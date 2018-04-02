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Drupal CMS-система

Drupal - CMS-система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.04.2018 В популярном движке нашлась дыра, которая позволяет легко захватывать сайты

Срочное обновление Drupal Все сайты на базе открытой системы управления контентом (CMS) Drupal версий с и
28.03.2017 Создателя архитектуры Drupal выгнали из проекта за любовь к БДСМ

Разошлись в ценностях В сообществе разработчиков Drupal разгорелся скандал из-за ухода одного из его старейших участников, занимавшегося запус
08.04.2016 Причиной утечки «офшорного панамского архива» могли стать «дыры» в WordPress и Drupal

. В свою очередь, WP Tavern обнаружила, что версия ПО еще более старая — выпущенная в декабре 2014 г.  Уязвимости в WordPress находятся регулярно, многие из них являются критическими.  Древняя версия Drupal и Outlook Помимо этого, панамская фирма пользовалась устаревшей версией системы управления контентом Drupal. Она играет роль платформы дополнительного сайта Mossack Fonseca, распо
20.10.2014 Уязвимость в Drupal поставила под угрозу российские госсайты

анской компании SektionEins обнаружили критическую уязвимость в платформе с открытым исходным кодом Drupal, служащей для управления сайтами. Суть уязвимости заключается в том, что злоумышленник
15.07.2014 Вышел новый релиз антиспам-модуля для Drupal

Компания CleanTalk объявила о выпуске официального релиза антиспам-модуля для Drupal. В новой версии оптимизирован программный код и улучшены антиспам-проверки для усилени
14.03.2012 Вышла новая версия сборки интернет-магазина CommerceBox

овленная версия сборки CommerceBox. В ней помимо стандартного функционала интернет-магазина на базе Drupal Commerce реализованы следующие функции: каталог и категории (иерархические) товаров; в
27.10.2009 Сайт Белого дома перешел на СПО

WhiteHouse.gov, сайт администрации президента США, отказался от использования собственной системы управления контентом и перешел на Drupal, CMS с открытым исходным кодом. Несмотря на переход на новую систему управления контентом, внешний вид ресурса не изменится. По словам представителей Белого дома, этот процесс можно срав
01.02.2008 Разработчики Drupal предупредили о критических уязвимостях

Разработчики open source-системы управления контентом Drupal сообщили о двух уязвимостях, которые могут быть использованы для атак ПК пользователей и серверов. Разработчики классифицируют эти проблемы как критические. Согласно команде разработчико
16.01.2007 Вышел Drupal 5.0

Вышла новая версия системы управления сайтом с открытым кодом Drupal — 5.0. По сравнению с версиями 4.x, выходящими с 2002 г., движок подвергся множеству изменений. Полностью переделан раздел администрирования: дополнительные комментарии к функциям можно


Публикаций - 83, упоминаний - 94

Drupal и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 20
1С-Битрикс - Bitrix 675 14
Google LLC 12688 8
Oracle Corporation 7074 8
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Red Hat 1378 5
Magento Inc 37 5
Alfresco Software 156 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Adobe Systems 1597 4
LifeRay 15 3
CleanTalk 6 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Fortinet 452 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
NetCAT - НетКэт 42 3
Robokassa - Робокасса 54 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 2
Capgemini Consulting 131 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
Ecwid - Эквид 35 2
Открытые технологии 732 2
SAP SE 5601 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Softline - Софтлайн 3743 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
Canonical 221 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
PayPal 671 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 137 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
Runa Capital 158 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
PornHub 26 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 1
American Airlines 90 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Index Ventures 50 1
Orange Penguin Foundation - американский благотворительный фонд 1 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
General Dynamics 60 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
iTech Capital 17 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
O'Reilly AlphaTech Ventures - OATV 5 1
Mossack Fonseca 5 1
First Round Capital 14 1
Почта России ПАО 2370 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Связной ГК 1401 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
UPS 216 1
Visa International 1993 1
Евросеть 1421 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Президент Украины 128 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
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