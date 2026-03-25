Получите все материалы CNews по ключевому слову
Австралия Австралийский Союз Австралийский континент
СОБЫТИЯ
|25.03.2026
|
VAS Experts восстановила 4G-роуминг российского MVNO после модернизации сети оператора в Австралии
роводят ее модернизацию. Инцидент произошел после плановой модернизации сети одного из операторов в Австралии. Абоненты российского MVNO продолжали регистрироваться в сети принимающего оператор
|21.10.2025
|
США хитро обошли запрет на экспорт китайских редкоземельных металлов для производства чипов и военной техники. Найден более сговорчивый поставщик
ов давления Китая на свою страну. Как пишет портал TechCrunch, Трамп подписал соглашение с властями Австралии о поставке редкоземельных минералов. Сумма сделки составляет $8,5 млрд. Это прямой
|08.09.2025
|
Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала
ank — крупнейший в 2025 г. австралийский финансовый конгломерат, осуществляющий свою деятельность в Австралии, Новой Зеландии, Фиджи, странах Азии, США и Великобритании. Commonwealth Bank Крупн
|03.09.2025
|
VoLTE-связь Билайна теперь доступна клиентам в роуминге в Германии и Австралии
Билайн снова расширил зону предоставления услуг VoLTE (Voice over LTE) для клиентов в роуминге. Теперь высококачественная голосовая связь доступна им на территории Германии и Австралии. В ближайших планах — запуски в США, Швейцарии, Исландии и Вьетнаме. VoLTE (Voice over LTE) — это технология передачи голоса через 4G/LTE, которая обеспечивает мгновенный дозвон и чет
|01.07.2025
|
Международный роуминг Т2 VoLTE заработал в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре
ами о работе международного роуминга VoLTE от Т2, а также расширил возможности звонков по сети 4G в Австралии и Сингапуре. Вызовы через VoLTE из-за границы тарифицируются по обычным роуминговым
|09.06.2025
|
Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии
Случайная блокировка связи Корабль военно-морского флота (ВМС) Австралии случайно заблокировал интернет в некоторых частях Новой Зеландии, пишет The Guardia
|25.02.2025
|
ПО «Лаборатории Касперского» изгнали из госструктур Австралии. Пример подали США
кой ИБ-компании. Запрет строгий и официальный – он прописан в директиве Министерства внутренних дел Австралии, где говорится о риске национальной безопасности. Все госучреждения обязаны удалить
|20.12.2024
|
Россиянку, служившую ИТ-шницей в армии Австралии, судят по обвинению в шпионаже
своего руководства посещала Россию, где собиралась передать спецслужбам данные, связанные с армией Австралии. 62-летний муж Королевой подозревается в пособничестве. У Королевых двойное граждан
|18.09.2024
|
Арестован создатель мессенджера Ghost для секретной переписки
йства связи, требуется значительное мастерство», — сказал заместитель комиссара федеральной полиции Австралии Иэн Маккартни (Ian McCartney). Кто использовал Ghost Как утверждает полиция, Ghost
|16.05.2024
|
4G-смартфоны массово превратятся в кирпичи по всему миру. Всему виной стремление операторов «убить» 3G. Россию тоже затронет
активируют сети 3G, пишет портал GSM Arena. В очень скором будущем это может случиться, например, в Австралии, хотя на самом деле от страны это никак не зависит. Согласно заявлению Австралийско
|06.01.2023
|
24-летнюю хакершу посадили на 66 месяцев за кражу $3,3 млн
66 месяцев за $3,3 млн На днях 24-летнюю жительницу Австралии приговорили к 66 месяцам тюремного заключения за участие в масштабной криминальной
|13.09.2022
|
Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
асманийский волк, — это плотоядное сумчатое животное, которое когда-то обитало на материковой части Австралии, но из-за конкуренции с динго его численность резко сократилась. Небольшая популяц
|16.08.2022
|
