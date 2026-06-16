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Apple MacBook серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

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16.06.2026 VK закупает мощные макбуки для разработчиков мессенджера Max и «VK Видео»

ва 40 млрд руб. Так, на платформе «Росэлторг» в настоящее время проводится масштабная закупка Apple MacBook для «ВК», «Единое видео» и «Мах». Общая стоимость техники превышает $2,8 млн, а число
01.06.2026 С задачей не справились. Производители ПК выпустили «убийц» дешевого MacBook Neo. Они оказались хуже и дороже

о не получилось Компании Acer и Dell одновременно анонсировали свои ноутбуки из числа «убийц» Apple MacBook Neo. Перед ними стояла задача сделать ноутбук на Windows, сопоставимый по цене и «жел
26.05.2026 Apple стащила у Samsung технологию, убивающую зрение. Ее встроят в новые MacBook

С заботой о безопасности Компания Apple собирается встроить в свои ноутбуки MacBook Pro на базе процессоров M6 Pro и M6 Max технологию Privacy Display, пишет портал WCCFTech. Это фирменная разработка компании Samsung, которая поставляет Apple экраны для iPhone, и котор
19.05.2026 Выпущен первый «убийца» сверхдешевого MacBook Neo. Он стоит еще меньше, за ним стоит компания, которая мухлюет с процессорами

компания Chuwi выпустила новый ноутбук UniBook, который позиционируется как прямой конкурент Apple MacBook Neo, пишет портал Neowin. Она стала первой, кто сделал этот шаг – другие компании лиш
18.05.2026 И так сойдет. Apple поймали за руку на установке бракованных процессоров в дешевые iPhone и MacBook начального уровня

амере. Все равно купят Феномен Apple проявляется здесь в том, что даже устройства с отбракованными чипами потребители скупают с большой охотой. Есть и исключения, как упомянутый iPhone Air, но есть и MacBook Neo, перевернувший рынок дешевых ноутбуков с ног на голову. Вышедший в начале марта 2026 г., Neo стоит $599 или 43,8 тыс. руб. Иначе говоря, полноценный MacBook в металлическом к
23.04.2026 Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов

Как MacBook Neo, только на Windows Компания Intel разработала референс ноутбука начального уровня, который, по задумке, должен будет сбросить с Олимпа сверхпопулярный MacBook Neo. Специалист
15.04.2026 Мир окончательно сошел с ума. Пока Apple выпускает дешевые макбуки, Microsoft задирает цены на свои ПК и планшеты

б.), хотя до повышения его расценки начинались от $799 (60,6 тыс. руб.). Jaime Marrero / Unsplash О MacBook знает весь мир. Распространенность и популярность у Surface намного более скудная Топ
10.04.2026 В России начались продажи белорусского ноутбука в безумном цвете iPhone 17 Pro по цене MacBook

а IPK4 белорусского бренда H-Book. Мобильный ПК характеризуется в первую очередь цветом своего корпуса – он ярко-оранжевый, чем не могут похвастаться почти все доступные на российском рынке ноутбуки. Apple MacBook в таком оттенке тоже нет. Оттенок ноутбука очень напоминает самый популярный цвет смартфонов iPhone 17 Pro и Pro Max. Apple впервые в своей истории выпустила оранжевые мобильники,
10.04.2026 Microsoft срочно вырезает из Windows 11 бесящие нейросети, пока пользователи не сбежали на Linux и MacBook

лянуть на происходящее заставила компания Apple. В марте 2026 г. она выпустила сверхдешевый ноутбук MacBook Neo, чем невероятно напугала производителей ноутбуков на Windows. Получив алюминиевый
27.03.2026 Прекращены разработка и выпуск самого мощного и дорогого ПК

ro на выбор. В линейке портативных компьютеров Apple теперь тоже ровно три модели: производительный MacBook Pro, компактный MacBook Air и бюджетный MacBook Neo, анонсированный в н
23.03.2026 Любимый россиянами производитель ПК пошел войной на Apple. В разработке несколько «убийц» MacBook Neo на чипах Intel

Apple не пройдет Тайваньская компания MSI в числе первых выступила против Apple и ее нового ноутбука MacBook Neo. Как пишет портал TechSpot, она готовит сразу несколько недорогих ноутбуков под управлением Windows 11, которые составят конкуренцию ультрадешевому творению Apple. Все новинки войду
20.03.2026 Невероятно, но факт. На «неправильном» MacBook Windows работает лучше, чем на ноутбуках с Intel и AMD

Немного магии Apple Новейший ноутбук MacBook Neo компании Apple лучше справляется с запуском программ для Windows 11, нежели ноутб
17.03.2026 Наследие легендарного iPhone 5 живет. Выпущен 4-дюймовый защищенный смартфон с огромной батареей. Памяти у него больше, чем у нового MacBook Neo

5 дюйма. Батарея у iPhone 5 имела емкость 1440 мАч, тогда как в новом Fossibot F116 Pro установлена АКБ на 3700 мАч. Кроме того, телефон снаряжен 12 ГБ оперативной памяти – Apple даже в свой новейший ноутбук MacBook Neo установила лишь 8 ГБ. Fossibot Fossibot F116 Pro Разработчики смартфона устроили сбор средств на его производство на Kickstarter – кампания началась 17 марта 2026 г. Планиру
13.03.2026 Впервые за десятилетия Apple нарушила свои устои. Новый дешевый MacBook Neo слишком прост в ремонте

м принципам и в значительной степени упростила процесс разборки и ремонта своего новейшего ноутбука MacBook Neo. Как пишет профильный портал MacRumors, она настолько преуспела в этом, что даже

11.03.2026 Мошенники активизировались в связи с релизом MacBook Neo

Злоумышленники создают онлайн-ресурсы якобы по продаже ноутбука MacBook Neo. Необычная модель привлекла внимание не только покупателей, но и кибермошенников. Они рассчитывают украсть деньги пользователей, предлагая « оформить заказ». Об этом CNews сообщили

11.03.2026 Производители ноутбуков на Windows в панике. Дешевый MacBook Neo отбирает у них хлеб, весь рынок в шоке

ссылкой на гендиректора Asus Сянь Юэнь Сюя (S.Y. Hsu). В начале марта 2026 г. Apple показала новый MacBook Neo за $600 (47,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 марта 2026 г.). Столько же она просит з
05.03.2026 restore: открыл предзаказы на новые Apple MacBook Neo

Сеть магазинов техники и электроники restore: открыла предзаказ на новые MacBook Neo, представленные 4 марта 2026 г. на презентации Apple. Об этом CNews сообщили пред
04.03.2026 «М.видео» назвала цену на MacBook Neo — самый доступный ноутбук Apple

«М.видео» назвала цену MacBook Neo — самую доступную модель в линейке Mac. Новинка получила алюминиевый корпус, 13-дюймовый дисплей Liquid Retina, процессор A18 Pro и до 16 часов автономной работы. Оформить предзаказ
04.03.2026 Apple выпустила полноценный MacBook по цене смартфона на Android

Ноутбук или Android-смартфон Компания Apple официально анонсировала новый ноутбук MacBook Neo – самый дешевый мобильный ПК в своей истории. Это компактное решение с 13-дюймовы
04.03.2026 Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 — уже доступны для предзаказа в restore:

Сеть магазинов техники и электроники restore: открыла предзаказ новинок, которые Apple представила 3 марта. Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 уже доступны для предзаказа на сайте бренда. Другие новинки Apple — два дисплея Studio Display и Studio Display XDR, а также новин
03.03.2026 «М.видео» открывает предзаказ на новые MacBook Air и MacBook Pro с чипами серии M5

«М.видео» объявляет об открытии предзаказа на новые ноутбуки MacBook Air c чипом M5 и MacBook Prо c чипами M5 Pro and M5 Max. Оформить предзаказ можно с 4 марта 2026 г. на сайте и в мобильном приложении Компании, а также в розничных магазинах «М.В
22.10.2025 Новые iPad Pro и MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете»

Новые линейки планшетов iPad Pro и ноутбуков MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете» в день старта мировых продаж. Стоимость устройств на маркетплейсе варьируется в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, цена на i
16.10.2025 В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple

Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте предзаказа новинок Apple, мировая премьера которых состоялась 15 октября. MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5 стали мощнее на 15%, а обновленный шлем Apple Vision Pro, также получивший процессор M5, представлен с улучшенными характеристиками и новым дизайном гарнитуры

15.10.2025 «М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5

«М.видео» объявляет цены на новейшие устройства Apple — MacBook Pro и iPad Pro на базе чипа M5. Стоимость нового iPad составит от 109 999 руб., MacBook Pro — от 179 999 руб. Предзаказ новинок на сайтах «М.видео» и «Эльдорадо» стартует 16 октя
24.09.2025 Пользователям макбуков под видом популярных программ загружают троян

ак-услуга») по цене порядка $1000 в месяц. С недавних пор он обзавёлся функционалом бэкдора, обеспечивая злоумышленникам продолжительный скрытый доступ в скомпрометированные системы. Apple Владельцам макбуков стоит с удвоенным вниманием относиться к предложениям скачать из GitHub какие-либо программы Злоумышленники создали большое количество мошеннических репозиториев GitHub, из которых пре
30.06.2025 Apple готовит «MacBook для бедных» – дешевый ноутбук без революционных М-процессоров

клавиатурой Компания Apple может в очень скором будущем выпустить очень доступный ноутбук семейства MacBook. Однако таковым он будет исключительно за счет отсутствия в нем процессоров М-серии –
07.05.2025 «Авито»: MacBook Pro 13 и MacBook Air 13 в ресейле подешевели на 30%

ые модели стали заметно доступнее по сравнению с предыдущим годом. Значительнее всего цены упали на MacBook Pro 13 и MacBook Air 13 — на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Авито

01.04.2025 «Ситилинк» открывает продажи Macbook Air M4

Обновленные Macbook Air получили флагманский чип M4 и увеличенный объем оперативной памяти до 16 ГБ в базовой конфигурации, веб-камеру с функцией Center Stage, а также поддержку Apple Intelligence и двух в
07.03.2025 Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ

Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейке появился новый Mac Studio — самый мощный Mac в истории Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. У ро
06.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые MacBook Air и Mac Studio. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» стартует от 144,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представи
06.03.2025 Сеть Restore: открыла предзаказ на новые MacBook Air и Mac Studio  

ж в оффлайн магазинах сети состоится в марте 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Restore:. MacBook Air с чипом M4 Новый MacBook Air отличается от своих предшественников чипом M4
27.12.2024 В России выпустили мощные, легкие и очень дешевые ноутбуки размером с MacBook Pro 14. Фото

Отечественный заменитель MacBook Российская компания iRu сообщила CNews о начале продаж ноутбуков Tactio 14ALH и 14RLH на российском рынке. Обе модели оснащены 14-дюймовым экраном и имеют классический внешний вид со ст
02.11.2024 Новинки Apple уже доступны для предзаказа в сети «М.Видео-Эльдорадо»

1 ТБ – 349 999 руб., 36/1 ТБ – 459 999 руб. Apple MacBook Pro 16 M4 Pro: 24/512 ГБ – 369 999 руб., 48/512 ГБ – 419 999 руб. Apple MacBook Pro 16 M4 Max: 36/1 ТБ – 499 999 руб., 48/1 ТБ – 569 999 руб. Новый MacBook Pro, оснащенный процессором M4, может похвастаться долгим временем автономной работы, которое составляет до 22 часов. Mac Mini с чипом M4 стал мощнее и универсальнее, а также знач
01.11.2024 Стали известны цены на MacBook Pro, iMac, Mac mini в России

Состоялась серия презентаций MacBook Pro и других гаджетов Apple, на которых купертиновцы представили обновление популярных моделей с улучшенными характеристиками. Оформить предзаказ новинок уже можно на платформе CDEK.Sho
02.05.2024 В российских сервисных центрах закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook от Apple

Оригинальные запчасти от Apple закончились В центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook, о чем пишет издание «Ведомости» в начале мая 2024 г. со ссылкой сотрудников центров и независимого аналитика. Смартфоны iPhone 14 и 15 не обслуживаются в России, а оригинальные компоне
24.04.2024 Исследование: MacBook Air 15” в цвете Silver — самый популярный ноутбук у россиян

россиян предпочитают заказывать электронику из-за рубежа. А самым популярным товаром категории стал MacBook Air 15” от Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. Так, выяснилось
05.04.2024 В MacBook Pro на фирменных процессорах Apple перестал очищаться системный диск. Спасает только тотальное форматирование

Ничего нельзя удалять Американский ИТ-эксперт Гленн Флейшман (Glenn Fleishman) обнаружил нерешаемую проблему в его ноутбуке Apple MacBook Pro с процессором М2. Как пишет портал Tom’s Hardware, его мобильный ПК разучился удалять информацию с SSD, в результате чего накопитель забился настолько, что не открывался даже Termin
29.11.2023 Xiaomi выпустила мощный и ультрадешевый ноутбук на замену MacBook Air. Цена

устройствами его ставят модель процессора и объем оперативной памяти, но дискретной видеокарты ввиду рекомендуемой стоимости у него нет. С точки зрения веса новый RedmiBook 14 2024 сопоставим с Apple MacBook Air 2022 – его масса составляет 1,29 кг, но экран при этом 13-дюймовый. Новый RedmiBook 14 2024 располагает дисплеем на 14 дюймов и весом в пределах 1,37 кг, пишет портал Gadget Tendenc
15.11.2023 Экраны MacBook Pro массово выходят из строя. Эту проблему нельзя решить программно

Еще один «-гейт» Ноутбуки MacBook Pro компании Apple оказались подвержены проблеме, получившей название Dustgate (dust

01.11.2023 Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

MacBook Air M1 13” MacBook Air на процессоре Apple M1 был представлен три года назад, но до сих пор остается весьма производительным решением. Это самый доступный и актуальный вариант для входа в экосистему Apple

Публикаций - 1081, упоминаний - 1505

Apple MacBook и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 861
Intel Corporation 12811 313
Microsoft Corporation 25775 151
Samsung Electronics 11064 132
Nvidia Corp 4002 127
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 117
HP Inc. 5883 115
Acer Group - Acer Inc 2776 112
Lenovo Group 2446 109
AMD - Advanced Micro Devices 4641 101
Dell EMC 5180 97
Google LLC 12688 78
Huawei 4676 60
Xiaomi - Сяоми 2231 60
Sony 6739 55
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 36
VAIO 475 33
X Corp - Twitter 2938 33
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 33
Qualcomm Technologies 1974 29
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 29
Toshiba Corporation 2980 28
Adobe Systems 1597 27
LG Electronics 3735 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Amazon Inc - Amazon.com 3277 25
Meta Platforms - Facebook 4621 23
Dell Technologies - Dell Computer 2219 23
AMD Graphics Product Group - ATI 973 22
HP - Hewlett-Packard 3662 21
Yandex - Яндекс 9216 20
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 19
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 18
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 17
Fujitsu 2105 17
Quanta Computer 215 12
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
MediaTek - Ralink 595 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 49
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
Связной ГК 1401 15
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
Россети Ленэнерго 1699 8
KGI Securities 50 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Евросеть 1421 6
Совкомбанк Совесть 279 6
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
ДамПродам - DamProdam 6 5
Белый Ветер 365 5
Visa International 1993 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
eBay Inc 1640 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Uber 357 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Почта России ПАО 2370 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
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Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
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Greenpeace - Гринпис 130 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
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Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
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OLPC - One Laptop per Child 82 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 760
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 482
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 343
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 327
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 321
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 299
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 273
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 270
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 266
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 251
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 228
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 221
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 204
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 202
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 193
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 165
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 156
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 154
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 154
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 152
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 147
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 136
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 127
Наушники - Headphones 4478 114
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 109
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 100
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 100
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 97
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 97
DDR - Double data rate 3083 95
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 92
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 88
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 87
Аксессуары 4282 85
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 82
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 76
Apple MacBook Pro 559 366
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 343
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 316
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 271
Apple iPad 4011 247
Microsoft Windows 16882 221
Apple iMac - Серия моноблоков 468 160
Apple macOS 2419 153
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 144
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 134
Intel Core - Семейство процессоров 1251 128
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 126
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 125
Apple Mac mini - неттоп 207 110
Google Android 15243 101
Apple iOS 8583 101
Intel Core i - Cерия процессоров 534 96
Microsoft Windows 10 1938 75
Linux OS 11533 73
Apple iPhone 6 4861 68
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 68
Apple iPad Pro 320 64
Apple MagSafe 107 63
Apple - App Store 3109 63
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 60
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 60
Intel HD Graphics - графический процессор 233 55
Apple iPod 1553 51
Microsoft Windows 11 827 50
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 49
Apple iPad mini 430 47
Microsoft Windows 7 2007 47
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 45
Apple Safari - браузер 896 43
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 41
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 41
Apple iPhone 5 783 40
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 40
Apple Touch ID 298 39
Apple iPod Touch 747 37
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 76
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 51
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 20
Ксенин Алекс 311 13
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 12
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Медведев Дмитрий 1665 7
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 6
Ермолаев Артем 379 5
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 5
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Зубарев Яков 24 4
Gurman Mark - Гурман Марк 22 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 4
Манзюк Юлия 5 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Булин-Соколова Елена 6 4
Исаев Кирилл 15 4
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 3
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Miller Charles - Миллер Чарли 22 3
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 3
Богатырева Елена 4 3
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Munster Gene - Манстер Джин 60 3
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Китай - Тайвань 4245 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 63
Европа 24964 50
Япония 13807 50
Южная Корея - Республика 7052 41
США - Калифорния - Купертино 281 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 26
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Индия - Bharat 5869 23
США - Калифорния 4829 23
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Азия - Азиатский регион 5920 22
Франция - Французская Республика 8177 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 15
Канада 5081 15
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Китай - Тайвань - Тайбэй 362 11
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Италия - Итальянская Республика 4508 8
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Сатурн - Титан (спутник) 533 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Украина 7928 6
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Саудовская Аравия - Королевство 666 6
Германия - Берлин 732 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 143
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 91
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 58
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 22
Импортозамещение - параллельный импорт 618 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 21
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 21
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 20
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