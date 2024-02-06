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Carbon Soft Карбон Софт
Carbon Soft (Карбон Софт) — российская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для операторов связи, бизнеса и государственного сектора. Основана в 2013 году в Екатеринбурге, однако история разработки ПО командой компании насчитывает более 20 лет, еще с периода работы под брендом Ideco. Компания является правообладателем экосистемы EvaTeam, которая позиционируется как комплексная замена зарубежным решениям Atlassian (Jira, Confluence, Jira Service Management) и другим инструментам управления проектами и разработкой. В 2025 году выручка компании составила 625,1 млн рублей, что на 38% превышает показатель предыдущего года, а чистая прибыль достигла 416,4 млн рублей.
Описание деятельности и компетенции
Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01). Компания фокусируется на создании высоконагруженных систем с повышенными требованиями к отказоустойчивости. Ключевая особенность — развитие единой экосистемы EvaTeam, включающей продукты для управления задачами, знаниями, тестированием и непрерывной интеграции. Сильной стороной является наличие собственных разработок, включенных в единый реестр российского ПО, а также опыт работы с операторами связи и госсектором. Слабым местом может считаться относительно молодая история юридического лица (с 2013 года), хотя продуктовая линейка и компетенции значительно старше.
Продукты и технологии
Компания разрабатывает два основных направления продуктов:
- Направление OSS/BSS для операторов связи:
- Carbon Billing 5 — биллинговая система, поддерживающая до 1,5 млн абонентов.
- Carbon Reductor DPI X — система фильтрации сетевого трафика по спискам Роскомнадзора и Минюста.
- Carbon Netmon — система мониторинга сети.
- Экосистема EvaTeam (бизнес и госсектор):
- EvaProject — система управления проектами и задачами, аналог Jira. Разработана при поддержке гранта РФРИТ (40 млн руб.).
- EvaWiki — система управления знаниями и контентом, аналог Confluence.
- EvaServiceDesk — ITSM-система для управления сервисами, аналог Jira Service Management.
- EvaGit, EvaCI, EvaTest — инструменты для DevOps-процессов (репозитории, CI/CD, тестирование).
Технологическая база включает языки Python, PHP, Bash, C, JavaScript. Продукты работают под управлением Linux-дистрибутивов (CentOS, Debian, собственные Carbon Linux) и Windows. Компания использует технологии искусственного интеллекта для аналитики и автоматизации процессов, что подтверждается планами на 2026 год.
Лицензии и разрешения
Компания обладает действующими лицензиями, необходимыми для работы в регулируемых сегментах:
- Лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации (выдана 30.09.2019, бессрочная).
- Лицензия ФСТЭК России на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации (выдана 30.09.2019, бессрочная).
- Продукты внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (записи с 2020 по 2024 год), что позволяет участвовать в госзакупках и освобождает от НДС при продаже лицензий.
Клиенты и деловые связи
Среди ключевых клиентов компании:
- Газпром ID — комплексное импортозамещение в сфере идентификации.
- Министерство финансов РФ и Гознак — внедрение экосистемы EvaTeam для автоматизации процессов.
- СберМобайл (Сбербанк-Телеком) — переход на EvaProject и EvaWiki.
- ДОМ.РФ — использование EvaProject для управления проектами.
- ППК «Роскадастр» — государственный контракт на поставку EvaProject (12,3 млн руб. в 2026 году).
Важным деловым связям является взаимное импортозамещение с компанией «Ред Софт»: «Ред Софт» перешла на EvaProject, а Carbon Soft — на операционную систему «Ред ОС». Компания также сотрудничает с интеграторами, такими как «Софтлайн Решения» и «Кросс технолоджис».
Конкуренция
На российском рынке компания конкурирует с рядом игроков в сегменте управления проектами и DevOps-инструментами:
- Kaiten (ООО «Кайтен Софтвер»)
- Битрикс24 (АО «1С-Битрикс»)
- Яндекс Трекер (ООО «Яндекс»)
- TeamStorm (ООО «ТимШторм»)
- WEEEK (ООО «ВИИИК»)
- ADVANTA (АО «А2»)
- SimpleOne (ООО «ИТГлобалком Рус»)
Зарубежными аналогами, которые компания замещает, являются продукты Atlassian (Jira, Confluence, Bitbucket) из Австралии и GitLab из США. Прямых зарубежных конкурентов, работающих на российском рынке, практически не осталось из-за санкций и прекращения поддержки on-premise версий.
Участие в рейтингах и цитаты
Компания присутствует в рейтингах CNews и TAdviser. По данным TAdviser, в 2025 году выручка компании выросла на 40%. В 2025 году EvaProject была признана лучшим отечественным аналогом Jira по версии портала IaaSSaaSPaaS.
Цитата управляющего директора EvaTeam Дениса Кучаева: «Мы не просто предложили клиентам ряд отдельных решений — мы выстроили целостную экосистему, где каждый продукт хорошо интегрируется с остальными компонентами, обеспечивая максимальную эффективность и синергию усилий».
Информация актуальна на 21.05.2026
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 2
|06.02.2024
|Взаимное импортозамещение: российские компании обменялись своими разработками 2
Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:
|Аликин Алексей 2 2
|Рустамов Рустам 551 1
|Кучаев Денис 15 1
|Елина Марина 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167809 3
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 1
|Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4526 1
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