Apple отрицает проблему, из-за которой MacBook массово несут в ремонт
у пользователей есть наглядные доказательства наличия дефекта. Скандал с участием Apple назревает в Австралии, но может распространиться на весь мир. Проблема, о которой идет речь, носит назван
|04.08.2022
|
ИИ хотят использовать для усиленного надзора за сотрудниками. Противники возражают: слежка - это никуда не годится
. Компания Intenseye, которая как раз поставляет средства наблюдения, усиленные ИИ, заявляет, что в Австралии у неё множество клиентов, включая крупную горнодобывающую компанию. Решения нацелен
|23.06.2022
|
Samsung годами обманывала весь мир. В ее смартфонах нет хваленой защиты от воды
рав потребителей (Australian Competition & Consumer Commission ACCC) развернулся в Федеральном суде Австралии (Federal Court). Первый иск был подан еще в июне 2019 г. Регулятор утверждал, что S
|18.02.2021
|
Facebook заблокировал СМИ целого континента
ала заявление об этом на своем сайте, и в нем сказано, что ее ответ на изменения в законодательстве Австралии. В начале 2021 г. власти Австралии опубликовали законопроект, согласно котор
|22.10.2020
|
Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента
rox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австралии. Как сообщило издание ZDNet, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав по
|13.08.2020
|
Найдено первое доказательство шпионской деятельности Huawei. Она хотела украсть важные документы у Папуа – Новой Гвинеи
ть для перехвата важных госсведений. Опубликованный доклад ASPI предоставил на рассмотрение властям Австралии. На момент публикации материала Huawei никак не комментировала его содержание. Отме
|23.03.2020
|
Запертые на карантине австралийцы обрушили сайт госуслуг. Он недоступен целый день
Австралийские «хакеры» В Австралии перестал работать портал государственных услуг MyGov (my.gov.au). Сбой в его работе
|05.12.2019
|
«Росэлектроника» будет сотрудничать с электротехническими компаниями Италии и Австралии
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех подписал соглашения о сотрудничестве с австралийской компанией NOJA Power и итальянской Tesmec – разработчиками и производителями электротехнического оборудования. Стороны займутся совместной реализацией проектов по автоматизации эл
|25.10.2018
|
Microsoft создала банкомат, отдающий деньги без банковской карты
Пластиковые карты больше не нужны Microsoft вместе с Национальным банком Австралии (NAB) создали банкомат, в котором нет слота под привычную всем пластиковую карту. В
|26.04.2018
|
Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ
ровой трансформации другим странам, начав с сотрудничества с правительственными организациями США и Австралии. Их уход пришелся на период серьезного сокращения бюджетов и штата GDS осенью 2015
|22.11.2017
|
Spotster начинает работать в Австралии
Spotster, бесплатный сервис для работы с контактными данными, объявил о намерении заключить партнерские договоры с тремя крупными австралийскими типографиями. Клиентам, заказывающим печать обычных визитных карточек, будет предложено создать электронную визитку в Spotster и воспользоваться всеми преимуществами сервиса.До к
|27.07.2017
|
Передний край законотворчества: за нераскрытие паролей предлагают сажать в тюрьму
Пароль или в тюрьму Законодатели Южной Австралии разрабатывают законопроект, по которому подозреваемые в преступлениях будут обязаны
|15.05.2017
|
Ученые обнаружили неучтенный лес, равный по площади половине Австралии
точностью сосчитать деревья, которые до этого «скрывались» от статистики. В итоге выяснилось, что в полупустынных регионах есть 467 млн гектаров ранее неучтенных лесов, что сопоставимо с 60% площади Австралии. Это позволяет увеличить общее количество леса на планете на 9%. Неучтенные лесные массивы Данные по количеству леса на Земле важно для моделирования углеродного цикла и глобального
