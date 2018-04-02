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Drupal CMS-система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.04.2018
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В популярном движке нашлась дыра, которая позволяет легко захватывать сайты
Срочное обновление Drupal Все сайты на базе открытой системы управления контентом (CMS) Drupal версий с и
|28.03.2017
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Создателя архитектуры Drupal выгнали из проекта за любовь к БДСМ
Разошлись в ценностях В сообществе разработчиков Drupal разгорелся скандал из-за ухода одного из его старейших участников, занимавшегося запус
|08.04.2016
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Причиной утечки «офшорного панамского архива» могли стать «дыры» в WordPress и Drupal
. В свою очередь, WP Tavern обнаружила, что версия ПО еще более старая — выпущенная в декабре 2014 г. Уязвимости в WordPress находятся регулярно, многие из них являются критическими. Древняя версия Drupal и Outlook Помимо этого, панамская фирма пользовалась устаревшей версией системы управления контентом Drupal. Она играет роль платформы дополнительного сайта Mossack Fonseca, распо
|20.10.2014
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Уязвимость в Drupal поставила под угрозу российские госсайты
анской компании SektionEins обнаружили критическую уязвимость в платформе с открытым исходным кодом Drupal, служащей для управления сайтами. Суть уязвимости заключается в том, что злоумышленник
|15.07.2014
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Вышел новый релиз антиспам-модуля для Drupal
Компания CleanTalk объявила о выпуске официального релиза антиспам-модуля для Drupal. В новой версии оптимизирован программный код и улучшены антиспам-проверки для усилени
|14.03.2012
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Вышла новая версия сборки интернет-магазина CommerceBox
овленная версия сборки CommerceBox. В ней помимо стандартного функционала интернет-магазина на базе Drupal Commerce реализованы следующие функции: каталог и категории (иерархические) товаров; в
|27.10.2009
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Сайт Белого дома перешел на СПО
WhiteHouse.gov, сайт администрации президента США, отказался от использования собственной системы управления контентом и перешел на Drupal, CMS с открытым исходным кодом. Несмотря на переход на новую систему управления контентом, внешний вид ресурса не изменится. По словам представителей Белого дома, этот процесс можно срав
|01.02.2008
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Разработчики Drupal предупредили о критических уязвимостях
Разработчики open source-системы управления контентом Drupal сообщили о двух уязвимостях, которые могут быть использованы для атак ПК пользователей и серверов. Разработчики классифицируют эти проблемы как критические. Согласно команде разработчико
|16.01.2007
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Вышел Drupal 5.0
Вышла новая версия системы управления сайтом с открытым кодом Drupal — 5.0. По сравнению с версиями 4.x, выходящими с 2002 г., движок подвергся множеству изменений. Полностью переделан раздел администрирования: дополнительные комментарии к функциям можно
Drupal и организации, системы, технологии, персоны:
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