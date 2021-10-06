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М.Видео-Эльдорадо
МВМ
М.Видео Менеджмент


06.10.2021 Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global 1
06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ 4
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 1
04.10.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала единый интерфейс для работы с поставщиками 4
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 2
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 2
24.09.2021 Группа «М.видео-Эльдорадо» выбрала платформу Yandex.Cloud облачным партнером для реализации стратегии роста бизнеса 3
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 1
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам 4
20.09.2021 Безумно популярные в России смартфоны Samsung стали ломаться без причин. Компания бездействует 1
17.09.2021 «Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом 1
31.08.2021 «М.видео-Эльдорадо» прогнозирует рекордные продажи ноутбуков в преддверье нового учебного года 4
20.08.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки вырос на 27% за последний год 2
18.08.2021 Легендарный производитель компьютерных аксессуаров сломя голову бежит из России 2
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard 1
11.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: беспроводные модели наушников впервые лидируют на российском рынке 4
10.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: роботы захватывают российский рынок пылесосов 3
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 1
04.08.2021 «М.видео» и «Эльдорадо» бесплатно помогут обновить ОС ноутбука до Windows 11 5
04.08.2021 В «М.Видео» искусственный интеллект назначает персональную цену для каждого покупателя 5
02.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: российский рынок носимых устройств вырос в 1,5 раза в первом полугодии 2021 года 1
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 4
27.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» обменяет старые внешние носители информации на скидку 50% в облаке Mail.ru 4
23.07.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи кнопочных телефонов в России выросли впервые с 2011 года 3
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 3
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 1
21.07.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: устройства для «умного дома» стали товарами массового спроса 6
20.07.2021 В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту 1
12.07.2021 Россияне бросились скупать дорогие смартфоны. Дешевые звонилки больше не нужны 1
08.07.2021 Honor увеличила долю на российском рынке ноутбуков на 4,8% благодаря моделям серии Magicbook X 3
07.07.2021 «Мегафон» усилил маркетинговую команду 1
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail 9
05.07.2021 МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи 1
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо» 3
02.07.2021 Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью 1
01.07.2021 Продажи смартфонов в первом полугодии 2021 года достигли 300 млрд рублей 3
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
18.06.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились в 30 раз 5
17.06.2021 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 1
16.06.2021 Сеть «М.видео» внедрила систему роботизированной поддержки клиентов с использованием ИИ 3

