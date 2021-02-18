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Индексная книга CNews*
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Австралия Австралийский Союз Австралийский континент

Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент


18.02.2021 Facebook заблокировал СМИ целого континента
22.10.2020 Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента
13.08.2020 Найдено первое доказательство шпионской деятельности Huawei. Она хотела украсть важные документы у Папуа – Новой Гвинеи
23.03.2020 Запертые на карантине австралийцы обрушили сайт госуслуг. Он недоступен целый день
05.12.2019 «Росэлектроника» будет сотрудничать с электротехническими компаниями Италии и Австралии
25.10.2018 Microsoft создала банкомат, отдающий деньги без банковской карты
26.04.2018 Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ
27.07.2017 Передний край законотворчества: за нераскрытие паролей предлагают сажать в тюрьму
15.05.2017 Ученые обнаружили неучтенный лес, равный по площади половине Австралии
06.04.2017 Госорганы пошли на Apple войной из-за iPhone, превратившихся в «кирпичи»
05.04.2017 В ABBYY Россия новый гендиректор. Прежний предпочел работать в Австралии
28.11.2016 Philips представил новые ИТ-технологии для здравоохранения
23.05.2016 Австралийские фермеры передают свои хозяйства роботам
29.06.2015 Робот Hadrian строит кирпичный дом за два дня
17.06.2015 Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Польше и Австралии
25.03.2015 Найден самый большой кратер на Земле
19.12.2014 Австралийский бизнес сэкономит на расходах
13.10.2014 В Австралии создадут ГИС психического здоровья мужчин
24.09.2014 Волонтеры создадут 3D-модель Австралии и Новой Зеландии
11.09.2014 Австралия и Новая Зеландия будут управлять городами с помощью 3D ГИС
09.09.2014 Посольства Латвии запустили автоматы по подаче заявлений на паспорт
22.08.2014 Австралия запускает онлайн-магазин для госсектора
28.07.2014 Австралия обязала госведомства платить поставщикам по кредитным картам
28.07.2014 Австралийский банкомат стал игровой приставкой
15.07.2014 Австралия запустила бета-версию национальной ГИС
12.11.2013 Австралия провалила проект внедрения электронной медицинской карты
10.10.2013 Bank of America и Национальный австралийский банк открыли отделения будущего
18.07.2013 Школы Австралии экономят электроэнергию благодаря Verismic Power Manager
11.07.2013 Ученые создали полезную карту древней Земли
14.06.2013 У Ru-Center появился представитель в Австралии
28.05.2013 IBM сократит 200 человек в австралийском подразделении
28.05.2013 Глобальное потепление: австралийцы уверены в переходе точки невозврата
12.03.2013 Австралия закрывает иммиграцию для ИТ-специалистов
19.02.2013 Австралия нашла альтернативу миграции на открытое ПО
16.01.2013 4000 лет назад индийцы открыли Австралию
13.12.2012 Samsung высмеял ошибку Apple в карте Австралии
12.12.2012 Рынок "облаков" в Австралии в 2013 г. составит $3 млрд
07.12.2012 Австралийский телескоп нового типа следит за Солнцем
07.11.2012 Orange развернул облачное решение для поддержки национального вида спорта Австралии
12.10.2012 Создан крем от рака кожи

Публикаций - 2791, упоминаний - 3295

Австралия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 256
Apple Inc 10683 186
Google LLC 10352 172
Telstra Corporation Limited 191 122
IBM - International Business Machines Corp 8941 111
Samsung Electronics 9333 89
Meta Platforms - Facebook 4267 67
Sony 6145 66
Intel Corporation 11262 64
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 80 61
Vodafone Group 1318 58
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 57
Oracle Corporation 6035 56
Cisco Systems 4720 56
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 51
Dell EMC 4736 50
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 48
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 47
Yandex - Яндекс 5015 47
Yahoo! 3603 46
Twitter 2493 45
Lenovo Motorola 3463 45
Amazon Inc - Amazon.com 2650 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 42
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 42
SAP SE 4595 42
HP Inc. 5313 38
AT&T Inc 1563 36
LG Electronics 3372 36
Huawei 3222 33
Цифра ГК 948 33
Элемент ГК - Elementec 1523 33
Fujitsu 1898 31
HP - Hewlett-Packard 3567 30
Siemens AG - Siemens Group 2311 30
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 29
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 29
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 28
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 103
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 68
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 47
Самолёт ГК 216 43
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 37
Точка 1820 35
eBay Inc 1576 33
Boeing 957 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 30
Россети Ленэнерго 786 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 23
Виктория - Сеть супермаркетов 145 22
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 22
Visa International 1809 15
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 14
Альфа-Банк 1476 14
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 13
Walmart - Wal-Mart Stores 361 13
Qiwi 878 13
Lockheed Martin 730 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 12
РЖД - Российские железные дороги 1458 11
British Airways - British Midland International 120 11
Uber 287 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 10
Май - Российская торговая компания 416 10
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 10
GM - General Motors 434 10
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 9
Air France 50 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 9
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 125 9
LinkedIn 558 8
Империя-Фарма 90 8
SoftBank Group 236 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 186
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 137
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 73
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 57
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 51
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 36
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 33
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 31
Президент Российской Федерации 3770 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 24
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 19
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 17
Администрация Президента РФ 904 17
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза 17 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 15
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 15
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 14
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 14
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 16 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 13
World Bank Group - Всемирный банк 278 12
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 12
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 11
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 11
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 10
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 10
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 48
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 5
АФТ - Ассоциация Финтех 251 5
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 3
OLPC - One Laptop per Child 81 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 45 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 2
World Wide Web Foundation 6 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 14 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
ABA - Australian Banking Association - Австралийская банковская ассоциация 2 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
Демократическая политическая партия США 91 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 682
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 297
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 254
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 244
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 242
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 237
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 233
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 175
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 164
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 160
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 153
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 149
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 127
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 121
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 119
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 115
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 114
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 110
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 104
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 103
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 103
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Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 70
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 135
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 126
Microsoft Windows 10 11713 112
Microsoft Windows 2000 2856 109
Google Android 11959 99
ЭОС Дело СЭД 4365 98
Apple iPad 3663 85
LG 75SM99 2832 80
Apple iPhone 6 2649 76
Apple iOS 6422 70
Linux OS 7669 65
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 48
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 45
Apple - App Store 2437 41
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 39
Microsoft Office 3247 34
Apple iPhone 4 743 33
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 33
Age of Kings 498 32
Apple iPhone 5 745 30
Google Play - Google Store - Android Market 2732 29
Google YouTube - Видеохостинг 2277 27
Microsoft Azure 1276 26
Microsoft Skype 1940 26
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 25
Microsoft Windows 2104 25
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 24
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 24
Microsoft Windows XP 2291 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 22
Oracle Java - язык программирования 2554 21
Microsoft Windows 7 1780 20
Apple iPhone 3 402 20
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 18
Mozilla Firefox - браузер 1738 18
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 17
Apple iPod 1369 17
Microsoft Edge - браузер 1891 17
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 16
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 16
Jobs Steve - Джобс Стив 996 24
Касперский Евгений 290 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 13
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 13
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 13
Путин Владимир 2542 13
Рейман Леонид 1009 12
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 9
Левкевич Михаил 60 9
Воробьев Андрей 150 8
Белоусов Сергей 233 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 7
Липич Григорий 65 7
Казак Максим 161 7
Ковалев Александр 157 6
Макаров Валентин 173 6
Зенкин Денис 262 6
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 6
Мишустин Михаил 376 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 5
Галушкин Олег 173 5
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 5
Прянишников Николай 285 5
Мякишева Марина 84 5
Солонин Виталий 89 5
Щеголев Игорь 685 5
Кретов Илья 11 4
Сошников Дмитрий 16 4
Тимашев Ратмир 67 4
Волож Аркадий 212 4
Шалманов Сергей 199 4
Наумов Виктор 124 4
Ramos Vincent - Рамос Винсент 4 4
Шушкин Дмитрий 93 4
Никифоров Николай 1161 4
Макарочкина Наталия 8 4
Merkel Angela - Меркель Ангела 35 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1561
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1053
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 879
Япония 10069 650
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 589
Германия - Федеративная Республика 8903 576
Канада 3319 574
Европа 12319 560
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 492
Франция - Французская Республика 5665 453
Новая Зеландия 621 373
Индия - Республика 4263 351
Южная Корея - Республика 4394 329
Италия - Итальянская Республика 3310 326
Сингапур - Республика 1574 317
Земля - планета Солнечной системы 7427 303
Азия - Азиатский регион 3803 296
Испания - Королевство 2917 274
Бразилия - Федеративная Республика 1945 262
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 253
Нидерланды 2197 241
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 217
Африка - Африканский регион 2928 204
Швеция - Королевство 2072 199
Америка Северная 2650 175
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 171
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 151
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 144
Украина 6212 141
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 134
Финляндия - Финляндская Республика 1816 133
Норвегия - Королевство 1155 133
Австралия - Сидней 271 133
Китай - Тайвань 2115 127
Польша - Республика 1559 125
Австрия - Австрийская Республика 1020 125
Малайзия 744 124
Дания - Королевство 900 123
Ближний Восток 2549 122
Израиль 1756 122
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 361
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 302
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 247
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 223
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 206
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 175
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 145
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 126
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 121
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 114
Английский язык 764 97
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 0 95
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 89
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 78
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 72
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 70
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 68
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 65
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 64
Зоология - наука о животных 495 61
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 54
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 52
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 52
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 52
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 51
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 45
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 44
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 44
Физика - Physics - область естествознания 889 44
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 40
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 40
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1049 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 39
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 38
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 37
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 37
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 34
Энергетика - Energy - Energetically 756 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 34
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 33
Thomson Reuters - Рейтер 5731 90
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 78
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 65
CNews RND - R&D.CNews 2112 53
New Scientist 1447 46
AP - Associated Press 1975 33
Phys.org 972 30
WSJ - The Wall Street Journal 1225 26
Nature 770 23
FT - Financial Times 1118 21
NYT - The New York Times 956 20
ZDnet 584 19
Total Telecom 260 18
Bloomberg 1009 18
91Mobiles 590 18
Newsbytes News Network 319 16
The Register 1286 15
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 14
Times 500 14
ScienceDaily 400 13
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 12
CNews - ZOOM.CNews 1609 12
23ABC News 152 11
AppleInsider 384 11
WikiLeaks 113 11
Forbes - Форбс 591 11
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 811 10
TerraDaily 141 10
Space Daily 528 10
Scientific American 80 9
The Verge - Издание 482 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 9
РИА Новости 766 9
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 8
Fortune 196 8
The Guardian - Британская газета 320 8
Reddit 221 8
Wikipedia - Википедия 413 8
Inquirer 462 7
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 7
500 Startups 4742 135
IDC - International Data Corporation 4671 73
Gartner - Гартнер 3301 68
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 36
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 27
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 12
Vanson Bourne 48 11
Gartner - Dataquest 340 11
Forrester Research 810 10
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 9
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 9
comScore 354 8
IHS iSuppli 390 7
Fortune Global 500 280 6
Markets&Markets Research 97 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 5
Juniper Research 468 5
CNews Мишень 47 5
The Economist Intelligence Unit 41 4
HitWise 68 4
GfK Rus - ГФК-Русь 191 4
Frost & Sullivan 199 4
Yankee Group 166 4
Forrester Wave 31 4
BCG - Boston Consulting Group 85 3
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
comScore World Metrix 11 3
Data61 3 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 3
eMarketer 200 3
Datamonitor 83 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 14 2
Strategy Analytics 283 2
Future Workplace 4 2
Oxford Economics 12 2
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 2
IBM Research 107 2
IBM Institute for Business Value 23 2
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 254
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 34
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 32
РАН - Российская академия наук 1397 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 18
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 0 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 12
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 14 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 10
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 9
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 7
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 12 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 7
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 6
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 0 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 6
UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 6
Cornell University - Корнеллский университет 135 6
Yale University - Йельский университет 116 5
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 5
Princeton University - Принстонский университет 139 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 4
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 3 4
King's College London - Королевский колледж Лондона 1 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 4
University of Oxford - Оксфордский университет 188 4
Columbia University - Колумбийский университет 143 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 92
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 27
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 15
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 9
Microsoft Imagine Cup 56 9
Международный женский день - 8 марта 118 8
CeBIT 454 7
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
American Solar Challenge 6 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
JD.com 618 Shopping Festival 19 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 3
ИнфоКом 59 2
Электрические сети - международный форум 43 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 2
Microsoft Ignite 31 2
Чёрная пятница (распродажи) 89 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 23 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
Gartner Symposium ITxpo 0 2
CNews AWARDS - награда 347 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
Docflow 123 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 68 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 19 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
Golden Joystick Awards - Золотой джойстик 3 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 8 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Cisco Contact Center Summit 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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