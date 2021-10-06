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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
М.Видео-Эльдорадо
МВМ
М.Видео Менеджмент
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1271, упоминаний - 2497
М.Видео-Эльдорадо упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гуцериев Михаил 107 80
|Сергеев Сергей 63 33
|Тынкован Александр 48 31
|Лигачев Глеб 60 26
|Чайка Владимир 27 22
|Натрусов Артем 121 19
|Нагаев Олег 30 19
|Аксаков Анатолий 98 18
|Попов Андрей 72 18
|Спиридонов Александр 35 18
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
|Четвернин Алексей 651 16
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 15
|Алябьев Андрей 27 13
|Муравлев Александр 15 13
|Чекель Павел 15 13
|Емельченков Сергей 83 13
|Скородумов Олег 17 13
|Леоничев Алексей 14 12
|Чаркин Евгений 182 12
|Мухин Максим 18 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Кравченко Денис 24 12
|Клепиков Алексей 77 12
|Елистратов Николай 90 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Базалей Наталья 14 12
|Кучугин Илья 41 11
|Бычков Александр 39 11
|Грибанов Юрий 24 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Патрин Максим 31 11
|Нестеров Алексей 79 11
|Беляев Владислав 65 11
|Помозов Алексей 10 10
|Меньшов Кирилл 72 10
|Ягнятинский Евгений 32 10
|Потапкин Михаил 26 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754938, в очереди разбора - 658628.
Создано именных указателей - 46353.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754938, в очереди разбора - 658628.
Создано именных указателей - 46353.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru