35 млрд руб. Эксперты отмечают, что крупные корпорации, такие как Google, в настоящее время

В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят Заявка на приобретение социальной сети Миллиардер Фрэнк Маккорт (Frank McCourt) уже заручился поддержкой инвесторов на сумму $20 млрд для потенциального приобретения TikTok у китайской компании ByteDance, об этом пишет PR Newswire. Длительная тяжба обязывает головную компанию продать бизнес в США до 19 января 2025 г., чтобы избежать полного запрета социальн

Один из старейших банков в мире требует назад деньги, которые клиенты получили из-за глюка банкоматов. О нем они узнали из TikTok C. Банк 28 октября этого года подал иски по меньшей мере в три федеральных суда, нацелившись на некоторых лиц, снявших наибольшие суммы в так называемом «баге бесконечных денег», ставшего вирусным на TikTok и других социальных ИТ-платформах в конце августа. По делу в Хьюстоне фигурирует мужчина, который должен JPMorgan $290 тыс. после того, как неизвестный сообщник внес поддельный чек на су

Вышла новая социальная медиаплатформа Telefanz – конкурент TikTok Новая социальная медиаплатформа Telefanz призвана составить конкуренцию другим социальным медиаплатформам, в частности TikTok, предлагая приложение на 17 языках, включая русский, а также оригинальный контент, создаваемый только проверенными авторами и стримерами, и безопасное сообщество. Об этом CNews сообщили

Tele2: пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса ыявил изменений в поведении клиентов в социальной сети в ходе исследования активности пользователей TikTok – на нее не влияют ни введение, ни снятие ограничений для клиентов из России. Аналитик

Сразу после TikTok в США под запрет попадет DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА что DJI предоставляет китайскому правительству информацию о критически важной инфраструктуре в США. Unsplash - Aaron Burden Америка не остановилась на сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok «Дроны DJI не собирают журналы полетов, фотографии или видео - по умолчанию... Частная китайская компания не является военной. Мы остаемся одной из немногих компаний-производителей дроно

Telegram обогнал TikTok среди самых популярных приложений в новогодние праздники ерживает VK, который демонстрирует потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 г. (+1%). На третью строчку вышел Telegram, прибавив сразу 46%, что позволило ему в этом году обойти TikTok (последний просел на 17%). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Завершает топ-5 приложений «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%. Категория мессенджеров в ц

Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok ированные ролики длительностью в пределах одной минуты. Это один из новейших сервисов такого рода – он работает с августа 2021 г., и его цель, как и всех остальных подобных проектов – конкурировать с TikTok. Это китайский сервис коротких видеороликов, запущенный в сентябре 2016 г. и являющийся самым известным и популярным в мире. После 24 февраля 2022 г. TikTok запретил своим российс

Дети переключились с TikTok на мессенджеры соцсети вместе взятые. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. К такому выводу пришли эксперты

TikTok начал тайно тестировать свой аналог ChatGPT, собирая данные ничего не подозревающих пользователей Источник неизвестен Сервис TikTok активно тестирует собственный чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ). Бот под

RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype «Недружественные» приложения В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, прекративших деятельность в России. Среди них – TikTok (компания ByteDance), Opera Mini (Opera) и Skype Lite (Microsoft). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработчика RuStore VK. Также в маркетплейсе появился картографический сервис

Likee смог заинтересовать аудиторию Tik Tok Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео. Об этом CNews с

МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода Полгода – и в продакшен Оператор связи МТС намерен запустить новый видеосервис для конкуренции с китайским TikTok и американским YouTube, пишет «Коммерсант». В рамка проекта МТС готовится не только привлечь новую аудиторию, которые ранее не пользовались сервисами такого плана, но и переманить как ми

Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom тки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и другие. Правительственный индустриальный центр компетенций одобрил несколько проектов по импортозамещению TikTok, Instagram* и Zoom В июле 2022 г. Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции. Их оказалось 32 по различным отраслям и сферам. Они должны определять, что необходимо

ИТ-шники спасены. Уволенных сотрудников крупных компаний приютит TikTok TikTok – спаситель Китайский сервис коротких видеороликов TikTok намерен принять на работу специалистов, уволенных из американских ИТ-компаний, пишет The Information. Многим из них даже не придется менять страну проживания – TikTok намеревается

