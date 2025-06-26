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PlantUML
УПОМИНАНИЯ
|26.06.2025
|Сбербанк представил обновленный инструмент для ускорения разработки GigaCode 2.0 1
|Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
|29.08.2023
|Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 1
PlantUML и организации, системы, технологии, персоны:
|GitHub 887 2
|Atlassian 124 2
|Ростелеком 9994 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3055 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2132 1
|Minervasoft - Пантеон Ай 6 1
|Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 86 1
|NanduQ - Qiwi 1000 1
|Совкомбанк ПАО 263 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1049 1
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 525 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4468 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150172 2
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3553 1
|Египет - Арабская Республика 1025 1
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