|06.04.2017
|
Госорганы пошли на Apple войной из-за iPhone, превратившихся в «кирпичи»
рм. Истцом выступает Австралийская комиссия по конкуренции и потреблению (ACCC). В федеральном суде Австралии комиссия обвинила компанию в «неверном, обманчивом и вводящем в заблуждение предста
|05.04.2017
|
В ABBYY Россия новый гендиректор. Прежний предпочел работать в Австралии
же семь лет. ABBYY Россия отвечает за работу компании в России и СНГ, ABBYY Австралия – за работу в Австралии и Новой Зеландии. Всего у ABBYY есть офисы в 13 странах.На вопрос CNews о причинах
|28.11.2016
|
Philips представил новые ИТ-технологии для здравоохранения
интенсивной терапии и реанимации. Как рассказали CNews в компании, проект позволит специалистам из Австралии с помощью ИТ-системы Philips eICU в режиме реального времени наблюдать за пациентам
|23.05.2016
|
Австралийские фермеры передают свои хозяйства роботам
и растений, обнаруживать сорняки и удалять их или уничтожать микродозами гербицидов. Также, в садах Австралии используют роботов, которые регулярно автоматически объезжают деревья и подсчитываю
|29.06.2015
|
Робот Hadrian строит кирпичный дом за два дня
n, может заменить шестерых рабочих и строить 150 домов в год. Hadrian будет строить жилье на западе Австралии Робот Hadrian имеет манипулятор длиной 28 м, соединенный с гусеничным шасси. На шас
|17.06.2015
|
Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Польше и Австралии
там Tele2 доступен высокоскоростной мобильный интернет по цене i25 за 1 МБ в Польше и i50 за 1 МБ в Австралии. На территории Польши и Австралии клиенты Tele2 могут пользоваться автоматич
|19.12.2014
|
Австралийский бизнес сэкономит на расходах
Для более эффективного ведения бизнеса и снижения затрат в 2015 г. эксперты рекомендуют австралийским предприятиям малого и среднего бизнеса автоматизировать системы отчетности расходов. Сегодня 80% СМБ до сих пор полагаются на данные по расходам, которые сотрудники ведут вручную.
|13.10.2014
|
В Австралии создадут ГИС психического здоровья мужчин
С 2015 г. в Австралии начнет работу новая геоинформационная система, которая в течение 3 лет будет собира
|24.09.2014
|
Волонтеры создадут 3D-модель Австралии и Новой Зеландии
реды. В будущем модель будет иметь невероятный масштаб и детализацию. Она охватит техногенную среду Австралии и Новой Зеландии, т.е. все рукотворные объекты, включая здания, железные и автомоби
|11.09.2014
|Австралия и Новая Зеландия будут управлять городами с помощью 3D ГИС
|09.09.2014
|
Посольства Латвии запустили автоматы по подаче заявлений на паспорт
МИД Латвии, миграционная служба и почетные консулы Латвии в Австралии и Новой Зеландии реализуют проект установки терминалов, позволяющих подать заявлени
|22.08.2014
|
Австралия запускает онлайн-магазин для госсектора
ть единую веб-платформу для государственных закупок и сопутствующие услуги ИТ-отделу и казначейству Австралии. Для создания онлайн-магазина будет использовано решение CloudBuy eMarketplace - он
|28.07.2014
|
Австралия обязала госведомства платить поставщикам по кредитным картам
вероятность, что кредитные карты все же ударят обеим сторонам по карману. Так, Visa и MasterCard в Австралии взимают с держателей корпоративных кредитных карт комиссию в размере от 1,1% до 1,3
|28.07.2014
|
Австралийский банкомат стал игровой приставкой
Пара страстных любителей классических боевиков от первого лица из Австралии решили не покупать компьютер, а воспользовались попавшимся им в руки банкоматом, чтоб на его экране побаловать себя зрелищем любой игры DooM. Впрочем, никаких непреодолимых трудностей
|15.07.2014
|
Австралия запустила бета-версию национальной ГИС
Правительство Австралии в рамках инициативы National Map Open Data создает национальную интерактивную веб-к
Австралия и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.