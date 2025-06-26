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Индексная книга (каталог) CNews*
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PlantUML

PlantUML

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Сбербанк представил обновленный инструмент для ускорения разработки GigaCode 2.0 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

PlantUML и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 887 2
Atlassian 124 2
Ростелеком 9994 1
Amazon Inc - Amazon.com 3055 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2132 1
Minervasoft - Пантеон Ай 6 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 86 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Совкомбанк ПАО 263 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1049 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 525 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4468 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12922 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21103 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 452 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7153 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 745 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3757 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5641 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1006 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9724 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1971 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1327 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21285 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10780 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26171 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32203 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1273 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7784 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 845 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1041 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7660 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4763 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 784 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2530 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25008 1
Workflow - Поток работ 339 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 646 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11568 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11650 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3226 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 275 1
Wiki - Вики - режим Википедии 243 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 107 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13041 1
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 102 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2653 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 366 1
Atlassian - Confluence 130 2
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 2
Carbon Soft - EvaTeam 20 1
Google YouTube - Видеохостинг 2824 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1025 1
Google Android 14339 1
Apple iOS 8002 1
Linux OS 10306 1
Microsoft Office 3835 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3002 1
Microsoft Windows 15980 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1085 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5489 1
Oracle Java - язык программирования 3172 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2125 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 157 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1400 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 320 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 276 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 177 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 552 1
Radix Tempo 25 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 126 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 29 1
Lua - язык программирования 58 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 19 1
Apache OpenOffice Draw 26 1
Wikipedia - Mediawiki 23 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 86 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 13 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 14 1
Ростелеком - СУЗ - Ростелеком Система управления знаниями 1 1
XWiki 6 1
Minervasoft - Minerva Knowledge 5 1
Кучаев Денис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3553 1
Египет - Арабская Республика 1025 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9267 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4097 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6398 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3534 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19392 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6580 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2194 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11173 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3419 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 820 1
Wikipedia - Википедия 536 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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