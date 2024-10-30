Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Полуянов Иван

СОБЫТИЯ


30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
15.02.2024 Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами 1
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Полуянов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software 8 4
Nginx - Энджайникс 209 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
F5 Networks 77 3
Cloudflare 172 2
Netcraft 61 2
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Dropbox 527 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
Базис Консалтинговая компания 35 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 90 1
Lynwood Investments 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Runa Capital 158 1
e.ventures 11 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 804 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 30 2
Nginx - FreeNginx 2 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
OpenResty 4 2
Nginx Unit 4 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 20 1
Basis - Базис.SDN 19 1
Linux OS 11533 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
WordPress Foundation - WordPress 255 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 1
Lua - язык программирования 77 1
Nginx Plus 14 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 20 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
HPE - Juniper Networks - Contrail 4 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
Мамонтов Олег 11 4
Бартенев Валентин 5 3
Дунин Максим 4 3
Сысоев Игорь 41 3
Коновалов Максим 20 3
Ермилов Руслан 4 3
Абасмирзоев Заур 17 2
Мамут Александр 133 2
Хадасков Денис 5 1
Белусов Сергей 1 1
Песков Дмитрий 129 1
Мартиросов Давид 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Украина 7928 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Английский язык 7030 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще