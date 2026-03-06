Wikipedia - Mediawiki

Разделы

06.03.2026 Самораспространяющийся JavaScript-червь изуродовал «Википедию» 1
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 1
26.04.2022 Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования 1
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 1
11.12.2019 «Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов 1
15.07.2014 Вышел новый релиз антиспам-модуля для Drupal 1
03.02.2014 Check Point обнаружила критическую уязвимость в Wikipedia.org и других wiki-ресурсах 1
16.02.2012 «Казахтелеком» назван лучшим региональным партнером Parallels 1
13.10.2011 ActiveCloud by Softline запустила новую услугу «Аренда приложений (SaaS)» 1
03.10.2011 Клиентам ActiveCloud стала доступна услуга по аренде приложений 1
19.11.2010 Microsoft представляет расширение для Office, позволяющее сохранять в MediaWiki 1
15.03.2010 В Рунете появилась женская «Википедия» 1
15.06.2009 За 17 млн руб. вместо СПО школы получили неработающий брак 1
24.02.2009 «Армада» и «Альт Линукс» выпустили расширенный «Школьный Сервер» 1
20.01.2009 В России запущена онлайн-энциклопедия об ИТ 1
14.10.2008 Вышел новый OpenOffice.org - версия 3.0 1
20.08.2008 Анонсирована новая версия MediaWiki 1
14.07.2008 Энциклопедия EVE Online 1
05.03.2008 1&1 Internet внедрил стандарт APS Parallels для клиентов в Германии 1
19.12.2007 Host Europe предложит клиентам ПО в рамках модели SaaS 1
28.11.2006 Wikipedia очаровала американских разведчиков 1
07.11.2006 Wikipedia очаровала американских разведчиков 1
07.11.2006 Wikipedia очаровала американских разведчиков 1
06.12.2005 В MediaWiki найдена опасная уязвимость 1

Microsoft Corporation 25373 5
Softline - Софтлайн 3368 3
Ростелеком 10465 2
9136 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 2
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 128 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 2
Oracle - MySQL AB 36 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 58 1
CleanTalk 6 1
Minervasoft - Пантеон Ай 15 1
Broadcom - VMware 2516 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 1
Amazon Inc - Amazon.com 3176 1
X Corp - Twitter 2917 1
Intel Corporation 12604 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Check Point Software Technologies 804 1
Oracle Corporation 6914 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
GitHub 1000 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2637 1
VK - Mail.ru Group 3541 1
Крок - Croc 1822 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Рексофт - Reksoft 437 1
1С-Битрикс - Bitrix 632 1
Adobe Systems 1574 1
Corel Corporation 338 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 1
Казахтелеком 339 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 82 1
АйТи 1441 1
Atlassian 139 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
SWsoft - Standard & Western Software 49 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 88 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8354 1
Почта России ПАО 2273 1
Газпром ПАО 1431 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 101 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Совкомбанк ПАО 297 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1411 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 40 1
Росатом - Росэнергоатом НТЦ АТР - Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС 2 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1870 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13102 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1491 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2215 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Apache Software Foundation - ASF 224 1
Wiki - Вики - режим Википедии 258 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8256 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26274 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13448 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32128 5
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1566 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12476 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17296 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5453 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3116 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1986 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1568 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23501 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1423 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5932 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 830 3
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 871 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11658 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3129 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 556 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6319 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32340 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17289 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11567 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6752 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34268 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 281 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 652 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13730 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23189 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11389 2
SMF - Session Management Function - Управление сессией 16 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4307 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2318 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12367 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7088 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3436 2
Joomla CMS 89 7
phpBB - PHP Bulletin Board 17 6
Linux OS 11080 5
WordPress Foundation - WordPress 245 5
Drupal - CMS-система 82 5
Microsoft Windows 16480 4
Microsoft Office 4019 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 621 3
Moodle LMS - система управления курсами 35 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1579 2
Google YouTube - Видеохостинг 2924 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 610 2
Apple macOS 2298 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3069 2
Oracle Java - язык программирования 3362 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2395 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1791 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3454 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 106 1
Parallels Automation 46 1
Oracle MySQL Workbench 7 1
Yii Framework 5 1
1С:Хронограф 5 1
Microsoft Hosted Exchange - FrontBridge 19 1
Ростелеком - СУЗ - Ростелеком Система управления знаниями 1 1
XWiki 8 1
Linux KDE KDevelop 7 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 1
VirtueMart - mambo-phpShop 8 1
PlantUML 3 1
Oracle InnoDB 18 1
Minervasoft - Minerva Knowledge - Minerva Learn 10 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 1
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7438 1
Apple iPad 3951 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1178 1
Google Android 14870 1
Apple iOS 8352 1
Negroponte John - Негропонте Джон 6 3
Сайфутдинова Галия 6 1
Тумовская Марина 1 1
Трипольская Ирина 1 1
Чернышов Юрий 4 1
Багрецов Александр 2 1
Шелухин Владимир 1 1
Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 1
Желнова Наталья 1 1
Силуанов Антон 79 1
Новодворский Алексей 110 1
Артамонова Анна 183 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
Корман Игорь 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 159276 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 5
США - Колумбия - Вашингтон 1460 3
Нигерия - Федеративная Республика 332 3
Германия - Федеративная Республика 12978 2
Казахстан - Республика 5865 1
Европа 24718 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 1
Европа Восточная 3124 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Новая Зеландия 733 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
США - Флорида 777 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
США - Флорида - Орландо 128 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32165 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 4
Аренда 2587 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20537 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11483 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10601 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3752 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3746 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2510 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4422 1
Атомная энергетика - ПАТЭС - плавучая атомная теплоэлектростанция 19 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 918 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9778 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 587 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 181 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3288 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
Wikipedia - Википедия 608 11
Defensetech 47 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
University of Otago - Университет Отаго - Отагский университет в Данидине 8 1
CeBIT 613 1
