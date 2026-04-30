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Cloudflare
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.04.2026
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Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО»
Черная метка Компания Cloudflare, один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров и разработчик средств защиты для веб-сайтов от ботов, промаркировал страницу российского мессенджера «Макс» max.ru как содержащую вредо
|26.11.2025
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Вышла из строя половина интернета. Причиной была мелкая программная ошибка в Cloudflare
Шесть часов молчания Система доставки контента и защиты от DDoS-атак Cloudflare, один из магистральных сервисов, обеспечивающих функционирование миллионов сетевых
|19.11.2025
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Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ
Масштабный сбой в работе Сбой в работе ИТ-сервиса Cloudflare привел к прекращению работы десятков сайтов по всему миру, но почти не отразился н
|05.03.2025
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Cloudflare без объяснения причин стал отключать от интернета пользователей редких браузеров. Жалобы полностью игнорируются
Любителям экзотики тут не место Cloudflare начала блокировать пользователям не самых популярных браузеров доступ к ряду веб-сайтов, защищенных при помощи сервисов компании, пишет The Register. Американская компания Cloudfl
|10.02.2025
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В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку
Безуспешная попытка ограничения Попытка заблокировать фишинговый ссылки на платформе Cloudflare R2 случайно вызвала масштабный сбой, из-за него многие сервисы Cloudflare н
|23.01.2025
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Школьник раскрыл гигантскую уязвимость в мессенджерах. Под угрозой миллиарды людей по всей планете. Россияне частично в безопасности
д псевдонимом hackermondev, называющий себя Дэниэлом (Daniel), выявил гигантскую брешь в экосистеме Cloudflare. Он обнаружил ее в системе доставки контента (Content Delivery Network, CDN) этой
|22.01.2025
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Совершена и отражена самая мощная DDoS-атака в истории
Рекордная DDoS-атака Компания Cloudflare зафиксировала рекордную кибератаку типа DDoS с пиковым значением 5,6 ТБ/с, об этом
|13.01.2025
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ГК «Солар» запустила функцию переноса сайтов СМБ с Cloudflare на Solar Space
Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, запустила функцию переноса сайтов среднего и малого бизнеса с зарубежного CDN-cервиса Cloudflare на российскую облачную платформу киберзащиты Solar Space. Миграция осуществляется с помощью одной кнопки, а российское решение обладает еще большими преимуществами для защиты сайтов
|11.11.2024
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В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров
Ограничения на работы Akamai и CDN77 и их российских ресселеров Российские власти вслед за американским хостинг-провайдером CloudFlare могут рекомендовать не пользоваться услугами других зарубежных хостинг-провайдеров, например, американского Akamai и британского CDN77. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депута
|07.11.2024
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Роскомнадзор рекомендует заменить инструмент шифрования компании Cloudflare на российские аналоги. Сайты, где он активирован, в России уже не открываются
рекомендацию по полному отказу от нового алгоритма шифрования Encrypted Client Hello (ECH) компании Cloudflare. С октября 2024 г. использование этого алгоритма по умолчанию активировано на всех
|04.10.2024
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ИТ-компания «закатала в асфальт» обнаглевшего патентного тролля. Теперь его сайт не работает, офис пуст, телефоны не отвечают
Троллю указали на место Крупная ИТ-компания Cloudflare показала всему миру пример, как нужно обращаться с патентными троллями. Она уничто
|17.07.2024
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Хакерам нужно всего 22 минуты, чтобы применить демонстрационные эксплойты в реальных кибератаках
рационных эксплойтов (PoC) вредоносы в течение двух десятков минут после их появления. Об активном поиске уязвимых ресурсов и молниеносном превращении демонстрационных эксплойтов в реальные, компания Cloudflare рассказала в новом исследовании, опубликованном изданием «Безопасность приложений». Исследование охватывает период между маем 2023 г. и мартом 2024 г. и затрагивает в основном новые
|20.03.2023
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Cloudflare предлагает всем своим клиентам «постквантовое шифрование» бесплатно
Всем за счет заведения Компания Cloudflare, inc., оператор одной из крупнейших в мире сетей доставки контента, объявила, что
|29.09.2022
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Создан «убийца» ненавистной CAPTCHA. В нем не нужно вводить символы и искать картинки
У CAPTCHA появился достойный конкурент Американская компания Cloudflare создала сервис Turnstile, призванный заменить собой CAPTCHA. Это тест «на робота», но, в отличие от CAPTCHA, в десятки раз более удобный. CAPTCHA или (Completely Automated Public Tur
|20.07.2022
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Произошла крупнейшая в истории DDoS-атака. Следы ведут в экс-республику СССР
26 млн запросов в секунду Компания Cloudflare заявила, что «рекордная» DDoS-атака, которую она заблокировала в июне 2022 г., исходила от нового ботнета Mantis, на данный момент самого мощного в мире. В пиковых значениях атака до
|30.06.2022
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Softline помогла «Сравни» повысить защиту веб-ресурсов от DDoS-атак
Компания Softline завершила проект по повышению информационной безопасности веб-ресурсов компании «Сравни». В результате внедрения Cloudflare – комплексного решения для защиты от ботов и DDoS-атак – усилена безопасность сайтов клиента. Таким образом, по итогам проекта финансовый маркетплейс получил инструмент для управляем
|16.05.2022
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В России создан антисанкционный магазин приложений для Android. Он работает на Cloudflare и постоянно ломается
сений Щельцин. Неполноценное импортозамещение NashStore использует в работе инфраструктуру CDN-сети CloudFlare. При попытках редакции CNews зайти на сайт магазина, многократно отображалась стра
|13.04.2022
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Softline и Cloudflare помогли «Связному» усилить защиту от ботов и DDoS-атак
Softline совместно с вендором Cloudflare внедрила решения по защите от ботов и DDoS-атак для интернет-магазина сети «Связной». Ритейлер получил комплексное решение, обеспечивающее безопасность сайтов сети. Сегмент электронн
|14.09.2021
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«Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google
Письмо «Ростелекома» «Ростелеком» предложил запретить абонентам доступ к DNS-серверам Google, Cloudflare, а также к сервису DoH. Письмо «Ростелекома» «Об изменении DNS адресации» первым опубликовал в Telegram-канал «ЗаТелеком». Затем подлинность документа подтвердил РБК представитель «Р
|01.09.2021
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Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости»
Cloudflare вновь выбирает AMD Cloudflare, специализирующаяся на защите веб-ресурсов, отказалась от использования в новом поколении собственных серверов чипов Intel, поскольку те потребляют слишком много электроэнергии. Как
|02.08.2021
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Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare
в в мире оказались под угрозой из-за критической уязвимости в сети доставки контента (CDN) компании Cloudflare. Сеть CDNJS содержит более 4 тыс. библиотек Java Script и CSS, хостящихся на GitHu
|27.05.2021
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Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан»
Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, поставила в технологичный сервис по поиску недвижимости «Циан» решения Cloudflare для комплексной защиты веб-ресурсов от DDoS, брутфорса и атак на уровне веб-приложений. С помощью стека решений Cloudflare удалось повысить уровень безопасности веб-ресурсов к
|17.05.2021
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Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA»
Cloudflare избавится от CAPTCHA Компания Cloudflare собирается прекратить использование теста CAPTCHA для определения, кто обращается к ее серверам – человек или робот. В своем блоге компания написала, что CAPTCHA отнимает у людей сли
|01.03.2021
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Облачные ИБ-решения Cloudflare пополнили портфель Syssoft
Syssoft («Системный софт») заключила сотрудничество с компанией Cloudflare, одной из известных платформ облачной сети. Syssoft предложит клиентам решения в сфере информационной безопасности, которые позволяют защитить сайты, приложения и корпоративные устро
|18.09.2020
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Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными
Интеграция Cloudflare Always Online с Internet Archive Американская некоммерческая организация Internet Archive («Архив интернета») и провайдер услуг сетевой безопасности Cloudflare нашли способ на
|10.04.2014
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Роскомнадзор предостерегает интернет-ресурсы от хостинга на сетевых адресах CDN-сервиса CloudFlare
об участившихся случаях внесения в единый реестр запрещенной информации сетевых адресов CDN-сервиса CloudFlare. Это связано с активным использованием данного сервиса сайтами – нарушителями росс
|12.02.2014
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Зафиксирована самая мощная DDoS-атака в истории интернета
Сеть доставки контента CloudFlare сообщила о том, что ее инфраструктура была подвергнута самой мощной в истории DDoS-атаке. DDoS (Distributed Denial of Service - распределенная атака типа «отказ в обслуживании») - эт
Cloudflare и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Михаил 345 6
|Горелкин Антон 118 5
|Водясов Алексей 222 5
|Кулин Филипп 53 4
|Хинштейн Александр 148 4
|Путин Владимир 3454 4
|Пешков Дмитрий 45 3
|Дуров Павел 329 3
|Жаров Александр 183 3
|Кудрявцев Максим 43 2
|Лямин Александр 75 2
|Козлюк Артем 39 2
|Колесников Олег 20 2
|Боярский Сергей 49 2
|Боровиков Игорь 137 2
|James Renee - Джеймс Рене 25 2
|Избаенков Артем 21 2
|Завирюха Дмитрий 12 2
|Пушков Алексей 12 2
|Хантимиров Рамиль 82 2
|Городецкий Ярослав 14 2
|Боярский Михаил 9 2
|Чихачев Дмитрий 29 2
|Павлов Никита 146 2
|Мамонтов Олег 11 2
|Полуянов Иван 4 2
|Авалишвили Джемали 5 2
|Арбенина Диана 7 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
|Сысоев Игорь 41 2
|Кузнецов Станислав 162 2
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
|Мамут Александр 133 1
|Самарцев Дмитрий 14 1
|Марченко Дмитрий 28 1
|Артимович Дмитрий 45 1
|Яровая Ирина 72 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Киселёв Алексей 90 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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