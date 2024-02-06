Carbon Soft (Карбон Софт) — российская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для операторов связи, бизнеса и государственного сектора. Основана в 2013 году в Екатеринбурге, однако история разработки ПО командой компании насчитывает более 20 лет, еще с периода работы под брендом Ideco. Компания является правообладателем экосистемы EvaTeam, которая позиционируется как комплексная замена зарубежным решениям Atlassian (Jira, Confluence, Jira Service Management) и другим инструментам управления проектами и разработкой. В 2025 году выручка компании составила 625,1 млн рублей, что на 38% превышает показатель предыдущего года, а чистая прибыль достигла 416,4 млн рублей.

Описание деятельности и компетенции

Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01). Компания фокусируется на создании высоконагруженных систем с повышенными требованиями к отказоустойчивости. Ключевая особенность — развитие единой экосистемы EvaTeam, включающей продукты для управления задачами, знаниями, тестированием и непрерывной интеграции. Сильной стороной является наличие собственных разработок, включенных в единый реестр российского ПО, а также опыт работы с операторами связи и госсектором. Слабым местом может считаться относительно молодая история юридического лица (с 2013 года), хотя продуктовая линейка и компетенции значительно старше.

Продукты и технологии

Компания разрабатывает два основных направления продуктов:

Направление OSS/BSS для операторов связи: Carbon Billing 5 — биллинговая система, поддерживающая до 1,5 млн абонентов. Carbon Reductor DPI X — система фильтрации сетевого трафика по спискам Роскомнадзора и Минюста. Carbon Netmon — система мониторинга сети.

Экосистема EvaTeam (бизнес и госсектор): EvaProject — система управления проектами и задачами, аналог Jira. Разработана при поддержке гранта РФРИТ (40 млн руб.). EvaWiki — система управления знаниями и контентом, аналог Confluence. EvaServiceDesk — ITSM-система для управления сервисами, аналог Jira Service Management. EvaGit, EvaCI, EvaTest — инструменты для DevOps-процессов (репозитории, CI/CD, тестирование).



Технологическая база включает языки Python, PHP, Bash, C, JavaScript. Продукты работают под управлением Linux-дистрибутивов (CentOS, Debian, собственные Carbon Linux) и Windows. Компания использует технологии искусственного интеллекта для аналитики и автоматизации процессов, что подтверждается планами на 2026 год.

Лицензии и разрешения

Компания обладает действующими лицензиями, необходимыми для работы в регулируемых сегментах:

Лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации (выдана 30.09.2019, бессрочная).

(выдана 30.09.2019, бессрочная). Лицензия ФСТЭК России на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации (выдана 30.09.2019, бессрочная).

(выдана 30.09.2019, бессрочная). Продукты внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (записи с 2020 по 2024 год), что позволяет участвовать в госзакупках и освобождает от НДС при продаже лицензий.

Клиенты и деловые связи

Среди ключевых клиентов компании:

Газпром ID — комплексное импортозамещение в сфере идентификации.

— комплексное импортозамещение в сфере идентификации. Министерство финансов РФ и Гознак — внедрение экосистемы EvaTeam для автоматизации процессов.

и — внедрение экосистемы EvaTeam для автоматизации процессов. СберМобайл (Сбербанк-Телеком) — переход на EvaProject и EvaWiki.

(Сбербанк-Телеком) — переход на EvaProject и EvaWiki. ДОМ.РФ — использование EvaProject для управления проектами.

— использование EvaProject для управления проектами. ППК «Роскадастр» — государственный контракт на поставку EvaProject (12,3 млн руб. в 2026 году).

Важным деловым связям является взаимное импортозамещение с компанией «Ред Софт»: «Ред Софт» перешла на EvaProject, а Carbon Soft — на операционную систему «Ред ОС». Компания также сотрудничает с интеграторами, такими как «Софтлайн Решения» и «Кросс технолоджис».

Конкуренция

На российском рынке компания конкурирует с рядом игроков в сегменте управления проектами и DevOps-инструментами:

Kaiten (ООО «Кайтен Софтвер»)

(ООО «Кайтен Софтвер») Битрикс24 (АО «1С-Битрикс»)

(АО «1С-Битрикс») Яндекс Трекер (ООО «Яндекс»)

(ООО «Яндекс») TeamStorm (ООО «ТимШторм»)

(ООО «ТимШторм») WEEEK (ООО «ВИИИК»)

(ООО «ВИИИК») ADVANTA (АО «А2»)

(АО «А2») SimpleOne (ООО «ИТГлобалком Рус»)

Зарубежными аналогами, которые компания замещает, являются продукты Atlassian (Jira, Confluence, Bitbucket) из Австралии и GitLab из США. Прямых зарубежных конкурентов, работающих на российском рынке, практически не осталось из-за санкций и прекращения поддержки on-premise версий.

Участие в рейтингах и цитаты

Компания присутствует в рейтингах CNews и TAdviser. По данным TAdviser, в 2025 году выручка компании выросла на 40%. В 2025 году EvaProject была признана лучшим отечественным аналогом Jira по версии портала IaaSSaaSPaaS.

Цитата управляющего директора EvaTeam Дениса Кучаева: «Мы не просто предложили клиентам ряд отдельных решений — мы выстроили целостную экосистему, где каждый продукт хорошо интегрируется с остальными компонентами, обеспечивая максимальную эффективность и синергию усилий».

Информация актуальна на 21.05.2026