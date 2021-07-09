Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Runa Capital
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Публикаций - 153, упоминаний - 292
Runa Capital упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прайм - Агентство экономической информации 528 3
|РБК Инновации 36 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Digital Trends - Издание 30 1
|Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760576, в очереди разбора - 664266.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760576, в очереди разбора - 664266.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru