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Cloudflare

Cloudflare

СОБЫТИЯ

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30.04.2026 Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО»

Черная метка Компания Cloudflare, один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров и разработчик средств защиты для веб-сайтов от ботов, промаркировал страницу российского мессенджера «Макс» max.ru как содержащую вредо
26.11.2025 Вышла из строя половина интернета. Причиной была мелкая программная ошибка в Cloudflare

Шесть часов молчания Система доставки контента и защиты от DDoS-атак Cloudflare, один из магистральных сервисов, обеспечивающих функционирование миллионов сетевых
19.11.2025 Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

Масштабный сбой в работе Сбой в работе ИТ-сервиса Cloudflare привел к прекращению работы десятков сайтов по всему миру, но почти не отразился н
05.03.2025 Cloudflare без объяснения причин стал отключать от интернета пользователей редких браузеров. Жалобы полностью игнорируются

Любителям экзотики тут не место Cloudflare начала блокировать пользователям не самых популярных браузеров доступ к ряду веб-сайтов, защищенных при помощи сервисов компании, пишет The Register. Американская компания Cloudfl
10.02.2025 В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку

Безуспешная попытка ограничения Попытка заблокировать фишинговый ссылки на платформе Cloudflare R2 случайно вызвала масштабный сбой, из-за него многие сервисы Cloudflare н
23.01.2025 Школьник раскрыл гигантскую уязвимость в мессенджерах. Под угрозой миллиарды людей по всей планете. Россияне частично в безопасности

д псевдонимом hackermondev, называющий себя Дэниэлом (Daniel), выявил гигантскую брешь в экосистеме Cloudflare. Он обнаружил ее в системе доставки контента (Content Delivery Network, CDN) этой

22.01.2025 Совершена и отражена самая мощная DDoS-атака в истории

Рекордная DDoS-атака Компания Cloudflare зафиксировала рекордную кибератаку типа DDoS с пиковым значением 5,6 ТБ/с, об этом
13.01.2025 ГК «Солар» запустила функцию переноса сайтов СМБ с Cloudflare на Solar Space

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, запустила функцию переноса сайтов среднего и малого бизнеса с зарубежного CDN-cервиса Cloudflare на российскую облачную платформу киберзащиты Solar Space. Миграция осуществляется с помощью одной кнопки, а российское решение обладает еще большими преимуществами для защиты сайтов

11.11.2024 В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров

Ограничения на работы Akamai и CDN77 и их российских ресселеров Российские власти вслед за американским хостинг-провайдером CloudFlare могут рекомендовать не пользоваться услугами других зарубежных хостинг-провайдеров, например, американского Akamai и британского CDN77. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депута
07.11.2024 Роскомнадзор рекомендует заменить инструмент шифрования компании Cloudflare на российские аналоги. Сайты, где он активирован, в России уже не открываются

рекомендацию по полному отказу от нового алгоритма шифрования Encrypted Client Hello (ECH) компании Cloudflare. С октября 2024 г. использование этого алгоритма по умолчанию активировано на всех
04.10.2024 ИТ-компания «закатала в асфальт» обнаглевшего патентного тролля. Теперь его сайт не работает, офис пуст, телефоны не отвечают

Троллю указали на место Крупная ИТ-компания Cloudflare показала всему миру пример, как нужно обращаться с патентными троллями. Она уничто
17.07.2024 Хакерам нужно всего 22 минуты, чтобы применить демонстрационные эксплойты в реальных кибератаках

рационных эксплойтов (PoC) вредоносы в течение двух десятков минут после их появления. Об активном поиске уязвимых ресурсов и молниеносном превращении демонстрационных эксплойтов в реальные, компания Cloudflare рассказала в новом исследовании, опубликованном изданием «Безопасность приложений». Исследование охватывает период между маем 2023 г. и мартом 2024 г. и затрагивает в основном новые

20.03.2023 Cloudflare предлагает всем своим клиентам «постквантовое шифрование» бесплатно

Всем за счет заведения Компания Cloudflare, inc., оператор одной из крупнейших в мире сетей доставки контента, объявила, что

29.09.2022 Создан «убийца» ненавистной CAPTCHA. В нем не нужно вводить символы и искать картинки

У CAPTCHA появился достойный конкурент Американская компания Cloudflare создала сервис Turnstile, призванный заменить собой CAPTCHA. Это тест «на робота», но, в отличие от CAPTCHA, в десятки раз более удобный. CAPTCHA или (Completely Automated Public Tur
20.07.2022 Произошла крупнейшая в истории DDoS-атака. Следы ведут в экс-республику СССР

26 млн запросов в секунду Компания Cloudflare заявила, что «рекордная» DDoS-атака, которую она заблокировала в июне 2022 г., исходила от нового ботнета Mantis, на данный момент самого мощного в мире. В пиковых значениях атака до
30.06.2022 Softline помогла «Сравни» повысить защиту веб-ресурсов от DDoS-атак

Компания Softline завершила проект по повышению информационной безопасности веб-ресурсов компании «Сравни». В результате внедрения Cloudflare – комплексного решения для защиты от ботов и DDoS-атак – усилена безопасность сайтов клиента. Таким образом, по итогам проекта финансовый маркетплейс получил инструмент для управляем
16.05.2022 В России создан антисанкционный магазин приложений для Android. Он работает на Cloudflare и постоянно ломается

сений Щельцин. Неполноценное импортозамещение NashStore использует в работе инфраструктуру CDN-сети CloudFlare. При попытках редакции CNews зайти на сайт магазина, многократно отображалась стра
13.04.2022 Softline и Cloudflare помогли «Связному» усилить защиту от ботов и DDoS-атак

Softline совместно с вендором Cloudflare внедрила решения по защите от ботов и DDoS-атак для интернет-магазина сети «Связной». Ритейлер получил комплексное решение, обеспечивающее безопасность сайтов сети. Сегмент электронн
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google

Письмо «Ростелекома» «Ростелеком» предложил запретить абонентам доступ к DNS-серверам Google, Cloudflare, а также к сервису DoH. Письмо «Ростелекома» «Об изменении DNS адресации» первым опубликовал в Telegram-канал «ЗаТелеком». Затем подлинность документа подтвердил РБК представитель «Р
01.09.2021 Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости»

Cloudflare вновь выбирает AMD Cloudflare, специализирующаяся на защите веб-ресурсов, отказалась от использования в новом поколении собственных серверов чипов Intel, поскольку те потребляют слишком много электроэнергии. Как

02.08.2021 Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare

в в мире оказались под угрозой из-за критической уязвимости в сети доставки контента (CDN) компании Cloudflare. Сеть CDNJS содержит более 4 тыс. библиотек Java Script и CSS, хостящихся на GitHu
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан»

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, поставила в технологичный сервис по поиску недвижимости «Циан» решения Cloudflare для комплексной защиты веб-ресурсов от DDoS, брутфорса и атак на уровне веб-приложений. С помощью стека решений Cloudflare удалось повысить уровень безопасности веб-ресурсов к
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA»

Cloudflare избавится от CAPTCHA Компания Cloudflare собирается прекратить использование теста CAPTCHA для определения, кто обращается к ее серверам – человек или робот. В своем блоге компания написала, что CAPTCHA отнимает у людей сли
01.03.2021 Облачные ИБ-решения Cloudflare пополнили портфель Syssoft

Syssoft («Системный софт») заключила сотрудничество с компанией Cloudflare, одной из известных платформ облачной сети. Syssoft предложит клиентам решения в сфере информационной безопасности, которые позволяют защитить сайты, приложения и корпоративные устро
18.09.2020 Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными

Интеграция Cloudflare Always Online с Internet Archive Американская некоммерческая организация Internet Archive («Архив интернета») и провайдер услуг сетевой безопасности Cloudflare нашли способ на
10.04.2014 Роскомнадзор предостерегает интернет-ресурсы от хостинга на сетевых адресах CDN-сервиса CloudFlare

об участившихся случаях внесения в единый реестр запрещенной информации сетевых адресов CDN-сервиса CloudFlare. Это связано с активным использованием данного сервиса сайтами – нарушителями росс
12.02.2014 Зафиксирована самая мощная DDoS-атака в истории интернета

Сеть доставки контента CloudFlare сообщила о том, что ее инфраструктура была подвергнута самой мощной в истории DDoS-атаке. DDoS (Distributed Denial of Service - распределенная атака типа «отказ в обслуживании») - эт

Публикаций - 172, упоминаний - 190

Cloudflare и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 56
Microsoft Corporation 25775 30
Telegram Group 2940 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 23
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 22
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 21
X Corp - Twitter 2938 20
Apple Inc 13154 17
Meta Platforms - Facebook 4621 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 14
Cisco Systems 5372 14
Yandex - Яндекс 9216 14
Microsoft Corporation - GitHub 1075 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Intel Corporation 12811 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
DigitalOcean 39 9
OpenAI 541 8
Ростелеком 10948 8
Softline - Софтлайн 3743 8
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 8
Nvidia Corp 4002 7
Fastly 17 7
Samsung Electronics 11064 7
Selectel - Селектел 544 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
Fortinet 452 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Dropbox 527 6
Nginx - Энджайникс 209 6
F5 Networks 77 6
Imperva 41 5
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 5
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 30 5
МегаФон 10742 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 47 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 10
Флибуста 34 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Эксмо-АСТ - издательство 80 4
IKEA - ИКЕА 171 4
iHerb - маркетплейс 17 4
Warner 540 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Vimeo - Видеохостинг 71 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 3
Elsevier 19 3
Walt Disney Company 647 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
Резонанс НПП 407 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 2
HarperCollins Publishers 22 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Runa Capital 158 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Airbnb 101 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Lynwood Investments 9 1
SoftBank Group 284 1
PornHub 26 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Springer Nature Limited 8 1
Sony Music Entertainment 161 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 38
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Конституционный суд РФ 112 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
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Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 42
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 42
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 24
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 23
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 20
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
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Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 16
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 15
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 15
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 14
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 14
FreePik 1841 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 12
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 12
Google Android 15243 11
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 10
Google Chrome - браузер 1701 9
Apple - App Store 3109 9
Microsoft Azure 1526 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 8
Microsoft Windows 16882 8
Linux OS 11533 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 7
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 6
OpenDNS 16 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Google Cloud Platform - GCP 383 6
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 5
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 5
Telega - Телега АО - Даль АО 12 5
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