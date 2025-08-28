Разделы

iHerb маркетплейс


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов 1
14.04.2023 В приложении «Яндекс лавки» можно заказать более 100 тысяч товаров с «Маркета»: смартфоны, одежду и мелкую бытовую технику 1
02.02.2023 Витамины и БАДы собственных торговых марок iHerb появились в продаже на «Яндекс маркете» 1
14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp 1
26.01.2022 Сверхпопулярный сайт спортивного питания под угрозой тотальной блокировки и в России 1
13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток» 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
01.02.2021 5Post вместе с партнерами доставила 20 млн заказов в течение 2020 года 1
06.10.2020 Доставкой продукции сети «Дочки-сыночки» займется 5Post 1
22.09.2020 eBay запустил кэшбэк-сервис для покупателей в России 1
19.08.2020 5Post доставит продукцию iHerb 1
10.08.2020 Google заплатит штраф в 1,5 миллиона за запрещенные сайты в поиске 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
20.03.2020 «Яндекс.деньги» поддержат кешбэком тех, кто работает из дома 1

Google LLC 12066 6
Amazon Inc - Amazon.com 3080 5
Yandex - Яндекс 8047 5
Meta Platforms - Facebook 4495 5
X Corp - Twitter 2895 4
Telegram Group 2369 4
GoDaddy - Регистратор доменных имен 58 4
Cloudflare 123 4
DigitalOcean 31 4
VK - Mail.ru Group 3500 2
Apple Inc 12392 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 333 1
МегаФон 9542 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 307 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4320 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 196 1
Google Russia - Гугл Россия 187 1
Инфоресурс СПб 3 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 469 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 504 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1098 5
X5 5Post - 5Пост 55 5
IKEA - ИКЕА 162 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 891 3
Joom - маркетплейс 19 3
eBay Inc 1627 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 176 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2601 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1136 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1537 1
ЦИАН - CIAN 154 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 45 1
Кассир.ру - Kassir.ru 25 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 60 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 24 1
Почта России ПАО 2209 1
X5 Group - Перекрёсток 590 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 252 1
Лента - Сеть розничной торговли 2206 1
Etsy 20 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
Яндекс.Лавка 265 1
Интикетс - Intickets 3 1
ЗУН - Zoon 15 1
Дочки-Сыночки 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2873 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3473 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 350 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5141 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2221 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4691 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1313 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5083 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 1
Администрация Барнаула 16 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 810 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
Районные суды РФ 70 1
Единая Россия - Политическая партия 308 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3009 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12669 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3040 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1920 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2649 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25093 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7935 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11040 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8379 3
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 121 3
Website SEO - SERP - Search Engine Results Page - поисковая выдача 17 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8758 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16716 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70306 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement 670 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54862 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1780 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5520 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16238 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7640 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13170 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9094 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14281 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11870 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21502 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7300 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31211 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1445 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5007 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5257 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1968 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4375 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1192 1
Маркировка - Marking 1167 1
Google Android - приложения и разработчики 630 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2561 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14771 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 100 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1469 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21796 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1090 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 636 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1173 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 814 4
Google YouTube - Видеохостинг 2846 4
ByteDance - TikTok 298 4
Rakuten Viber 640 4
Google Gmail 970 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 497 4
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 149 4
Apple iOS 8096 2
Google Android 14449 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 132 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 862 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 165 1
Booking.com 116 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 308 1
Drom.ru 11 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 107 1
Google Shopping - Google Покупки 11 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 62 1
Яндекс.Поиск - колдунщики 12 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 82 1
Google Play - Google Store - Android Market 3385 1
Apple - App Store 2968 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 864 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 653 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 472 1
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 19 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 111 1
Хинштейн Александр 145 5
Дырдасов Виталий 15 4
Пушков Алексей 12 2
Путин Владимир 3289 2
Кудрявцев Максим 41 2
Горелкин Антон 101 2
Боярский Михаил 9 2
Боярский Сергей 32 2
Жаров Александр 176 1
Павлов Антон 16 1
Кретов Илья 17 1
Карелин Андрей 3 1
Мишустин Михаил 710 1
Липов Андрей 65 1
Дуров Павел 299 1
Степанова Татьяна 5 1
Микин Илья 2 1
Казарян Карен 80 1
Максимов Максим 4 1
Гладилин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152486 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44857 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7896 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52930 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18175 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2582 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17772 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4042 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 1
Швеция - Королевство 3654 1
Сингапур - Республика 1887 1
Израиль 2775 1
Индонезия - Республика 991 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1037 1
Малайзия 884 1
Таиланд - Королевство 849 1
Филиппины - Республика 576 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 625 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1372 1
Европа 24493 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 967 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3168 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2110 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3282 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2364 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4172 1
Россия - СФО - Новосибирск 4534 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 55 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8380 7
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25303 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6499 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53713 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7727 5
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 103 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1629 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3514 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4325 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 541 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 526 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3605 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11264 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5275 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 257 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 229 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 303 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 324 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19763 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30950 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50132 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2397 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1791 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6409 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7201 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4639 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1013 1
Пропаганда и агитация 194 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 787 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6960 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6199 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1522 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2130 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1785 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5162 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6760 1
Wikipedia - Википедия 547 4
Forbes - Форбс 884 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1045 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2058 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1315 1
Ведомости 1135 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 236 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380600, в очереди разбора - 737701.
Создано именных указателей - 181724.
