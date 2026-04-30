Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО» Черная метка Компания Cloudflare, один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров и разработчик средств защиты для веб-сайтов от ботов, промаркировал страницу российского мессенджера «Макс» max.ru как содержащую вредо

Вышла из строя половина интернета. Причиной была мелкая программная ошибка в Cloudflare Шесть часов молчания Система доставки контента и защиты от DDoS-атак Cloudflare, один из магистральных сервисов, обеспечивающих функционирование миллионов сетевых

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ Масштабный сбой в работе Сбой в работе ИТ-сервиса Cloudflare привел к прекращению работы десятков сайтов по всему миру, но почти не отразился н

Cloudflare без объяснения причин стал отключать от интернета пользователей редких браузеров. Жалобы полностью игнорируются Любителям экзотики тут не место Cloudflare начала блокировать пользователям не самых популярных браузеров доступ к ряду веб-сайтов, защищенных при помощи сервисов компании, пишет The Register. Американская компания Cloudfl

В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку Безуспешная попытка ограничения Попытка заблокировать фишинговый ссылки на платформе Cloudflare R2 случайно вызвала масштабный сбой, из-за него многие сервисы Cloudflare н

Школьник раскрыл гигантскую уязвимость в мессенджерах. Под угрозой миллиарды людей по всей планете. Россияне частично в безопасности д псевдонимом hackermondev, называющий себя Дэниэлом (Daniel), выявил гигантскую брешь в экосистеме Cloudflare. Он обнаружил ее в системе доставки контента (Content Delivery Network, CDN) этой

Совершена и отражена самая мощная DDoS-атака в истории Рекордная DDoS-атака Компания Cloudflare зафиксировала рекордную кибератаку типа DDoS с пиковым значением 5,6 ТБ/с, об этом

ГК «Солар» запустила функцию переноса сайтов СМБ с Cloudflare на Solar Space Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, запустила функцию переноса сайтов среднего и малого бизнеса с зарубежного CDN-cервиса Cloudflare на российскую облачную платформу киберзащиты Solar Space. Миграция осуществляется с помощью одной кнопки, а российское решение обладает еще большими преимуществами для защиты сайтов

В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров Ограничения на работы Akamai и CDN77 и их российских ресселеров Российские власти вслед за американским хостинг-провайдером CloudFlare могут рекомендовать не пользоваться услугами других зарубежных хостинг-провайдеров, например, американского Akamai и британского CDN77. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депута

Роскомнадзор рекомендует заменить инструмент шифрования компании Cloudflare на российские аналоги. Сайты, где он активирован, в России уже не открываются рекомендацию по полному отказу от нового алгоритма шифрования Encrypted Client Hello (ECH) компании Cloudflare. С октября 2024 г. использование этого алгоритма по умолчанию активировано на всех

ИТ-компания «закатала в асфальт» обнаглевшего патентного тролля. Теперь его сайт не работает, офис пуст, телефоны не отвечают Троллю указали на место Крупная ИТ-компания Cloudflare показала всему миру пример, как нужно обращаться с патентными троллями. Она уничто

Хакерам нужно всего 22 минуты, чтобы применить демонстрационные эксплойты в реальных кибератаках рационных эксплойтов (PoC) вредоносы в течение двух десятков минут после их появления. Об активном поиске уязвимых ресурсов и молниеносном превращении демонстрационных эксплойтов в реальные, компания Cloudflare рассказала в новом исследовании, опубликованном изданием «Безопасность приложений». Исследование охватывает период между маем 2023 г. и мартом 2024 г. и затрагивает в основном новые

Cloudflare предлагает всем своим клиентам «постквантовое шифрование» бесплатно Всем за счет заведения Компания Cloudflare, inc., оператор одной из крупнейших в мире сетей доставки контента, объявила, что

Создан «убийца» ненавистной CAPTCHA. В нем не нужно вводить символы и искать картинки У CAPTCHA появился достойный конкурент Американская компания Cloudflare создала сервис Turnstile, призванный заменить собой CAPTCHA. Это тест «на робота», но, в отличие от CAPTCHA, в десятки раз более удобный. CAPTCHA или (Completely Automated Public Tur

Произошла крупнейшая в истории DDoS-атака. Следы ведут в экс-республику СССР 26 млн запросов в секунду Компания Cloudflare заявила, что «рекордная» DDoS-атака, которую она заблокировала в июне 2022 г., исходила от нового ботнета Mantis, на данный момент самого мощного в мире. В пиковых значениях атака до

Softline помогла «Сравни» повысить защиту веб-ресурсов от DDoS-атак Компания Softline завершила проект по повышению информационной безопасности веб-ресурсов компании «Сравни». В результате внедрения Cloudflare – комплексного решения для защиты от ботов и DDoS-атак – усилена безопасность сайтов клиента. Таким образом, по итогам проекта финансовый маркетплейс получил инструмент для управляем

В России создан антисанкционный магазин приложений для Android. Он работает на Cloudflare и постоянно ломается сений Щельцин. Неполноценное импортозамещение NashStore использует в работе инфраструктуру CDN-сети CloudFlare. При попытках редакции CNews зайти на сайт магазина, многократно отображалась стра

Softline и Cloudflare помогли «Связному» усилить защиту от ботов и DDoS-атак Softline совместно с вендором Cloudflare внедрила решения по защите от ботов и DDoS-атак для интернет-магазина сети «Связной». Ритейлер получил комплексное решение, обеспечивающее безопасность сайтов сети. Сегмент электронн

«Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google Письмо «Ростелекома» «Ростелеком» предложил запретить абонентам доступ к DNS-серверам Google, Cloudflare, а также к сервису DoH. Письмо «Ростелекома» «Об изменении DNS адресации» первым опубликовал в Telegram-канал «ЗаТелеком». Затем подлинность документа подтвердил РБК представитель «Р

Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости» Cloudflare вновь выбирает AMD Cloudflare, специализирующаяся на защите веб-ресурсов, отказалась от использования в новом поколении собственных серверов чипов Intel, поскольку те потребляют слишком много электроэнергии. Как

Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare в в мире оказались под угрозой из-за критической уязвимости в сети доставки контента (CDN) компании Cloudflare. Сеть CDNJS содержит более 4 тыс. библиотек Java Script и CSS, хостящихся на GitHu

Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, поставила в технологичный сервис по поиску недвижимости «Циан» решения Cloudflare для комплексной защиты веб-ресурсов от DDoS, брутфорса и атак на уровне веб-приложений. С помощью стека решений Cloudflare удалось повысить уровень безопасности веб-ресурсов к

Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» Cloudflare избавится от CAPTCHA Компания Cloudflare собирается прекратить использование теста CAPTCHA для определения, кто обращается к ее серверам – человек или робот. В своем блоге компания написала, что CAPTCHA отнимает у людей сли

Облачные ИБ-решения Cloudflare пополнили портфель Syssoft Syssoft («Системный софт») заключила сотрудничество с компанией Cloudflare, одной из известных платформ облачной сети. Syssoft предложит клиентам решения в сфере информационной безопасности, которые позволяют защитить сайты, приложения и корпоративные устро

Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными Интеграция Cloudflare Always Online с Internet Archive Американская некоммерческая организация Internet Archive («Архив интернета») и провайдер услуг сетевой безопасности Cloudflare нашли способ на

Роскомнадзор предостерегает интернет-ресурсы от хостинга на сетевых адресах CDN-сервиса CloudFlare об участившихся случаях внесения в единый реестр запрещенной информации сетевых адресов CDN-сервиса CloudFlare. Это связано с активным использованием данного сервиса сайтами – нарушителями росс