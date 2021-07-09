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Runa Capital


09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
04.03.2021 Платформа для бизнеса Monite привлекла 1,1 млн евро инвестиций 1
17.12.2020 Онлайн-платформа Brainly привлекла $80 млн в инвестиционном раунде серии D 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 5
27.05.2020 Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 1
24.03.2020 «Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда 1
25.12.2019 Онлайн-сообщество «Знания» достигло отметки в 35 млн уникальных пользователей в месяц 1
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей 1
03.10.2019 Occipital купила стартап в сфере 3D-моделирования с российскими корнями GeoCV 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1
20.08.2019 Qiwi избавляется от «Рокетбанка», потому что у него дух стартапа 1
10.05.2019 Легендарный российский веб-сервер куплен американцами 2
12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США 2
05.03.2019 Фонд Минкомсвязи возглавил сооснователь разработчика российских фитнес-браслетов 1
27.12.2018 Клиенты «Рокетбанка» из-за сбоя потеряли тысячи и нажили миллионы 2
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 2
17.08.2018 Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка» 1
19.07.2018 Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 1
13.11.2017 «Инфосистемы Джет» провела первый Российский форум по системам искусственного интеллекта 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
05.10.2017 Qiwi покупает «Рокетбанк» и «Точку». Центробанк возражает 1
16.04.2017 Тимур Бергалиев: Мне всегда хотелось изменить мир, чтобы было, что рассказать детям 2
27.03.2017 90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ 1
13.12.2016 Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций 1
11.05.2016 Образовательная платформа Brainly закрыла раунд инвестиций объемом $15 млн 1
21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций 1
12.04.2016 Виртуальный «Рокетбанк» поглощен реальным банком 2
21.01.2016 Студенты Иннополиса разработают интерфейс управления для платформы виртуализации «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» 1
19.10.2015 Создатели одной из версий «российского Linux» ушли разрабатывать «российскую платформу» 1
01.09.2015 Acronis намерен купить ИТ-компании из Израиля и Дании 1
25.06.2015 Российский квантовый центр получил комнату «магнитного вакуума» для проекта борьбы с инфарктами 1
22.05.2015 Российский разработчик: Депутат «Единой России», вероятно, хочет убрать нас с рынка 1
21.05.2015 Прорыв в разработке квантового компьютера: Создан первый российский кубит 1
30.04.2015 Генпрокуратура предложила закрыть фонд Росинфокоминвест 1
26.03.2015 Платформа для финансирования СМБ Lendio получила $20,5 млн от Runa Capital и других инвесторов 5
26.02.2015 Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 6
20.01.2015 Runa Capital вложилась в сервис аналитики для P2P-кредитования 6
09.12.2014 Правительство выделило дополнительные 115,8 млн технопарку МФТИ 2
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 5

