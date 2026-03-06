Получите все материалы CNews по ключевому слову
Wikipedia Mediawiki
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Wikipedia и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
|Apache Software Foundation - ASF 224 1
|Wikipedia - Википедия 608 11
|Defensetech 47 3
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
|University of Otago - Университет Отаго - Отагский университет в Данидине 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727073.
Создано именных указателей - 191307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.