«Мегафон»: пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok Пользователи старше 55 лет – единственная аудитория TikTok с растущим трафиком. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав с

Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео (Tony Blevins). Причиной увольнения стал его крайне неудачный с точки зрения общества «перфоманс» в TikTok, пишет Bloomberg. Карьеру Тони Блевинса в Apple погубила крайне неудачная шутка, сказа

Клиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке» Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил клиентам обменять неизрасходованные минуты на безлимитный трафик в YouTube, TikTok, «Вконтакте» и «Звуке». При этом количество минут для обмена приравнивается ко времени нахождения на ресурсе. Tele2 продолжает развивать сервисы управления минутами. Клиенты оператора св

В России бум клонов TikTok. Сбербанк готовит сразу два сервиса с вертикальными видео Два импортонезависимых TikTok Сбербанк работает над двумя новыми проектами на замену китайской соцсети TikTok

Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp исы прочувствуют «закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне

Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки м GaryeonHan. В поиске всех приложений, на смартфонах Samsung работающих медленнее положенного, ему помогали другие пользователи из Южной Кореи. В список «проблемных» утилит вошли Instagram, Netflix, TikTok, а также Microsoft Office и Google Keep. Galaxy S22 Ultra - суперсовременный смартфон 2022 года. Но и он тоже «тормозит» в обычных приложениях GaryeonHan смог выяснить, что смартфоны нач

TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android Опасное сверхпопулярное приложение Приложение TikTok может оказаться очень опасным для всех, кто его установил, пишет портал TheWrap. Согласно исследованиям, проведенным неназванными «белыми хакерами», мобильная утилита соцсети может обход

Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка ли пройти еще одно испытание и попросила Alexa найти ей подходящее. Amazon запустила Alexa в ноябре 2014 г. За семь лет помощник так и не освоил русский язык, в отличие от Google Assistant. Все из-за TikTok Испытание с розеткой и монеткой Alexa придумала не сама, она попросту нашла его в интернете. Источником столь опасного челленджа стал видеосервис TikTok, по своей популярности к к

Исследование «Мегафона»: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России тях удвоился. На долю Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют «Вконтакте» и TikTok, занимающие 28% и 24% соответственно. Самый высокий показатель прироста продемонстриро

Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором YouTube заставят платить Иностранные видеосервисы, в том числе YouTube и TikTok, могут обязать платить российским операторам связи за трафик. Как пишет «Коммерсант», эта мера входит в финальную версию пакета инициатив властей по поддержке отечественной телеком-отрас

«Яндекс» создал «убийцу» TikTok логеров в России станет больше Таким образом, «Дзен» постепенно превращается в отечественный аналог TikTok – китайской социальной сети целиком и полностью состоящей из коротких видеороликов. Дл

В России создан суверенный TikTok тал собственную платформу коротких видеороликов Yappy. Это своего рода конкурент китайского сервиса TikTok, пользующегося популярностью во всем мире, включая Россию. На запрос CNews о целевой а

Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok uTube — в нем сидят 72% детей. Топ-5 самых популярных соцсетей у несовершеннолетних детей: YouTube, TikTok, «ВКонтакте», Instagram, LIKE. Долгое времяпрепровождение в TikTok вызывает бес

TikTok запустил формат нативной рекламы Spark Ads для брендов TikTok запускает новый рекламный формат - Spark Ads, c помощью которого бренды смогут продвигать ролики из своих аккаунтов TikTok в ленте рекомендаций пользователей, а также продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании бренда. Spark Ads обеспечивает более высокие результаты от проведения рекл

TikTok запускает в России Центр безопасности призванный ознакомить аудиторию с политиками, инструментами и настройками, которые помогают делать TikTok дружелюбным местом. Сообщество TikTok - это миллионы авторов, которые ежедневно

Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM о возрасту для разных категорий пользователей. Рассмотрим, что предлагают самые популярные площадки.TikTok В TikTok в разделе «Настройки и конфиденциальность» есть пункт «Семейные настро