Публикаций - 1271, упоминаний - 2497

М.Видео-Эльдорадо упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 137
Samsung Electronics 5627 135
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 104
Apple Inc - Эппл Рус 7669 94
Microsoft Corporation 10997 69
SAP SE 3207 60
Xiaomi 904 59
Yandex - Яндекс 4098 58
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 49
Huawei 2723 48
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 42
Ситилинк - Citilink 190 39
VK - Mail.ru Group 2482 32
IBM 3524 31
Google LLC 7124 26
OPPO Electronics 222 26
Lenovo Group 1635 24
Sony 2306 23
LG Electronics 1831 22
Крок 1219 20
Ланит ГК 1154 20
Белый Ветер Цифровой 113 19
HP Inc. 2893 17
Инфосистемы Джет 675 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
SAP CIS - САП СНГ 753 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 14
Сбербанк Технологии - СберТех 203 14
Acer Group 1354 13
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 12
Philips 689 11
Merlion - Мерлион 273 11
Nvidia Corp 2005 10
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 10
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 10
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 9
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 25 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 9
Связной ГК 875 61
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 57
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 43
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 36
РЖД - Российские железные дороги 1081 34
X5 Group 599 34
Газпромбанк - ГПБ 692 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 30
Альфа-Банк 1122 30
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 25
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 25
Почта России ПАО 1570 25
X5 Group - Пятерочка 559 23
Евросеть 882 21
Открытие ФК 538 21
ONE RETAIL 23 20
АльфаСтрахование СГ 207 20
Новард Управляющая компания - Novard 67 19
Магнит - Сеть магазинов 269 19
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 19
ВТБ24 583 19
UBS AG 118 19
Уралсиб Банк 389 17
Лента - Сеть розничной торговли 188 17
Mary Kay - Мэри Кэй 82 16
Wildberries 128 15
ВТБ Банк Москвы 371 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 15
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 132 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 14
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 13
МДМ Банк 150 13
Балтика - Пивоваренная компания 110 13
Пробизнесбанк АКБ 109 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 12
Черкизово ГК 73 12
Ингосстрах СПАО 210 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 36
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 27
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 23
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
ПФР Департамент информационных технологий 102 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
Правительство РФ 2198 4
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 4
Счётная палата РФ 459 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Президент Российской Федерации 1439 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы 649 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ЛДПР 68 1
Linux Foundation 157 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
European Retail Alliance 1 1
OpenChain 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 73
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 55
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 52
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 43
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 43
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 42
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 39
Smartphone - Смартфон 771 37
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 32
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 26
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 24
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 23
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 22
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 22
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 16
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 15
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 14
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 12
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 11
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 336 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 9
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МФУ - Многофункциональное устройство 581 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 8
Google Android 10750 78
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 42
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 38
Apple iOS 5741 36
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 28
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 27
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 26
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 24
Apple iPhone 6 547 21
Microsoft Windows 10 6602 19
Nvidia GeForce GTX 2048 18
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 17
Apple iPhone 11 152 16
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 15
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 15
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Apple iPhone 7 246 12
Samsung Galaxy Note 558 12
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 12
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 11
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 11
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 11
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 11
Samsung Galaxy 345 10
OPPO ColorOS 38 10
OPPO A - Серия смартфонов 28 9
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 9
Google YouTube - Видеохостинг 1702 9
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 9
Google Nexus - Серия смартфонов 398 9
Corning Gorilla Glass 496 9
Huawei Honor 10 - Смартфон 37 9
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 9
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 8
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 8
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 8
Apple iPhone 3 383 8
Apple iPhone 8 157 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Гуцериев Михаил 107 80
Сергеев Сергей 63 33
Тынкован Александр 48 31
Лигачев Глеб 60 26
Чайка Владимир 27 22
Натрусов Артем 121 19
Нагаев Олег 30 19
Аксаков Анатолий 98 18
Попов Андрей 72 18
Спиридонов Александр 35 18
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
Четвернин Алексей 651 16
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 15
Алябьев Андрей 27 13
Муравлев Александр 15 13
Чекель Павел 15 13
Емельченков Сергей 83 13
Скородумов Олег 17 13
Леоничев Алексей 14 12
Чаркин Евгений 182 12
Мухин Максим 18 12
Сафронов Юрий 61 12
Кравченко Денис 24 12
Клепиков Алексей 77 12
Елистратов Николай 90 12
Хрусталев Александр 31 12
Потёмкин Роман 20 12
Тищенко Юрий 14 12
Базалей Наталья 14 12
Кучугин Илья 41 11
Бычков Александр 39 11
Грибанов Юрий 24 11
Свердлов Михаил 29 11
Патрин Максим 31 11
Нестеров Алексей 79 11
Беляев Владислав 65 11
Помозов Алексей 10 10
Меньшов Кирилл 72 10
Ягнятинский Евгений 32 10
Потапкин Михаил 26 10
Россия - Российская федерация - РФ 57124 769
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 220
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 108
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 89
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 65
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 46
Казахстан - Республика 2618 31
Восточная Европа 1667 31
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 25
Украина 3344 24
Россия - ПФО - Казань 1507 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 18
Россия - СФО - Новосибирск 1954 15
Беларусь - Белоруссия 2079 15
Германия - Федеративная Республика 3606 15
Франция - Французская Республика 2109 13
Япония 2752 12
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 10
Россия - ПФО - Самара 1285 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 9
Россия - Ярославль 401 7
Россия - Республика Крым 625 6
Россия - Ростовская область 859 6
Россия - Краснодар 1031 6
Южная Корея - Республика 1448 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Россия - Ульяновск 292 4
Европа Северная - Скандинавия 272 4
Специальный административный район Гонконг 546 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 4
Россия - Воронеж 684 4
Испания - Королевство 1248 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 4
Великобритания - Лондон 815 4
Россия - Тверь 323 3
Сингапур - Республика 808 3
Финляндия - Финляндская Республика 811 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 115
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 62
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 26
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 12
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 8
Trade-in 54 8
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 5
Инсорсинг - Инхаус 20 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 4
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 3
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