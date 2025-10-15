Разделы

«М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5

«М.видео» объявляет цены на новейшие устройства Apple — MacBook Pro и iPad Pro на базе чипа M5. Стоимость нового iPad составит от 109 999 руб., MacBook Pro — от 179 999 руб. Предзаказ новинок на сайтах «М.видео» и «Эльдорадо» стартует 16 октября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Чип Apple M5 стал новым поколением фирменных процессоров, объединяющим повышенную вычислительную мощность, энергоэффективность и поддержку современных ИИ-технологий. Он построен по усовершенствованному 3-нанометровому техпроцессу, получил 10-ядерный GPU с отдельным ускорителем нейронных операций в каждом ядре и увеличенную пропускную способность памяти — до 153 ГБ/с. Благодаря этому устройства на M5 обеспечивают до 3,5 раз более высокую скорость работы с задачами искусственного интеллекта по сравнению с поколением M4 и при этом сохраняют низкое энергопотребление и стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.

Новый iPad Pro с чипом M5 стал самым тонким устройством Apple в истории — толщина корпуса 13-дюймовой модели составляет всего 5,1 миллиметра. Планшет получил OLED-дисплей Tandem, поддержку Apple Pencil Pro и iPadOS 26, в которой реализованы улучшенные функции многозадачности и расширенные инструменты для работы с искусственным интеллектом. Производительность устройства выросла кратно: генерация изображений и нейросетевые задачи выполняются до четырёх раз быстрее, чем на моделях с M1. iPad Pro доступен в вариантах с диагональю 11 и 13 дюймов, в цветах Silver и Space Black, с памятью от 256 ГБ до 2 ТБ. Устройство подходит как для профессионалов, работающих с фото, видео и 3D-графикой, так и для пользователей, которым важны мобильность, автономность и высокая скорость работы.

MacBook Pro 14″ на базе M5 — это инструмент для тех, кто создаёт, проектирует и анализирует контент. Новый чип обеспечивает до 15% прироста многопоточной производительности и до 1,6 раза более высокую графическую мощность по сравнению с предшественником, что делает ноутбук идеальным решением для монтажа видео, работы с графикой и сложных вычислительных задач. Время автономной работы достигает 24 часов, а конфигурации теперь включают до 4 ТБ встроенного SSD-накопителя. MacBook Pro сохранил фирменный дисплей Liquid Retina XDR, аудиосистему из шести динамиков, клавиатуру Magic Keyboard с подсветкой и полный набор профессиональных портов — Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe и слот SDXC.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» «М.видео» Сергей Зарайский: «Apple традиционно остается одним из самых желанных брендов для наших клиентов. Новые MacBook и iPad Pro с чипом M5 — это сочетание скорости, искусственного интеллекта и безупречного дизайна. Мы рады предложить российским покупателям новинки Apple одними из первых на рынке и уверены, что они станут одними из самых популярных устройств этой осени».

Стоимость новинок на сайтах «М.видео» и Эльдорадо

MacBook Pro 14″ (M5): 16 ГБ / 512 ГБ Silver — 179 999 руб.; 16 ГБ / 512 ГБ Space Black — 179 999 руб.; 16 ГБ / 1 ТБ Silver — 199 999 руб.; 16 ГБ / 1 ТБ Space Black — 199 999 руб.; 24 ГБ / 1 ТБ Silver — 219 999 руб.; 24 ГБ / 1 ТБ Space Black — 219 999 руб.

iPad Pro (M5): 11″ / 256 ГБ Wi-Fi / Space Black — 109 999 руб.; 11″ / 512 ГБ Wi-Fi / Space Black — 129 999 руб.; 13″ / 256 ГБ Wi-Fi / Space Black — 139 999 руб.

