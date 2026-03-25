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Индексная книга (каталог) CNews*
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Австралия Австралийский Союз Австралийский континент

Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент

1928 год, Австралия Австралия зовёт тебя. Туристический плакат, направленный на привлечение переселенцев, инвесторов и туристов в Австралию. Художник Перси Тромпф. Надпись внизу: «Получи буклет “Австралия зовёт тебя” в Англии, США, Канаде, ЮАР». Далее указаны адреса. 1928 год, Австралия Австралия зовёт тебя. Туристический плакат, направленный на привлечение переселенцев, инвесторов и туристов в Австралию. Художник Перси Тромпф. Надпись внизу: «Получи буклет “Австралия зовёт тебя” в Англии, США, Канаде, ЮАР». Далее указаны адреса.
1928 год, Австралия Австралия зовёт тебя. Туристический плакат, направленный на привлечение переселенцев, инвесторов и туристов в Австралию. Художник Перси Тромпф. Надпись внизу: «Получи буклет “Австралия зовёт тебя” в Англии, США, Канаде, ЮАР». Далее указаны адреса.

СОБЫТИЯ


25.03.2026 VAS Experts восстановила 4G-роуминг российского MVNO после модернизации сети оператора в Австралии

роводят ее модернизацию. Инцидент произошел после плановой модернизации сети одного из операторов в Австралии. Абоненты российского MVNO продолжали регистрироваться в сети принимающего оператор
21.10.2025 США хитро обошли запрет на экспорт китайских редкоземельных металлов для производства чипов и военной техники. Найден более сговорчивый поставщик

ов давления Китая на свою страну. Как пишет портал TechCrunch, Трамп подписал соглашение с властями Австралии о поставке редкоземельных минералов. Сумма сделки составляет $8,5 млрд. Это прямой

08.09.2025 Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала

ank — крупнейший в 2025 г. австралийский финансовый конгломерат, осуществляющий свою деятельность в Австралии, Новой Зеландии, Фиджи, странах Азии, США и Великобритании. Commonwealth Bank Крупн
03.09.2025 VoLTE-связь Билайна теперь доступна клиентам в роуминге в Германии и Австралии

Билайн снова расширил зону предоставления услуг VoLTE (Voice over LTE) для клиентов в роуминге. Теперь высококачественная голосовая связь доступна им на территории Германии и Австралии. В ближайших планах — запуски в США, Швейцарии, Исландии и Вьетнаме. VoLTE (Voice over LTE) — это технология передачи голоса через 4G/LTE, которая обеспечивает мгновенный дозвон и чет
01.07.2025 Международный роуминг Т2 VoLTE заработал в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре

ами о работе международного роуминга VoLTE от Т2, а также расширил возможности звонков по сети 4G в Австралии и Сингапуре. Вызовы через VoLTE из-за границы тарифицируются по обычным роуминговым
09.06.2025 Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии

Случайная блокировка связи Корабль военно-морского флота (ВМС) Австралии случайно заблокировал интернет в некоторых частях Новой Зеландии, пишет The Guardia
25.02.2025 ПО «Лаборатории Касперского» изгнали из госструктур Австралии. Пример подали США

кой ИБ-компании. Запрет строгий и официальный – он прописан в директиве Министерства внутренних дел Австралии, где говорится о риске национальной безопасности. Все госучреждения обязаны удалить
20.12.2024 Россиянку, служившую ИТ-шницей в армии Австралии, судят по обвинению в шпионаже

своего руководства посещала Россию, где собиралась передать спецслужбам данные, связанные с армией Австралии. 62-летний муж Королевой подозревается в пособничестве. У Королевых двойное граждан
18.09.2024 Арестован создатель мессенджера Ghost для секретной переписки

йства связи, требуется значительное мастерство», — сказал заместитель комиссара федеральной полиции Австралии Иэн Маккартни (Ian McCartney). Кто использовал Ghost Как утверждает полиция, Ghost

16.05.2024 4G-смартфоны массово превратятся в кирпичи по всему миру. Всему виной стремление операторов «убить» 3G. Россию тоже затронет

активируют сети 3G, пишет портал GSM Arena. В очень скором будущем это может случиться, например, в Австралии, хотя на самом деле от страны это никак не зависит. Согласно заявлению Австралийско
06.01.2023 24-летнюю хакершу посадили на 66 месяцев за кражу $3,3 млн

66 месяцев за $3,3 млн На днях 24-летнюю жительницу Австралии приговорили к 66 месяцам тюремного заключения за участие в масштабной криминальной

13.09.2022 Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

асманийский волк, — это плотоядное сумчатое животное, которое когда-то обитало на материковой части Австралии, но из-за  конкуренции с динго его численность резко сократилась. Небольшая популяц
16.08.2022 Apple отрицает проблему, из-за которой MacBook массово несут в ремонт

у пользователей есть наглядные доказательства наличия дефекта. Скандал с участием Apple назревает в Австралии, но может распространиться на весь мир. Проблема, о которой идет речь, носит назван
04.08.2022 ИИ хотят использовать для усиленного надзора за сотрудниками. Противники возражают: слежка - это никуда не годится

. Компания Intenseye, которая как раз поставляет средства наблюдения, усиленные ИИ, заявляет, что в Австралии у неё множество клиентов, включая крупную горнодобывающую компанию. Решения нацелен
23.06.2022 Samsung годами обманывала весь мир. В ее смартфонах нет хваленой защиты от воды

рав потребителей (Australian Competition & Consumer Commission ACCC) развернулся в Федеральном суде Австралии (Federal Court). Первый иск был подан еще в июне 2019 г. Регулятор утверждал, что S
18.02.2021 Facebook заблокировал СМИ целого континента

ала заявление об этом на своем сайте, и в нем сказано, что ее ответ на изменения в законодательстве Австралии. В начале 2021 г. власти Австралии опубликовали законопроект, согласно котор
22.10.2020 Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента

rox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австралии. Как сообщило издание ZDNet, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав по
13.08.2020 Найдено первое доказательство шпионской деятельности Huawei. Она хотела украсть важные документы у Папуа – Новой Гвинеи

ть для перехвата важных госсведений. Опубликованный доклад ASPI предоставил на рассмотрение властям Австралии. На момент публикации материала Huawei никак не комментировала его содержание. Отме
23.03.2020 Запертые на карантине австралийцы обрушили сайт госуслуг. Он недоступен целый день

Австралийские «хакеры» В Австралии перестал работать портал государственных услуг MyGov (my.gov.au). Сбой в его работе
05.12.2019 «Росэлектроника» будет сотрудничать с электротехническими компаниями Италии и Австралии

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех подписал соглашения о сотрудничестве с австралийской компанией NOJA Power и итальянской Tesmec – разработчиками и производителями электротехнического оборудования. Стороны займутся совместной реализацией проектов по автоматизации эл
25.10.2018 Microsoft создала банкомат, отдающий деньги без банковской карты

Пластиковые карты больше не нужны Microsoft вместе с Национальным банком Австралии (NAB) создали банкомат, в котором нет слота под привычную всем пластиковую карту. В
26.04.2018 Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ

ровой трансформации другим странам, начав с сотрудничества с правительственными организациями США и Австралии. Их уход пришелся на период серьезного сокращения бюджетов и штата GDS осенью 2015

22.11.2017 Spotster начинает работать в Австралии

Spotster, бесплатный сервис для работы с контактными данными, объявил о намерении заключить партнерские договоры с тремя крупными австралийскими типографиями. Клиентам, заказывающим печать обычных визитных карточек, будет предложено создать электронную визитку в Spotster и воспользоваться всеми преимуществами сервиса.До к
27.07.2017 Передний край законотворчества: за нераскрытие паролей предлагают сажать в тюрьму

Пароль или в тюрьму Законодатели Южной Австралии разрабатывают законопроект, по которому подозреваемые в преступлениях будут обязаны
15.05.2017 Ученые обнаружили неучтенный лес, равный по площади половине Австралии

точностью сосчитать деревья, которые до этого «скрывались» от статистики. В итоге выяснилось, что в полупустынных регионах есть 467 млн гектаров ранее неучтенных лесов, что сопоставимо с 60% площади Австралии. Это позволяет увеличить общее количество леса на планете на 9%.   Неучтенные лесные массивы Данные по количеству леса на Земле важно для моделирования углеродного цикла и глобального
06.04.2017 Госорганы пошли на Apple войной из-за iPhone, превратившихся в «кирпичи»

рм. Истцом выступает Австралийская комиссия по конкуренции и потреблению (ACCC). В федеральном суде Австралии комиссия обвинила компанию в «неверном, обманчивом и вводящем в заблуждение предста
05.04.2017 В ABBYY Россия новый гендиректор. Прежний предпочел работать в Австралии

же семь лет. ABBYY Россия отвечает за работу компании в России и СНГ, ABBYY Австралия – за работу в Австралии и Новой Зеландии. Всего у ABBYY есть офисы в 13 странах.На вопрос CNews о причинах

28.11.2016 Philips представил новые ИТ-технологии для здравоохранения

интенсивной терапии и реанимации. Как рассказали CNews в компании, проект позволит специалистам из Австралии с помощью ИТ-системы Philips eICU в режиме реального времени наблюдать за пациентам
23.05.2016 Австралийские фермеры передают свои хозяйства роботам

и растений, обнаруживать сорняки и удалять их или уничтожать микродозами гербицидов. Также, в садах Австралии используют роботов, которые регулярно автоматически объезжают деревья и подсчитываю
29.06.2015 Робот Hadrian строит кирпичный дом за два дня

n, может заменить шестерых рабочих и строить 150 домов в год. Hadrian будет строить жилье на западе Австралии Робот Hadrian имеет манипулятор длиной 28 м, соединенный с гусеничным шасси. На шас
17.06.2015 Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Польше и Австралии

там Tele2 доступен высокоскоростной мобильный интернет по цене i25 за 1 МБ в Польше и i50 за 1 МБ в Австралии. На территории Польши и Австралии клиенты Tele2 могут пользоваться автоматич
19.12.2014 Австралийский бизнес сэкономит на расходах

Для более эффективного ведения бизнеса и снижения затрат в 2015 г. эксперты рекомендуют австралийским предприятиям малого и среднего бизнеса автоматизировать системы отчетности расходов. Сегодня 80% СМБ до сих пор полагаются на данные по расходам, которые сотрудники ведут вручную.
13.10.2014 В Австралии создадут ГИС психического здоровья мужчин

С 2015 г. в Австралии начнет работу новая геоинформационная система, которая в течение 3 лет будет собира
24.09.2014 Волонтеры создадут 3D-модель Австралии и Новой Зеландии

реды. В будущем модель будет иметь невероятный масштаб и детализацию. Она охватит техногенную среду Австралии и Новой Зеландии, т.е. все рукотворные объекты, включая здания, железные и автомоби
11.09.2014 Австралия и Новая Зеландия будут управлять городами с помощью 3D ГИС
09.09.2014 Посольства Латвии запустили автоматы по подаче заявлений на паспорт

МИД Латвии, миграционная служба и почетные консулы Латвии в Австралии и Новой Зеландии реализуют проект установки терминалов, позволяющих подать заявлени
22.08.2014 Австралия запускает онлайн-магазин для госсектора

ть единую веб-платформу для государственных закупок и сопутствующие услуги ИТ-отделу и казначейству Австралии. Для создания онлайн-магазина будет использовано решение CloudBuy eMarketplace - он
28.07.2014 Австралия обязала госведомства платить поставщикам по кредитным картам

вероятность, что кредитные карты все же ударят обеим сторонам по карману. Так, Visa и MasterCard в Австралии взимают с держателей корпоративных кредитных карт комиссию в размере от 1,1% до 1,3
28.07.2014 Австралийский банкомат стал игровой приставкой

Пара страстных любителей классических боевиков от первого лица из Австралии решили не покупать компьютер, а воспользовались попавшимся им в руки банкоматом, чтоб на его экране побаловать себя зрелищем любой игры DooM. Впрочем, никаких непреодолимых трудностей
15.07.2014 Австралия запустила бета-версию национальной ГИС

Правительство Австралии в рамках инициативы National Map Open Data создает национальную интерактивную веб-к

