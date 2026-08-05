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М.Видео-Эльдорадо МВМ М.Видео Менеджмент

М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент

 

 

 

 

 

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05.08.2026 «Дочка» «Мегафона» пытается взыскать с «М.Видео» 1,8 миллиарда за неоплаченную электронику

агентству «Интерфакс», что иск касается взыскания средств за поставленный, но не оплаченный товар. «М.Видео-Эльдорадо» Дистрибьютор электроники и «дочка» «Мегафона» «Рево Чердж Рус» пытается вз
04.08.2026 «М.Видео»: Россияне стали чаще выбирать более дорогие USB-флешки

«М.Видео» сообщает, о том, что продажи USB-флешек в России продолжают расти, при этом покупате
03.08.2026 «М.Видео»: российский рынок телевизоров вернулся к росту после прошлогоднего снижения

«М.Видео» сообщает о том, что по итогам первого полугодия 2026 г. в России было продано 3,48 м
31.07.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
30.07.2026 «М.Видео» назвала самые популярные смартфоны в трейд-ин в первом полугодии 2026 года

«М.Видео» проанализировала структуру смартфонов, которые покупатели сдавали в трейд-ин в перво
29.07.2026 «М.Видео»: россияне закупаются PlayStation в преддверии выхода GTA VI

«М.Видео» сообщает о том, что продажи игровых консолей в России в первом полугодии 2026 г. выр
28.07.2026 «М.Видео» объявляет старт продаж пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
28.07.2026 Россияне стали чаще покупать товары для ремонта: спрос на маркетплейсе «М.Видео» вырос на 66% с начала 2026 года

«М.Видео» сообщает о том, что в первом полугодии 2026 г. россияне значительно увеличили покупк
27.07.2026 Режим экономии активирован. Россияне массово несут в ремонт древнейшие iPhone и iPad, чтобы не тратиться на новые

е, если есть старое Жители России в первой половине 2026 г. стали значительно чаще носить в ремонт устройства, вышедшие, по меньшей мере, восемь лет назад. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», спрос на починку таких гаджетов в стране вырос более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2025 г. Тренд отражает изменение потребительских привычек, отмечают аналитики рите
27.07.2026 «М.Видео»: россияне в 2 раза чаще стали ремонтировать технику старше 8 лет

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
24.07.2026 «М.Видео»: новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold и Flip продается на 20% лучше прошлогодней

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
24.07.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max

«М.Видео» объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max — устройства с корпусом толщиной 4,7 мм и весом 499 г. Планшет оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном и батареей 10400 мА
23.07.2026 На маркетплейсе «М.Видео» появились товары для рыбалки

«М.Видео» расширяет ассортимент товаров для активного отдыха и запускает новое направление — т
23.07.2026 «М.Видео» объявляет старт предзаказа новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8

Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».объявляет старт предзаказа на новую серию складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold.
23.07.2026 «М.Видео» открывает предзаказ на новые Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9

«М.Видео» открывает предзаказ на новые Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9. Стоимость новинок начинается от 26 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Флагманские
21.07.2026 «М.Видео» назвала самые популярные комплектующие для сборки ПК у россиян

«М.Видео» проанализировала первые заказы новой услуги по профессиональной сборке персональных

20.07.2026 «М.Видео»: в России стали чаще покупать ноутбуки дороже 50 тыс. рублей

«М.Видео» проанализировала продажи ноутбуков на российском рынке по итогам первого полугодия 2
17.07.2026 На маркетплейсе «М.Видео» появились конфеты, торты и шоколад

«М.Видео» продолжает развивать категорию товаров повседневного спроса на собственном маркетпле
16.07.2026 «М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max — мобильно
15.07.2026 «М.Видео» поддержит инициативу ФАС по фиксации цен перед 1 сентября

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
15.07.2026 «М.Видео»: россияне активнее всего покупали средства индивидуальной мобильности в середине июня 2026 года

«М.Видео» проанализировала продажи средств индивидуальной мобильности и выяснила, что наибольш
14.07.2026 Маркетплейс «М.Видео» по итогам первого полугодия 2026 г. увеличил оборот в четыре раза год к году

«М.Видео» сообщает о сохранении высоких темпов роста собственного маркетплейса. По итогам перв
13.07.2026 «М.Видео»: россияне все чаще выбирают спортивные смарт-часы, а интерес к моделям с eSIM продолжает расти

«М.Видео» сообщает о том, что по итогам первого полугодия 2026 г. рынок носимой электроники в

10.07.2026 «М.Видео» запустила продажи БАДов на маркетплейсе

«М.Видео» продолжает расширять ассортимент собственного маркетплейса и запускает новую категор
09.07.2026 В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты

На планшетах не экономим В России по итогам первого полугодия 2026 г. (1 января – 30 июня) зафиксирован рост рынка планшетных компьютеров. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», за отчетные период в стране было реализовано примерно 1,49 млн планшетов, а это на 3% больше, нежели годом ранее. В деньгах рынок подрос еще более существенно – на 5,5% год к году. В

09.07.2026 «М.Видео»: в России выросли продажи высокопроизводительных планшетов

«М.Видео» проанализировала российский рынок планшетов по итогам первого полугодия 2026 г. Несм
08.07.2026 «М.Видео» запустила продажи парфюмерии из-за рубежа по модели трансграничной торговли

«М.Видео» продолжает расширять ассортимент собственного маркетплейса и запускает новую категор
03.07.2026 «М.Видео»: iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России по итогам I полугодия 2026 года

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
02.07.2026 «М.Видео»: продажи портативных медиаплееров выросли почти на 48% в I квартале 2026 года

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
01.07.2026 Легендарный российский ритейлер электроники без предупреждения закрыл свои сайт и приложения. Судьба розничных магазинов под вопросом

протяжении по меньшей мере пяти лет во всех пресс-материалах компания называла себя исключительно «М.Видео-Эльдорадо», но в начале 2026 г. название в пресс-релизах было изменено на «М.Видео»,

01.07.2026 Единый маркетплейс «М.видео» будет развиваться под одноименным брендом: компания полностью объединяет онлайн-каналы «М.видео» и «Эльдорадо»

ия собственной платформы омниканального маркетплейса. С 1 июля 2026 г. сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» объединяются с онлайн-платформой «М.видео». Теперь ключевыми цифровыми каналами пр
30.06.2026 «М.видео» фиксирует рост продаж автонавигаторов в три раза в I квартале 2026 года

«М.видео» проанализировала рынок автомобильных навигаторов в России по итогам I квартала 2026

30.06.2026 Купить iPhone и штаны. Гигантский российский ритейлер электроники решил продавать одежду. Прямо в своих магазинах

Пришел за компьютером, купил колготки Ритейлер «М.Видео» намеревается превратить свои офлайн-магазины в точки по продаже не только техники, но еще и одежды, пишет Shoppers. Официального объявления об этом пока не было, но о соответствующих п
29.06.2026 «М.видео» расширила ассортимент книгами

«М.видео» объявляет о расширении ассортимента за счет новой категории — книг. Покупателям уже доступны несколько десятков наименований художественной, образовательной, научно-популярной, детской
26.06.2026 «М.Видео» расширила ассортимент продуктов питания на маркетплейсе: покупателям стали доступны хлеб, соль и сушки

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой
25.06.2026 «М.видео» назвала цену предзаказа коробочного издания GTA VI

«М.видео» объявила предварительную цену долгожданной игры Grand Theft Auto VI. Предзаказ можно
24.06.2026 Облака россиянам не нужны. В стране бум спроса на флешки – их скупают миллионами и тратят на них миллиарды

сю свою информацию ношу с собой Жители России продолжают массово пользоваться флешками, совершенно не желая отказываться от них в пользу облачных хранилищ. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», интерес к этим накопителям, которые появились в России еще в начале XXI века, растет из года в год. Так, в I квартале 2026 г. в России было приобретено 2,217 млн карманных USB-накопит
24.06.2026 «М.видео»: россияне купили рекордное количество USB-флешек за последние пять лет

«М.видео» проанализировала рынок USB-флешек в России. В январе-марте 2026 г. россияне приобрел
24.06.2026 Экс-топ-менеджер eBay и TikTok Дмитрий Пылев вошел в совет директоров «М.Видео»

иях в компаниях Mastercard, eBay, ПГК и TikTok (ByteDance), вошел в новый состав совета директоров «М.Видео». 35-летний Дмитрий Пылев обладает экспертизой в области взаимодействия бизнеса и гос
23.06.2026 «М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

три десятилетия превратилась в ключевого игрока отечественного рынка потребительской электроники. «М.Видео-Эльдорадо» «М.Видео» вложит 9 млрд руб. в развитие ИТ-инфраструктуры и ИТ-продуктов с

Публикаций - 2948, упоминаний - 5967

М.Видео-Эльдорадо и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 449
Apple Inc 13154 449
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 296
Huawei 4675 289
Xiaomi - Сяоми 2231 278
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 265
Yandex - Яндекс 9215 235
МегаФон 10742 216
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 197
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 189
Microsoft Corporation 25775 154
Sony 6739 142
LG Electronics 3735 130
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 123
SAP SE 5601 119
Acer Group - Acer Inc 2776 118
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 114
HP Inc. 5883 114
Lenovo Group 2446 108
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 106
9594 95
Google LLC 12688 85
Ростелеком 10948 85
Intel Corporation 12811 81
Haier Group 230 80
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 74
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 71
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 69
BBK OPPO Electronics 484 69
Dell EMC 5180 67
IBM - International Business Machines Corp 9699 66
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 63
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 59
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 55
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 55
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 53
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 53
Nvidia Corp 4002 52
Oracle Corporation 7074 50
Philips 2099 49
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 272
Связной ГК 1401 226
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 192
Евросеть 1421 151
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 139
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 121
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 106
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 91
Альфа-Банк 1979 90
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 88
Почта России ПАО 2370 86
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 79
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 75
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 68
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 67
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 65
РЖД - Российские железные дороги 2096 60
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 60
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 59
ПСБ - Промсвязьбанк 963 57
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 57
Спортмастер - Sportmaster 201 56
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 55
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 52
Белый Ветер 365 52
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 49
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 47
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 47
ГПБ - Газпромбанк 1273 46
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 42
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 42
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 41
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 41
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 40
ВТБ - ВТБ24 671 39
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 38
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 37
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 37
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 36
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 87
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 81
Федеральное казначейство России 1949 61
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 59
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 59
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 49
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 37
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 36
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 24
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 22
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 19
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 13
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 12
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 40
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 2
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 2
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЛДПР 116 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 872
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 781
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 506
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 410
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 407
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 360
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 349
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 337
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 335
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 333
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 332
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 293
Аксессуары 4282 291
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 277
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 277
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 92
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 87
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 58
CNews AWARDS - награда 571 52
CNews FORUM Кейсы 313 20
CNews APPWards 36 20
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 10
Международный женский день - 8 марта 418 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 8
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
Фотофорум 48 8
День молодёжи - 27 июня 1087 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 6
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 4
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 4
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
Retail Business Russia 6 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
CeBIT 614 2
SAP Quality Awards 7 2
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
Photokina 60 2
Oracle AppsForum 24 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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