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М.Видео-Эльдорадо МВМ М.Видео Менеджмент
СОБЫТИЯ
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|05.08.2026
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«Дочка» «Мегафона» пытается взыскать с «М.Видео» 1,8 миллиарда за неоплаченную электронику
агентству «Интерфакс», что иск касается взыскания средств за поставленный, но не оплаченный товар. «М.Видео-Эльдорадо» Дистрибьютор электроники и «дочка» «Мегафона» «Рево Чердж Рус» пытается вз
|04.08.2026
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«М.Видео»: Россияне стали чаще выбирать более дорогие USB-флешки
«М.Видео» сообщает, о том, что продажи USB-флешек в России продолжают расти, при этом покупате
|03.08.2026
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«М.Видео»: российский рынок телевизоров вернулся к росту после прошлогоднего снижения
«М.Видео» сообщает о том, что по итогам первого полугодия 2026 г. в России было продано 3,48 м
|31.07.2026
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«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S
ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
|30.07.2026
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«М.Видео» назвала самые популярные смартфоны в трейд-ин в первом полугодии 2026 года
«М.Видео» проанализировала структуру смартфонов, которые покупатели сдавали в трейд-ин в перво
|29.07.2026
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«М.Видео»: россияне закупаются PlayStation в преддверии выхода GTA VI
«М.Видео» сообщает о том, что продажи игровых консолей в России в первом полугодии 2026 г. выр
|28.07.2026
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«М.Видео» объявляет старт продаж пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro
ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
|28.07.2026
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Россияне стали чаще покупать товары для ремонта: спрос на маркетплейсе «М.Видео» вырос на 66% с начала 2026 года
«М.Видео» сообщает о том, что в первом полугодии 2026 г. россияне значительно увеличили покупк
|27.07.2026
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Режим экономии активирован. Россияне массово несут в ремонт древнейшие iPhone и iPad, чтобы не тратиться на новые
е, если есть старое Жители России в первой половине 2026 г. стали значительно чаще носить в ремонт устройства, вышедшие, по меньшей мере, восемь лет назад. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», спрос на починку таких гаджетов в стране вырос более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2025 г. Тренд отражает изменение потребительских привычек, отмечают аналитики рите
|27.07.2026
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«М.Видео»: россияне в 2 раза чаще стали ремонтировать технику старше 8 лет
«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
|24.07.2026
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«М.Видео»: новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold и Flip продается на 20% лучше прошлогодней
ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
|24.07.2026
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«М.Видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max
«М.Видео» объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max — устройства с корпусом толщиной 4,7 мм и весом 499 г. Планшет оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном и батареей 10400 мА
|23.07.2026
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На маркетплейсе «М.Видео» появились товары для рыбалки
«М.Видео» расширяет ассортимент товаров для активного отдыха и запускает новое направление — т
|23.07.2026
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«М.Видео» объявляет старт предзаказа новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8
Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».объявляет старт предзаказа на новую серию складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold.
|23.07.2026
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«М.Видео» открывает предзаказ на новые Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9
«М.Видео» открывает предзаказ на новые Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9. Стоимость новинок начинается от 26 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Флагманские
|21.07.2026
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«М.Видео» назвала самые популярные комплектующие для сборки ПК у россиян
«М.Видео» проанализировала первые заказы новой услуги по профессиональной сборке персональных
|20.07.2026
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«М.Видео»: в России стали чаще покупать ноутбуки дороже 50 тыс. рублей
«М.Видео» проанализировала продажи ноутбуков на российском рынке по итогам первого полугодия 2
|17.07.2026
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На маркетплейсе «М.Видео» появились конфеты, торты и шоколад
«М.Видео» продолжает развивать категорию товаров повседневного спроса на собственном маркетпле
|16.07.2026
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«М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max
«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max — мобильно
|15.07.2026
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«М.Видео» поддержит инициативу ФАС по фиксации цен перед 1 сентября
ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
|15.07.2026
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«М.Видео»: россияне активнее всего покупали средства индивидуальной мобильности в середине июня 2026 года
«М.Видео» проанализировала продажи средств индивидуальной мобильности и выяснила, что наибольш
|14.07.2026
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Маркетплейс «М.Видео» по итогам первого полугодия 2026 г. увеличил оборот в четыре раза год к году
«М.Видео» сообщает о сохранении высоких темпов роста собственного маркетплейса. По итогам перв
|13.07.2026
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«М.Видео»: россияне все чаще выбирают спортивные смарт-часы, а интерес к моделям с eSIM продолжает расти
«М.Видео» сообщает о том, что по итогам первого полугодия 2026 г. рынок носимой электроники в
|10.07.2026
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«М.Видео» запустила продажи БАДов на маркетплейсе
«М.Видео» продолжает расширять ассортимент собственного маркетплейса и запускает новую категор
|09.07.2026
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В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты
На планшетах не экономим В России по итогам первого полугодия 2026 г. (1 января – 30 июня) зафиксирован рост рынка планшетных компьютеров. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», за отчетные период в стране было реализовано примерно 1,49 млн планшетов, а это на 3% больше, нежели годом ранее. В деньгах рынок подрос еще более существенно – на 5,5% год к году. В
|09.07.2026
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«М.Видео»: в России выросли продажи высокопроизводительных планшетов
«М.Видео» проанализировала российский рынок планшетов по итогам первого полугодия 2026 г. Несм
|08.07.2026
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«М.Видео» запустила продажи парфюмерии из-за рубежа по модели трансграничной торговли
«М.Видео» продолжает расширять ассортимент собственного маркетплейса и запускает новую категор
|03.07.2026
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«М.Видео»: iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России по итогам I полугодия 2026 года
ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
|02.07.2026
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«М.Видео»: продажи портативных медиаплееров выросли почти на 48% в I квартале 2026 года
ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
|01.07.2026
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Легендарный российский ритейлер электроники без предупреждения закрыл свои сайт и приложения. Судьба розничных магазинов под вопросом
протяжении по меньшей мере пяти лет во всех пресс-материалах компания называла себя исключительно «М.Видео-Эльдорадо», но в начале 2026 г. название в пресс-релизах было изменено на «М.Видео»,
|01.07.2026
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Единый маркетплейс «М.видео» будет развиваться под одноименным брендом: компания полностью объединяет онлайн-каналы «М.видео» и «Эльдорадо»
ия собственной платформы омниканального маркетплейса. С 1 июля 2026 г. сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» объединяются с онлайн-платформой «М.видео». Теперь ключевыми цифровыми каналами пр
|30.06.2026
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«М.видео» фиксирует рост продаж автонавигаторов в три раза в I квартале 2026 года
«М.видео» проанализировала рынок автомобильных навигаторов в России по итогам I квартала 2026
|30.06.2026
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Купить iPhone и штаны. Гигантский российский ритейлер электроники решил продавать одежду. Прямо в своих магазинах
Пришел за компьютером, купил колготки Ритейлер «М.Видео» намеревается превратить свои офлайн-магазины в точки по продаже не только техники, но еще и одежды, пишет Shoppers. Официального объявления об этом пока не было, но о соответствующих п
|29.06.2026
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«М.видео» расширила ассортимент книгами
«М.видео» объявляет о расширении ассортимента за счет новой категории — книг. Покупателям уже доступны несколько десятков наименований художественной, образовательной, научно-популярной, детской
|26.06.2026
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«М.Видео» расширила ассортимент продуктов питания на маркетплейсе: покупателям стали доступны хлеб, соль и сушки
ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
|25.06.2026
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«М.видео» назвала цену предзаказа коробочного издания GTA VI
«М.видео» объявила предварительную цену долгожданной игры Grand Theft Auto VI. Предзаказ можно
|24.06.2026
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Облака россиянам не нужны. В стране бум спроса на флешки – их скупают миллионами и тратят на них миллиарды
сю свою информацию ношу с собой Жители России продолжают массово пользоваться флешками, совершенно не желая отказываться от них в пользу облачных хранилищ. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», интерес к этим накопителям, которые появились в России еще в начале XXI века, растет из года в год. Так, в I квартале 2026 г. в России было приобретено 2,217 млн карманных USB-накопит
|24.06.2026
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«М.видео»: россияне купили рекордное количество USB-флешек за последние пять лет
«М.видео» проанализировала рынок USB-флешек в России. В январе-марте 2026 г. россияне приобрел
|24.06.2026
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Экс-топ-менеджер eBay и TikTok Дмитрий Пылев вошел в совет директоров «М.Видео»
иях в компаниях Mastercard, eBay, ПГК и TikTok (ByteDance), вошел в новый состав совета директоров «М.Видео». 35-летний Дмитрий Пылев обладает экспертизой в области взаимодействия бизнеса и гос
|23.06.2026
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«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы
три десятилетия превратилась в ключевого игрока отечественного рынка потребительской электроники. «М.Видео-Эльдорадо» «М.Видео» вложит 9 млрд руб. в развитие ИТ-инфраструктуры и ИТ-продуктов с
М.Видео-Эльдорадо и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуцериев Михаил 114 95
|Сергеев Сергей 179 66
|Натрусов Артем 313 63
|Тынкован Александр 52 52
|Шадаев Максут 1210 42
|Уваров Сергей 48 41
|Мезин Сергей 38 38
|Бакальчук Владислав 47 37
|Козлов Михаил 182 37
|Чаркин Евгений 317 35
|Толпыгин Никита 35 35
|Лигачев Глеб 120 32
|Мельникова Алиса 100 32
|Коротнев Константин 35 31
|Чайка Владимир 29 27
|Шевченко Владимир 153 27
|Муравьев Олег 29 27
|Сафронов Юрий 68 27
|Гузовский Денис 79 26
|Гуральников Сергей 164 26
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 25
|Гуськов Антон 44 25
|Григоренко Вадим 58 25
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 24
|Левиков Антон 69 24
|Лобанов Максим 49 24
|Пантелеев Антон 26 24
|Зарайский Сергей 24 24
|Аксаков Анатолий 163 23
|Скородумов Анатолий 65 23
|Попов Андрей 116 23
|Хрусталев Александр 33 23
|Клепиков Алексей 121 22
|Ульянов Николай 176 22
|Легостаева Светлана 96 22
|Замаруев Владимир 42 22
|Иксанова Екатерина 22 22
|Суровец Дмитрий 115 21
|Сотин Денис 216 21
|Катамадзе Анна 133 21
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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