Публикаций - 3659, упоминаний - 4768

Австралия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 314
Google LLC 12687 207
Apple Inc 13154 207
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 173
IBM - International Business Machines Corp 9699 114
Samsung Electronics 11064 104
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 79
Meta Platforms - Facebook 4621 78
Sony 6739 75
Intel Corporation 12811 73
Vodafone Group 1412 68
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 67
Cisco Systems 5372 66
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 65
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 62
Oracle Corporation 7074 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 62
Yandex - Яндекс 9215 61
МегаФон 10742 58
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 57
Amazon Inc - Amazon.com 3277 55
Dell EMC 5180 54
Yahoo! 3726 54
X Corp - Twitter 2938 51
Lenovo Motorola 3566 49
HP Inc. 5883 49
AT&T Inc 1725 47
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 46
SAP SE 5601 45
Huawei 4675 45
Ростелеком 10948 43
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 41
LG Electronics 3735 39
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 39
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 38
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 37
HP - Hewlett-Packard 3662 34
Fujitsu 2105 33
Галактика - Корпорация 1545 33
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 63
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 43
eBay Inc 1640 37
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 36
Boeing 1031 35
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 29
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 27
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 24
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 23
Россети Ленэнерго 1699 21
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 17
Visa International 1993 16
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
Walmart - Wal-Mart Stores 405 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Альфа-Банк 1979 14
NanduQ - Qiwi 1013 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 13
Lockheed Martin 777 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 12
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 12
British Airways - British Midland International 127 11
Air France–KLM - Air France - KLM 81 11
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 11
Uber 357 11
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
Microsoft - LinkedIn 699 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 10
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 9
Газпром нефть 725 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 9
Империя-Фарма 91 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 121
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 83
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 69
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 51
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 47
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 44
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 44
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 42
Судебная власть - Judicial power 2500 41
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 40
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 37
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 33
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 31
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 25
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 24
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 18
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 18
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 17
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 17
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 16
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 15
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 18 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 14
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 14
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 13
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 91
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 21
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 5
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 5
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
AVAR - Association of Anti Virus Asia Researchers - Азиатская ассоциация исследователей антивирусных технологий 4 2
World Wide Web Foundation 6 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 425
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 355
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 288
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 135
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 132
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 128
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 124
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 122
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 122
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 105
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 104
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 100
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 99
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 99
Microsoft Windows 16882 149
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 140
Google Android 15243 113
Microsoft Windows 2000 8678 100
Apple iPad 4011 85
Apple iOS 8583 82
Apple iPhone 6 4861 80
Linux OS 11533 78
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 69
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 57
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 52
Apple - App Store 3109 44
Microsoft Office 4170 43
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 37
Google YouTube - Видеохостинг 3002 35
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 35
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 33
Apple iPhone 4 800 32
Microsoft Azure 1526 31
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 31
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 30
Apple iPhone 5 783 29
FreePik 1841 29
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 29
Microsoft Windows XP 2431 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 27
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 26
Oracle Java - язык программирования 3469 25
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 22
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 22
Apple iPod 1553 22
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 20
Microsoft Windows 7 2007 20
Mozilla Firefox - браузер 1951 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
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Atlassian - Confluence 183 19
Microsoft Windows 10 1938 19
Google Chrome - браузер 1701 18
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 24
Путин Владимир 3454 19
Мельникова Анастасия 440 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
Касперский Евгений 337 14
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Рейман Леонид 1065 12
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Воробьев Андрей 199 9
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 9
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Макаров Валентин 251 8
Milius John - Милиус Джон 25 8
Белоусов Сергей 254 7
Мишустин Михаил 787 7
Зайцев Михаил 345 7
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Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 7
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 7
Казак Максим 162 7
Липич Григорий 65 7
Wesley Anthony - Уизли Энтони 8 7
Alston Richard - Алстон Ричард 7 7
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 7
Ковалев Александр 165 6
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Зенкин Денис 263 6
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Щеголев Игорь 699 5
Волож Аркадий 268 5
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Аитов Тимур 197 5
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Прянишников Николай 316 5
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Schiller Phil - Шиллер Филип 85 5
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Норвегия - Королевство 1857 150
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 15
Gartner - Dataquest 353 12
Vanson Bourne 49 11
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 11
Forrester Research 834 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 10
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 9
comScore 379 8
Fortune Global 500 295 7
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 7
Markets&Markets Research 113 6
Informa - Ovum - Omdia 155 6
CNews Рынок ИТ-услуг 171 6
Frost & Sullivan 207 5
CNews Мишень 186 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Forrester Wave 45 4
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
eMarketer 206 4
HitWise 69 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 4
InsightExpress 12 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 3
Synergy Research Group 47 3
Data61 3 3
NPD DisplaySearch 285 3
Datamonitor 83 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
comScore World Metrix 13 3
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 38
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 38
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 30
РАН - Российская академия наук 2122 28
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 25
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 23
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 21
Monash University - Университет Монаша 21 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 17
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 10
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 10
Macquarie University - Университет Маккуори - Университет Маккуайра 10 9
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
University of Oxford - Оксфордский университет 211 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 7
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 7
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 6
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 6
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 6
Columbia University - Колумбийский университет 157 6
UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
University of Bristol - Бристольский университет 86 5
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 89
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 37
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 31
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 20
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 18
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
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CeBIT 614 7
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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