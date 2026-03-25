Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент

VAS Experts восстановила 4G-роуминг российского MVNO после модернизации сети оператора в Австралии роводят ее модернизацию. Инцидент произошел после плановой модернизации сети одного из операторов в Австралии. Абоненты российского MVNO продолжали регистрироваться в сети принимающего оператор

США хитро обошли запрет на экспорт китайских редкоземельных металлов для производства чипов и военной техники. Найден более сговорчивый поставщик ов давления Китая на свою страну. Как пишет портал TechCrunch, Трамп подписал соглашение с властями Австралии о поставке редкоземельных минералов. Сумма сделки составляет $8,5 млрд. Это прямой

Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала ank — крупнейший в 2025 г. австралийский финансовый конгломерат, осуществляющий свою деятельность в Австралии, Новой Зеландии, Фиджи, странах Азии, США и Великобритании. Commonwealth Bank Крупн

VoLTE-связь Билайна теперь доступна клиентам в роуминге в Германии и Австралии Билайн снова расширил зону предоставления услуг VoLTE (Voice over LTE) для клиентов в роуминге. Теперь высококачественная голосовая связь доступна им на территории Германии и Австралии. В ближайших планах — запуски в США, Швейцарии, Исландии и Вьетнаме. VoLTE (Voice over LTE) — это технология передачи голоса через 4G/LTE, которая обеспечивает мгновенный дозвон и чет

Международный роуминг Т2 VoLTE заработал в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре ами о работе международного роуминга VoLTE от Т2, а также расширил возможности звонков по сети 4G в Австралии и Сингапуре. Вызовы через VoLTE из-за границы тарифицируются по обычным роуминговым

Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии Случайная блокировка связи Корабль военно-морского флота (ВМС) Австралии случайно заблокировал интернет в некоторых частях Новой Зеландии, пишет The Guardia

ПО «Лаборатории Касперского» изгнали из госструктур Австралии. Пример подали США кой ИБ-компании. Запрет строгий и официальный – он прописан в директиве Министерства внутренних дел Австралии, где говорится о риске национальной безопасности. Все госучреждения обязаны удалить

Россиянку, служившую ИТ-шницей в армии Австралии, судят по обвинению в шпионаже своего руководства посещала Россию, где собиралась передать спецслужбам данные, связанные с армией Австралии. 62-летний муж Королевой подозревается в пособничестве. У Королевых двойное граждан

Арестован создатель мессенджера Ghost для секретной переписки йства связи, требуется значительное мастерство», — сказал заместитель комиссара федеральной полиции Австралии Иэн Маккартни (Ian McCartney). Кто использовал Ghost Как утверждает полиция, Ghost

4G-смартфоны массово превратятся в кирпичи по всему миру. Всему виной стремление операторов «убить» 3G. Россию тоже затронет активируют сети 3G, пишет портал GSM Arena. В очень скором будущем это может случиться, например, в Австралии, хотя на самом деле от страны это никак не зависит. Согласно заявлению Австралийско

24-летнюю хакершу посадили на 66 месяцев за кражу $3,3 млн 66 месяцев за $3,3 млн На днях 24-летнюю жительницу Австралии приговорили к 66 месяцам тюремного заключения за участие в масштабной криминальной

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка асманийский волк, — это плотоядное сумчатое животное, которое когда-то обитало на материковой части Австралии, но из-за конкуренции с динго его численность резко сократилась. Небольшая популяц

Apple отрицает проблему, из-за которой MacBook массово несут в ремонт у пользователей есть наглядные доказательства наличия дефекта. Скандал с участием Apple назревает в Австралии, но может распространиться на весь мир. Проблема, о которой идет речь, носит назван

ИИ хотят использовать для усиленного надзора за сотрудниками. Противники возражают: слежка - это никуда не годится . Компания Intenseye, которая как раз поставляет средства наблюдения, усиленные ИИ, заявляет, что в Австралии у неё множество клиентов, включая крупную горнодобывающую компанию. Решения нацелен

Samsung годами обманывала весь мир. В ее смартфонах нет хваленой защиты от воды рав потребителей (Australian Competition & Consumer Commission ACCC) развернулся в Федеральном суде Австралии (Federal Court). Первый иск был подан еще в июне 2019 г. Регулятор утверждал, что S

Facebook заблокировал СМИ целого континента ала заявление об этом на своем сайте, и в нем сказано, что ее ответ на изменения в законодательстве Австралии. В начале 2021 г. власти Австралии опубликовали законопроект, согласно котор

Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента rox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австралии. Как сообщило издание ZDNet, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав по

Найдено первое доказательство шпионской деятельности Huawei. Она хотела украсть важные документы у Папуа – Новой Гвинеи ть для перехвата важных госсведений. Опубликованный доклад ASPI предоставил на рассмотрение властям Австралии. На момент публикации материала Huawei никак не комментировала его содержание. Отме

Запертые на карантине австралийцы обрушили сайт госуслуг. Он недоступен целый день Австралийские «хакеры» В Австралии перестал работать портал государственных услуг MyGov (my.gov.au). Сбой в его работе

