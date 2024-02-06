Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201516
ИКТ 15625
Организации 11845
Ведомства 1513
Ассоциации 1126
Технологии 3597
Системы 27080
Персоны 87996
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1338
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2856
Мероприятия 894

Carbon Soft Карбон Софт

Carbon Soft - Карбон Софт

Carbon Soft (Карбон Софт) — российская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для операторов связи, бизнеса и государственного сектора. Основана в 2013 году в Екатеринбурге, однако история разработки ПО командой компании насчитывает более 20 лет, еще с периода работы под брендом Ideco. Компания является правообладателем экосистемы EvaTeam, которая позиционируется как комплексная замена зарубежным решениям Atlassian (Jira, Confluence, Jira Service Management) и другим инструментам управления проектами и разработкой. В 2025 году выручка компании составила 625,1 млн рублей, что на 38% превышает показатель предыдущего года, а чистая прибыль достигла 416,4 млн рублей.

Описание деятельности и компетенции

Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01). Компания фокусируется на создании высоконагруженных систем с повышенными требованиями к отказоустойчивости. Ключевая особенность — развитие единой экосистемы EvaTeam, включающей продукты для управления задачами, знаниями, тестированием и непрерывной интеграции. Сильной стороной является наличие собственных разработок, включенных в единый реестр российского ПО, а также опыт работы с операторами связи и госсектором. Слабым местом может считаться относительно молодая история юридического лица (с 2013 года), хотя продуктовая линейка и компетенции значительно старше.

Продукты и технологии

Компания разрабатывает два основных направления продуктов:

  • Направление OSS/BSS для операторов связи:
    • Carbon Billing 5 — биллинговая система, поддерживающая до 1,5 млн абонентов.
    • Carbon Reductor DPI X — система фильтрации сетевого трафика по спискам Роскомнадзора и Минюста.
    • Carbon Netmon — система мониторинга сети.
  • Экосистема EvaTeam (бизнес и госсектор):
    • EvaProject — система управления проектами и задачами, аналог Jira. Разработана при поддержке гранта РФРИТ (40 млн руб.).
    • EvaWiki — система управления знаниями и контентом, аналог Confluence.
    • EvaServiceDesk — ITSM-система для управления сервисами, аналог Jira Service Management.
    • EvaGit, EvaCI, EvaTest — инструменты для DevOps-процессов (репозитории, CI/CD, тестирование).

Технологическая база включает языки Python, PHP, Bash, C, JavaScript. Продукты работают под управлением Linux-дистрибутивов (CentOS, Debian, собственные Carbon Linux) и Windows. Компания использует технологии искусственного интеллекта для аналитики и автоматизации процессов, что подтверждается планами на 2026 год.

Лицензии и разрешения

Компания обладает действующими лицензиями, необходимыми для работы в регулируемых сегментах:

  • Лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации (выдана 30.09.2019, бессрочная).
  • Лицензия ФСТЭК России на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации (выдана 30.09.2019, бессрочная).
  • Продукты внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (записи с 2020 по 2024 год), что позволяет участвовать в госзакупках и освобождает от НДС при продаже лицензий.

Клиенты и деловые связи

Среди ключевых клиентов компании:

  • Газпром ID — комплексное импортозамещение в сфере идентификации.
  • Министерство финансов РФ и Гознак — внедрение экосистемы EvaTeam для автоматизации процессов.
  • СберМобайл (Сбербанк-Телеком) — переход на EvaProject и EvaWiki.
  • ДОМ.РФ — использование EvaProject для управления проектами.
  • ППК «Роскадастр» — государственный контракт на поставку EvaProject (12,3 млн руб. в 2026 году).

Важным деловым связям является взаимное импортозамещение с компанией «Ред Софт»: «Ред Софт» перешла на EvaProject, а Carbon Soft — на операционную систему «Ред ОС». Компания также сотрудничает с интеграторами, такими как «Софтлайн Решения» и «Кросс технолоджис».

Конкуренция

На российском рынке компания конкурирует с рядом игроков в сегменте управления проектами и DevOps-инструментами:

  • Kaiten (ООО «Кайтен Софтвер»)
  • Битрикс24 (АО «1С-Битрикс»)
  • Яндекс Трекер (ООО «Яндекс»)
  • TeamStorm (ООО «ТимШторм»)
  • WEEEK (ООО «ВИИИК»)
  • ADVANTA (АО «А2»)
  • SimpleOne (ООО «ИТГлобалком Рус»)

Зарубежными аналогами, которые компания замещает, являются продукты Atlassian (Jira, Confluence, Bitbucket) из Австралии и GitLab из США. Прямых зарубежных конкурентов, работающих на российском рынке, практически не осталось из-за санкций и прекращения поддержки on-premise версий.

Участие в рейтингах и цитаты

Компания присутствует в рейтингах CNews и TAdviser. По данным TAdviser, в 2025 году выручка компании выросла на 40%. В 2025 году EvaProject была признана лучшим отечественным аналогом Jira по версии портала IaaSSaaSPaaS.

Цитата управляющего директора EvaTeam Дениса Кучаева: «Мы не просто предложили клиентам ряд отдельных решений — мы выстроили целостную экосистему, где каждый продукт хорошо интегрируется с остальными компонентами, обеспечивая максимальную эффективность и синергию усилий».

Информация актуальна на 21.05.2026

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 2
06.02.2024 Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:

Atlassian 159 3
Ред Софт - Red Soft 1260 2
Yandex - Яндекс 9332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3156 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 984 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 170 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 297 1
Advanta - Адванта Консалтинг 18 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 148 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 226 1
Ideco - Айдеко 126 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 199 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 36 1
TeamStorm - Тимшторм 13 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 631 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 269 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5793 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3082 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 148 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3620 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 972 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1314 1
Backlog - Бэклог - невыполненная работа - накопленный объём работы 65 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1454 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2350 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1770 1
DevOps - Development и Operations 1268 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8745 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 651 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 584 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2923 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3342 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8360 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2194 1
Workflow - Поток работ 370 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 826 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 337 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 922 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 477 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2541 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3181 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 478 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4683 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 181 1
Repository - Репозиторий 1196 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 522 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 188 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12310 1
Carbon Soft - EvaServiceDesk 18 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1636 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 375 3
Atlassian - Confluence 191 3
Carbon Soft - EvaTeam - Еватим - EvaEcoSystem 46 3
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 26 3
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 30 3
Carbon Soft - EvaTest 8 2
Carbon Soft - EvaTeam - EvaGit 8 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1313 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 231 2
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 43 2
Carbon Soft - EvaTeam - EvaCI/CD 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1062 1
Linux OS 11627 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 361 1
Microsoft Windows 16980 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 686 1
JavaScript - JS - язык программирования 1445 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 801 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1704 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 143 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 279 1
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 109 1
Radix Tempo 30 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3721 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 30 1
Apache OpenOffice Draw 30 1
Linux - Debian GNU 573 1
Ред Софт - Ред платформа 31 1
Газпром - Оператор Газпром ИД - Газпром ID - Газпром Бизнес ID - Единая платформа взаимодействия ГИД 23 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 6 1
PlantUML 3 1
Аликин Алексей 2 2
Рустамов Рустам 551 1
Кучаев Денис 15 1
Елина Марина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4526 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11900 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4458 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4075 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2458 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8147 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5834 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 312 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2350 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 599 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5163 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8945 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7525 1
TAdviser - Центр выбора технологий 491 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще