VK закупает мощные макбуки для разработчиков мессенджера Max и «VK Видео» ва 40 млрд руб. Так, на платформе «Росэлторг» в настоящее время проводится масштабная закупка Apple MacBook для «ВК», «Единое видео» и «Мах». Общая стоимость техники превышает $2,8 млн, а число

С задачей не справились. Производители ПК выпустили «убийц» дешевого MacBook Neo. Они оказались хуже и дороже о не получилось Компании Acer и Dell одновременно анонсировали свои ноутбуки из числа «убийц» Apple MacBook Neo. Перед ними стояла задача сделать ноутбук на Windows, сопоставимый по цене и «жел

Apple стащила у Samsung технологию, убивающую зрение. Ее встроят в новые MacBook С заботой о безопасности Компания Apple собирается встроить в свои ноутбуки MacBook Pro на базе процессоров M6 Pro и M6 Max технологию Privacy Display, пишет портал WCCFTech. Это фирменная разработка компании Samsung, которая поставляет Apple экраны для iPhone, и котор

Выпущен первый «убийца» сверхдешевого MacBook Neo. Он стоит еще меньше, за ним стоит компания, которая мухлюет с процессорами компания Chuwi выпустила новый ноутбук UniBook, который позиционируется как прямой конкурент Apple MacBook Neo, пишет портал Neowin. Она стала первой, кто сделал этот шаг – другие компании лиш

И так сойдет. Apple поймали за руку на установке бракованных процессоров в дешевые iPhone и MacBook начального уровня амере. Все равно купят Феномен Apple проявляется здесь в том, что даже устройства с отбракованными чипами потребители скупают с большой охотой. Есть и исключения, как упомянутый iPhone Air, но есть и MacBook Neo, перевернувший рынок дешевых ноутбуков с ног на голову. Вышедший в начале марта 2026 г., Neo стоит $599 или 43,8 тыс. руб. Иначе говоря, полноценный MacBook в металлическом к

Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов Как MacBook Neo, только на Windows Компания Intel разработала референс ноутбука начального уровня, который, по задумке, должен будет сбросить с Олимпа сверхпопулярный MacBook Neo. Специалист

Мир окончательно сошел с ума. Пока Apple выпускает дешевые макбуки, Microsoft задирает цены на свои ПК и планшеты б.), хотя до повышения его расценки начинались от $799 (60,6 тыс. руб.). Jaime Marrero / Unsplash О MacBook знает весь мир. Распространенность и популярность у Surface намного более скудная Топ

В России начались продажи белорусского ноутбука в безумном цвете iPhone 17 Pro по цене MacBook а IPK4 белорусского бренда H-Book. Мобильный ПК характеризуется в первую очередь цветом своего корпуса – он ярко-оранжевый, чем не могут похвастаться почти все доступные на российском рынке ноутбуки. Apple MacBook в таком оттенке тоже нет. Оттенок ноутбука очень напоминает самый популярный цвет смартфонов iPhone 17 Pro и Pro Max. Apple впервые в своей истории выпустила оранжевые мобильники,

Microsoft срочно вырезает из Windows 11 бесящие нейросети, пока пользователи не сбежали на Linux и MacBook лянуть на происходящее заставила компания Apple. В марте 2026 г. она выпустила сверхдешевый ноутбук MacBook Neo, чем невероятно напугала производителей ноутбуков на Windows. Получив алюминиевый

Прекращены разработка и выпуск самого мощного и дорогого ПК ro на выбор. В линейке портативных компьютеров Apple теперь тоже ровно три модели: производительный MacBook Pro, компактный MacBook Air и бюджетный MacBook Neo, анонсированный в н

Любимый россиянами производитель ПК пошел войной на Apple. В разработке несколько «убийц» MacBook Neo на чипах Intel Apple не пройдет Тайваньская компания MSI в числе первых выступила против Apple и ее нового ноутбука MacBook Neo. Как пишет портал TechSpot, она готовит сразу несколько недорогих ноутбуков под управлением Windows 11, которые составят конкуренцию ультрадешевому творению Apple. Все новинки войду

Невероятно, но факт. На «неправильном» MacBook Windows работает лучше, чем на ноутбуках с Intel и AMD Немного магии Apple Новейший ноутбук MacBook Neo компании Apple лучше справляется с запуском программ для Windows 11, нежели ноутб

Наследие легендарного iPhone 5 живет. Выпущен 4-дюймовый защищенный смартфон с огромной батареей. Памяти у него больше, чем у нового MacBook Neo 5 дюйма. Батарея у iPhone 5 имела емкость 1440 мАч, тогда как в новом Fossibot F116 Pro установлена АКБ на 3700 мАч. Кроме того, телефон снаряжен 12 ГБ оперативной памяти – Apple даже в свой новейший ноутбук MacBook Neo установила лишь 8 ГБ. Fossibot Fossibot F116 Pro Разработчики смартфона устроили сбор средств на его производство на Kickstarter – кампания началась 17 марта 2026 г. Планиру

Впервые за десятилетия Apple нарушила свои устои. Новый дешевый MacBook Neo слишком прост в ремонте м принципам и в значительной степени упростила процесс разборки и ремонта своего новейшего ноутбука MacBook Neo. Как пишет профильный портал MacRumors, она настолько преуспела в этом, что даже

Мошенники активизировались в связи с релизом MacBook Neo Злоумышленники создают онлайн-ресурсы якобы по продаже ноутбука MacBook Neo. Необычная модель привлекла внимание не только покупателей, но и кибермошенников. Они рассчитывают украсть деньги пользователей, предлагая « оформить заказ». Об этом CNews сообщили

Производители ноутбуков на Windows в панике. Дешевый MacBook Neo отбирает у них хлеб, весь рынок в шоке ссылкой на гендиректора Asus Сянь Юэнь Сюя (S.Y. Hsu). В начале марта 2026 г. Apple показала новый MacBook Neo за $600 (47,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 марта 2026 г.). Столько же она просит з

restore: открыл предзаказы на новые Apple MacBook Neo Сеть магазинов техники и электроники restore: открыла предзаказ на новые MacBook Neo, представленные 4 марта 2026 г. на презентации Apple. Об этом CNews сообщили пред

«М.видео» назвала цену на MacBook Neo — самый доступный ноутбук Apple «М.видео» назвала цену MacBook Neo — самую доступную модель в линейке Mac. Новинка получила алюминиевый корпус, 13-дюймовый дисплей Liquid Retina, процессор A18 Pro и до 16 часов автономной работы. Оформить предзаказ

Apple выпустила полноценный MacBook по цене смартфона на Android Ноутбук или Android-смартфон Компания Apple официально анонсировала новый ноутбук MacBook Neo – самый дешевый мобильный ПК в своей истории. Это компактное решение с 13-дюймовы

Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 — уже доступны для предзаказа в restore: Сеть магазинов техники и электроники restore: открыла предзаказ новинок, которые Apple представила 3 марта. Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 уже доступны для предзаказа на сайте бренда. Другие новинки Apple — два дисплея Studio Display и Studio Display XDR, а также новин

«М.видео» открывает предзаказ на новые MacBook Air и MacBook Pro с чипами серии M5 «М.видео» объявляет об открытии предзаказа на новые ноутбуки MacBook Air c чипом M5 и MacBook Prо c чипами M5 Pro and M5 Max. Оформить предзаказ можно с 4 марта 2026 г. на сайте и в мобильном приложении Компании, а также в розничных магазинах «М.В

Новые iPad Pro и MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете» Новые линейки планшетов iPad Pro и ноутбуков MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете» в день старта мировых продаж. Стоимость устройств на маркетплейсе варьируется в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, цена на i

В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте предзаказа новинок Apple, мировая премьера которых состоялась 15 октября. MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5 стали мощнее на 15%, а обновленный шлем Apple Vision Pro, также получивший процессор M5, представлен с улучшенными характеристиками и новым дизайном гарнитуры

«М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5 «М.видео» объявляет цены на новейшие устройства Apple — MacBook Pro и iPad Pro на базе чипа M5. Стоимость нового iPad составит от 109 999 руб., MacBook Pro — от 179 999 руб. Предзаказ новинок на сайтах «М.видео» и «Эльдорадо» стартует 16 октя

Пользователям макбуков под видом популярных программ загружают троян ак-услуга») по цене порядка $1000 в месяц. С недавних пор он обзавёлся функционалом бэкдора, обеспечивая злоумышленникам продолжительный скрытый доступ в скомпрометированные системы. Apple Владельцам макбуков стоит с удвоенным вниманием относиться к предложениям скачать из GitHub какие-либо программы Злоумышленники создали большое количество мошеннических репозиториев GitHub, из которых пре

Apple готовит «MacBook для бедных» – дешевый ноутбук без революционных М-процессоров клавиатурой Компания Apple может в очень скором будущем выпустить очень доступный ноутбук семейства MacBook. Однако таковым он будет исключительно за счет отсутствия в нем процессоров М-серии –

«Авито»: MacBook Pro 13 и MacBook Air 13 в ресейле подешевели на 30% ые модели стали заметно доступнее по сравнению с предыдущим годом. Значительнее всего цены упали на MacBook Pro 13 и MacBook Air 13 — на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Авито

«Ситилинк» открывает продажи Macbook Air M4 Обновленные Macbook Air получили флагманский чип M4 и увеличенный объем оперативной памяти до 16 ГБ в базовой конфигурации, веб-камеру с функцией Center Stage, а также поддержку Apple Intelligence и двух в

Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейке появился новый Mac Studio — самый мощный Mac в истории Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. У ро

«М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые MacBook Air и Mac Studio. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» стартует от 144,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представи

Сеть Restore: открыла предзаказ на новые MacBook Air и Mac Studio ж в оффлайн магазинах сети состоится в марте 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Restore:. MacBook Air с чипом M4 Новый MacBook Air отличается от своих предшественников чипом M4

В России выпустили мощные, легкие и очень дешевые ноутбуки размером с MacBook Pro 14. Фото Отечественный заменитель MacBook Российская компания iRu сообщила CNews о начале продаж ноутбуков Tactio 14ALH и 14RLH на российском рынке. Обе модели оснащены 14-дюймовым экраном и имеют классический внешний вид со ст

Новинки Apple уже доступны для предзаказа в сети «М.Видео-Эльдорадо» 1 ТБ – 349 999 руб., 36/1 ТБ – 459 999 руб. Apple MacBook Pro 16 M4 Pro: 24/512 ГБ – 369 999 руб., 48/512 ГБ – 419 999 руб. Apple MacBook Pro 16 M4 Max: 36/1 ТБ – 499 999 руб., 48/1 ТБ – 569 999 руб. Новый MacBook Pro, оснащенный процессором M4, может похвастаться долгим временем автономной работы, которое составляет до 22 часов. Mac Mini с чипом M4 стал мощнее и универсальнее, а также знач

Стали известны цены на MacBook Pro, iMac, Mac mini в России Состоялась серия презентаций MacBook Pro и других гаджетов Apple, на которых купертиновцы представили обновление популярных моделей с улучшенными характеристиками. Оформить предзаказ новинок уже можно на платформе CDEK.Sho

В российских сервисных центрах закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook от Apple Оригинальные запчасти от Apple закончились В центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook, о чем пишет издание «Ведомости» в начале мая 2024 г. со ссылкой сотрудников центров и независимого аналитика. Смартфоны iPhone 14 и 15 не обслуживаются в России, а оригинальные компоне

Исследование: MacBook Air 15” в цвете Silver — самый популярный ноутбук у россиян россиян предпочитают заказывать электронику из-за рубежа. А самым популярным товаром категории стал MacBook Air 15” от Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. Так, выяснилось

В MacBook Pro на фирменных процессорах Apple перестал очищаться системный диск. Спасает только тотальное форматирование Ничего нельзя удалять Американский ИТ-эксперт Гленн Флейшман (Glenn Fleishman) обнаружил нерешаемую проблему в его ноутбуке Apple MacBook Pro с процессором М2. Как пишет портал Tom’s Hardware, его мобильный ПК разучился удалять информацию с SSD, в результате чего накопитель забился настолько, что не открывался даже Termin

Xiaomi выпустила мощный и ультрадешевый ноутбук на замену MacBook Air. Цена устройствами его ставят модель процессора и объем оперативной памяти, но дискретной видеокарты ввиду рекомендуемой стоимости у него нет. С точки зрения веса новый RedmiBook 14 2024 сопоставим с Apple MacBook Air 2022 – его масса составляет 1,29 кг, но экран при этом 13-дюймовый. Новый RedmiBook 14 2024 располагает дисплеем на 14 дюймов и весом в пределах 1,37 кг, пишет портал Gadget Tendenc

Экраны MacBook Pro массово выходят из строя. Эту проблему нельзя решить программно Еще один «-гейт» Ноутбуки MacBook Pro компании Apple оказались подвержены проблеме, получившей название Dustgate (dust