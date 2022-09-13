Суперпроект Google по созданию «убийц» MacBook провалился. Команда распущена, разработка прекращена

Google прекратила разработку нового поколения флагманского ноутбука Pixelbook. Первая версия модели образца 2017 конкурировала с MacBook Air и iPad за счет компактных размеров и поворотного сенсорного экрана, а также с некоторыми ноутбуками и планшетами Microsoft. В 2019 г. вышла провальная модель Pixelbook Go. Новый Pixelbook должен был возродить серию. Google отказалась от него якобы с целью сокращения расходов, но истинные мотивы компании остаются неизвестными.

Pixelbook остался в прошлом

Интернет-гигант Google свернул разработку ноутбука Pixelbook следующего поколения, пишет The Verge. Это флагманский продукт в общемировой линейке хромбуков, при помощи которого Google продвигала свою операционку Chrome OS в мире ноутбуков. Основные конкуренты в данном сегменте – это Apple MacBook на macOS и лэптопы серии Microsoft Surface на Windows. Кроме того, форм-фактор Pixelbook первого поколения с поворотным экраном позволял ему конкурировать еще и с планшетами, в особенности с Apple iPad

По информации The Verge, закрытие проекта связано с решением руководства Google сократить расходы компании в целом. Однако это может быть не единственной и далеко не основной причиной, поскольку на момент остановки работ по созданию нового Pixelbook ноутбук был почти готов к анонсу с последующим релизом.

Сокращать штат Google не стала. Все, кто имел отношение к Pixelbook, переведены в другие отделы для работы над новыми и уже существующими проектами корпорации. Решение, судя по всему, было принято молниеносно, поскольку весной 2022 г. в преддверии ежегодной конференции Google I/O 2022 представители интернет-гиганта заявляли сотрудникам The Verge, что выпуск нового Pixelbook входит в планы компании на самое ближайшее будущее.

Самый первый Pixelbook оказался эталонным ноутбуком Google

Теперь, похоже, Google выбывает из игры в сегменте ноутбуков. Россию это никак не затронет – компания официально не продает свою технику на территории России, и любой ее импорт на российский импорт годами был «серым», лишь в мае 2022 г. превратившись в «параллельный».

Яркая вспышка и моментальное угасание

История семейства хромбуков Pixelbook началась в октябре 2017 г. с релизом первого и, как выяснилось позже, самого удачного поколения модели. Одновременно с ним вышел и стилус Pixelbook Pen, за счет которого Pixelbook мог противостоять не только MacBook Air, но и iPad.

К дополнительным преимуществам данного хромбука относились возможность быстрой синхронизации со смартфонами Google Pixel, а также функция запуска приложений для Android, интегрированная в Chrome OS в 2016 г. Также в Pixelbook был встроен голосовой помощник Google Assistant, что крайне редко встречалось в ноутбуках образца 2017 г.

Но, «выстрелив» с первым Pixelbook, Google не смогла поддерживать столь высокую планку. В октябре 2019 г. свет увидел новый хромбук Pixelbook Go, являвшийся уменьшенной и упрощенной копией оригинального Pixelbook. Как пишет The Verge, даже на старте продаж он не мог тягаться с хромбуками других производителей – сопоставимые с ним модели стоили как минимум на $100 дешевле.

В настоящее время Pixelbook Go является последним ноутбуком Google данной серии. Новый Pixelbook, ожидавшийся в ближайшем будущем, должен был сменить его. В фирменном магазин Google модель Pixelbook Go, которой уже исполнилось три года, все еще продается и стоит $650 (39 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 сентября 2022 г.).

С планшетами тоже не получилось

Проблема Pixelbook усугубляется не только высокой ценой за модель Go трехлетней давности. В настоящее время хромбуки выпускают многие крупные игроки рынка мобильных ПК – они есть в наличии как минимум у Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo и Samsung.

Хочу как в Windows: как привнести в Linux-среду привычный опыт шифрования данных Безопасность

У Google также была попытка сделать свой аналог планшета Microsoft Surface на базе Chrome OS. Проект получил название Pixel Slate и вышел до Pixelbook Go, но получил разгромные отзывы. Эксперты The Verge назвали этот планшет «катастрофическим» (disastrous).

Pixel Slate разочаровал многих - и критиков, и пользователей

Поняв, что захватить рынок планшетов ей не удастся, Google в 2019 г. свернула это направление бизнеса. На тот момент несколько планшетов находились на этапе разработки, но Google отменила их выход. Значительная часть работавшей над ними команды была переведена на другие проекты.

Впрочем, в недавнем прошлом Google вернулась к работе над планшетами. Например, на Google I/O 2022 состоялась премьера модели Pixel Tablet. Однако в настоящее время Pixel Slate больше не продается, да и стилус Pixelbook Pen, превращающий хромбуки Google в планшеты, тоже больше нельзя купить.

Chrome OS может быть замешана

Возможно, отказ о нового Pixelbook связан еще и с почти нулевой популярностью Chrome OS в мире. Система дебютировала в далеком 2009 г., ей уже 13 лет, но за это время она едва набрала 1,86% доли мирового рынка ОС (данные StatCounter за август 2022 г.).

Екатерина Столбова, фонд «Сколково»: Грант покроет до 80% расходов компаний на внедрение ИТ-решений Поддержка ИТ-отрасли

Google прибегала к различным ухищрениям, чтобы хоть немного повысить популярность Chrome OS. Наиболее очевидное из них – это реализация поддержки Android-приложений в 2016 г. Спустя шесть лет эффект от этого близок к нулю.

Также доступ к Chrome OS имеют сторонние производители, но если с Android подобный ход сработал (в настоящее время это самая популярная мобильная ОС в мире), то Chrome OS повезло намного меньше.

Летом 2022 г. Google предприняла новую попытку продвижения своей платформы в массы и открыла пользователям доступ к операционной системе Chrome OS Flex. Это отдельная версия Chrome OS для установки на устаревшие ПК под управлением Windows и macOS, на которых невозможно запустить современные версии этих ОС. Оригинальная Chrome OS такими возможностями не обладает. Но даже релиз версии Flex пока не особо способствует росту популярности Chrome OS.