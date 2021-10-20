Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Cloudflare


20.10.2021 «Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft 1
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 5
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 1
01.09.2021 Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости» 4
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
20.07.2021 Бессерверные вычисления: хайп или новая парадигма облачного бизнеса? 1
05.07.2021 Выпущена бесплатная файловая система для параноиков, которые не доверяют облачным провайдерам 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 2
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» 2
14.05.2021 В России запретили популярный сайт о гаджетах 1
23.03.2021 Экс-президент Intel создала процессор круче, чем Intel и AMD 1
01.03.2021 Облачные ИБ-решения Cloudflare пополнили портфель Syssoft 2
22.09.2020 С помощью Google можно создать бесконечное количество фишинговых страниц, невидимых для антивирусов 1
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 1
18.09.2020 Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными 1
07.09.2020 Загадочные DDoS-атаки «положили» ряд европейских провайдеров 1
31.08.2020 В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания 2
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
18.12.2019 Россиян лишили самого известного торрент-трекера с сериалами. Возможно, навечно 1
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 1
21.10.2019 Власти вместо блокировок обложат сайты штрафами 1
18.09.2019 Firefox станет обновляться в два раза чаще, чтобы не отставать от Google Chrome 1
13.09.2019 Chrome научился обходить все блокировки Роскомнадзора лучше, чем Firefox 2
11.09.2019 Firefox научился обходить любые блокировки Роскомнадзора 1
11.09.2019 DDoS-атака, «уложившая» «Википедию» по всему миру, была тестированием нового ботнета 2
15.08.2019 40% серверов по всему миру легко вывести из строя из-за «дыр» в протоколе HTTP/2 1
17.05.2019 В России навечно заблокировали популярные аниме-сайты, хотя они удалили весь пиратский контент 1
19.11.2018 Россиянам запретили читать знаменитые научные сайты с российскими корнями 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
26.03.2018 Архитекторы интернета придумали, как сделать его быстрее и безопаснее 1
05.03.2018 На культовый сайт программистов обрушилась крупнейшая в истории DDoS-атака 1
09.11.2017 Начались поставки первых в мире 48-ядерных ARM-процессоров для облаков 1
20.09.2017 В России заблокировали крупнейший сайт с пиратским ПО для Android за игру о тоталитарном обществе 1
26.01.2017 Плагин Cisco для браузера Chrome поставил под удар десятки миллионов ПК 1
13.10.2016 «Коммерсант» начал блокировать «пиратские» сайты 1

Публикаций - 50, упоминаний - 65

Cloudflare упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7177 16
Microsoft Corporation 11168 9
SEC Consult Services 931 6
Telegram Group 702 4
Amazon Inc - Amazon.com 1473 4
Twitter 2204 4
Samsung Electronics 5730 3
Mozilla Corporation 13 3
Rambler Group - Рамблер ГК 487 3
Facebook 3768 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
Cisco Systems 2056 3
VK - Mail.ru Group 2487 2
Blizzard Entertainment 214 2
Yandex - Яндекс 4103 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Lumen Technologies - CenturyLink 7 2
Системный софт - SysSoft 124 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
CrowdStrike Holdings 13 1
Comodo 25 1
Imperva 27 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
Mozilla Foundation 50 1
Link11 2 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
OVH 11 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Nvidia Corp 2038 1
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 15 1
Radware 29 1
NameCheap 7 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Duo Security 7 1
Монитор безопасности 69 1
EA - Electronic Arts 916 1
Alibaba Group 298 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Флибуста 27 2
LinkedIn 521 1
Uber Technologies 258 1
Warner Bros. International Television Distribution 179 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Elsevier 5 1
Springer Nature Limited 4 1
Uber 257 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 1
MoneyGram 24 1
Синема Галэкси 1 1
Коловрат 5 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 12
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Конституционный суд РФ 48 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Счётная палата РФ 461 1
Правительство РФ 2208 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 26 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 6
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 6
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 5
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 4
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 3
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 3
ESNI - Encrypted SNI - стандарт зашифрованной передачи имени хоста 3 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
UDP - User Datagram Protocol 85 2
Kubernetes 307 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
Memcrashed - Уязвимость 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Web API 6 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
OpenStack 347 1
WS-DD - WSD - WS-Discovery - Web Services Dynamic Discovery - Динамическое обнаружение веб-служб 2 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
AWS - Amazon Web Services 569 7
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 6
Google Chrome - браузер 1119 4
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 3
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 3
WhatsApp Messenger 654 3
Chromium - Браузер 166 3
Google YouTube - Видеохостинг 1734 3
Microsoft Azure 1171 3
Linux OS 4276 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Google Android 10751 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
Apple macOS 934 2
OpenDNS 8 2
Kudelski Security Oramfs 1 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
Microsoft Xbox Live 177 1
Node.js - программная платформа 58 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 31 1
Яндекс.Метрика 81 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 17 1
Яндекс.Новости 29 1
Mozilla Firefox ESR 9 1
Hulu - Онлайн-кинотеатр 84 1
Google App Engine 32 1
PayPal Venmo 6 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 258 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Sony Playstation Network 124 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 10 1
Google Translate 39 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apache HTTP Server 223 1
Apple iOS 5742 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Жаров Александр 165 3
Путин Владимир 1828 2
Водясов Алексей 97 2
Зайцев Михаил 145 2
Хомак Дмитрий 2 1
Дарбинян Саркис 35 1
Козлюк Артем 39 1
Дерипаска Олег 19 1
Бортников Александр 19 1
Элбакян Александра 1 1
Лесин Михаил 9 1
Ходорковский Михаил 7 1
Глуховский Дмитрий 19 1
Артимович Дмитрий 19 1
Ситников Сергей 51 1
Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 9 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Донцова Дарья 7 1
Afrahim Marcel - Афрахим Марсель 1 1
Kahle Brewster - Брюстер Кейл 4 1
Пушков Алексей 8 1
Иванов Олег 124 1
Галушкин Олег 168 1
Рейман Леонид 422 1
Лугов Андрей 32 1
Мельникова Анастасия 166 1
Щеголев Игорь 676 1
Малофеев Константин 98 1
Давыдов Денис 32 1
Дуров Павел 216 1
Навальный Алексей 58 1
Никифоров Николай 1126 1
Волин Алексей 113 1
Дворкович Аркадий 169 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Климарев Михаил 46 1
Кулин Филипп 39 1
Яровая Ирина 63 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Индия - Республика 2181 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Европа 3788 2
Европа Западная 618 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
США - Кремниевая долина 399 1
Канада - Онтарио 18 1
Южная Африка 159 1
Нидерланды 981 1
США - Сан-Франциско 697 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Ближний Восток 1479 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Канада 1311 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Казахстан - Республика 2650 1
Пиратство - Авторское право 209 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Антитеррор 62 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
Алгоритм Хаффмана - алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с минимальной избыточностью 1 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Wikipedia - Википедия 279 5
ZDnet 385 3
NYT - The New York Times 510 3
РосКомСвобода 75 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Reddit 198 1
Tom’s Hardware 86 1
BleepingComputer - Издание 120 1
PornHub 23 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
LibGen 3 1
Лаборатория Артимовича 3 1
W3Techs 10 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768604, в очереди разбора - 672288.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще