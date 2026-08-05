«Дочка» «Мегафона» пытается взыскать с «М.Видео» 1,8 миллиарда за неоплаченную электронику агентству «Интерфакс», что иск касается взыскания средств за поставленный, но не оплаченный товар. «М.Видео-Эльдорадо» Дистрибьютор электроники и «дочка» «Мегафона» «Рево Чердж Рус» пытается вз

«М.Видео»: Россияне стали чаще выбирать более дорогие USB-флешки «М.Видео» сообщает, о том, что продажи USB-флешек в России продолжают расти, при этом покупате

«М.Видео»: российский рынок телевизоров вернулся к росту после прошлогоднего снижения «М.Видео» сообщает о том, что по итогам первого полугодия 2026 г. в России было продано 3,48 м

«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой

«М.Видео» назвала самые популярные смартфоны в трейд-ин в первом полугодии 2026 года «М.Видео» проанализировала структуру смартфонов, которые покупатели сдавали в трейд-ин в перво

«М.Видео»: россияне закупаются PlayStation в преддверии выхода GTA VI «М.Видео» сообщает о том, что продажи игровых консолей в России в первом полугодии 2026 г. выр

«М.Видео» объявляет старт продаж пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой

Россияне стали чаще покупать товары для ремонта: спрос на маркетплейсе «М.Видео» вырос на 66% с начала 2026 года «М.Видео» сообщает о том, что в первом полугодии 2026 г. россияне значительно увеличили покупк

Режим экономии активирован. Россияне массово несут в ремонт древнейшие iPhone и iPad, чтобы не тратиться на новые е, если есть старое Жители России в первой половине 2026 г. стали значительно чаще носить в ремонт устройства, вышедшие, по меньшей мере, восемь лет назад. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», спрос на починку таких гаджетов в стране вырос более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2025 г. Тренд отражает изменение потребительских привычек, отмечают аналитики рите

«М.Видео»: россияне в 2 раза чаще стали ремонтировать технику старше 8 лет «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой

«М.Видео»: новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold и Flip продается на 20% лучше прошлогодней ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой

«М.Видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max «М.Видео» объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max — устройства с корпусом толщиной 4,7 мм и весом 499 г. Планшет оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном и батареей 10400 мА

На маркетплейсе «М.Видео» появились товары для рыбалки «М.Видео» расширяет ассортимент товаров для активного отдыха и запускает новое направление — т

«М.Видео» объявляет старт предзаказа новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».объявляет старт предзаказа на новую серию складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold.

«М.Видео» открывает предзаказ на новые Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 «М.Видео» открывает предзаказ на новые Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9. Стоимость новинок начинается от 26 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Флагманские

«М.Видео» назвала самые популярные комплектующие для сборки ПК у россиян «М.Видео» проанализировала первые заказы новой услуги по профессиональной сборке персональных

«М.Видео»: в России стали чаще покупать ноутбуки дороже 50 тыс. рублей «М.Видео» проанализировала продажи ноутбуков на российском рынке по итогам первого полугодия 2

На маркетплейсе «М.Видео» появились конфеты, торты и шоколад «М.Видео» продолжает развивать категорию товаров повседневного спроса на собственном маркетпле

«М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max — мобильно

«М.Видео» поддержит инициативу ФАС по фиксации цен перед 1 сентября ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой

«М.Видео»: россияне активнее всего покупали средства индивидуальной мобильности в середине июня 2026 года «М.Видео» проанализировала продажи средств индивидуальной мобильности и выяснила, что наибольш

Маркетплейс «М.Видео» по итогам первого полугодия 2026 г. увеличил оборот в четыре раза год к году «М.Видео» сообщает о сохранении высоких темпов роста собственного маркетплейса. По итогам перв

«М.Видео»: россияне все чаще выбирают спортивные смарт-часы, а интерес к моделям с eSIM продолжает расти «М.Видео» сообщает о том, что по итогам первого полугодия 2026 г. рынок носимой электроники в

«М.Видео» запустила продажи БАДов на маркетплейсе «М.Видео» продолжает расширять ассортимент собственного маркетплейса и запускает новую категор

В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты На планшетах не экономим В России по итогам первого полугодия 2026 г. (1 января – 30 июня) зафиксирован рост рынка планшетных компьютеров. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», за отчетные период в стране было реализовано примерно 1,49 млн планшетов, а это на 3% больше, нежели годом ранее. В деньгах рынок подрос еще более существенно – на 5,5% год к году. В

«М.Видео»: в России выросли продажи высокопроизводительных планшетов «М.Видео» проанализировала российский рынок планшетов по итогам первого полугодия 2026 г. Несм

«М.Видео» запустила продажи парфюмерии из-за рубежа по модели трансграничной торговли «М.Видео» продолжает расширять ассортимент собственного маркетплейса и запускает новую категор

«М.Видео»: iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России по итогам I полугодия 2026 года ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой

«М.Видео»: продажи портативных медиаплееров выросли почти на 48% в I квартале 2026 года ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой

Легендарный российский ритейлер электроники без предупреждения закрыл свои сайт и приложения. Судьба розничных магазинов под вопросом протяжении по меньшей мере пяти лет во всех пресс-материалах компания называла себя исключительно «М.Видео-Эльдорадо», но в начале 2026 г. название в пресс-релизах было изменено на «М.Видео»,

Единый маркетплейс «М.видео» будет развиваться под одноименным брендом: компания полностью объединяет онлайн-каналы «М.видео» и «Эльдорадо» ия собственной платформы омниканального маркетплейса. С 1 июля 2026 г. сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» объединяются с онлайн-платформой «М.видео». Теперь ключевыми цифровыми каналами пр

«М.видео» фиксирует рост продаж автонавигаторов в три раза в I квартале 2026 года «М.видео» проанализировала рынок автомобильных навигаторов в России по итогам I квартала 2026

Купить iPhone и штаны. Гигантский российский ритейлер электроники решил продавать одежду. Прямо в своих магазинах Пришел за компьютером, купил колготки Ритейлер «М.Видео» намеревается превратить свои офлайн-магазины в точки по продаже не только техники, но еще и одежды, пишет Shoppers. Официального объявления об этом пока не было, но о соответствующих п

«М.видео» расширила ассортимент книгами «М.видео» объявляет о расширении ассортимента за счет новой категории — книг. Покупателям уже доступны несколько десятков наименований художественной, образовательной, научно-популярной, детской

«М.Видео» расширила ассортимент продуктов питания на маркетплейсе: покупателям стали доступны хлеб, соль и сушки ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой

«М.видео» назвала цену предзаказа коробочного издания GTA VI «М.видео» объявила предварительную цену долгожданной игры Grand Theft Auto VI. Предзаказ можно

Облака россиянам не нужны. В стране бум спроса на флешки – их скупают миллионами и тратят на них миллиарды сю свою информацию ношу с собой Жители России продолжают массово пользоваться флешками, совершенно не желая отказываться от них в пользу облачных хранилищ. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», интерес к этим накопителям, которые появились в России еще в начале XXI века, растет из года в год. Так, в I квартале 2026 г. в России было приобретено 2,217 млн карманных USB-накопит

«М.видео»: россияне купили рекордное количество USB-флешек за последние пять лет «М.видео» проанализировала рынок USB-флешек в России. В январе-марте 2026 г. россияне приобрел

Экс-топ-менеджер eBay и TikTok Дмитрий Пылев вошел в совет директоров «М.Видео» иях в компаниях Mastercard, eBay, ПГК и TikTok (ByteDance), вошел в новый состав совета директоров «М.Видео». 35-летний Дмитрий Пылев обладает экспертизой в области взаимодействия бизнеса и гос