«Росэлектроника» будет сотрудничать с электротехническими компаниями Италии и Австралии Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех подписал соглашения о сотрудничестве с австралийской компанией NOJA Power и итальянской Tesmec – разработчиками и производителями электротехнического оборудования. Стороны займутся совместной реализацией проектов по автоматизации эл

Microsoft создала банкомат, отдающий деньги без банковской карты Пластиковые карты больше не нужны Microsoft вместе с Национальным банком Австралии (NAB) создали банкомат, в котором нет слота под привычную всем пластиковую карту. В

Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ ровой трансформации другим странам, начав с сотрудничества с правительственными организациями США и Австралии. Их уход пришелся на период серьезного сокращения бюджетов и штата GDS осенью 2015

Spotster начинает работать в Австралии Spotster, бесплатный сервис для работы с контактными данными, объявил о намерении заключить партнерские договоры с тремя крупными австралийскими типографиями. Клиентам, заказывающим печать обычных визитных карточек, будет предложено создать электронную визитку в Spotster и воспользоваться всеми преимуществами сервиса.До к

Передний край законотворчества: за нераскрытие паролей предлагают сажать в тюрьму Пароль или в тюрьму Законодатели Южной Австралии разрабатывают законопроект, по которому подозреваемые в преступлениях будут обязаны

Ученые обнаружили неучтенный лес, равный по площади половине Австралии точностью сосчитать деревья, которые до этого «скрывались» от статистики. В итоге выяснилось, что в полупустынных регионах есть 467 млн гектаров ранее неучтенных лесов, что сопоставимо с 60% площади Австралии. Это позволяет увеличить общее количество леса на планете на 9%. Неучтенные лесные массивы Данные по количеству леса на Земле важно для моделирования углеродного цикла и глобального

Госорганы пошли на Apple войной из-за iPhone, превратившихся в «кирпичи» рм. Истцом выступает Австралийская комиссия по конкуренции и потреблению (ACCC). В федеральном суде Австралии комиссия обвинила компанию в «неверном, обманчивом и вводящем в заблуждение предста

В ABBYY Россия новый гендиректор. Прежний предпочел работать в Австралии же семь лет. ABBYY Россия отвечает за работу компании в России и СНГ, ABBYY Австралия – за работу в Австралии и Новой Зеландии. Всего у ABBYY есть офисы в 13 странах.На вопрос CNews о причинах

Philips представил новые ИТ-технологии для здравоохранения интенсивной терапии и реанимации. Как рассказали CNews в компании, проект позволит специалистам из Австралии с помощью ИТ-системы Philips eICU в режиме реального времени наблюдать за пациентам

Австралийские фермеры передают свои хозяйства роботам и растений, обнаруживать сорняки и удалять их или уничтожать микродозами гербицидов. Также, в садах Австралии используют роботов, которые регулярно автоматически объезжают деревья и подсчитываю

Робот Hadrian строит кирпичный дом за два дня n, может заменить шестерых рабочих и строить 150 домов в год. Hadrian будет строить жилье на западе Австралии Робот Hadrian имеет манипулятор длиной 28 м, соединенный с гусеничным шасси. На шас

Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Польше и Австралии там Tele2 доступен высокоскоростной мобильный интернет по цене i25 за 1 МБ в Польше и i50 за 1 МБ в Австралии. На территории Польши и Австралии клиенты Tele2 могут пользоваться автоматич

Австралийский бизнес сэкономит на расходах Для более эффективного ведения бизнеса и снижения затрат в 2015 г. эксперты рекомендуют австралийским предприятиям малого и среднего бизнеса автоматизировать системы отчетности расходов. Сегодня 80% СМБ до сих пор полагаются на данные по расходам, которые сотрудники ведут вручную.

В Австралии создадут ГИС психического здоровья мужчин С 2015 г. в Австралии начнет работу новая геоинформационная система, которая в течение 3 лет будет собира

Волонтеры создадут 3D-модель Австралии и Новой Зеландии реды. В будущем модель будет иметь невероятный масштаб и детализацию. Она охватит техногенную среду Австралии и Новой Зеландии, т.е. все рукотворные объекты, включая здания, железные и автомоби

Посольства Латвии запустили автоматы по подаче заявлений на паспорт МИД Латвии, миграционная служба и почетные консулы Латвии в Австралии и Новой Зеландии реализуют проект установки терминалов, позволяющих подать заявлени

Австралия запускает онлайн-магазин для госсектора ть единую веб-платформу для государственных закупок и сопутствующие услуги ИТ-отделу и казначейству Австралии. Для создания онлайн-магазина будет использовано решение CloudBuy eMarketplace - он

Австралия обязала госведомства платить поставщикам по кредитным картам вероятность, что кредитные карты все же ударят обеим сторонам по карману. Так, Visa и MasterCard в Австралии взимают с держателей корпоративных кредитных карт комиссию в размере от 1,1% до 1,3

Австралийский банкомат стал игровой приставкой Пара страстных любителей классических боевиков от первого лица из Австралии решили не покупать компьютер, а воспользовались попавшимся им в руки банкоматом, чтоб на его экране побаловать себя зрелищем любой игры DooM. Впрочем, никаких непреодолимых трудностей