Публикаций - 153, упоминаний - 292

Runa Capital упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 34
VK - Mail.ru Group 2483 10
Acronis - Акронис 364 9
Rambler Group - Рамблер ГК 485 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
InfoWatch - Инфовотч 607 5
F5 Networks 81 4
Nginx - Энджайникс 100 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Ланит ГК 1156 3
Ngenix 42 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 3
АйТи 751 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Box inc - box.com - box.net 76 2
РК-Телеком 5 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
IBM 3539 2
Open Alliance - Опен Альянс 6 2
IQ One - Икан 14 2
Samsung Electronics 5666 2
Google LLC 7148 2
Netcraft 22 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Parallels Holdings 470 2
Twitter 2204 2
Red Hat 665 2
Naumen - Наумен 341 2
TraceAir 3 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Verysell - Верисел 91 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 7
Открытие ФК 538 5
Qiwi 783 5
Интеркоммерц 32 5
QIWI Банк - Киви Банк 77 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Точка 124 4
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 4
BV Capital - Eventure Capitale 9 3
Газфонд НПФ 4 2
MSD Capital 12 2
Waarde Capital 7 2
Prostor Capital 28 2
NEA - New Enterprise Associates 18 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Index Ventures 36 2
e.ventures 3 2
КапиталЪ ИФД 10 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Telstra Venture 2 2
Лидер УК 15 2
Goldman Sachs Growth Equity 2 2
Leta Capital 42 2
Emery Capital 5 1
Phystech Ventures 11 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Банк24.ру 37 1
Learn Capital 2 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Viman Capital 1 1
Target Global Fintech Opportunities Fund 1 1
Primer Capital 2 1
NP Capital 2 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
Finshi Capital 1 1
Naspers 56 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
FortRoss Ventures - венчурный фонд 19 1
Gett 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Росинфокоминвест 39 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роснано 456 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
ASF - Apache Software Foundation 60 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 80 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Flash 474 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
OpenStack 347 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
DDR - Double data rate 1068 1
ИТ-аудит 75 1
Google Android 10751 11
Java - Язык программирования 1176 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Apple iOS 5742 8
Symbian OS 776 4
Apache HTTP Server 222 3
Nginx Plus 12 3
Linux OS 4257 2
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 17 2
RoboETF 3 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 15 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
Apple macOS X 901 1
Acronis Защита Данных 5 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Сбербанк Инвестор - СберИнвестор 5 1
iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 6 1
Acronis Backup 28 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Acronis Cyber Platform 11 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Skype 1467 1
Шмулевич Марк 79 6
Рейман Леонид 411 5
Коновалов Максим 15 4
Сысоев Игорь 31 4
Белоусов Сергей 217 3
Волож Аркадий 181 3
Андреев Сергей 39 2
Гвяздовски Михал 5 2
Robertson Gus - Робертсон Гас 7 2
Dell Michael - Делл Майкл 72 2
Микаберидзе Георгий 7 2
Levie Aaron - Леви Аарон 7 2
Мамут Александр 109 2
Мамонов Михаил 24 2
Родионов Павел 2 2
Шойфот Игорь 1 1
Рябенький Игорь 12 1
Ипполитов Игорь 1 1
Куликов Вадим 1 1
Шипицин Артем 1 1
Кривовязь Глеб 1 1
Шалупов Евгений 1 1
Поволоцкий Станислав 1 1
Барановский Игорь 2 1
Унароков Тимур 2 1
Gisin Nicolas - Жизан Николас 1 1
Яровой Богдан 2 1
Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
Meyer Bertrand - Мейер Бертран 2 1
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 1 1
Корчак Андрей 1 1
Галперин Дмитрий 2 1
Новиков Иван 8 1
Натекин Алексей 4 1
Устинов Алексей 2 1
Белкин Александр 4 1
Барков Александр 1 1
Демидов Михаил 125 1
Басов Алексей 79 1
Новиков Евгений 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 96
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 21
Украина 3365 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 15
Германия - Федеративная Республика 3633 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 12
Европа 3752 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Казахстан - Республика 2629 7
Франция - Французская Республика 2122 6
Япония 2780 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Индия - Республика 2169 2
Восточная Европа 1678 2
Великобритания - Виргинские Острова 110 2
Румыния 343 2
США - Сан-Франциско 692 2
США - Калифорния 973 2
Польша - Республика 829 2
США - Кремниевая долина 399 2
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Европа Западная 613 1
Швейцария - Шаффхаузен 1 1
Великобритания - Кембридж 69 1
США - Делавэр 53 1
СССР - Ленинград 69 1
Европа Центральная 106 1
Сингапур - Республика 808 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 1
Россия - Иркутская область 543 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 3
РБК Инновации 36 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Digital Trends - Издание 30 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
CNews Analytics 1988 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
ЭЛАС НПО 6 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 1 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 7 1
FAU Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена - Нюрнберга - Эрлангенский университет 2 1
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Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Microsoft Imagine Cup 43 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760576, в очереди разбора - 664266.
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